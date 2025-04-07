Açık Bankacılık ve Dijital Cüzdan Alanındaki Değişiklikler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından hazırlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“) tarafından hazırlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik“) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği“) 28 Mart 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği'ne buradan erişebilirsiniz.

Değişiklik Yönetmeliği Neler Getiriyor?

Açık Bankacılığa İlişkin Değişiklikler

Yönetmelik kapsamında, nezdinde açık bankacılık ürünleri arasında sayılan ödeme emri başlatma ve hesap bilgileri sağlama hizmetleri ile ilgili olabilecek ödeme hesabı bulunduran tüm ödeme hizmeti sağlayıcıları, 31 Mart 2025'e kadar, bu hesaplarla ilgili olarak Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'ye bağlanarak açık bankacılık hizmeti sunabilmek için talepte bulunan tüm diğer yetkili ödeme hizmeti sağlayıcılarına gerekli altyapıyı sağlamak ve yetkisiz şekilde açık bankacılık hizmetlerinin sunulmasını engellemek için gerekli önlemleri almak zorundaydı.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, bu düzenlemelere artık nezdinde açık bankacılık hizmetleri ile ilgili olabilecek ödeme hesabı bulunduran tüm ödeme hizmeti sağlayıcıları değil, aynı zamanda ödeme hesapları için müşterilerine doğrudan çevrimiçi erişim imkânı da sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcıları tabi olacak. Dolayısıyla müşterilerine doğrudan çevrimiçi erişim imkanı sağlamayan ödeme hizmeti sağlayıcıları bu yükümlülüklere tabi olmayacak.

Değişiklik Yönetmeliği ayrıca, bir ödeme hizmeti sağlayıcısının bu yükümlülüklere tabi olması için, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemine (“FAST“) katılımcı olması gerektiğini düzenliyor.

FAST'a katılımcı olmayan kuruluşlardan ise, ödeme hacmi bakımından her yıl bir önceki takvim yılındaki işlemler dikkate alınmak suretiyle hesaplanarak tespit edilen ilk on kuruluş arasında yer alanlar bu yükümlülüklere tabi olacak.

Değişiklik Yönetmeliği kapsamında, bu yükümlülüklere uyulması için verilen süre ise 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.

Dijital Cüzdan Düzenlemelerine Uyum Süresi Yeniden Uzatıldı

7 Ekim 2023 tarihinde Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, ödemeler alanında dijital cüzdan hizmetinin kullanılması ve yaygınlaştırılması adına önemli düzenlemeler getirilmiş ve bu tarihten önce (i) dijital cüzdan hizmeti sunmakta olup faaliyet izni bulunmayan kişilerin TCMB'ye başvurarak gerekli izinleri almaları, (ii) dijital cüzdan hizmeti sunan ödeme hizmeti sağlayıcılarının ise getirilen düzenlemelere uyum sağlamak zorunda oldukları düzenlenmişti.

28 Eylül 2024'te Yönetmelik'te yapılan değişiklikle TCMB'ye başvurularak gerekli izinlerin alınması ve dijital cüzdan düzenlemelerine uyum sağlanması için 7 Nisan 2025'e kadar uzatılan süre, Değişiklik Yönetmeliği ile 31 Aralık 2025'e kadar tekrar uzatıldı.

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