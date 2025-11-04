Yunanistan Golden Visa: Yatırım Yoluyla Avrupa'Da Oturum Avantajı

Çünkü avukatla çalışmak; sadece satın alma işlemlerinde değil, tapu devrinden sözleşmelerin hazırlanmasına, resmi kurumlarla iletişimden golden visa başvurusunun sonuçlanmasına kadar her aşamada yatırımcıya hukuki güvenlik sağlar

Yunanistan Golden Visa: Avrupa'da Güvenli Yatırımın Anahtarı

Avrupa'da serbest dolaşım hakkı, aileyle birlikte uzun vadeli oturum izni ve gayrimenkul yatırımıyla güçlü bir gelecek planı... Yunanistan Golden Visa programı, tüm bu avantajları bir arada sunarak Türk yatırımcıların son yıllarda en çok tercih ettiği seçeneklerden biri haline gelmiştir.

Yunanistan'da golden visa başvuruları avukatlık büroları aracılığıyla yürütülmektedir. Bu nedenle Türkiye'den başvuru yapmak isteyen yatırımcıların da süreci bir gayrimenkul avukatı ile birlikte yönetmeleri, yatırımlarını güvence altına almaları açısından büyük önem taşır. Çünkü avukatla çalışmak; sadece satın alma işlemlerinde değil, tapu devrinden sözleşmelerin hazırlanmasına, resmi kurumlarla iletişimden golden visa başvurusunun sonuçlanmasına kadar her aşamada yatırımcıya hukuki güvenlik sağlar. Bu yazıda Yunanistan Golden Visa'nın ne olduğu, güncel şartları, sağladığı avantajlar ve avukatla çalışmanın sürece kattığı değer detaylı şekilde ele alınacaktır.

Yunanistan Golden Visa Nedir?

Yabancı yatırımcılara yönelik olarak geliştirilen "Golden Visa" programları, esasen bir ülkeye sermaye girişini teşvik eden ve karşılığında uzun süreli oturum hakkı tanıyan özel hukukî düzenlemelerdir. Avrupa Birliği üyesi pek çok ülkede farklı modelleri bulunan bu sistem, yabancılara hem bireysel hem de ailevi düzeyde serbest dolaşım, ikamet ve uzun vadede vatandaşlığa giden yolda güvenli bir statü kazandırmaktadır.

Yunanistan Golden Visa programı ise bu çerçevenin en çok ilgi gören örneklerinden biridir. Programın özünü, Yunanistan'da belirli bir bedelin üzerinde gayrimenkul satın alınması veya kanunda öngörülen yatırım araçlarından birinin tercih edilmesi oluşturur. Yatırımın gerçekleşmesi ve başvuru prosedürünün hukuka uygun şekilde tamamlanması halinde, başvuran kişiyle birlikte eş ve çocuklar da dahil aile bireyleri için uzun süreli oturum izni verilmekte; bu statü, düzenli yenilemelerle kesintisiz biçimde devam ettirilebilmektedir.

Uygulamada, "Golden Visa nedir?" sorusu yalnızca bir oturum iznini değil, aynı zamanda bir yaşam ve yatırım planlaması aracını ifade eder. Zira yatırımcı, satın aldığı gayrimenkul üzerinden kira getirisi elde edebilmekte, taşınmazın değer artışından faydalanabilmekte ve aynı zamanda Avrupa'nın iç sınırlarında serbest dolaşım hakkı kazanabilmektedir. Bu durum, Yunanistan Golden Visa'yı yalnızca bir ikamet belgesi değil, aynı zamanda stratejik bir yatırım enstrümanı haline getirmektedir.

Türkiye'den başvuru yapan yatırımcı açısından bu programın cazibesini artıran en önemli hususlardan biri de başvuruların doğrudan avukatlık büroları aracılığıyla yürütülmesidir. Bu yapı, yatırımın her aşamasının hukukî denetime tabi olmasını sağladığı gibi, başvuranın haklarının korunmasına da hizmet eder. Böylelikle yatırımcı, yalnızca mülk edinmiş olmakla kalmaz; aynı zamanda oturum izni ve aile bireylerinin geleceği bakımından da güvenli bir çerçevede hareket etmiş olur.

Yunanistan Golden Visa Şartları (2025 Güncel)

Yunanistan'ın yabancı yatırımcılar için sunduğu Golden Visa programı, özellikle gayrimenkul temelli yatırım üzerinden şekillenmekte olup, başvurucunun yerine getirmesi gereken birtakım açık ve bağlayıcı koşullar bulunmaktadır. 2025 yılı itibarıyla güncel düzenlemeler ışığında, bu programın en temel şartı asgari yatırım tutarının karşılanmasıdır. Yunanistan'da bu tutar, yatırımın yapılacağı bölgeye göre değişiklik göstermekle birlikte, özellikle Atina, Selanik ve popüler turistik bölgelerde daha yüksek seviyelerde uygulanmaktadır. Yatırımcı, belirlenen tutarın altında kalmamak kaydıyla bir veya birden fazla taşınmaz edinerek başvuru yapabilmektedir.

Başvurunun geçerliliği yalnızca taşınmazın satın alınmasıyla sınırlı değildir. Yatırımcının, fonların yasal kaynağını belgeleyebilmesi, bedelin banka aracılığıyla transfer edilmesi, tapu devir işlemlerinin mevzuata uygun biçimde tamamlanması ve satış sözleşmesinin Yunan noterleri huzurunda düzenlenmesi zorunludur. Bu yönüyle süreç, salt ekonomik bir tercih olmaktan ziyade, titizlikle yürütülmesi gereken hukukî bir prosedürdür. Ayrıca başvuran kişinin ve aile bireylerinin adli sicil kayıtları, sağlık durumları ve oturum izni için gerekli belgeler de başvuru dosyasına eklenmelidir.

Yunanistan Golden Visa'nın şartları arasında dikkat çeken bir diğer nokta, programın aile bütünlüğünü koruyan yapısıdır. Başvurucu ile birlikte eş ve 21 yaş altındaki çocuklar da aynı haklardan yararlanmakta; oturum izni aile bireylerinin tümünü kapsayacak şekilde düzenlenmektedir. Böylelikle yatırım yalnızca bireysel bir kazanım değil, aileye yönelik uzun vadeli bir güvence haline dönüşmektedir.

Programın sürekliliği açısından oturum izninin yenilenmesi de önem arz etmektedir. İlk başvuru olumlu sonuçlandığında beş yıllık bir oturum izni verilmekte; bu süre sonunda yatırımın devam ediyor olması halinde izin aynı şartlarla yenilenmektedir. Böylelikle Yunanistan Golden Visa, yatırımcıya yalnızca bir defalık avantaj değil, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir statü kazandırmaktadır.

Yunanistan'da Gayrimenkul Yatırımı ve Altın Vize İlişkisi

Yunanistan Golden Visa'nın temelinde, yabancı yatırımcının ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunmasını sağlayan gayrimenkul yatırımı yer almaktadır. Programın en çok tercih edilen yöntemi, belirli bir tutarın üzerinde taşınmaz satın alınmasıdır. Bu tercihin sebebi yalnızca oturum iznine erişim kolaylığı değil, aynı zamanda gayrimenkul piyasasının yatırımcıya sunduğu ekonomik fırsatlardır. Yunanistan, Avrupa'nın en cazip gayrimenkul pazarlarından biri olarak uzun süredir yabancı yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Özellikle Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerde ve turizm potansiyeli yüksek bölgelerde edinilen mülkler, hem kira getirisi sağlamakta hem de uzun vadeli değer artışı ile yatırımcının sermayesini korumaktadır.

"Yunanistan altın vize" ifadesi, işte bu noktada salt bir ikamet iznini değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yatırım stratejisini ifade eder. Zira yatırımcı, bir taşınmazı edinerek yalnızca kendi yaşam planını değil, ailesinin geleceğini de güvence altına alır. Bu durum, Türkiye'den başvuran yatırımcılar açısından da ayrı bir önem taşır. Çünkü Yunanistan'da süreç avukatlık büroları aracılığıyla yürütülmekte, her türlü sözleşme, tapu devir işlemi ve resmi başvuru doğrudan hukukî denetim altında yapılmaktadır. Böylelikle yatırımcı, olası risklerden korunur ve yaptığı yatırımın hem oturum izni hem de ekonomik getiriler bakımından güvence altına alındığından emin olur.

Yunanistan gayrimenkul piyasasının bir diğer cazibesi, en ucuz golden visa seçeneklerinden birini sunmasıdır. Avrupa'daki benzer programlarla karşılaştırıldığında, Yunanistan daha düşük bir yatırım eşiği ile oturum izni sağlamaktadır. Bu yönüyle program, sermaye miktarı görece sınırlı olan yatırımcılar için dahi erişilebilir nitelikte olup, hem mülk edinme hem de Avrupa'da serbest dolaşım gibi önemli avantajları aynı anda kazandırmaktadır.

Yunanistan'da gayrimenkul yatırımı ile Golden Visa programı, birbirini tamamlayan iki mekanizma olarak işlemektedir. Gayrimenkul, başvurunun temel aracını oluştururken, golden visa bu yatırımı uzun vadeli bir hukukî statüye dönüştürmektedir. Böylece yatırımcı, yalnızca mülk sahibi olmakla kalmaz, aynı zamanda Avrupa içinde güçlü bir ikamet ve dolaşım hakkı elde eder.

Avrupa'daki Alternatif Programlarla Karşılaştırma: Portekiz ve Letonya Golden Visa

Yunanistan Golden Visa programı, Avrupa'daki en erişilebilir seçeneklerden biri olmakla birlikte, yatırımcıların çoğu zaman diğer ülkelerdeki benzer düzenlemeleri de dikkate aldığı görülmektedir. Bu bağlamda Portekiz Golden Visa uzun yıllar boyunca en popüler alternatif olarak öne çıkmış, özellikle yüksek yaşam standartları ve vatandaşlığa geçiş süresinin kısalığı sebebiyle tercih edilmiştir. Ancak Portekiz, son dönemde gayrimenkul temelli başvuruları sınırlandırarak programın kapsamını daraltmış; bu durum, Türkiye'den ve diğer ülkelerden gelen yatırımcıların ilgisini daha ulaşılabilir koşullar sunan Yunanistan'a yöneltmiştir.

Benzer şekilde, Letonya Golden Visa da Baltık bölgesinde uzun yıllar yatırımcı çeken bir model olmuştur. Ancak hem bölgesel politik gelişmeler hem de artan mali yükümlülükler sebebiyle Letonya'daki programın cazibesi eski gücünü kaybetmiş durumdadır. Yunanistan ise hâlâ nispeten düşük yatırım eşiği, gayrimenkul piyasasındaki fırsatlar ve aileyi kapsayan oturum izni yapısıyla yatırımcılara daha pratik ve güvenli bir yol sunmaktadır.

Karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde, Portekiz'in yüksek mali şartları ve Letonya'nın sınırlı uygulama alanı göz önünde bulundurulduğunda, "en ucuz golden visa" imkânlarından birinin Yunanistan'da bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. Yatırımcı, yalnızca oturum hakkı elde etmekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa'da güçlü bir gayrimenkul yatırımı yapma avantajını da elinde bulundurur.

Golden Visa'nın Sağladığı Avantajlar

Yunanistan Golden Visa programı, yalnızca belirli bir gayrimenkul yatırımı karşılığında oturum izni sağlamakla kalmaz; aynı zamanda yatırımcının yaşam planını ve ekonomik geleceğini doğrudan etkileyen çok yönlü avantajlar sunar. Bu program, bireysel yatırım ile aile bütünlüğünü aynı çerçevede buluşturarak, uzun vadeli ve güvenilir bir statü elde etme imkânı verir.

En önemli avantajlardan biri, Avrupa içinde serbest dolaşım hakkıdır. Yunanistan Golden Visa sahibi olan kişiler, Schengen Bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebilmekte; iş, eğitim, sağlık veya turizm amaçlı hareketliliklerini özgürce planlayabilmektedir. Bu durum, özellikle iş dünyasında uluslararası bağlantılar kurmak isteyen yatırımcılar için büyük kolaylık sağlar.

Bir diğer önemli kazanım, aile bireylerinin de aynı haklardan yararlanmasıdır. Program kapsamında yalnızca yatırımcı değil, eşi ve 21 yaş altındaki çocukları da oturum iznine dahil edilmektedir. Böylelikle yatırım, bireysel bir tercih olmaktan çıkarak, tüm aileye güvenli bir gelecek planı oluşturur. Çocukların Avrupa'daki eğitim imkanlarından yararlanabilmesi, eşin serbest dolaşım hakkına sahip olması, bu programın uzun vadeli değerini artırmaktadır.

Yunanistan Golden Visa'nın en çok dikkat çeken yönlerinden biri de, uzun vadeli oturum ve vatandaşlık yolunu açmasıdır. İlk aşamada beş yıl süreyle verilen oturum izni, yatırımın devam etmesi halinde yenilenmekte ve kesintisiz ikamet sonucunda ilerleyen yıllarda vatandaşlığa geçiş imkanı doğmaktadır. Bu da yatırımcıya yalnızca bugünü değil, geleceği planlama fırsatı verir.

Ekonomik açıdan bakıldığında, programın sunduğu faydalar yalnızca oturum hakkıyla sınırlı değildir. Yatırımcı, satın aldığı gayrimenkul üzerinden kira getirisi elde edebilir, mülkün uzun vadeli değer artışından yararlanabilir ve dilerse taşınmazı satarak yatırımını yeniden değerlendirme imkânına sahip olabilir. Böylelikle Yunanistan Golden Visa, oturum izniyle birlikte stratejik bir yatırım aracına dönüşmektedir.

Sürecin hukukî güvenlik altında yürütülmesi, bu programı daha da cazip hale getirir. Gayrimenkul ediniminden başvurulara, süreç boyunca bir avukatla temsil edilmek yatırımcının hem mülkiyet hakkını hem de oturum iznini her aşamada koruma altına alır. Türkiye'den başvuru yapan bir yatırımcı için bu durum, yalnızca "mülk edinmiş olmak" değil, aynı zamanda "yatırımını ve ailesini güvence altına almak" anlamına gelir.

Neden Avukatla Çalışmalısınız?

Yunanistan Golden Visa süreci, yabancı yatırımcının yalnızca bir taşınmaz edinmesiyle sınırlı olmayıp, çok katmanlı hukukî işlemleri içerir. Satın alınacak gayrimenkulün tapu kayıtlarının araştırılması, üzerinde herhangi bir takyidat ya da ipotek bulunup bulunmadığının incelenmesi, satış sözleşmesinin hazırlanması ve noter işlemlerinin yürütülmesi, sürecin kritik aşamalarıdır. Bu adımların herhangi birinde yapılacak hata, başvurunun reddine, mülkiyetin geçersiz hale gelmesine veya ciddi maddi kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, sürecin bir gayrimenkul avukatı tarafından yönetilmesi, yatırımcının haklarının korunması açısından vazgeçilmezdir.

Yunanistan'da Golden Visa başvurularının doğrudan avukatlık büroları aracılığıyla yapılması, zaten sistemin kendi mantığının da hukukî güvenlik esasına dayandığını gösterir. Türkiye'den başvuru yapacak yatırımcı açısından da aynı mantık geçerlidir. Bir emlakçının rolü genellikle yalnızca satıcı ile alıcıyı buluşturmakla sınırlı kalırken, avukat hem yatırımın hukukî altyapısını kurar hem de başvurunun resmi kurumlar nezdinde doğru şekilde tamamlanmasını sağlar. Bu fark, yatırımın geleceğini güvenceye alan en önemli unsurdur.

Gayrimenkul avukatı ile çalışmak, yalnızca taşınmazın alımı sırasında değil, sonrasında da önemli avantajlar sunar. Yatırımcının kira sözleşmelerinin hazırlanması, mülk yönetimi yle ilgili doğabilecek ihtilafların çözülmesi, vergi yükümlülüklerinin takibi ve ilerleyen yıllarda oturum izninin yenilenmesi gibi konular, yine avukatın uzmanlığı sayesinde sorunsuz biçimde yürütülür. Böylelikle yatırım, yalnızca bir mülk edinimi değil, aynı zamanda uzun vadeli bir hukukî stratejiye dönüşür.

Avukatın süreçteki varlığı, aynı zamanda uluslararası boyutu da kapsar. Yunanistan'da yapılan yatırımın Türkiye'de doğurabileceği vergi sonuçları, çifte vergilendirme ihtimalleri, aile hukuku veya miras hukuku bakımından taşınmazın geleceği gibi konular da profesyonel bir gözle değerlendirilir. Bu bakımdan gayrimenkul avukatı, yalnızca bir işlem takipçisi değil, yatırımcının tüm risklerini öngören ve önleyen stratejik bir danışman rolünü üstlenir.

Türkiye'den Yunanistan Golden Visa Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye'den Yunanistan Golden Visa başvurusu yapmak isteyen yatırımcı, sürecin yalnızca bir taşınmaz alımından ibaret olmadığını bilmelidir. Başvuru, hem yatırımın doğru şekilde gerçekleştirilmesini hem de tüm belgelerin Yunan makamlarına eksiksiz sunulmasını gerektiren çok aşamalı bir prosedürdür. İlk adım, yatırım yapılacak gayrimenkulün seçilmesi ve taşınmaz üzerinde herhangi bir hukuki engelin bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır. Tapu kayıtlarının incelenmesi, mülkiyetin geçerliliğinin teyidi ve taşınmazın satışa uygunluğunun belirlenmesi bu aşamada avukatın sorumluluğunda yürütülür.

Gayrimenkulün belirlenmesinden sonra satış sözleşmesi hazırlanır ve noter huzurunda imzalanır. Bedelin banka kanalıyla transfer edilmesi zorunlu olduğundan, fonların kaynağının belgelenmesi ve transfer işlemlerinin eksiksiz yapılması gerekir. Bu aşamada Türk yatırımcı açısından dikkat edilmesi gereken nokta, hem Türkiye'deki hem de Yunanistan'daki mali mevzuatla uyumlu hareket edilmesidir. Avukat, yatırımcının ileride herhangi bir vergi veya mevzuat uyuşmazlığı ile karşılaşmaması için süreci baştan sona denetler.

Satış ve tapu devri tamamlandıktan sonra başvuru dosyasının hazırlanması aşamasına geçilir. Başvuru dosyasında pasaport, adli sicil belgesi, sağlık sigortası poliçesi, aile bireylerine ilişkin belgeler ve taşınmazın alımına dair tüm resmi kayıtlar yer alır. Belgelerin Yunan mevzuatına uygun şekilde hazırlanması, tercümelerinin yapılması ve dosyanın eksiksiz sunulması başvurunun kabulü açısından hayati öneme sahiptir. Avukatın görevi, bu belgeleri kontrol etmek ve başvurunun herhangi bir usul hatası nedeniyle reddedilmesini önlemektir.

Başvurunun ilgili Yunan makamlarına yapılmasının ardından, inceleme süreci başlar. Uygulamada, belgeler eksiksiz ve doğru şekilde sunulduğunda sonuç birkaç ay içerisinde alınabilmektedir. Başvuru olumlu sonuçlandığında yatırımcıya ve aile bireylerine beş yıllık oturum izni verilir. Bu izin, yatırımın devam etmesi şartıyla düzenli aralıklarla yenilenir. Bu sayede yatırımcı yalnızca kısa vadeli bir ikamet değil, uzun vadeli bir yaşam planı da elde etmiş olur.

SONUÇ

Yunanistan Golden Visa programı, gayrimenkul yatırımı üzerinden Avrupa'da uzun vadeli oturum ve serbest dolaşım hakkı elde etmenin en erişilebilir yollarından biridir. Türk yatırımcı açısından bu sistem, hem düşük yatırım eşiği hem de aile bireylerini kapsayan yapısıyla öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, sürecin yalnızca bir taşınmaz edinimi değil, çok katmanlı bir hukukî prosedür olduğu unutulmamalıdır.

Yunanistan'da başvuruların doğrudan avukatlık büroları aracılığıyla yürütülmesi, programın temel mantığının yatırımcının haklarını korumaya dayandığını gösterir. Türkiye'den başvuru yapacak olan yatırımcı için de aynı anlayış geçerlidir. Bir emlakçı aracılığıyla yalnızca alım-satım ilişkisine girilmesi mümkün olsa da, sürecin bir gayrimenkul avukatı tarafından yürütülmesi yatırımcının geleceğini güvence altına alır. Avukat, taşınmazın hukukî incelemesinden sözleşmelerin hazırlanmasına, resmi belgelerin düzenlenmesinden oturum izni başvurusuna kadar her aşamada profesyonel sorumluluk üstlenir.

Yunanistan Golden Visa yalnızca bugünün değil, geleceğin de yatırım aracıdır. Doğru hukuki strateji ile ilerlemek, yatırımın güvenilirliğini artırır, riskleri ortadan kaldırır ve aileye uzun vadeli bir yaşam planı kazandırır. Türkiye'de emlakçı yerine gayrimenkul avukatı ile çalışmak, Yunanistan'da olduğu gibi, yatırımcının yalnızca mülk edinmesini değil, aynı zamanda geleceğini de güvence altına almasını sağlar.

