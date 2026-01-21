Dubai'de Şirket Yönetim Rehberi 2026: Kuruluş, Banka, Vergi Ve Hukuki Koruma

2026 yılında küresel ticaretin ağırlık merkezi, stratejik konumu ve dijital dönüşümüyle tartışmasız bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmaya devam ediyor. Dubai'de bir iş kurmak, sadece bir ticaret lisansı (Trade License) edinmek değil; Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki devasa ticaret koridorunda hukuki ve mali bir kale inşa etmektir. Esenyel & Partners olarak, müvekkillerimizin bu dinamik pazarda sadece var olmalarını değil, aynı zamanda uluslararası hukuk standartlarında korunmalarını sağlıyoruz.

Dubai yatırım ikliminde artık anahtar kelime "bütüncül yönetim" ve "hukuki öngörülebilirlik." Geçmişin basit bürokratik süreçleri, yerini küresel standartlarla uyumlu, şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya bıraktı. Bu rehberde, 2026 model BAE iş dünyasını, kuruluş stratejilerinden varlık koruma mekanizmalarına kadar tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

Stratejik Şirket Kuruluşu ve Vergi Uyumu

Dubai'de bir iş kurarken atılan ilk adım, 2026'nın karmaşık vergi düzenlemelerine ve uluslararası raporlama standartlarına (OECD BEPS kuralları gibi) tam uyumlu olmalıdır. Geçmişteki "sadece lisans al ve başla" dönemi artık tarih oldu. Günümüzde şirket kuruluşu aşamasında tercih edilecek yapı, doğrudan kurumlar vergisi (Corporate Tax) yükümlülüklerinizi ve operasyonel esnekliğinizi belirler.

Mainland, Free Zone ve Offshore Ayrımı

Mainland Şirketler: BAE yerel pazarında herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticaret yapmanıza olanak tanır. Kamu ihalelerine girmek ve yerel perakende ağında yer almak isteyen yatırımcılar için idealdir. Ancak bu yapıda, %9'luk kurumlar vergisi eşiği ve KDV (VAT) düzenlemeleri en sıkı haliyle uygulanır.

BAE yerel pazarında herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticaret yapmanıza olanak tanır. Kamu ihalelerine girmek ve yerel perakende ağında yer almak isteyen yatırımcılar için idealdir. Ancak bu yapıda, %9'luk kurumlar vergisi eşiği ve KDV (VAT) düzenlemeleri en sıkı haliyle uygulanır. Serbest Bölgelerde (Free Zone) Şirket: Dubai'de bulunan DMCC, DIFC, JAFZA gibi farklı serbest bölgeler, özellikle ihracat ve teknoloji odaklı firmalar için ciddi avantajlar sunar. 2026 yılı itibarıyla, "Nitelikli Gelir" (Qualifying Income) şartlarını sağlayan serbest bölge şirketleri için %0 kurumlar vergisi teşviki devam etmektedir. Ancak bu teşvikten yararlanmak için "Ekonomik Madde Gereklilikleri" (Economic Substance Regulations – ESR) çerçevesinde gerçek bir operasyonel varlık gösterilmesi şarttır.

Dubai'de bulunan DMCC, DIFC, JAFZA gibi farklı serbest bölgeler, özellikle ihracat ve teknoloji odaklı firmalar için ciddi avantajlar sunar. 2026 yılı itibarıyla, "Nitelikli Gelir" (Qualifying Income) şartlarını sağlayan serbest bölge şirketleri için teşviki devam etmektedir. Ancak bu teşvikten yararlanmak için "Ekonomik Madde Gereklilikleri" (Economic Substance Regulations – ESR) çerçevesinde gerçek bir operasyonel varlık gösterilmesi şarttır. Offshore Alternatifi: Fiziksel ofis gerektirmeyen bu yapı, uluslararası ticaretin vergilendirilmesi ve varlık yönetimi için bir seçenek sunsa da, banka hesabı açılış süreçlerindeki zorluklar nedeniyle 2026'da daha çok pasif varlık yönetimi amacıyla tercih edilmektedir.

2026 Vergi Rejimi ve Stratejik Planlama

Dubai'de yıllık 375.000 AED üzerindeki ticari kârlar %9 oranında kurumlar vergisine tabidir. Bu noktada Esenyel & Partners olarak vurguladığımız en kritik konu; vergi planlamasının bir "kaçınma" değil, "uyum" süreci olmasıdır. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (DTAA) ve transfer fiyatlandırması raporlaması, 2026'da Dubai'deki her ciddi yatırımcının ajandasında ilk sırada yer almalıdır.

Finansal Altyapı: Banka Hesabı ve Likidite Yönetimi

Dubai'de bir şirket lisansına sahip olmak, otomatik olarak bir banka hesabına sahip olacağınız anlamına gelmiyor. 2026 yılında BAE bankacılık sistemi, FATF (Mali Eylem Görev Gücü) uyum süreciyle birlikte küresel AML (Kara Para Aklamayı Önleme) ve KYC (Müşterini Tanı) kuralları gereği tarihinin en titiz dönemini yaşıyor.

Banka Hesabı Açılış Süreçlerindeki Zorluklar

Bankalar artık sadece pasaport ve lisans fotokopisiyle hesap açmıyor. Şirketin iş planı, ortakların özgeçmişleri, kaynak kanıtı (Source of Wealth) ve beklenen işlem hacimleri detaylıca sorgulanmaktadır. Özellikle Türkiye gibi ülkelerle yoğun ticaret yapacak firmaların, fon akışlarını şeffaf bir şekilde belgeleyebilmesi hayati önem taşır.

Dijital Bankacılık ve Fintech Çözümleri: Operasyonel hızı artıran yeni nesil dijital bankalar (Wio, Zand vb.), serbest bölgelerde kurulan KOBİ'ler ve teknoloji girişimleri için hızlı çözümler sunmaktadır. Geleneksel bankaların aylar süren onay süreçlerine karşın, dijital bankalar 2026'da likidite yönetiminin vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Operasyonel hızı artıran yeni nesil dijital bankalar (Wio, Zand vb.), serbest bölgelerde kurulan KOBİ'ler ve teknoloji girişimleri için hızlı çözümler sunmaktadır. Geleneksel bankaların aylar süren onay süreçlerine karşın, dijital bankalar 2026'da likidite yönetiminin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Likidite ve Nakit Akışı Yönetimi: Kurumlar vergisi ödemelerinin takibi, KDV iadeleri ve uluslararası para transferlerinde hızı korumak için doğru banka segmentini seçmek gerekir. Priority Banking veya Corporate Banking segmentleri arasındaki fark, sadece işlem ücretleri değil, aynı zamanda atanmış bir portföy yöneticisi aracılığıyla olası blokajların hızlıca çözülmesidir.

Geleceği Güvence Altına Alma ve Hukuki Koruma

Dubai'de iş kurmak büyük bir başarıdır, ancak bu başarının sürdürülebilirliği ve BAE sınırları içerisindeki varlıklarınızın korunması profesyonel bir hukuk mimarisi gerektirir. 2026 yılında hukuki koruma, sadece sözleşme imzalamaktan öte, varlıkların nesiller arası geçişini ve operasyonel risklerden izolasyonunu kapsar.

Varlık Koruma ve Kişisel Hukuk Seçimi

2026 Dubai iş dünyasında en büyük risklerden biri, beklenmedik vefat veya tasfiye durumlarında yerel miras yasalarının (Şeriat esaslı genel hükümler) otomatik olarak devreye girmesidir. Ancak güncel düzenlemeler, yabancı yatırımcılara bu konuda geniş bir özgürlük alanı tanımaktadır.

Vasiyetnameler (Wills): BAE'de düzenlenen vasiyetnamelerin içeriğinin BAE yerel hukukuna uygun olması zorunlu değildir. Yatırımcılar, kendi ülkelerinin hukukunu (Türk Medeni Kanunu gibi) veya DIFC (Dubai International Financial Centre) ve ADGM (Abu Dhabi Global Market) gibi özel yetki alanlarının sunduğu Common Law (İngiliz Hukuku) prensiplerini tercih edebilirler. Bu sayede, Dubai'deki gayrimenkulleriniz, banka hesaplarınız ve şirket hisseleriniz, kendi iradeniz doğrultusunda korunur.

BAE'de düzenlenen vasiyetnamelerin içeriğinin BAE yerel hukukuna uygun olması zorunlu değildir. Yatırımcılar, kendi ülkelerinin hukukunu (Türk Medeni Kanunu gibi) veya ve gibi özel yetki alanlarının sunduğu prensiplerini tercih edebilirler. Bu sayede, Dubai'deki gayrimenkulleriniz, banka hesaplarınız ve şirket hisseleriniz, kendi iradeniz doğrultusunda korunur. Tahkim (Arbitration) ve Uyuşmazlık Çözümü: Sözleşmelerinize ekleyeceğiniz tahkim maddeleri, Dubai'nin yerel mahkemeleri yerine uzmanlaşmış tahkim merkezlerinde (DIAC gibi) hızlı ve gizli çözümler üretmenizi sağlar.

Hukuki Yapılandırma ve Risk Yönetimi

Önemle belirtmek gerekir ki; BAE hukuk sisteminde doğrudan bir "holding yapılandırması" veya "holding lisansı" şeklinde tanımlanmış tekil bir hukuki statü mevcut değildir. Bunun yerine, riskleri dağıtmak için "Kurumsal Yapılandırma" modelleri tercih edilir.

SPV (Special Purpose Vehicle) Kullanımı: Özellikle gayrimenkul ve yüksek değerli varlıkların korunması için ADGM veya DIFC bünyesinde kurulan özel amaçlı araçlar (SPV), ana operasyonel şirketinizdeki risklerin kişisel varlıklarınıza sıçramasını engeller.

Özellikle gayrimenkul ve yüksek değerli varlıkların korunması için ADGM veya DIFC bünyesinde kurulan özel amaçlı araçlar (SPV), ana operasyonel şirketinizdeki risklerin kişisel varlıklarınıza sıçramasını engeller. Varlık İzolasyonu: Şirket yapınızı operasyonel şirket ve varlık tutucu şirket (Asset Holding Entity) olarak katmanlandırarak, ticari davalardan kaynaklanabilecek haciz risklerini minimize edebilirsiniz. Bu süreçte holding benzeri bir yapı kurmak, finansal raporlamayı merkezileştirirken hukuki riskleri dağıtır.

2026'da Başarının Formülü: Bütüncül Yaklaşım

Dubai pazarı artık sadece düşük vergili bir liman değil, aynı zamanda regülasyonların ve hukuki denetimlerin yoğun olduğu olgun bir finans merkezidir. 2026 yılında başarılı bir Dubai stratejisi; kurulumun ilk gününden itibaren vergi uyumunu, sağlam bir bankacılık altyapısını ve kapsamlı bir varlık koruma planını içermelidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.