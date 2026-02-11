ARTICLE
11 February 2026

Chambers France 2026 : Gide se distingue avec 12 expertises classées Band 1 ainsi que 79 avocats classés

GL
Gide Loyrette Nouel

Contributor

Gide Loyrette Nouel logo

At Gide, we have been driven by the same passion for our profession and the same sense of purpose since 1920: supporting our clients by providing them with excellent advice. We are a leading law firm, both in France and internationally, in all areas of business law for Litigation, Transactions, and Regulation.

We are fully committed to our clients’ cases, and we draw on our expertise and agile approach to provide our clients with personalised advice.

Our 500 lawyers bring together specialist expertise and boast an unrivalled breadth and depth of skills, which they combine with a bespoke and multidisciplinary approach to meet the needs of all our clients.

Explore Firm Details
Gide s'impose une nouvelle fois comme cabinet de référence en France, en tête du classement Chambers France 2026...
France Law Department Performance
Gide Loyrette Nouel
Gide Loyrette Nouel’s articles from Gide Loyrette Nouel are most popular:
  • with Finance and Tax Executives
  • in European Union
  • in European Union
  • in European Union
  • in European Union
  • in European Union
  • in European Union
  • in European Union
  • in European Union
  • in European Union
  • with readers working within the Banking & Credit industries

Gide s'impose une nouvelle fois comme cabinet de référence en France, en tête du classement Chambers France 2026, tant par le nombre d'expertises classées Band 1 que par le nombre de classements individuels :

  • 1er cabinet avec le plus grand nombre d'expertises Band 1  : 12 sur 29 classées
  • 1er cabinet avec le plus grand nombre de classements individuels : 79 au total, dont 12 Band 1, 15 nouvelles entrées et 20 progressions notables

Ces résultats témoignent de la force du collectif de Gide, de la profondeur de ses expertises ainsi que de la confiance renouvelée de ses clients.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Gide Loyrette Nouel
Gide Loyrette Nouel
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More