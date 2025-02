FAQ Domeinnamen

Domeinnamen spelen een cruciale rol in de digitale aanwezigheid van bedrijven en individuen op internet. Ze fungeren als het onlineadres van uw onderneming en zijn vaak het eerste contactpunt voor klanten.

In deze FAQ vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over domeinnaamregistratie, rechten met betrekking tot domeinnamen en geschillen tussen domeinnamen of tussen een domeinnamen en merken.

Wat is het verschil tussen een domeinnaam en een website?

Een domeinnaam is het adres waarmee mensen je website kunnen bezoeken terwijl de website zelf de inhoud is die via dat adres wordt gepresenteerd (tekst, afbeeldingen, video's, enz.). Je hebt beide nodig om online zichtbaar te zijn.

Waarom heb ik een domeinnaam nodig?

Een domeinnaam is essentieel voor de online aanwezigheid van een merk. Het maakt het mogelijk voor klanten om uw website te vinden en helpt uw merk te onderscheiden van andere merken.

Hoe kan ik mijn domeinnaam beschermen?

Registreer uw domeinnaam in relevante extensies (bijvoorbeeld .com, .nl, .eu). Overweeg ook varianten van uw domeinnaam te registreren.

Wat is een domeinextensie?

Een domeinextensie is het deel van de domeinnaam dat volgt na de punt (bijvoorbeeld .com, .org, .nl). Er zijn veel verschillende extensies beschikbaar bijvoorbeeld per land of regio (zoals .nl voor Nederland) het type organisatie (.org voor non-profitorganisaties), generieke extensies (.com, .net) per branche (zoals .restaurant, .football).

Kan ik mijn domeinnaam wijzigen nadat ik hem heb geregistreerd?

Het is niet mogelijk om de domeinnaam zelf te wijzigen nadat deze is geregistreerd. Als u een andere naam wilt moet u een nieuwe domeinnaam registreren en de bestaande domeinnaam mogelijk verkopen of laten verlopen.

Hoe weet ik of een domeinnaam beschikbaar is?

Beschikbaarheid kan worden gecontroleerd via beschikbare databases. Pas wel op. Er zijn partijen die aanbieden de beschikbaarheid van een domeinnaam online te checken maar vervolgens de domeinnaam op eigen naam vastleggen. Novagraaf biedt een service om de beschikbaarheid van een domeinnaam veilig te controleren.

Kan een domeinnaam worden overgedragen?

Ja, een domeinnaam kan worden overgedragen aan een andere partij. Dit vereist een overeenkomst tussen de partijen en een technische wijziging via de registrar.

Wat is een Trademark Clearinghouse-registratie?

Een Trademark Clearinghouse (TMCH)-registratie is een systeem dat wordt gebruikt om merkhouders te beschermen wanneer nieuwe top-level domeinen (TLD's) worden geïntroduceerd, zoals bijvoorbeeld .shop, .tech, .app, . Het TMCH is opgezet door de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en biedt merkhouders de mogelijkheid om hun geregistreerde merken te registreren en te beschermen tegen misbruik in nieuwe domeinnamen.

Wat is een ICM.DPML-registratie?

Een .ICM.DPML-registratie verwijst naar de Domain Protected Marks List (DPML) van de ICM Registry, de organisatie die verantwoordelijk is voor onder nadere top-level domeinnaam .xxx (porno gerelateerde content) . De DPML is een beschermingsprogramma dat merkhouders de mogelijkheid biedt om hun merk te beschermen tegen misbruik of ongeoorloofde registratie in specifieke domeinen die eindigen op een .xxx TLD of andere door ICM beheerde domeinen.



Veelgestelde vragen over registratie van domeinnamen

Hoe kan ik een domeinnaam registreren?

Een domeinnaam kan geregistreerd worden via een registrar, Novagraaf kan het registreren van een domeinnaam en het beheren en verlengen van één of meerdere domeinnamen voor u uit handen nemen.

Kan ik een domeinnaam registreren die gelijk is aan een bestaand merk?

Dit is mogelijk, maar (potentieel) risicovol. Als de domeinnaam inbreuk maakt op een bestaand merk, kan de merkhouder actie ondernemen. Zorg ervoor dat je onderzoek doet of uit laat voeren naar beschikbaarheid voordat je een domeinnaam registreert.

Kan ik meerdere domeinnamen voor mijn merk registreren?

Ja, je kunt meerdere domeinnamen registreren om je merk beter te beschermen. Dit kan helpen om te voorkomen dat concurrenten of anderen domeinnamen met een overeenstemmende benaming gebruiken.

Veelgestelde vragen over domeinnamen en merken

Wat is het verschil tussen een merk en een domeinnaam?

Een merk is een juridisch beschermde aanduiding voor goederen of diensten, terwijl een domeinnaam een technisch adres is op het internet. Zie een domeinnaam als een uniek identificatienummer dat gebruikers helpt om je website te vinden op het internet.

Een domeinnaam biedt geen merkbescherming. Een merk en domeinnaam kunnen elkaar echter aanvullen in een zakelijke strategie; een merk zorgt voor juridische bescherming , terwijl een domeinnaam de online vindbaarheid bepaalt en bijdraagt aan onderscheidend vermogen.

Kan ik een domeinnaam gebruiken als merk?

Een domeinnaam kan in principe als merk geregistreerd worden, maar dient dan wel aan de gangbare vereisten van merkregistratie te voldoen, zoals onderscheidend vermogen.

Wat gebeurt er als mijn domeinnaam in strijd is met een merk?

De merkhouder kan actie ondernemen, wanneer de domeinnaam overeenstemt met een geregistreerd merk en zonder geldige reden wordt gebruikt. De merkhouder kan een juridische procedure starten of een geschillenprocedure. Dit kan leiden tot overdracht of intrekking van de domeinnaam.

Heeft een merkhouder automatisch recht op de bijbehorende domeinnaam?

Nee, een merkhouder moet zelf actief de domeinnaam registreren. Zonder registratie kan een derde de domeinnaam vastleggen, tenzij dit te kwader trouw gebeurt.

Wat kan ik doen als iemand mijn domeinnaam heeft geregistreerd?

Als de registratie van de domeinnaam (mogelijk) te kwader trouw is, kan getracht worden contact op te nemen met de houder om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kan een klacht worden ingediend via geschillenprocedures zoals de UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) of de SIDN-procedure. Alternatief kun je juridische stappen ondernemen. Neem contact op met uw Novagraaf-consultant voor een advies op maat.

Wat zijn de vereisten voor een UDRP- of SIDN-procedure?

De vereisten voor een UDRP-procedure (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) en de SIDN-procedure (voor .NL-domeinnamen) verschillen enigszins, maar hebben veel overeenkomsten. Hieronder de kernpunten:

Identiek of verwarrend overeenstemmend

De domeinnaam is identiek of verwarrend overeenstemmend met een merk waarop de eiser rechten heeft. Bij SIDN kan dit ook betrekking hebben op een Nederlandse handelsnaam en/of andere naam waarop de eiser rechten heeft.

Geen rechten of legitiem belang

De domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitiem belang bij de domeinnaam. Bijvoorbeeld: Geen gebruik van de domeinnaam in verband met een bona fide aanbod van goederen of diensten.

Te kwader trouw geregistreerd en gebruikt

De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt ook te kwader trouw gebruikt. Bijvoorbeeld: Registratie met de bedoeling om het domein aan de merkhouder te verkopen.

Gebruik om verwarring te creëren of bezoekers af te leiden voor eigen financieel gewin.

In de digitale wereld zijn domeinnamen van essentieel belang voor de vindbaarheid van uw onderneming en ook om mogelijke verwarring bij de consument te voorkomen. Wij hopen dat deze FAQ u geholpen heeft bij het verduidelijken van de belangrijkste vragen rondom domeinnamen. Of het nu gaat om registratie, bescherming of geschillen, het is essentieel om uw rechten goed te waarborgen.

