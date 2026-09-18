Intellectuele Eigendom In De Sport: Wie Houdt De Controle? (Video)

De naam, het portret en de online zichtbaarheid van een sporter kunnen een grote commerciële waarde vertegenwoordigen. Maar wie mag dat beeld gebruiken, voor welke doeleinden en hoelang? En wat gebeurt er wanneer afspraken met een persoonlijke sponsor botsen met verplichtingen tegenover een club of sportbond?

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De naam, het portret en de online zichtbaarheid van een sporter kunnen een grote commerciële waarde vertegenwoordigen. Maar wie mag dat beeld gebruiken, voor welke doeleinden en hoelang? En wat gebeurt er wanneer afspraken met een persoonlijke sponsor botsen met verplichtingen tegenover een club of sportbond?

In dit interview deelt Peter Verbeke, voormalig CEO van RSC Anderlecht en tegenwoordig hoofd van de sportrechtpraktijk van PowerPlay, zijn ervaringen vanuit zowel de clubzijde als de atletenzijde.

Bekijk de video en ontdek:

waarom portretrechten bij voetballers en individuele sporters anders werken;

welke rol exclusiviteit, moraliteitsclausules en beeldrechten spelen in sponsorcontracten;

hoe verplichtingen tegenover clubs, bonden en persoonlijke sponsors kunnen botsen;

waarom sporters voldoende controle moeten houden over hun naam, portret en online identiteit;

wanneer samenwerking tussen sportrecht- en IE-specialisten meerwaarde biedt.

In deze video wordt de geïnterviewde voorgesteld als "advocaat". Voor alle duidelijkheid wensen wij te verduidelijken dat de geïnterviewde de functie van Legal Counsel bekleedt en niet wordt voorgesteld in de hoedanigheid van advocaat.

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