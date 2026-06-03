Mobbing Davası Açma Şartları Ve Mobbing Tazminatı

Mobbing davası, yalnızca bir işçi-işveren anlaşmazlığı değil; kişilik haklarına, onur ve saygınlığa yönelik sistematik bir saldırının hukuki karşılığıdır. İş yerinde yaşanan bu psikolojik taciz süreci, çoğu zaman mağdur tarafından “zor bir dönem” ya da “kişisel çatışma” olarak değerlendirilir. Oysa mobbing, hukuken belirli koşulların bir araya gelmesiyle tanımlanabilen, ispat edilebilen ve tazminata konu olabilen hukuka aykırı bir davranıştır.

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Mobbing davası, yalnızca bir işçi-işveren anlaşmazlığı değil; kişilik haklarına, onur ve saygınlığa yönelik sistematik bir saldırının hukuki karşılığıdır. İş yerinde yaşanan bu psikolojik taciz süreci, çoğu zaman mağdur tarafından “zor bir dönem” ya da “kişisel çatışma” olarak değerlendirilir. Oysa mobbing, hukuken belirli koşulların bir araya gelmesiyle tanımlanabilen, ispat edilebilen ve tazminata konu olabilen hukuka aykırı bir davranıştır. Somut olayın özelliklerine göre hem haksız fiil sorumluluğu hem de işverenin işçiyi koruma ve gözetme borcuna aykırılık çerçevesinde sözleşmesel sorumluluk doğurabilir.

Bu makalede mobbing nedir sorusundan başlayarak mobbing sayılan haller, iş yerinde mobbing örnekleri, mobbing davası açma şartları, mobbingin nereye şikâyet edileceği, mobbing davası nasıl açılır ve mobbing tazminatının nasıl hesaplandığı gibi temel sorular ele alınmaktadır. Süreci başından itibaren doğru yönetmek isteyen her çalışan ve her işveren için bu yazı kapsamlı bir hukuki çerçeve sunmaktadır.

Mobbing Nedir

Mobbing kavramı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş yerinde bir ya da birden fazla kişi tarafından sistematik biçimde uygulanan, çalışanın kişiliğini, saygınlığını ve mesleki varlığını hedef alan düşmanca davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Türk hukukunda bu kavram “psikolojik taciz” adıyla karşılık bulur. Özel hukuk anlamında temel dayanağı Türk Borçlar Kanunu m. 417 olup, idari ve kurumsal çerçevesi Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle şekillenmektedir. Psikolojik taciz nedir sorusuna Türk yargı içtihadı, işçinin iş yerinde kasıtlı, tekrarlı ve sistematik biçimde aşağılanması, dışlanması ya da kişilik haklarına zarar verilmesi olarak yanıt verir.

İş yerinde mobbing nedir sorusu ise pratikte daha somut bir içerik taşır. Bir yöneticinin astını sürekli küçük düşürmesi, mesleki açıdan yetersizmiş gibi göstermesi, toplantılara çağırmayı kesmesi ya da anlamsız görevler vererek tüketmeye çalışması, mobbing kavramının iş yerindeki karşılığıdır. Bu davranışların bir kısmı tek başına değerlendirildiğinde olağan iş hayatının bir parçasıymış gibi görünebilir; ancak sistematik bir bütünlük içinde ele alındığında hukuken korunan kişilik haklarına yönelik ciddi bir ihlal niteliği kazanır. Dolayısıyla mobbingi diğer çatışmalardan ayırt eden temel ölçüt, davranışların niteliği kadar sürekliliği ve arkasındaki kastın da belirleyici olmasıdır.

Türk Hukukunda Mobbingin Yasal Dayanakları

Türk hukukunda psikolojik tacize karşı koruma, birden fazla yasal düzenlemede yer bulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 17. maddesi kişi dokunulmazlığını ve maddi-manevi bütünlüğü güvence altına almakta; bu güvence, iş yerindeki psikolojik baskı eylemlerine karşı da uygulanabilir bir anayasal zemin oluşturmaktadır. Türk Borçlar Kanunu'nun 417. maddesi ise işverene, işçinin kişiliğini koruma ve ona saygı gösterme yükümlülüğü getirmekte; ayrıca işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları, uğramışlarsa daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri alma borcu yüklemektedir. Bu madde, mobbing davalarının en güçlü hukuki dayanağını oluşturmakta; ihlali hâlinde hem maddi hem manevi tazminat taleplerinin yolunu açmaktadır.

Mobbinge ilişkin genelgeler bakımından ilk düzenleme, 19 Mart 2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yapılmıştır. İş yerlerinde psikolojik tacizle mücadele kapsamında kurulan bu mekanizma, 6 Mart 2025 tarihli ve 32833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2025/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmış ve yerini daha kapsamlı bir düzenlemeye bırakmıştır. Yeni genelge; Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun yeniden teşekkülünü, işveren ve yönetici sorumluluklarını, toplu iş sözleşmelerine koruyucu hükümler eklenmesini ve ALO 170 hattı üzerinden psikolojik destek sağlanmasını öngörmektedir. Genelgelerin, özel hukuk anlamında kanun gibi doğrudan tazminat dayanağı oluşturmadığı; daha çok idari politika, farkındalık, başvuru ve kurumsal yükümlülük çerçevesini düzenlediği unutulmamalıdır.

İş Kanunu çerçevesinde de psikolojik taciz, somut olayın özelliklerine göre işçi bakımından haklı nedenle fesih gerekçesi oluşturabilir. Bu durumda işçi, diğer yasal koşulların da mevcut olması hâlinde kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Mobbingi Diğer İş Yeri Çatışmalarından Ayıran Unsurlar

Her iş yerinde zaman zaman anlaşmazlıklar, eleştiriler, görev dağılımına ilişkin itirazlar ya da performans değerlendirmeleri yaşanır. Bunların tamamı iş yerinde mobbing olarak nitelendirilemez; çünkü mobbingin hukuki açıdan varlığından söz edebilmek için birkaç temel unsurun bir arada bulunması gerekmektedir. Sistematiklik, bu unsurların başında gelir: Tek bir kaba söz ya da yanlış yönetim kararı, kendi başına mobbing oluşturmaz. Davranışların belirli bir süre boyunca, planlı ve tutarlı biçimde tekrarlanması gerekir.

Süreklilik de mobbingi belirleyen kritik bir ölçüttür. Yargı uygulamasında mobbingin varlığı, sabit bir süre veya sayı eşiğine bağlı olarak değil; davranışların sistematikliği, sürekliliği, hedef aldığı kişi üzerindeki etkisi ve somut olayın bütünlüğü dikkate alınarak değerlendirilir. Bazı olaylarda uzun süreli tekrar aranırken, bazı ağır davranışlar tek başına da kişilik hakkı ihlali bakımından tazminat sorumluluğu doğurabilir. Öte yandan kasıt unsuru da göz ardı edilemez: Mobbing, tesadüfi ya da ihmale dayalı bir eylem değil; mağduru yıldırmayı, işten uzaklaştırmayı ya da kişiliğini zedelemeyi hedefleyen bilinçli bir süreçtir. Bu unsurların bir arada varlığı, olağan bir iş anlaşmazlığını hukuken korunabilir bir mobbing iddiasına dönüştüren sınırı belirler. Dolayısıyla bir çalışanın yaşadıklarının mobbing teşkil edip etmediğinin erken aşamada hukuki değerlendirmeye tabi tutulması, ileride doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi açısından kritik önem taşır.

Mobbing Sayılan Haller ve İş Yerinde Mobbing Örnekleri

Uygulamada Yaşanmış Mobbing Örnekleri

Yaşanmış mobbing örnekleri, hem kamu hem özel sektörde geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de yaşanmış, isimsizleştirilmiş senaryolar incelendiğinde, uygulamada en sık görülen örüntüler net biçimde öne çıkmaktadır.

İlk yaygın senaryoda, yıllarca aynı pozisyonda çalışan ve üst yönetimle fikir ayrılığına düşen bir çalışan, aniden depo ya da arşiv gibi alanlara atanmakta; görev tanımı dışındaki işler kendisine yüklenmekte ve mesleki kimliği sistematik biçimde aşındırılmaktadır. Bu tablo, iş yerinde mobbing örnekleri arasında yargıya en sık taşınanların başında gelmektedir. İkinci sık rastlanan senaryoda ise bir yöneticinin belirli bir çalışanı toplantılarda hedef alması, e-posta yazışmalarında küçük düşürücü bir üslup kullanması ve diğer çalışanları bu kişiyle iletişim kurmaktan caydırması dikkat çekmektedir. Yaşanmış mobbing örnekleri arasında “sosyal tecrit” olarak adlandırılan bu örüntü, mağdurun önce izole edilmesini, ardından istifaya yönlendirilmesini hedefler.

Bir diğer yaygın mobbing örneği, sağlık sektöründen gelmektedir. Bir hekim ya da hemşirenin yoğun biçimde şikâyete maruz bırakılması, nöbet çizelgelerinin cezalandırıcı biçimde düzenlenmesi ve başarılarının kurumsal ortamda görmezden gelinmesi, sağlık çalışanlarına özgü sık rastlanan bir örüntü olarak kayıtlara geçmektedir. Mobbing örnekleri arasında belki de en örtük olanı ise “cam tavan mobbingi”dir: Çalışanın kariyer gelişiminin görünmez engellerle sürekli sekteye uğratılması, terfi fırsatlarından defalarca yoksun bırakılması ve bunun gerekçesinin hiçbir zaman açıkça ortaya konulmaması bu kategoriye girer. Tüm bu senaryolarda ortak nokta, davranışların belgelenebilir izler bırakması ve erken aşamada delil yönetimine önem verilmesiyle hukuki sürecin güçlü temeller üzerine oturtulabilmesidir.

Yargıtay, pek çok kararında mobbing sayılan haller üzerinde durmuş ve bu alanda belirleyici bir içtihat zemini oluşturmuştur. Yargıtay'ın kararlarından derlenen davranış kalıpları incelendiğinde, öne çıkan örüntüler şu şekilde sıralanabilir: Çalışanın nitelikleriyle bağdaşmayan, küçük düşürücü ya da anlamsız görevlere atanması; toplantılardan, bilgilendirme süreçlerinden veya sosyal etkinliklerden sistematik biçimde dışlanması; iş ortamında alenen aşağılanması, hakaret içeren söyleme maruz bırakılması; performansının sürekli ve haksız biçimde yıkıcı bir üslupla eleştirilmesi; izinsiz ya da gerekçesiz şekilde görev tanımı dışına çıkarılması; çalışma alanının fiziksel olarak ayrıştırılması ya da iletişim kanallarının kesilmesi.

Somut olayda dosya içeriği ve tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde bilgisayar operatörü olarak çalıştığı anlaşılan davacının sık sık görev yerinin değiştirildiği davacının en son, görevi ve daha önce yaptığı iş ile ilgisi olmayan ameliyathane kapısında kariyeri ile çelişen bir işe verildiği, davacı tanıklarının ifadesi ile de bu değişiklileri davacının istifa etmesi amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu şekildeki uygulamalar yukarıda açılandığı üzere literatürde mobbing olarak adlandırılmaktadır.Davacıya yapılan tüm eylemler değerlendirildiğinde davacının psikolojik taciz-mobbinge maruz kaldığı açık olduğu halde kıdem tazminatı isteminin kabulü yerine reddi hatalı olup bozma nedenidir. Mobbing Dava Örnekleri: Yargıtay, 7. Hukuk Dairesi, E. 2015/8164, K. 2016/9309, T. 26.04.2016

Mobbing sayılan haller yalnızca yukarıdakileri kapsamakla sınırlı değildir; davranışların niteliğinden çok bir bütün olarak taşıdığı sistematiklik ve mağdur üzerindeki psikolojik etki belirleyicidir. Uygulamada özellikle dikkat çekici olan nokta, bu davranışların tek tek ele alındığında meşru yönetim kararları gibi göründüğü, ancak bir bütün olarak değerlendirildiğinde mağdurun psikolojik sağlığını ve çalışma kapasitesini hedef aldığının ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle Yargıtay, kararlarında davranışların bütünselliğini ve yarattığı kümülatif etkiyi esas almaktadır.

Aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin, bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde, yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye, değersizleştirmeye, aşağılamaya, küçük düşürmeye veya pasifize etmeye yönelik çabalarına mobbing denilir. Mobbing Dava Örnekleri: Yargıtay, 9. Hukuk Dairesi, E. 2017/16925, K. 2020/10963, T. 07.10.2020

Mobbing Davası Açma Şartları

Mobbing davası açabilmek için ortada yalnızca kötü bir iş yeri deneyimi değil; hukuken tanımlanmış, belgelenebilir ve belirli ön koşulları karşılayan bir psikolojik taciz örüntüsü bulunması gerekmektedir. Türk hukukunda mobbing davası açma şartları üç temel bileşen üzerine kurulur: davranışların sistematik ve tekrarlı nitelik taşıması, bu davranışların belirli bir süre boyunca devam etmiş olması ve mağdurun kişilik haklarının veya iş görme ediminin bu süreçten somut biçimde zarar görmesi. Tek bir olumsuz olay ya da birbirinden bağımsız tutarsız davranışlar kural olarak mobbing sayılmaz; hâkim, olaylar bütününü bir örüntü içinde değerlendirmek durumundadır. Bu nedenle dava açılmadan önce hukuki zeminin doğru belirlenmesi, sürecin tüm aşamalarını doğrudan etkiler.

Mobbing Davasında İspat Yükü ve Delil Standartları

Mobbing davalarında ispat yükü, kural olarak iddiayı ileri süren işçi üzerindedir. Ancak bu kural mutlak değildir; somut olayın özelliklerine göre güçlü bir karinenin varlığı, ispat yükünü işverene geçirebilmektedir. Yargıtay, pek çok kararında işçinin maruz kaldığı davranışları makul biçimde ortaya koyması durumunda ispat yükünün fiilen karşı tarafa kaydığını kabul etmiştir.

Uygulamada hâkimler, beyan delilinin tek başına yeterli olmadığı durumlarda yazılı delillere, ses ve görüntü kayıtlarına, uzman raporlarına ve tanık anlatımlarının birbiriyle örtüşmesine önem vermektedir. Mobbing davası açma şartları arasında en kritik olanı da tam olarak bu delil bütünlüğüdür: bir mağdurun tutarlı ve birbiriyle örtüşen belgeler sunabilmesi, hâkimin örüntüyü somut biçimde kavramasını sağlar ve davanın seyrini doğrudan belirler. Basit bir kötü muamele iddiasının mobbing olarak nitelendirilebilmesi için mahkeme; davranışların sıklığını, hedefinin tutarlı olup olmadığını ve mağdurun psikolojik ya da fiziksel sağlığı üzerindeki somut etkisini birlikte değerlendirir. Bu nedenle delil yönetimi, dava açılmadan çok önce başlamalıdır.

Dava Açmadan Önce Toplanması Gereken Belgeler ve Deliller

İş davası açmadan önce hukuki sürecin güçlü temeller üzerine oturtulabilmesi için delillerin sistematik biçimde derlenmesi şarttır. Öncelikle e-posta yazışmaları, kurum içi yazışmalar, kısa mesajlar, anlık mesajlaşma uygulaması kayıtları ve sosyal medya mesajları tarih sırasına göre arşivlenmelidir; bu kayıtlar davranışların tekrarlı ve kasıtlı niteliğini belgeleyen birincil delil niteliği taşır. Bununla birlikte, toplantı tutanakları, performans değerlendirme formları, görev tanımındaki tek taraflı değişikliklere ilişkin yazışmalar ve disiplin süreçlerine ait belgeler de dosyaya eklenmelidir. Özellikle ses, görüntü ve dijital kayıtların hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekir; aksi hâlde delilin kullanılabilirliği ayrıca tartışma konusu olabilir.

Tanık ifadeleri, delil bütünlüğünü pekiştiren önemli bir unsurdur. Tanıkların, soyut kanaat bildirmek yerine bizzat gördükleri, duydukları veya iş yeri içinde gözlemledikleri somut olayları tarih, kişi ve davranış bazında aktarabilmeleri beklenmektedir. Öte yandan hekim raporları ve psikolojik destek kayıtları da kritik öneme sahiptir; mağdurun yaşadığı tükenmişlik, anksiyete ya da depresyon gibi sağlık sorunlarının iş yeri kaynaklı olduğunu ortaya koyan belgeler, manevi tazminat taleplerinde belirleyici bir işlev üstlenmektedir. İşe devamsızlık tutanakları, doktor istirahat raporları ve bunların iş yeriyle ilişkilendirildiğine dair kayıtlar da dosyaya mutlaka eklenmelidir. Son olarak, ALO 170 hattına ya da ilgili kurumlara yapılan başvuruların belgelenmesi, hem şikâyet sürecini hem de mahkeme aşamasını destekler.

Zamanaşımı Süreleri ve Hak Düşürücü Süreler

Mobbing davalarında zamanaşımı meselesine dikkatle yaklaşmak gerekmektedir; zira hak kaybı çoğunlukla bu aşamada yaşanmaktadır. Mobbing nedeniyle ileri sürülecek taleplerde zamanaşımı, talebin hukuki niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Kişilik hakkı ihlaline dayalı haksız fiil temelli tazminat taleplerinde Türk Borçlar Kanunu m. 72 kapsamındaki süreler uygulanır; bu hükme göre zamanaşımı, zararın ve failin öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Yani iş akdinin devam etmesi kural olarak zamanaşımını durdurmaz. Bu nedenle süregelen bir psikolojik taciz örüntüsü karşısında hizmet ilişkisi içindeyken dava açılması seçenek dışı değildir. Uygulamada işçilerin iş akdinin sona ermesini bekleyerek dava açtığı görülmektedir; bu tercih stratejik açıdan anlaşılır olsa da zamanaşımının kaçırılması riskini beraberinde getirir. TBK m. 153'te düzenlenen “hizmet ilişkisi süresince” durma hâli ise ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacaklarına ilişkin özel bir düzenleme olup, genel olarak tüm işçilere uygulanmaz; bu nedenle iş ilişkisinin sürmesi tek başına zamanaşımını durdurmaz.

Öte yandan kıdem, ihbar ve yıllık izin gibi iş sözleşmesinden kaynaklanan bazı alacaklarda 4857 sayılı İş Kanunu Ek m. 3 kapsamında özel beş yıllık zamanaşımı süreleri uygulanır. Dolayısıyla dava açılmadan önce her talep kalemi için ayrı süre hesabı yapılması ve erken bir hukuki değerlendirmenin alınması, hem sürelerin doğru hesaplanması hem de delillerin korunması bakımından kritik bir önem taşımaktadır.

Mobbing Davası Nasıl Açılır

Mobbing davasının nerede açılacağı sorusu, sürecin ilk ve en belirleyici adımlarından biridir. Türk hukukunda bu tür davalara bakmakla görevli mahkeme İş Mahkemesi'dir. Yetki bakımından ise davacı işçi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde veya işin yapıldığı yer mahkemesinde dava açabilir; işçi lehine düzenlenen bu alternatif yetki kuralı, mağdurun yetkili mahkemeyi daha kolay seçmesine olanak tanır.

Mobbing davası nasıl açılır sorusunun yanıtı ise zorunlu arabuluculuk aşamasıyla başlamaktadır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca bireysel iş uyuşmazlıklarında dava açılabilmesi için önce arabulucuya başvurulması zorunludur; bu ön koşul yerine getirilmeden açılan davalar usulden reddedilir. Arabuluculuk süreci, başvuru tarihinden itibaren kural olarak üç hafta (zorunlu hâllerde en fazla bir hafta uzatılabilir) içinde tamamlanmakta; anlaşma sağlanamaması hâlinde son tutanak dava dilekçesine eklenerek mahkemeye başvurulabilmektedir.

Arabuluculuk aşamasının sonuçsuz kalması durumunda hazırlanacak dava dilekçesi, mobbing eylemlerinin somut biçimde ortaya konulmasını, talep edilen tazminat türlerinin (maddi ve manevi tazminat) ayrıştırılmasını ve delil listesinin eksiksiz sunulmasını gerektirmektedir. Dilekçenin hukuki dayanağı yalnızca iş hukukuyla sınırlı kalmaz; kişilik haklarının korunmasına ilişkin Türk Medeni Kanunu hükümleri ile haksız fiil sorumluluğuna ilişkin borçlar hukuku kuralları da aynı anda devreye girebilir. Bu hukuki çerçevenin doğru kurulması, özellikle tazminat miktarının ve taleplerinin belirlenmesi aşamasında davanın seyrini doğrudan etkiler. Dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasının ardından tebligat süreci başlar; davalıya tebligat yapılır, cevap süresi dolunca ön inceleme duruşması belirlenir ve ardından tahkikat aşamasına geçilir. Sürecin her aşamasında usul hatası yapılmaması, davanın esastan görülebilmesi için vazgeçilmez bir ön koşuldur.

Mobbing Nereye Şikâyet Edilir

Mobbing karşısında başvurulabilecek yollar yalnızca mahkemeyle sınırlı değildir. İdari başvuru yolları, hem delil oluşturma hem de süreci hızlandırma açısından kritik bir işlev üstlenir. Kural olarak idari ve hukuki yollar birbirini dışlamaz; aksine paralel yürütülen bu süreçler birbirini destekler ve özellikle ispat yükü söz konusu olduğunda önemli avantajlar sağlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ALO 170 Hattı

Mobbing nereye şikâyet edilir sorusunun pratik yanıtlarından ilki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılacak başvurudur. Çalışan, yaşadığı psikolojik taciz eylemlerini Bakanlığa yazılı olarak bildirdiğinde, iş müfettişleri iş yerinde inceleme yapma ve tutanak düzenleme yetkisine sahiptir. Bu müfettiş raporları, ilerleyen aşamada açılacak mobbing davasında güçlü bir delil niteliği taşır; çünkü resmî bir kamu makamının tespitlerini içermektedir.

Aynı çatı altında hizmet veren ALO 170 hattı ise hem şikâyet hem de bilgilendirme ve psikolojik destek işlevi görmektedir. 6 Mart 2025 tarihli ve 2025/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında ALO 170 hattındaki psikologların işlevi yeniden yapılandırılmış; psikolojik tacize maruz kalan çalışanlara bilgilendirme, yardım ve destek sağlanması açıkça güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla ALO 170, yalnızca şikâyet hattı olarak değil, sürecin başında çalışanın ihtiyaç duyduğu yönlendirmeyi sağlayan bir ilk adım mekanizması olarak da değerlendirilmelidir. Bakanlığa yapılan şikâyetin somut tarih ve içerikle desteklenmesi, müfettiş incelemesinin etkinliği bakımından belirleyicidir.

Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusu ve Cezai Yol

Psikolojik taciz eylemleri, ağırlıklarına ve biçimlerine göre Türk Ceza Kanunu kapsamında çeşitli suçların unsurlarını barındırabilir. Hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma veya cinsel taciz gibi eylemler söz konusu olduğunda, mağdurun Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunma hakkı doğar. Bu yol, hukuki tazminat davasıyla aynı anda kullanılabilir; birinin kullanılması, diğerine başvurulmasına engel oluşturmaz. Cezai yolun tercih edilmesi, özellikle mobbingin birden fazla faille gerçekleştiği ya da sistematik bir örgütsel baskı biçimi aldığı durumlarda anlamlı sonuçlar doğurabilir.

Uygulamada savcılık soruşturması sırasında alınan beyanlar, tanıklıklar ve toplanan deliller, hukuk davası açısından da destekleyici nitelik taşır. Öte yandan her iki yolun birlikte yürütülmesi, sürecin takibini karmaşık hâle getirebileceğinden usul ve strateji açısından bu iki boyutun baştan doğru planlanması gerekir. Somut olayın özelliklerine göre cezai şikâyet, fail üzerinde fiilî bir baskı unsuru oluşturarak çözüm sürecini kimi zaman hızlandırır; ancak bu etkinin garantisi yoktur ve sürecin dikkatli yönetilmesi şarttır.

Kamu Görevlileri için Özel Şikâyet Yolları

Kamu çalışanları, özel sektör çalışanlarından farklı olarak ek idari başvuru mekanizmalarından yararlanabilir. Bu çalışanlar, psikolojik taciz iddialarını çalıştıkları kurum ya da kuruluşa iletmenin yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsman) şikâyetlerini taşıyabilir. Kamu Denetçiliği Kurumu, idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunu denetleyen bağımsız bir yapıya sahip olup mobbing gibi sistematik kötü muamele iddialarını da inceleme kapsamına almaktadır.

Bunun yanı sıra 6 Mart 2025 tarihli 2025/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi — iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine ilişkin bu mobbing genelgesi — başvuru mekanizmalarını açıkça düzenlemiştir. Genelgeye göre çalışanlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine, TBMM Dilekçe Komisyonuna ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da başvurabilmektedir. Kamu Görevlileri Etik Kurulu ise özellikle yöneticilerin etik ihlali niteliğindeki davranışları için ayrı bir başvuru yolu sunmaktadır. Bu kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere genelgeyle yeniden teşekkül ettirilen Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu, politika belirleme ve şikâyet süreçlerini yönlendirme işlevi görmektedir. Kamu çalışanları açısından bu çok katmanlı yapının doğru sırayla kullanılması, hem hak kaybını önler hem de sonraki dava sürecinde güçlü bir idari zemin oluşturur.

Mobbing Tazminatı Türleri ve Hesaplama Yöntemleri

Mobbing tazminatı, tek bir kalemden ibaret değildir; maddi ve manevi boyutları olan, fesih koşullarına bağlı olarak kıdem ve ihbar tazminatıyla da birleşebilen karmaşık bir talep bütünüdür. Hangi tazminat kalemlerinin talep edileceğinin baştan doğru belirlenmesi, hem dava dilekçesinin kurgusu hem de hâkimin takdir yetkisini kullanacağı sınırlar açısından belirleyici rol oynar. Talep edilmeyen tazminat kalemi, kural olarak hâkim tarafından resen hüküm altına alınamaz; bu nedenle eksik talep, telafi edilemez bir hak kaybına dönüşebilir.

Manevi Tazminat Hesaplama Kriterleri

Mobbing tazminatının en tartışmalı kalemi, şüphesiz manevi tazminattır. Mobbing nedeniyle manevi tazminat taleplerinde temel dayanak, kişilik hakkının ihlaline ilişkin Türk Borçlar Kanunu m. 58'dir. Somut olayda psikolojik tacizin ruhsal veya bedensel bütünlük üzerinde tıbben ortaya konulabilen bir zarar doğurması hâlinde TBK m. 56 da ayrıca değerlendirme alanı bulabilir. Bu çerçevede hâkim, kişilik haklarına yapılan saldırının ağırlığını, süresini ve yoğunluğunu göz önünde tutarak hakkaniyete uygun bir tazminata hükmeder. Yargıtay içtihadı bu belirlemede somut ölçütleri esas almaktadır: mobbingin kaç ay ya da yıl sürdüğü, eylemlerin ne sıklıkta tekrarlandığı, mağdurun psikolojik sağlığının ne ölçüde bozulduğu ve iş yerindeki statüsünün nasıl etkilendiği bu ölçütlerin başında gelir.

Davacı vekili, müvekkili işçinin sistematik şekilde davalı işveren yetkilisinin psikolojik tacizine maruz kaldığını, onur ve saygınlığını hedef alan davranışlar sergilendiğini, aşağılandığını ve küçük düşürüldüğünü, yetenek ve becerilerinin çok altında, uzmanlık alanı ile ilgisi bulunmayan basit ve sıradan işlerin yaptırılmak istendiğini, yazılı ve sözlü şikayetler yapılmasına rağmen işverence bu duruma müdahale edilmediğini, gerekli tedbirlerin alınmayarak psikolojik tacizin engellenmediğini, müvekkili işçinin haklı sebeple iş sözleşmesini feshettiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, manevi tazminat, istifa ödeneği, fazla çalışma ücreti, prim ve ikramiye alacaklarının tahsili ile davalı aleyhine verilecek kararın basın yoluyla ilan edilmesine ve müvekkili üzerinde bulunan işverene ait eşyalarla ilgili taraflar arasındaki muarazanın giderilerek tevdi mahali tayin edilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminat ödenmesini isteyebilir. Hakim, manevi tazminatın miktarını belirlerken, saldırı oluşturan eylem ve olayın özelliği yanında, kusur durumunu, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate almalıdır. Tutarın her olaya göre değişebilecek özel durum ve koşulların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyen sebepler, karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde gösterilmelidir. Takdir edilecek bu tutar, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir işlevi olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna dair bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek tutar, var olan durumda elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Somut olayda, mobbingi oluşturan eylem, tutum ve davranışların oluş şekli, gelişimi ve özellikleri, mobbinge maruz kalınan süre, tarafların konumu ve yukarıda açıklanan ilkeler gözetildiğinde, davacı yararına hüküm altına alınan 75.000,00 TL manevi tazminatın fazla olduğu açıkça belli olmaktadır. Mahkemece, daha alt düzeyde belirlenecek bir miktarda manevi tazminat takdir edilmelidir. Mobbing Dava Örnekleri: Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi, E. 2014/24895, K. 2015/29215, T. 20.10.2015

Uygulamada hâkimler, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını da hesaba katar; zira manevi tazminat cezalandırıcı değil, denkleştirici bir işlev üstlenir. Bu dengeleme ilkesi, yüksek tazminat taleplerinin her zaman kabul görmeyeceğini ve talebin somut olayla orantılı biçimde kurgulanması gerektiğini ortaya koyar. Mobbingin belgelenmiş süresi uzadıkça ve iddia psikiyatrik ya da psikolojik rapor gibi objektif delillerle desteklendikçe, hâkimin takdir aralığının da buna paralel genişlediği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla manevi tazminat talebinin, uzmanlık raporlarıyla ve somut eylem zaman çizelgesiyle desteklenmesi, dava stratejisinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Maddi Tazminat Kalemleri ve Gelir Kaybı Hesabı

Maddi tazminat kapsamında üç temel kalem öne çıkar: iş göremezlik tazminatı, tedavi ve iyileşme giderleri ile gelir kaybı. Mobbinge bağlı psikolojik rahatsızlık nedeniyle iş göremez hâle gelen çalışan, bu dönemdeki kazanç kaybını davaya dâhil edebilir. Tedavi giderleri ise psikiyatrist ücretleri, ilaç masrafları ve gerektiğinde hastane giderleri gibi belgelenmesi görece kolay kalemler içerir; bu nedenle her makbuzun saklanması kritik öneme sahiptir.

Gelir kaybının talep edilebilmesi için mobbing nedeniyle işten ayrılma veya çalışamaz hâle gelme ile gelir kaybı arasında uygun illiyet bağının kurulması; zararın gerçekliği, işçinin yeni iş arama ve zararı azaltma yükümlülüğü, varsa yeni gelirleri ve somut belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Uygun illiyet bağı kurulabildiği ölçüde belgelenen kazanç kaybı, maddi tazminat kapsamında talep edilebilir. Hesabın bilirkişi aracılığıyla yapılacak olması, talep aşamasında kesin rakam verilmesini zorunlu kılmaz; ancak dayanak belgelerin eksiksiz sunulması bilirkişi incelemesinin seyrini doğrudan etkiler.

Kıdem ve İhbar Tazminatıyla Birlikte Talep Edilebilirlik

Mobbing, yalnızca tazminat hakkı değil; aynı zamanda iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkı da doğurabilir. İş Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca, işverenin işçiye veya işçinin ailesi üyelerinden birine karşı şeref ve namusa dokunacak sözler söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması (m. 24/II-b); ya da işçinin iş yerinde başka bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından cinsel tacize uğramasına rağmen işverenin gerekli önlemleri almaması (m. 24/II-d) hâllerinde işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Psikolojik taciz de somut olayın özelliklerine göre bu kapsamda haklı fesih sebebi olarak değerlendirilebilir; dolayısıyla işçi, sözleşmeyi kendisi sona erdirse bile diğer yasal koşulların mevcut olması hâlinde kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Davacı davalı Bankanın muhtelif şubelerinde 07.04.2008- 15.08.2014 tarihleri arasında çalıştığını, yeni doğum yaptığı dönemde 05.01.2014-15.08.2014 tarihleri arasında 7 kez mobing oluşturacak şekilde Konya dışındaki şubelerde geçici görevle görevlendirildiğini, bezdirmelere dayanamayarak rahatsızlanması üzerine 04.08.2014 tarihinden itibaren 10 gün rapor aldığını rapor bitiminde Kayseri şubesinde görevlendirilmesi üzerine 15.08.2014 tarihinde de haklı nedenle iş akdini feshettiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacakları istemiştir.Hal böyle olunca havuz kadroda olsa bile yeni doğum yapmış anne şefkat ve bakımına ihtiyacı olan küçük bir çocuğa sahip davacı işçinin 7 aylık bir dönem içerisinde 7 kez şehir dışına görevlendirilmesi, ani rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılıp 10 günlük rapor bitiminde tekrar şehir dışına görevlendirilmesi dürüstlük kurallarına ve işverenin işçiyi gözetme borcuna aykırıdır. Davacının bu nedenle yaptığı feshin haklı olduğu kabul edilerek kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınması, davalı-karşı davacının ise ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi dosya içeriğine uygun düşecektir. Mobbing Dava Örnekleri: Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi, E. 2017/29185, K. 2020/5817, T. 04.06.2020

Bu noktada kıdem ve ihbar tazminatı arasındaki ayrımın doğru kurulması önemlidir. İşçi mobbing nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshederse, koşulları varsa kıdem tazminatı talep edebilir; ancak bu durumda ihbar tazminatı kural olarak talep edilemez. İhbar tazminatı, işverenin haksız ve usulsüz feshi gibi ayrı bir hukuki zeminin bulunması hâlinde gündeme gelir. Ayrıca İş Kanunu m. 26 uyarınca ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hâllerde fesih hakkı, olayın öğrenilmesinden itibaren altı iş günü ve her hâlde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır; bu sürelerin kaçırılması hakkın yitirilmesine yol açar. Kıdem ve mobbing tazminatı, tek dava dilekçesinde birlikte talep edilebilir ve uygulamada tercih edilen yaklaşım da bu yöndedir. Bununla birlikte haklı fesih hakkının doğduğunun kabulü için mobbingin ispatı ön koşuldur; ispat edilemeyen mobbing iddiası, haklı fesih gerekçesini de ortadan kaldırır ve çalışan kıdem tazminatı hakkını kaybedebilir. Bu bağlantı, delil yönetiminin neden sürecin en kritik halkası olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Kazanılmış Mobbing Davaları ve Yargıtay Kararları

Mobbing davalarında teorik çerçeve ne kadar sağlam olursa olsun, hukuki pratiği şekillendiren esas unsur yargı içtihadıdır. Yargıtay'ın mobbing konusunda geliştirdiği içtihat, hem kazanılmış örnek mobbing davaları açısından yol gösterici hem de bu alanda hukuki standartları belirleyici niteliktedir.

Öne Çıkan Yargıtay Kararları ve Sonuçları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mobbing davalarında belirleyici içtihat üreten dairelerin başında gelmektedir. Daire, pek çok kararında mobbingin varlığı için sistematiklik, süreklilik ve kasıt unsurlarının bir arada aranması gerektiğini vurgulamıştır. Bu kararlar çerçevesinde, mobbing dava örnekleri incelendiğinde, tek bir olumsuz davranışın değil; belirli bir süre boyunca tekrarlanan ve çalışanın psikolojisini, iş motivasyonunu, sağlığını ya da kariyer gelişimini hedef alan sistematik eylem örüntüsünün belirleyici olduğu görülmektedir. Çalışanın görev yerinin haksız biçimde sürekli değiştirilmesi, nitelikleriyle bağdaşmayan, küçük düşürücü işlerde görevlendirilmesi ya da toplantılara sistematik olarak davet edilmemesi bu örüntünün somut görünümleri olarak değerlendirilmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise özellikle iş yerinde psikolojik baskının sağlık raporlarıyla desteklendiği davalarda manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini vurgulayan kararlar üretmiştir. Bu dairenin içtihadında, kazanılmış örnek mobbing davalarına bakıldığında, işçinin raporlu dönemlerinde bile görevlendirilmesi, iş akdinin performans gerekçesiyle kötü niyetli biçimde sonlandırılması ve hedef belirsizliğiyle sistematik değerlendirme baskısı altında tutulması gibi olgulara dayanan davalarda tazminata hükmedildiği görülmektedir.

olaylar nedeniyle psikolojisi bozulan davacının 23.07.2014 tarihinde işveren ile gerçekleştirilen toplantı sonrası kriz geçirerek hastanaye gittiği, davacıya bu nedenle ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından göğüs ağrısı ve anksiyete bozukluğu teşhisi ile 3 gün iş göremez belgesi verildiği, 24.07.2014 tarihi itibariyle aynı hastanenin psikiyatri bölümünde tedavi sürecinin başladığı, davacının ... uygulandığına dair beyanının hasta kayıtlarında yer aldığı ve duygu durumunun “endişeli” olarak kayıtlara işlendiği, davacıya anksiyete bozukluğu tanısı konularak ilaç tedavisine başlandığı, davacının 11.08.2014 tarihinde ve iş sözleşmesine son verildikten sonraki tarihlerde de tedavisine devam edildiği, performans değerlendirme puanları ve hatta davalı tanıklarının beyanı ile dahi sabit olduğu üzere davacının işini iyi yapan mesleğinde tecrübeli bir çalışan olduğu ancak yine davalı tanıklarından ...’in beyanı ile de teyit edildiği üzere davacının iş sözleşmesine son vermeden önceki son 1-2 ay boyunca moralinin bozuk olduğu, mutsuz olduğu anlaşılmaktadır. Açıklanan olayların kronolojik sıralamasına bakıldığında davacının yıldırma, pasifize etme ve kendi isteğiyle işten ayrılması amacına yönelik işveren vekili davranışlarına maruz kaldığı, bu davranışlar nedeniyle sağlığında zarar da meydana geldiği, iddia edilenler ile belirtilen eylemlerin örtüştüğü anlaşıldığından davacının mobbinge uğradığı kanısına varılmıştır. Mobbing Dava Örnekleri: Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi, E. 2017/42766, K. 2020/5460, T. 02.06.2020

Davalarda Belirleyici Olan Kritik Unsurlar

Kazanılan mobbing davalarındaki ortak payda incelendiğinde, soyut iddiadan somut delile uzanan köprünün ne ölçüde kurulabildiği belirleyici rol oynamaktadır. Uygulamada davanın seyrini döndüren üç temel unsur öne çıkmaktadır. Birincisi, psikolojik baskının sağlık üzerindeki etkisini belgeleyen tıbbi kayıtlardır; psikiyatri veya psikoloji kliniklerine başvuru tarihleri, iş stresine bağlı tanılar ve tedavi süreçleri, mobbingin zaman eksenini ve ağırlığını mahkemeye aktaran en güçlü delil kategorisini oluşturmaktadır. İkincisi, iş yeri içi yazışmalar, e-postalar ve mesajlaşma kayıtlarıdır; bu belgeler hem eylemlerin sistematikliğini hem de failin kastını ortaya koyma işlevi görmektedir. Üçüncüsü ise tanık ifadeleridir; ancak uygulamada tanıkların işveren baskısından çekindikleri de bilinmektedir. Bu nedenle yazılı delil desteği olmaksızın yalnızca tanık ifadesine dayanan davaların ispat standardını karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir.

İspat standardının nasıl sağlandığı konusunda belirleyici olan bir diğer husus ise kronolojik tutarlılıktır. Eylemlerin birbirini izleyen tarihlerle belgelenmiş olması, “sistematiklik” ölçütünü mahkeme önünde karşılamanın en güvenilir yoludur. Delillerin bu bütünlük içinde sunulamadığı davalarda, somut olgular var olsa bile hâkimin “tekil olumsuz davranış” değerlendirmesine yöneldiği gözlemlenmiştir.

psikolojik tacize uğradığını iddia eden mağdur, bu iddiasını ispatlamakla yükümlü ise de; psikolojik tacizin genellikle tacizi uygulayan ile tacize maruz kalan arasında gerçekleşen bir olgu olması karşısında olayların tipik akışı, tecrübe kuralları göz önüne alınarak sonuca gidilmesinde de yarar bulunmaktadır. Ayrıca psikolojik tacizin uzun sürece yayılan ve sistematik bir hâl olan davranışlar bütünü olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu kapsamda taraflar dava ve cevap dilekçeleri ile iddia ve savunmalarını ispata yarar delillerini sunmuşlardır. Mahkemece iki kez duruşma yapılmış, bu duruşmalar neticesinde taraf vekilleri beyanları yanında dinlenmelerini istedikleri tanıkların da isimlerini bildirmişlerdir. Ayrıca davacı vekili müvekkilinin durumunun değerlendirilmesi için içinde psikologun da olduğu bilirkişi heyetinden rapor alınmasını talep etmiştir. Dolayısıyla eldeki davada psikolojik tacizin iddia edilen uzun süreci dikkate alındığında dava dilekçesinde her davranışın tek tek yeri, zamanı ve kim tarafından gerçekleştirildiğinin belirtilmesi mümkün değildir. Davacının dava dilekçesinde belirttiği vakıalar ile bunların ispatı için ibraz ettiği tüm deliller birlikte değerlendirilerek iddianın somutlaştırılıp somutlaştırılmadığı belirlenmelidir. Buna rağmen hala belirsiz ya da çelişkili hususlar var ise hâkimin davayı aydınlatma yükümlülüğü uyarınca davacı tarafa iddialarını somutlaştırması için uygun bir süre verilerek sonucuna göre hareket edilmelidir. Taraf iddia ve savunmaları ile ibraz edilenler yanında toplanması istenen diğer tüm deliller irdelenmeksizin salt iddiaların somutlaştırılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir. Mobbing Dava Örnekleri: Yargıtay, Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/571, K. 2020/23, T. 16.01.2020

Mobbing Davası Ne Kadar Sürer

Mobbing davası ne kadar sürer sorusu, sürece girecek her çalışanın baştan netleştirmesi gereken pratik bir sorudur. Genel çerçevede, arabuluculuk aşamasının tamamlanmasından itibaren iş mahkemesindeki ilk derece yargılaması ortalama 1 yıl sürmektedir. İstinaf aşaması bu süreye ek olarak 1 yıl kadar eklenebilmektedir. Temyiz yolunun açık olduğu davalarda ise Yargıtay incelemesi toplam süreyi aynı ölçüde uzatmaktadır. Dolayısıyla mobbing davasının kesinleşmesi, somut olayın koşullarına bağlı olarak birkaç yılı bulabilmektedir.

Süreyi doğrudan etkileyen başlıca değişkenler delillerin niteliği ve hacmi, dinlenecek tanık sayısı, bilirkişi incelemesi yapılıp yapılmayacağı ve ilgili mahkemenin dosya yoğunluğudur. Özellikle psikolojik tacizin tespitinde psikiyatrik bilirkişi raporu talep edildiği davalarda yargılama süresi belirgin biçimde uzamaktadır. Hukuki destek alınarak hazırlanan kapsamlı bir dava dilekçesi ve eksiksiz delil dosyası ise hem ilk derece hem de üst mahkeme aşamasında gereksiz süre kayıplarını önleyebilmektedir.

Dava Sürecinde Yapılan Yaygın Hatalar

Mobbing davalarında hak kaybının en sık yaşandığı nokta, delil toplama sürecindeki gecikmedir. Çalışanlar psikolojik baskıya maruz kaldıklarını hissettiklerinde çoğu zaman belgeleme yapmak yerine durumun düzeleceğini beklemektedir; ancak bu bekleme süreci delillerin kaybolmasına zemin hazırlamaktadır. İkinci yaygın hata, zamanaşımı sürelerinin göz ardı edilmesidir. Mobbing nedeniyle ileri sürülecek taleplerin hukuki niteliklerine göre farklı zamanaşımı sürelerine tabi olduğu; haksız fiil temelli tazminat taleplerinde TBK m. 72'deki, bazı işçilik alacaklarında ise 4857 sayılı İş Kanunu Ek m. 3'teki beş yıllık özel sürenin uygulanacağı hatırlanmalı ve bu süreler dolmadan hukuki adım atılmalıdır.

Uygulamada sıkça karşılaşılan bir diğer hata, zorunlu arabuluculuk şartının atlanmasıdır. İş mahkemelerinde açılacak alacak davalarında dava şartı niteliğindeki arabuluculuk aşaması tamamlanmadan doğrudan mahkemeye başvurulması usulden ret ile sonuçlanmaktadır; bu da ciddi zaman ve gider kaybına yol açmaktadır. Son olarak, sağlık belgelerinin zamanında düzenlettirilerek dosyaya dâhil edilmemesi de davayı temelden zayıflatan bir ihmaldir. Mobbinge bağlı psikolojik etkilerin tıbbi olarak kayıt altına alınması, özellikle manevi tazminat taleplerinde ispat standardının karşılanması açısından vazgeçilmezdir.

Sıkça Sorulan Sorular

Mobbing nasıl ispat edilir? Mobbing nasıl ispat edilir sorusu, uygulamada en kritik aşamayı oluşturur. Çünkü iş yerinde mobbing çoğu zaman açık bir davranıştan ziyade süreklilik gösteren psikolojik baskı şeklinde ortaya çıkar. Bu nedenle tek bir olay değil, belirli bir zaman dilimine yayılan davranışların birlikte değerlendirilmesi gerekir. Mobbing belgesi olarak kullanılabilecek e-posta yazışmaları, mesaj kayıtları, görev değişiklikleri, performans düşürmeye yönelik kayıtlar ve tanık beyanları önemli rol oynar. Uygulamada mahkemeler, yalnızca tek bir delile değil, tüm sürecin oluşturduğu tabloya bakar; bu nedenle mobbing örnekleri somutlaştırılmadan açılan davalarda ispat zorluğu ciddi bir risk haline gelir.

İş yerinde mobbing sayılabilecek haller nelerdir? Mobbing sayılan haller, çoğu zaman çalışanı yıldırmaya ve işten ayrılmaya zorlamaya yönelik sistematik davranışlardan oluşur. Sürekli eleştirilme, küçük düşürülme, görev tanımı dışında iş verilmesi, diğer çalışanlardan izole edilme, performansın bilinçli şekilde düşük gösterilmesi ve iletişimin kesilmesi bu kapsamda değerlendirilebilir. Ancak her olumsuz işveren davranışı mobbing sayılmaz; işverenin yönetim hakkı ile mobbing arasındaki sınır dikkatle belirlenmelidir. Özellikle işyerinde mobbing örnekleri incelendiğinde, davranışların süreklilik göstermesi ve belirli bir amaç taşıması gerektiği görülür. Bu nedenle her olay kendi koşulları içinde değerlendirilmeden doğrudan “mobbing davası” açılması hatalı sonuçlar doğurabilir.

Mobbing davası tazminat miktarı ne kadar? Mobbing tazminatı açısından sabit bir tutardan söz etmek mümkün değildir. Mobbing davası kapsamında talep edilecek tazminat, olayın ağırlığına, süresine ve çalışanın uğradığı zarara göre belirlenir. Mahkemeler, psikolojik yıpranma, iş kaybı, kariyer etkisi ve gelir kaybı gibi unsurları birlikte değerlendirir. Ayrıca iş sözleşmesinin mobbing nedeniyle feshi söz konusuysa kıdem ve ihbar tazminatı da gündeme gelebilir. Uygulamada “mobbing davası ne kadar sürer” veya “mobbing davası nasıl açılır” soruları kadar, talep edilecek miktarın doğru belirlenmesi de stratejik önem taşır; aksi halde eksik talep veya hatalı kurgu nedeniyle hak kaybı yaşanabilir.

Ters mobbing nedir? Mobbing tazminatı açısından sabit bir tutardan söz etmek mümkün değildir. Mobbing davası kapsamında talep edilecek tazminat, olayın ağırlığına, süresine ve çalışanın uğradığı zarara göre belirlenir. Mahkemeler, psikolojik yıpranma, iş kaybı, kariyer etkisi ve gelir kaybı gibi unsurları birlikte değerlendirir. Ayrıca iş sözleşmesinin mobbing nedeniyle feshi söz konusuysa kıdem ve ihbar tazminatı da gündeme gelebilir. Uygulamada “mobbing davası ne kadar sürer” veya “mobbing davası nasıl açılır” soruları kadar, talep edilecek miktarın doğru belirlenmesi de stratejik önem taşır; aksi halde eksik talep veya hatalı kurgu nedeniyle hak kaybı yaşanabilir.

Mobbinge uğradığınızı nasıl anlarsınız? Mobbinge örnekleri çoğu zaman kademeli ilerler. Başlangıçta sıradan görülen davranışlar zamanla sistematik hale gelerek çalışan üzerinde ciddi bir baskı oluşturur. Sürekli eleştirilme, dışlanma, görevlerin anlamsız şekilde değiştirilmesi ve başarısız gösterilme gibi durumlar tekrar ediyorsa bu bir işaret olabilir. Bu noktada yaşanmış mobbing örnekleri incelendiğinde, davranışların tekil değil, tekrar eden bir yapı gösterdiği dikkat çeker. Özellikle işyerinde mobbing nedir sorusuna yanıt arayan çalışanlar için en kritik eşik, bu davranışların süreklilik kazanmasıdır; bu aşamada sürecin kayıt altına alınması ve hukuki değerlendirme yapılması önem kazanır.

Sonuç

Mobbing davaları, iş hukukunun teknik boyutlarını psikolojik ve duygusal ağırlıklı olgularla birleştiren; bu nedenle hem hukuki hem de insani açıdan özel bir uzmanlık gerektiren davalardır. Delillerin nasıl toplanacağı, bilirkişiyle nasıl çalışılacağı, arabuluculuk sürecinin nasıl yönetileceği ve tazminat taleplerinin aynı dava içinde nasıl birlikte yapılandırılacağı gibi teknik sorular, sürecin başından itibaren doğru yanıtlanmayı beklemektedir. Bir aşamadaki hata ya da eksiklik yalnızca o aşamayı değil, tüm yargılama sürecini olumsuz etkileyebilir.

Bunun yanı sıra mobbing mağdurları, çoğu zaman zaten maruz kaldıkları psikolojik yıkımın gölgesinde hukuki süreçle de yüzleşmek durumundadır. Bu koşullarda deneyimli bir avukatın varlığı yalnızca stratejik değil, aynı zamanda koruyucu bir işlev görmektedir. Bu sebeple bir iş hukuku avukatı ile iletişime geçerek iş hukuku ve mobbing davaları alanındaki birikimden faydalanmak, sürecinizi başından itibaren doğru bir zemine oturtmanıza destek olacaktır. Mobbing davası sürecinize ilişkin hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

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