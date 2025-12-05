[Blog] La riposte de LULULEMON face aux « dupes »

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

Article Insights

Marion Mercadier’s articles from Novagraaf Group are most popular: in European Union

in European Union

Lululemon Athletica Canada Inc (LULULEMON) a récemment obtenu l'enregistrement de la marque américaine LULULEMON DUPE en classe 35 (notamment pour les « services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapeaux, accessoires de yoga et de sport, équipement de yoga, équipement sportif et sacs » et la « fourniture de services de publicité, de marketing et de promotion, à savoir le développement de campagnes publicitaires diffusées sur Internet, à la télévision et dans la presse écrite »). Cette marque américaine fait suite à 2 précédents enregistrements de marques au Benelux pour LULU DUPE en classe 25 et LULULEMON DUPE en classe 35 en 2024.

Ces marques pourraient démontrer une nouvelle stratégie innovante dans la lutte anti-contrefaçon de la société canadienne pour faire face à la tendance des « dupes ». En effet, les produits LULULEMON sont particulièrement ciblés par la tendance des « dupes » sur internet et les réseaux sociaux et LULULEMON indique sur son site internet avoir mis en place un « programme mondial intensif de lutte contre la contrefaçon ». Ces nouvelles marques pourraient permettre de contester plus facilement des usages non autorisés de tiers sur « LULULEMON DUPE » et « LULU DUPE » ou alors de contrer les contrefacteurs en lançant elle-même des usages « LULULEMON DUPE » et « LULU DUPE ».

Face à la contrefaçon, il existe plusieurs moyens de détecter et d'agir contre les usages de tiers frauduleux.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.