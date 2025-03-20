Займы От Нерезидентов В Казахстане

Сделки с нерезидентами, включая получение займов, в Казахстане не запрещены, но они &#

Сделки с нерезидентами, включая получение займов, в Казахстане не запрещены, но они подчиняются целому ряду обязательных норм и требований. Чтобы сделка с участием нерезидента была признана законной, важно учесть несколько ключевых аспектов законодательства, среди которых валютное регулирование, гражданское законодательство и правила о противодействии отмыванию доходов. Разберем ключевые аспекты.

Валютное регулирование и требования к займам

Резиденты и нерезиденты могут проводить валютные операции без ограничений, если иное не предусмотрено законом. Нерезиденты вправе свободно получать и переводить средства между собой и своими филиалами в Казахстане, а также переводить дивиденды, вознаграждения и другие доходы от вкладов, ценных бумаг и займов, соблюдая валютное законодательство РК.

Однако важно соблюдать следующие условия:

Согласно статье 716 Гражданского кодекса РК («ГК РК»), договор займа должен оформляться в соответствии с требованиями, установленными статьями 151 и 152 ГК РК. В соответствии со статьей 152 ГК РК, в письменной форме должны совершаться сделки:

осуществляемые в процессе предпринимательской деятельности, кроме сделок, исполняемых при самом их совершении, если для отдельных видов сделок иное специально не предусмотрено законодательством или не вытекает из обычаев делового оборота;

на сумму свыше 100 МРП (около 785 долларов США), за исключением сделок, исполняемых при самом их совершении;

в иных случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.

Поэтому, чтобы обеспечить юридическую определенность и полное соответствие законодательным требованиям, рекомендуется оформлять договоры займа в письменной форме. Это поможет избежать правовых рисков и обеспечит защиту интересов сторон.

При заключении договора займа необходимо регистрировать договора займа в Национальном банке РК, если сумма превышает 500000 долларов США. Резидент-участник валютного договора по движению капитала обращается за присвоением учетного номера валютному договору. При этом, обращение за присвоением учетного номера должно быть подано до начала исполнения обязательств по такому валютному договору любой из его сторон.

Для получения учетного номера валютному договору по движению капитала резидент предоставляет:

Заявление (по форме). Копии валютного договора и его изменений. Если договор на иностранном языке – перевод на казахский или русский.

Национальный Банк Республики Казахстан может затребовать оригиналы представленных документов, а также дополнительные материалы или сведения, связанные с операцией движения капитала либо упомянутые в поданных документах.

Помимо вышеизложенного, при заключении займов стороны должны соблюдать процедуры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» («ПОД/ФТ»). Это означает, что такие сделки могут быть предметом финансового мониторинга, а участники обязаны соблюдать требования по прозрачности, идентификации сторон и предоставлению необходимых данных уполномоченным органам. Таким образом, при привлечении займов от нерезидентов важно учитывать не только валютное регулирование, но и соответствие требованиям ПОД/ФТ, чтобы избежать рисков блокировки транзакций и возможных санкций.

Право, применимое к договору займа

При заключении договора займа между резидентом и нерезидентом важно определить, какое право будет регулировать правоотношения сторон. Выбор применимого права влияет на порядок исполнения обязательств, защиту интересов сторон и разрешение возможных споров.

Согласно законодательству Республики Казахстан, стороны договора займа могут самостоятельно выбрать применимое право. Этот выбор должен быть явно указан в договоре (например, «к данному договору применяется право Республики Казахстан»), либо вытекать из его условий (например, если стороны, место исполнения договора и банковские операции связаны с Казахстаном, может применяться казахстанское право).

Такой выбор позволяет избежать юридических споров и заранее установить правила, которые будут действовать при возникновении разногласий. При этом стороны могут согласовать применимое право как на этапе заключения договора, так и позднее.

Меры предосторожности при заключении займов

·Оформление договора – заключайте в письменной форме, указывайте сумму, срок, проценты и порядок возврата.

Проверка контрагента – убедитесь в платежеспособности заемщика/заимодателя, проверьте санкционные списки.

Соблюдение валютного законодательства – при займах от нерезидентов возможна регистрация в Нацбанке и финансовый мониторинг.

Налоговые риски – учитывайте налогообложение процентов, особенно при займах от нерезидентов.

Обеспечение займа – залог, поручительство или банковская гарантия снизят риски.

Разрешение споров – заранее определите суд или арбитраж, применимое право.

Заключение договора займа с нерезидентом требует внимательного подхода и соблюдения всех законодательных требований. Грамотное оформление сделки не только обеспечит ее законность, но и снизит вероятность споров, повысив доверие между сторонами.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.