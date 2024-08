ARTICLE L'incollocabilità In Altre Mansioni Di Un Lavoratore Assunto Con Il Collocamento Mirato Può Essere Effettuata Solo Dalla Commissione Medica Anche In Presenza Di Variazioni Organizzative SP Studio Previti Associazione Professionale More Contributor La Cassazione ha precisato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere intimato solo ove la Commissione preventivamente adita accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.