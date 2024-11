[Blog] Focus Sur La Protection Des Droits De La Famille Addams

A l'approche d'Halloween, explorez les mystères des droits de la terrifiante et iconique Famille Addams !

La Famille Addams a d'abord été créée sous forme de dessins humoristiques pour le magazine The New Yorker dans les années 1930 par Charles Addams, avant d'être adaptée en films, comédies musicales, dessins animés et plus récemment, en série par Netflix. En tant qu'Suvre originale, la création de Charles Addams est protégée par le droit d'auteur, qui couvre aussi bien les personnages, l'intrigue de base, l'univers et sa célèbre musique. Les adaptations et interprétations successives de la Famille Addams bénéficient également de leur propre protection en droit d'auteur en tant qu'Suvres dérivées, sous réserve de respecter le droit d'auteur de l'Suvre originale.

Actuellement, il semblerait que les droits soient gérés par la Tee and Charles Addams Foundation qui a déposé plusieurs marques THE ADDAMS FAMILY, WEDNESDAY, WEDNESDAY ADDAMS, UNCLE FESTER et THING aux Etats-Unis, au Mexique, en Inde, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande, en France et auprès de l'EUIPO dans différentes classes (3, 9, 14, 16, 25, 28, 41).

MERCREDI ADDAMS (ou WEDNESDAY) ne semble pas avoir été déposée par Netflix mais la Tee and Charles Addams Foundation veille sur ses personnages, comme elle a récemment fait en déposant une opposition à l'encontre d'un dépôt frauduleux de WEDNESDAY ADDAMS en Union Européenne (ce qui semble avoir effrayé son déposant qui a retiré sa demande de marque n° 018821903).

Joyeux Halloween !

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.