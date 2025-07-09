利比亚商标续展新规下中国企业的应对策略

近年来，利比亚大幅上调了商标续展费用，对外国权利人收费涨幅尤甚，并新增了要求本国企业依据商标估值缴纳5%费用及提交审计报告的规定，显著提高了在利企业的商标维护成本。 1为节省开支，部分企业选择在商标期满后不再续展，转而采用期满后重新注册的策略。然而，此策略存在一定法律风险：在商标失效至新申请获准期间的权利真空期，原有商标易遭第三方抢注或使用，从而引发侵权纠纷及市场混淆风险。为此，利比亚商标局于2025年6月1日发布第2号通告，改革商标权利终止与恢复机制，引入"注销程序法定化"和"三年专属注册期"制度。 2本文旨在分析利比亚商标续展新规内容及其对中国企业带来的潜在风险，并尝试提出行之有效的商标权益维护策略。

一、商标续展新规的出台背景与核心内容

利比亚商标续展新规的出台源于该国知识产权体系的现代化需求。其现行商标制度脱胎于殖民时期立法，长期存在注册程序粗放、缺乏使用义务约束等问题。随着国内政局趋于稳定和对外经济联系日益紧密，提升知识产权保护水平成为优化营商环境的重要举措，同时也为制度完善提供了契机。此次商标续展制度改革主要出于以下两个方面的考量：

第一，财政增收需求。为缓解财政压力，利比亚政府在新规中大幅提高商标续展费用。 3这种新的计费方式不仅增加了政府的财政收入，也显著提高了企业的合规成本。

第二，填补原有制度漏洞。旧制度下未续展商标自动失效，导致大量标识进入法律"真空期"，频发抢注事件，严重损害原权利人的合法权益。为填补这一制度漏洞，政府借此机会推动了商标续展制度的更新与完善。

新规核心内容体现为两大变革。

首先，改革商标到期不续展自动失效机制，确立"注销程序法定化"，要求商标局通过正式注销决定并官方公告后，方可终止权利，强化了行政程序在权利认定中的作用。其次，创设"三年专属注册期"，规定商标注销后三年内仅原权利人可重新申请注册，他人不得抢注相同或近似标识。这些调整通过增强权利状态变更的透明性，解决了旧体系的法律不确定性，同时为权利人提供补救机会并遏制恶意抢注行为，彰显利比亚提升知识产权保护标准的决心，但同时也给企业带来了诸多潜在风险。

二、利比亚商标续展制度改革带来的风险

（一）行政迟延风险

首先是行政迟延风险。利比亚长期受内战和国际制裁影响，商标局审查严重滞后，加之政局不稳导致商务贸易部时常暂停办公，商标确权异常艰难。过去十年中，即便是申请人自提交商标申请之日起从未收到过官方驳回通知，也鲜有申请人成功取得在利比亚的商标注册证书。 4同样地，对于未续展商标的注销审查程序也可能存在严重的迟延风险。企业迟迟收不到注销公告，就难以尽快开展重新注册商标工作，使得原有商标陷入未续展且未注销的"悬而未决"状态。在此情形下，当遭遇抢注或侵权行为时，权利基础可能存在瑕疵或缺陷，进而提高维权难度。再者，企业若未能及时监测宽限期截止日并启动续展程序，还可能会丧失为期三年的商标重注权。

（二）企业决策风险

其次是企业决策风险。"三年专属注册期"虽赋予申请人优先注册的权利，但也迫使申请人在提交新申请的时机上作出权衡：过早重注可能因市场策略变更浪费官费，过迟则面临永久失权。企业在"高成本续展"与"高风险重注"间抉择，可能导致对边缘商标的非理性放弃，进而造成品牌资源的收缩。

（三）重注阶段的审查风险

最后是重注阶段的审查风险。在重新注册阶段，主要存在程序性障碍和实体性障碍两大风险。在程序性障碍上，利比亚商标局现存申请积压量较高 5，导致重注审查周期显著延长。此种延宕导致两项法律不确定性：其一，在审查期间商标仍处于无权利状态，权利人无法行使排他性权利；其二，审查周期远超公证认证文件有效期（通常为1年），可能因文件失效导致申请程序中断 6。在实体性障碍方面，这一阶段可能会有新的近似或相同商标插入。在等待注销公告的漫长审查周期内，可能出现新的相同或近似商标申请，其申请日均早于重注申请的提交日，若该在先申请最终通过初审，审查员须依据"申请在先"原则驳回重注申请，使得权利人重注失败。

三、中国企业在利比亚商标布局及权利维护的务实应对

基于上述可能存在的风险，笔者认为，在利比亚从事生产经营活动的中国企业在商标布局及维护方面应重点关注以下几点：

（一）首要任务是精准评估与提前规划

一方面，中国企业应全面检查所有在利比亚的注册商标，记录每个商标的续展日期和商品服务类别及列表，并进行成本核算，包括官方续展费、代理费及其他相关费用。特别是针对在利比亚设有关联企业的中国权利人，还需考虑按商标估值5%计算的额外续展费及审计成本。核心品牌的续展应优先保障，避免权利丧失的风险。另一方面，建议企业应在商标保护期届满前18个月开始评估，12个月内决定是否续展，并确保在宽展期结束前完成所有操作。除非"重新注册"节省的成本显著超过应对这些潜在风险（如诉讼）的费用，否则及时续展仍是首选。

（二）"三年专属注册期"的有效利用依赖于及时响应

新规赋予原权利人商标注销后的"三年专属注册期"。中国企业须严密监控利比亚官方商标公报，一旦发现注销公告，应立即评估商标价值，在30天内尽早提交重注申请（最长不超过法定期限三年）。申请时需提供完整材料，包括经公证/认证的委托书、商标图样及商品服务列表，并提前准备当地使用证据以应对审查或异议。逾期未提出重注申请，商标将进入公有领域。

（三）构建坚实的商标使用证据体系

无论应对撤销、重注或其他各种形式的维权，真实有效的使用证据均至关重要。中国企业自进入利比亚市场起，就应着手系统收集并规范管理证据，包括销售合同、发票、报关单、广告截图（附时间与地域信息）、展会照片、产品实物图、阿拉伯语网站或社媒页面等。所有材料须按商标和年度分类存档，电子与纸质双备份，并提前完成非阿拉伯语证据的翻译及公证认证。证据需形成完整链条，如发票应辅以合同或物流单佐证实际使用。尽量避免等到面临撤销或诉讼时才临时收集的情况发生。

（四）专业的本地支持与持续监测不可或缺

鉴于利比亚程序的复杂性和不确定性，聘请经验丰富、信誉可靠的当地商标代理机构是明智且必要的投入。优秀的代理人不仅能准确计算费用、及时提醒关键期限、高效处理续展、重注及应对官方审查，还能确保第一时间获取并解读官方公报信息（尤其是注销公告和潜在的抢注公告），并在当地纠纷发生时提供及时响应。此外，及时订阅官方商标公报监测服务是基本要求，用以紧盯注销公告和可能的抢注行为。根据风险及预算，可扩展监测范围至市场侵权线索及竞争对手的商标申请动向，以便尽早干预。

总之，中国企业的应对之道在于：立即清查商标并精确算账，为核心品牌续展做好预算与预警；严密监控官方公报，一旦发现商标的注销公告，迅速评估并利用"三年专属注册期"重新提交注册申请；日常扎实积累利比亚市场的商标使用证据；依托专业本地代理处理实务与监控风险。唯有如此，方能在利比亚当前高昂的知识产权维护成本与新的法律框架下，切实守护品牌资产，避免陷入权利真空与被动局面。

注释

1 2024 Trademark Changes in Libya: Everything You Need to Know - Tamkeen Firm.

2 Libya introduces substantial trademark renewal fees for foreign applicants | Managing Intellectual Property.

3 https://en.minbarlibya.org/2024/10/25/central-bank-of-libya-new-leadership-faces-major-challenges/.

4 https://mp.weixin.qq.com/s/r2KxJKoeaXveuWMSK9tuDQ.

5 http://economy.gov.ly/reports/IP_Annual_Report_2024.pdf.

6 https://njq-ip.com/newsletters/2024/02/libya-powers-of-attorney-are-valid-for-one-year/.

其他参考文献

1. One World.Libya – Update on Renewal of Trademark Regulations and Procedures[EB/OL].https://oneworldip.com/2024/12/15/libya-update-on-renewal-of-trademark-regulations-and-procedures/

2. 海外商标保护实务第128期——利比亚商标保护概要

3. 海外知识产权纠纷应对指导天津贸促会分中心、烟台分中心.利比亚变更商标续展费用及程序[EB/OL].https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=64&id=2865,2025-04-02.

4. https://mp.weixin.qq.com/s/5kSeeUcDpBKymp73lhwW5Q.

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