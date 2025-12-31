E-commerce : Les enjeux juridiques pour réussir 2026 (Video)

- within Environment and Criminal Law topic(s)
Quels sont les grands enjeux juridiques du e-commerce et des marketplaces pour 2026 ? Dans cette interview, Me Léo Bernard, avocat collaborateur au sein du cabinet Haas Avocats, décrypte les règles applicables, les pièges à éviter dans les contrats (CGV, CGU, clauses abusives…), la responsabilité des plateformes face aux contenus illicites, ainsi que les bonnes pratiques de conformité (DSA, RGPD, droit de la consommation, droit à la rétractation…).
👉 Un décryptage concret pour e-commerçants, plateformes, juristes et dirigeants souhaitant sécuriser leur activité et anticiper les évolutions réglementaires.
Thématiques abordées :
- Les obligations légales des sites e-commerce et des marketplaces
- Les nouvelles contraintes issues du DSA, du RGPD et des lois sectorielles (écologie, fiches produits, recyclage, etc.)
- Les risques liés aux déséquilibres contractuels et aux clauses abusives
- La responsabilité partagée entre vendeurs tiers et plateformes
- La modération des avis et contenus en ligne dans le respect de la liberté d'expression
- Les différences entre droit de rétractation légal et retour commercial
