[Blog] Le capital-risque bouscule la carte mondiale de l'innovation

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) vient d'intégrer le capital-risque comme nouvel indicateur dans son Indice mondial de l'innovation 2025, aux côtés des dépôts des demandes de brevet internationales (PCT) et des publications scientifiques.

L'objectif derrière cet ajout est de refléter plus fidèlement la capacité des pôles d'innovation à transformer les idées en entreprises viables en considérant la recherche et la propriété intellectuelle, mais aussi leur concrétisation en produits, services et croissance économique. Ce changement rebat les cartes et propose désormais une vision plus complète et stratégique de l'innovation mondiale.

La prise en compte de cet indicateur a permis au pôle Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou de prendre la tête du classement mondial, devançant Tokyo-Yokohama et San Francisco, tandis que Londres passe directement de la 21e à la 8e place, grâce à un écosystème dynamique de start-ups et d'investisseurs. Sans surprise, la Chine et les États-Unis dominent encore en nombre de pôles dans le top 100. Mais l'indice met aussi en lumière des régions jusqu'ici peu visibles, comme le Caire, seul représentant africain.

Pour consulter, l'indice mondial de l'innovation de l'OMPI de cette année, cliquez ici !