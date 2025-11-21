ARTICLE
21 November 2025

Uluslararasi Sözleşme Ni̇teli̇ği̇nde Olmayan Anlaşma İle Yurt Dişina Ki̇şi̇sel Veri̇ Aktarimina İzi̇n Veri̇lmesi̇ Hakkinda Duyuru

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9. maddesinin uygun güvencelere ilişkin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca "yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yapılan uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmalar" yönünden Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından bir izin mekanizması işletilmektedir.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında akdedilen uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşma, Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 11. maddesi çerçevesinde değerlendirilmiş ve söz konusu kişisel veri aktarımı için Kurul tarafından 21.10.2025 tarihinde izin verilmiştir.

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

