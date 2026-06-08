Investeringstoetsing In De Praktijk: Het Verbod Op De Overname Van Solvinity

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Vorige week kopte het FD: “Blij dat wij de data van Nederlanders veilig kunnen houden”, nadat het kabinet de voorgenomen overname van het Amsterdamse IT-bedrijf Solvinity (het bedrijf achter DigiD) door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl had verboden.

Het verbod is bekendgemaakt in een kamerbrief van staatssecretaris Aerdts van Economische Zaken en Klimaat van 26 mei jl. en volgt op een advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Wat is de juridische achtergrond van dit verbod en hoe is deze toetsing ingericht? In dit alert gaan wij daar nader op in.

Bureau Toetsing Investeringen (BTI)

Het verbod van de overname van Solvinity door Kyndryl volgt op advies van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Het BTI is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en toetst investeringen op risico’s voor de nationale veiligheid, onder meer op grond van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo).

Voor investeringen in de telecommunicatiesector, zoals de beoogde overname van Solvinity, geldt een sectorspecifieke investeringstoets op grond van de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (WOZT). Op basis van de criteria in de WOZT is het BTI tot de conclusie gekomen dat de overname mogelijk een risico vormt voor het publiek belang. Het BTI adviseert daarom de overname volledig te verbieden.

Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (WOZT)

De WOZT is neergelegd in hoofdstuk 14a van de Telecommunicatiewet (Tw). De wet heeft als doel overnames en andere verwervingen van zeggenschap in de telecommunicatiesector te toetsen aan het publiek belang, met name het veiligheidsbelang. Hiermee wordt voorkomen dat ongewenste partijen zodanige zeggenschap verwerven in de telecommunicatie-infrastructuur of -dienstverlening dat daarvan misbruik kan worden gemaakt.

De kern van de wet wordt gevormd door de meldplicht en de inhoudelijke toetsing. Een partij die voornemens is overwegende zeggenschap te verkrijgen in een telecommunicatiepartij, dient dit voornemen bij het BTI te melden indien die zeggenschap leidt tot relevante invloed in de telecommunicatiesector (art. 14a.2 lid 1 Tw). De minister kan vervolgens het verkrijgen of behouden van dergelijke overwegende zeggenschap verbieden, indien deze kan leiden tot een bedreiging van het publiek belang. Daarvoor is in elk geval vereist dat de zeggenschap leidt tot relevante invloed in de telecommunicatiesector (art. 14a.4 lid 1-2 Tw).

Het begrip ‘publiek belang’ is in art. 14a.1 Tw gedefinieerd als het belang van de openbare orde of de openbare veiligheid zoals bedoeld in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De Memorie van Toelichting bij de WOZT onderscheidt twee risico’s die bij een overname het publiek belang kunnen raken. Het eerste risico betreft het gebruik van de infrastructuur als drukmiddel, door (te dreigen met) uitval van infrastructuur of opschorting van dienstverlening. Het tweede risico betreft een inbreuk op de vertrouwelijkheid van communicatie, waardoor een kwaadwillende eigenaar toegang zou kunnen krijgen tot de inhoud van de communicatie.

Welke risico’s voor het publiek belang bij de overname van Solvinity spelen, komt uit de kamerbrief van de staatssecretaris niet naar voren. Vanwege (bedrijfs)gevoelige informatie en belangen van nationale veiligheid worden onderzoeken en adviezen van het BTI in beginsel niet openbaar gemaakt.

Het komt niet vaak voor dat het BTI tot de conclusie komt dat investeringen of overnames verboden moeten worden. In 2024 heeft één transactie geleid tot een verbod. Uit het jaarverslag over 2025 blijkt dat in het afgelopen jaar 76 meldingen zijn afgerond, zonder dat daarbij verboden of maatregelen zijn opgelegd. Het betrof daarbij met name onderzoeken op grond van de Wet Vifo.

Beschikbare rechtsmiddelen

Het besluit tot het verbod van de overname van Solvinity is op 26 mei 2026 aan Kyndryl medegedeeld. Kyndryl kan op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen een termijn van zes weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Indien Kyndryl het verbod gedurende de bezwaarprocedure wil laten schorsen, kan zij een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter voor een voorlopige voorziening. Het indienen van het bezwaar schorst namelijk niet automatisch de werking van het besluit. Na een eventuele afwijzende beslissing op bezwaar staat vervolgens nog beroep open bij de rechtbank Rotterdam en hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Bijlage 2 Awb).

Conclusie

Het verbod op de overname van Solvinity door Kyndryl onderstreept dat de Nederlandse overheid actief gebruik maakt van haar bevoegdheden om ongewenste zeggenschap in de telecommunicatiesector tegen te gaan. De toetsing op grond van de WOZT biedt de minister een ruime beoordelingsmarge om overnames te verbieden indien het publiek belang in het geding is.

Hoewel de inhoudelijke overwegingen van het BTI niet openbaar zijn gemaakt, maakt dit besluit duidelijk dat investeringen in de vitale telecommunicatiesector aan strikte voorwaarden worden onderworpen.

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