Identificeer uw intellectuele eigendomsrechten en versterk uw IE-portefeuille en bedrijfsresultaten. Lees nu onze handleiding voor IE-audits.

Nu de zomervakantie is aangebroken stappen we massaal in het vliegtuig. Hoogste tijd dus voor “de oranje” vliegtuigmaatschappij EasyJet om haar eigen merkrechten eens goed aan te vliegen! Maar dat bleek niet zo Easy!

Zij wilde namelijk dat de BUNQ bank, die voor het aanbieden van betaaldiensten in abonnementsvorm gebruik maakte van een scala aan tekens bevattende Easy (zoals Easy Bank, Easy Travel en Easy Green) zou stoppen. EasyJet was van mening dat zij beschikte over een zogenaamd “seriemerk” voor Easy waardoor de bescherming van haar merken zich uitstrekte tot ieder teken dat aanvangt met Easy. Daarnaast beriep zij zich op de bekende merkrechten voor o.a. Easyjet.

De rechtbank vliegt echter een andere kant uit. De speciale bescherming voor seriemerken is geen omlijnd begrip in onze wetgeving, maar uit eerdere uitspraken van de rechter blijkt dat er soms wel sprake van kan zijn. Easyjet kan hier echter geen beroep op doen. Het element Easy wordt als niet- onderscheidend beoordeeld en de merken van Easyjet worden door het publiek dus niet als een serie van merken gezien.

Ook de andere vordering strand. Het merk Easyjet mag dan een bekend merk zijn, dit geldt niet voor het element Easy alleen. De klant van de BUNQ bank zal geen verband leggen met Easyjet. En juist dit verband is wel vereist voor het toewijzen van inbreuk op bekende merkrechten.

