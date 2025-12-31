E-commerce : Les enjeux juridiques pour réussir 2026 (Video)

Quels sont les grands enjeux juridiques du e-commerce et des marketplaces pour 2026 ?

Quels sont les grands enjeux juridiques du e-commerce et des marketplaces pour 2026 ? Dans cette interview, Me Léo Bernard, avocat collaborateur au sein du cabinet Haas Avocats, décrypte les règles applicables, les pièges à éviter dans les contrats (CGV, CGU, clauses abusives…), la responsabilité des plateformes face aux contenus illicites, ainsi que les bonnes pratiques de conformité (DSA, RGPD, droit de la consommation, droit à la rétractation…).

👉 Un décryptage concret pour e-commerçants, plateformes, juristes et dirigeants souhaitant sécuriser leur activité et anticiper les évolutions réglementaires.

Thématiques abordées :

Les obligations légales des sites e-commerce et des marketplaces

Les nouvelles contraintes issues du DSA, du RGPD et des lois sectorielles (écologie, fiches produits, recyclage, etc.)

Les risques liés aux déséquilibres contractuels et aux clauses abusives

La responsabilité partagée entre vendeurs tiers et plateformes

La modération des avis et contenus en ligne dans le respect de la liberté d'expression

Les différences entre droit de rétractation légal et retour commercial

