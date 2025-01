CONVINUS Global Mobility Alert - Week 3.2025

The Brazilian Federal Tax Agency has introduced a new registration requirement for foreign nationals over the age of 16 who have a Brazilian Tax Identification Number (CPF) and reside outside Brazil.

NEWS UPDATE JANUARY 17,2025

Brazil: New annual registration requirement for certain tax identification document holders

The Brazilian Federal Tax Agency has introduced a new registration requirement for foreign nationals over the age of 16 who have a Brazilian Tax Identification Number (CPF) and reside outside Brazil. This measure aims to improve the integrity of the CPF database. The CPF is required to register employees in the Brazilian payroll and for local insurance purposes. It is also required to carry out various administrative activities in Brazil, such as opening a bank account.

Effective immediately, these individuals must update their CPF information annually by December 31 via the Federal Revenue Service mobile application. To complete the update, they must submit a photo taken with the application's webcam, a copy of their passport, the CPF data, their date of birth and other personal information.

Nationals of Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay and Venezuela (Mercosur members and associated countries) can use their national identity cards instead of a passport for registration until June 30, 2025.

Foreign nationals who are unable to use the mobile application should visit the nearest Brazilian consular office to update their registration. They must provide the required documentation and report any error messages from the mobile application. Although the government has not yet announced any penalties, affected individuals who fail to register their CPF annually may face suspension of their CPF (and later even expulsion from the fund).

Brasilien: Neue jährliche Registrierungspflicht für bestimmte Inhaber von Steueridentifikationsdokumenten

Die brasilianische Bundessteuerbehörde hat eine neue Registrierungspflicht für ausländische Staatsangehör- ige über 16 Jahren eingeführt, die eine brasilianische Steueridentifikationsnummer (CPF) besitzen und ausserhalb Brasiliens wohnen. Diese Massnahme hat das Ziel, Integrität der CPF-Datenbank zu verbessern. Die CPF wird benötigt, um Arbeitnehmer in die brasilianische Gehaltsliste einzutragen und für lokale Versicherungszwecke. Sie ist auch erforderlich, um verschiedene administrative Tätigkeiten in Brasilien durchzuführen, wie beispielsweise die Eröffnung eines Bankkontos.

Ab sofort müssen diese Personen ihre CPF-Informa- tionen jährlich bis zum 31. Dezember über die mobile Anwendung des Federal Revenue Service aktuali- sieren. Um die Aktualisierung abzuschliessen, müssen sie ein mit der Webcam der Anwendung aufge- nommenes Foto, eine Kopie ihres Reisepasses, die CPF- Daten, ihr Geburtsdatum und andere persönliche Informationen einreichen.

Staatsangehörige von Argentinien, Bolivien, Kolumbien, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay und Venezuela (Mercosur-Mitglieder und assoziierte Staaten) können bis zum 30. Juni 2025 ihre nationalen Personalausweise anstelle eines Reise- passes für die Registrierung verwenden.

Ausländische Staatsangehörige, welche die mobile Anwendung nicht nutzen können, sollten die nächst- gelegene brasilianische konsularische Vertretung aufsuchen, um ihre Registrierung zu aktualisieren. Sie müssen die erforderlichen Unterlagen vorlegen und etwaige Fehlermeldungen der mobilen Anwendung melden. Obwohl die Regierung noch keine entsprech- enden Strafen angekündigt hat, müssen betroffene Personen, die es versäumen, ihren CPF jährlich zu registrieren, mit der Aussetzung ihres CPF (und später sogar mit dem Ausschluss aus dem Fonds) rechnen.

Italy: New expiration date of postal receipt for residence permit applicants may lead to travel problems

Applications for residence permits submitted at the counters of the Italian Post Office (Poste Italiane) now have an expiry date on the postal receipt, which is set at a maximum of nine months from the date of acceptance of the application. Previously, postal receipts proving a person's legal immigration status in Italy until the completion of a permit application had no expiration date.

This has significant practical implications, as people who travel to the Schengen area with an expired postal receipt and re-enter Italy may be refused entry or questioned by the authorities. This change is being phased in across Italy and there is currently little clarity on the steps applicants should take if their receipt expires before permission is granted.

Individuals whose postal receipt expires may need to apply for a new postal receipt, although it is not clear how this would affect an existing application for a residence permit.

We highly recommend that affected applicants and especially their employers seek professional assistance in this matter to avoid any potential unpleasant surprises for the company's expatriates.

Italien: Neues Ablaufdatum der Postquittung für Antragsteller auf Aufenthaltsgenehmig- ungen kann zu Reiseprobleme führen

Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen, die an den Schaltern der italienischen Post (Poste Italiane) eingereicht werden, haben neu ein Verfallsdatum auf der Postquittung, das auf maximal neun Monate ab dem Datum der Antragsannahme festgelegt ist. Zuvor hatten die Postquittungen, die den legalen Einwanderungsstatus einer Person in Italien bis zum Abschluss eines Genehmigungsantrags belegen, kein Ablaufdatum.

Dies hat erhebliche praktische Auswirkungen, da Personen, die mit einer abgelaufenen Postquittung in den Schengen-Raum reisen und wieder nach Italien einreisen, die Einreise verweigert werden kann oder sie von den Behörden befragt werden können. Diese Änderung wird schrittweise in ganz Italien eingeführt, und es gibt aktuell wenig Klarheit über die Schritte, die Antragsteller unternehmen sollten, wenn ihre Quittung abläuft, bevor die Genehmigung erteilt wird.

Personen, deren Postquittung abläuft, müssen möglicherweise eine neue Postquittung beantragen, wobei nicht klar ist, wie sich dies auf einen bestehenden Antrag auf eine Aufenthaltsgenehmig- ung auswirken würde.

Wir empfehlen in dieser Angelegenheit den Antragstellern und insbesondere deren Arbeitgebern sich fachlichen Unterstützung einzuholen, um mögliche unangenehme Überraschungen für die Expatriates des Untenehmens zu vermeiden.

Switzerland: Update of the list for the job registration obligation for 2025 and expansion to include new job groups

The job registration requirement was introduced in Switzerland in 2018 and has been updated annually since then, in the fourth quarter of each year, and then applies for the period from January 1 to December 31 of the following year. The only criterion for the inclusion of occupations is an unemployment rate of at least 5 percent in an occupation.

It should be noted that the average annual unemployment rate in Switzerland has been around

2.0 to 3.1 % for many years. The unemployment rate was 2.2% in 2022, at a historically low level of 2.0% in 2023 and rose to 2.5% in 2024. However, it should be noted that the Swiss definition and counting method (SECO) differs from the international definition (ILG) and that the immigration rate from abroad to Switzerland has remained relatively high for years.

The number of occupations subject to the job registration requirement is increasing again compared to previous years. All occupations that were already subject to registration in 2024 will continue to be subject to registration in 2025, although new occupations have been added. These include the occupational group of managers in sales and marketing and service staff in restaurants.

Looking at the figures more closely, it is particularly striking that in 2024, around 3.2% of the workforce worked in occupations subject to registration, whereas this figure is now around 6.5% in 2025.

Schweiz: Update der Liste für die Stellenmeldepflicht für das Jahr 2025 und Erweiterung um neue Stellengruppen

Im Jahre 2018 wurde in der Schweiz die Stellen- meldepflicht eingeführt und diese wird seit dem jährlich, jeweils im vierten Quartal eines Jahres aktualisiert und gilt dann für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember des folgenden Jahres. Für die Unterstellung von Berufsarten gilt als einziges Kriterium die Arbeitslosenquote von mindestens 5 Prozent in einer Berufsart.

Hierbei ist zu beachten, dass in der Schweiz seit vielen Jahren die jährliche Durchschnittsarbeitslosigkeit bei ca. 2.0 bis 3.1 % liegt. So lag die Arbeitslosenquote in 2022 bei 2.2%, in 2023 auf einem historisch tiefen Wert von 2.0 % und stiegt 2024 auf 2.5%. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass die Schweizer Definition und Zählweise (SECO) von der internationalen Definition (ILG) abweicht und zudem in der Schweiz seit Jahren die Zuzugsquote vom Ausland in die Schweiz konstant relativ hoch ist.

Die Anzahl der Berufsarten, die der Stellenmelde- pflicht unterstellt sind, steigt im Vergleich zu den Vorjahren wieder an.

So sind alle Berufsarten, die im Jahre 2024 bereits meldepflichtig waren, auch im Jahre 2025 weiter meldepflichtig, allerdings kamen neue Berufsarten hinzu. Hierzu zählt unter anderem die Berufsgruppe Führungskräfte in den Bereichen Vertrieb und Marketing und Servicekräfte in Restaurants.

Besonders auffällig ist bei näherer Betrachtung der Zahlen, dass im Jahr 2024 etwas 3.2% der Erwerbs- tätigen in meldepflichtigen Berufen arbeiteten, während es jetzt im Jahr 2025 etwa 6.5% sind.

