Economics Weekly Alert 23/2026

Υποχρεωτική καταβολή ενοικίου με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής από την 1η Ιουλίου 2026

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι, με βάση το άρθρο 48Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Ν.4/1978opens in a new tab, όπως αυτό θεσπίστηκε στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, από την 1 η Ιουλίου 2026, η καταβολή ενοικίων που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Κύπρου διενεργείται αποκλειστικά μέσω:

τραπεζικού εμβάσματος, ή

πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ή

οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Η πιο πάνω υποχρέωση εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του ύψους του ενοικίου και του είδους χρήσης της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Κάθε δικαιούχος ενοικίου που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Κύπρου δεν δύναται να αποδέχεται την είσπραξη τέτοιου ενοικίου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πέραν αυτών που καθορίζονται πιο πάνω.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίαςopens in a new tab

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Mandatory payment of rent through electronic means of payment from 1 July 2026

The Tax Department reminds the public that, based on Article 48A of the Assessment and Collection of Taxes Law N.4/1978opens in a new tab, as enacted within the framework of the tax reform, from 1 July 2026, the payment of rents relating to immovable property located in Cyprus must be carried out exclusively through:

bank transfer, or

payment by debit or credit card, or

any other recognized electronic means of payment.

The above obligation applies to all natural and legal persons, regardless of the amount of the rent and the type of use of the immovable property.

Any recipient of rent relating to immovable property located in Cyprus may not accept the collection of such rent by any method other than those specified above.

Source: Tax Departmentopens in a new tab

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Έναρξη Υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Φορολογικό Έτος 2025

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Φορολογικό Έτος 2025 μέσω του Συστήματος TAXISnet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cyopens in a new tab.

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (K.Δ.Π. 52/2025opens in a new tab) υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Φορολογικό Έτος 2025 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Εισόδημα για το έτος 2025, υπερβαίνει το ποσό των €19.500 (δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).

Επιπλέον, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (K.Δ.Π. 260/2026opens in a new tab) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2025 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου, χωρίς την επιβολή των οποιωνδήποτε τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2026.

Η εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 φέρει χρηματική επιβάρυνση €150, με βάση το άρθρο 50Α(α) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Αρ. 4/1978), όπως έχει τροποποιηθεί.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/taxopens in a new tab έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet - Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2025opens in a new tab».

Πηγή: Τμήμα Φορολογίαςopens in a new tab

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Start of Submission of the Individual Income Tax Return for the 2025 Tax Year

The Tax Department announces that the submission of the Individual Income Tax Return for the 2025 Tax Year has begun through the TAXISnet system at: https://taxisnet.mof.gov.cyopens in a new tab.

According to a Council of Ministers Decree (K.Δ.Π. 52/2025opens in a new tab), the obligation to submit an Individual Income Tax Return for the 2025 Tax Year applies to employees, pensioners, and self-employed persons whose gross income for 2025 exceeds €19,500 (nineteen thousand five hundred euros).

Furthermore, according to a Council of Ministers Decree (K.Δ.Π. 260/2026opens in a new tab), the deadline for submitting the 2025 Individual Income Tax Return and paying any tax due, without the imposition of any interest or monetary penalties, is 31 October 2026.

Late submission of the Individual Income Tax Return for the 2025 Tax Year incurs a financial penalty of €150, pursuant to Article 50A(a) of the Assessment and Collection of Taxes Law (No. 4/1978), as amended.

Useful informational material for completing and submitting the tax return has been posted on the Tax Department’s website, www.mof.gov.cy/taxopens in a new tab, under the icon “TAXISnet – Individual Income Tax Return 2025.”opens in a new tab

Source: Tax Departmentopens in a new tab

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Δάνεια: Αυξήθηκε η ζήτηση, «σφίγγουν» τα κριτήρια

Αύξηση της καθαρής ζήτησης για όλες τις κατηγορίες δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε συνδυασμό με προσδοκίες των τραπεζών για καθολική αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης, αναδεικνύει η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεωνopens in a new tab Απριλίου 2026, της Κεντρικής Τράπεζας, που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν ότι η άνοδος της ζήτησης από επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο ξεκίνημα του έτους ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις των τραπεζικών ιδρυμάτων, την ίδια ώρα που οι συνολικοί όροι για τα επιχειρηματικά δάνεια έχουν ήδη γίνει αυστηρότεροι.

Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων (ΕΤΧ) Απριλίου 2026 καταγράφει τις μεταβολές στα κριτήρια χορήγησης και στη ζήτηση δανείων στην Κύπρο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καθώς και τις μεταβολές που αναμένεται να σημειωθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις αντιλήψεις και προσδοκίες των συμμετεχουσών τραπεζών.

Κριτήρια, όροι και απορρίψεις το πρώτο τρίμηνο

Σε ότι αφορά τα κριτήρια για την έγκριση δανείων προς επιχειρήσεις (μικρομεσαίες και μεγάλες) καθώς και προς νοικοκυριά (στεγαστικά και καταναλωτικά) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Όλοι οι σχετικοί παράγοντες είχαν ουδέτερο αντίκτυπο.

Συγκεκριμένα, στις επιχειρήσεις, οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις έγιναν αυστηρότεροι λόγω μειωμένης ανοχής στον κίνδυνο, με καταγεγραμμένη αύξηση στο περιθώριο των τραπεζών για δάνεια υψηλότερου κινδύνου.

Στα νοικοκυριά, οι όροι χορήγησης για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμειναν αμετάβλητοι, εξέλιξη που συνδέεται με τη θετική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας.

Την ίδια στιγμή, σημειώθηκε αύξηση στην αναλογία των αιτήσεων που απορρίφθηκαν για δάνεια προς επιχειρήσεις (μικρομεσαίες και μεγάλες). Αντίθετα, η αναλογία των απορρίψεων για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη.

Αύξηση στη ζήτηση δανείων το πρώτο τρίμηνο

Η καθαρή ζήτηση δανείων σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, καταγράφεται ότι η καθαρή ζήτηση αυξήθηκε τόσο από μικρομεσαίες όσο και από μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω αναγκών χρηματοδότησης για πάγιες επενδύσεις.

Καταγράφηκε επίσης καθαρή αύξηση της ζήτησης στα στεγαστικά δάνεια, η οποία αποδίδεται στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η καθαρή ζήτηση στα καταναλωτικά δάνεια, αυξήθηκε λόγω των δαπανών για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών και της βελτίωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Προσδοκίες για το δεύτερο τρίμηνο

Σε ότι αφορά το δεύτερο τρίμηνο τα κριτήρια αναμένονται αυστηρότερα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις δύο κατηγορίες δανείων προς νοικοκυριά (στεγαστικά και καταναλωτικά).

Η καθαρή ζήτηση για όλες τις κατηγορίες δανείων (επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά) αναμένεται να παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη.

Πηγή: StockWatchopens in a new tab

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Loans: Demand increased, lending criteria tighten

The Central Bank’s April 2026 Bank Lending Survey, published today, highlights an increase in net demand across all categories of loans during the first quarter of 2026, alongside banks’ expectations of a general tightening of lending criteria.

The report’s findings show that the rise in demand from businesses and households at the beginning of the year exceeded banks’ initial forecasts, while the overall terms and conditions for business loans have already become stricter.

The April 2026 Bank Lending Survey (BLS) records changes in lending criteria and loan demand in Cyprus during the first quarter of 2026 compared with the fourth quarter of 2025, as well as the changes expected in the second quarter of 2026.

The results reflect the perceptions and expectations of the participating banks.

Criteria, terms, and rejections in the first quarter

The criteria for approving loans to businesses (both SMEs and large enterprises) and households (mortgage and consumer loans) remained unchanged compared with the previous quarter. All relevant factors had a neutral impact.

Specifically, for businesses, the overall terms and conditions became stricter due to reduced risk tolerance, with banks reporting an increase in their margins on higher-risk loans.

For households, the lending conditions for mortgage and consumer loans remained unchanged, a development linked to the positive performance of economic activity.

At the same time, there was an increase in the proportion of rejected applications for business loans (both SMEs and large enterprises). In contrast, the rejection rates for mortgage and consumer loans remained unchanged.

Increased loan demand in the first quarter

Net demand for loans increased across all categories.

In particular, for businesses, net demand increased among both SMEs and large companies, driven by financing needs for fixed investments.

There was also a net increase in demand for mortgage loans, attributed to rising consumer confidence.

Net demand for consumer loans increased due to spending on durable consumer goods and improved consumer confidence.

Expectations for the second quarter

For the second quarter, lending criteria are expected to become stricter for both businesses and the two categories of household loans (mortgages and consumer loans).

Net demand for all loan categories (business, mortgage, and consumer loans) is expected to remain stable and unchanged.

Source: StockWatchopens in a new tab

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Ο περί Εξασφάλισης Παγκόσμιου Ελάχιστου Επιπέδου Φορολογίας των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και των Εγχώριων Ομίλων Μεγάλης Κλίμακας στην Ένωση Νόμος (Νόμος 151(I)/2024), (ο «Νόμος») Προθεσμίες που αφορούν Κυπριακές Συνιστώσες Οντότητες / Κοινοπραξίες, αναφορικά με το 1ο Οικονομικό Έτος που αρχίζει από την 31/12/2023 μέχρι 31/12/2024

ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, Όμιλος Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) που εμπίπτει στις πρόνοιες εφαρμογής του πιο πάνω Νόμου, με συνιστώσες οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο, σε ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη ή / και σε τρίτες χώρες (εφεξής ο Όμιλος) δύναται να επιλέξει τον ‘‘μηχανισμό κεντρικής υποβολής’’ (central filing mechanism) που προβλέπεται στο Άρθρο 45(3) του Νόμου, αναφορικά με οποιοδήποτε οικονομικό έτος που αρχίζει από την 31/12/2023 μέχρι 31/12/2024:

(i) Και να υποβάλει στην Κύπρο τη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026’’) (TTIR), εάν η τελική μητρική οντότητα ή η ορισθείσα υποβάλλουσα οντότητα του Ομίλου, ανάλογα, είναι εγκατεστημένη στην Κύπρο. Σε τέτοια περίπτωση εξαντλείται η υποχρέωση των υπόλοιπων Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων του Ομίλου, σε ότι αφορά την υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026’’) (TTIR).

(ii) Σε περίπτωση που η Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return’’) (TTIR) υποβληθεί σε Ευρωπαϊκό Κράτος Μέλος ή στις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα που εξέδωσε ο ΟΟΣΑ στις 18 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το ‘‘Global Minimum Tax: Support for Central GloBE Information Return Filing and Exchange (2024 Reporting Fiscal Year)’’, εξαντλείται η υποχρέωση των Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων του Ομίλου, σε ότι αφορά την υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026’’) (TTIR).

2. Εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την τελευταία ημέρα του οικονομικού έτους αναφοράς ή τις 30 Ιουνίου 2026, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη:

(i) Σε περίπτωση εφαρμογής των προνοιών της παραγράφου 1(ii) πιο πάνω:

Κάθε Κυπριακή συνιστώσα οντότητα του Ομίλου οφείλει να κοινοποιήσει στο Τμήμα Φορολογίας την ταυτότητα της οντότητας που υποβάλλει τη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return) (TTIR), καθώς και τη δικαιοδοσία στην οποία είναι εγκατεστημένη, δια μέσου της Κοινοποίησης που τιτλοφορείται ‘‘Notification Filed by a Constituent Entity (Form T.D.331) 2026’’ με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 45(4) και του Άρθρου 57 του Νόμου, με την επιφύλαξη της υπο-παραγράφου πιο κάτω.

Σε περίπτωση που η Κοινοποίηση με βάση το Άρθρο 45(4) και το Άρθρο 57 του Νόμου υποβάλλεται από ‘‘ορισθείσα τοπική οντότητα’’, τότε υποβάλλεται η Κοινοποίηση που τιτλοφορείται ‘‘Notification Filed by a Designated Local Entity (Form T.D.333) 2026’’ ΜΟΝΟ από την εν λόγω ορισθείσα τοπική οντότητα, εκ μέρους όλων των Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων.

(ii) Κάθε Κυπριακή συνιστώσα οντότητα ή κοινοπραξία του Ομίλου οφείλει να υποβάλει την Γνωστοποίηση που τιτλοφορείται ‘‘Constituent Entity Notification (Form T.D.332) 2026’’ με βάση το Άρθρο 47 του Νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου (iii) πιο κάτω.

(iii) Σε περίπτωση που η συνιστώσα οντότητα είναι ‘‘ορισθείσα τοπική οντότητα’’, οφείλει να υποβάλει, την Γνωστοποίηση που τιτλοφορείται ‘‘Designated Local Entity Group Notification (Form T.D.334) 2026’’ με βάση το Άρθρο 47 του Νόμου, εκ μέρους όλων των Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων. (iv) Κάθε Κυπριακή συνιστώσα οντότητα ή κοινοπραξία του Ομίλου υποχρεούται πριν την εκπνοή των σχετικών προθεσμιών για το εν λόγω οικονομικό έτος, να ενημερώσει τον Έφορο Φορολογίας αναφορικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν το περιεχόμενο της σχετικής Γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (ii) ή (iii) πιο πάνω ανάλογα, με βάση το Άρθρο 47(3) του Νόμου. (v) Με βάση το Άρθρο 47(4) και το Άρθρο 57 του Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία (i) συνιστώσα οντότητα ή κοινοπραξία παύει να αποτελεί μέλος του Ομίλου ή (ii) ο Όμιλος δεν εμπίπτει πλέον στις διατάξεις του Νόμου, κάθε Κυπριακή συνιστώσα οντότητα ή κοινοπραξία του εν λόγω οφείλει να ενημερώσει τον Έφορο Φορολογίας.

3. Δυνατότητα υποβολής αναθεωρημένης Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top–Up Tax Information Return’’ (TTIR))

Σε περίπτωση εφαρμογής των προνοιών της παραγράφου 1(i) πιο πάνω, η τελική μητρική οντότητα ή η ορισθείσα υποβάλλουσα οντότητα του Ομίλου που είναι εγκατεστημένη στην Κύπρο δύναται να υποβάλει αναθεωρημένη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top–Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026’’ (TTIR)) με βάση το Άρθρο 50(1)(α) του Νόμου. Σε τέτοια περίπτωση εξαντλείται η υποχρέωση των υπόλοιπων Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων του Ομίλου, σε ότι αφορά την υποβολή της αναθεωρημένης Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026’’) (TTIR).

Σε περίπτωση εφαρμογής των προνοιών της παραγράφου 1(ii) πιο πάνω, εξαντλείται η υποχρέωση των Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων του Ομίλου, σε ότι αφορά την υποβολή της αναθεωρημένης Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026’’) (TTIR).

4. Καταβολή Οφειλόμενου Συμπληρωματικού Φόρου και υποβολή της Δήλωσης Οφειλόμενου Συμπληρωματικού Φόρου, με βάση τον Κανόνα σχετικά με τη Συμπερίληψη του Εισοδήματος IIR, που τιτλοφορείται ‘‘Income Inclusion Rule ΤopUp Tax Due Return (Form T.D.335) 2026’’

(i) Η Κυπριακή μητρική οντότητα του Ομίλου που οφείλει συμπληρωματικό φόρο, οφείλει να υποβάλει Δήλωση Οφειλόμενου Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Income Inclusion Rule Τop-Up Tax Due Return (Form T.D.335) 2026’’), με βάση το Άρθρο 48(2) του Νόμου, εντός τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top–Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026’’) (TTIR).

(ii) Ο οφειλόμενος συμπληρωματικός φόρος καταβάλλεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top–Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026’’) (TTIR), σύμφωνα με το Άρθρο 48(3) του Νόμου.

(iii) Η Δήλωση Οφειλόμενου Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Income Inclusion Rule Τop-Up Tax Due Return (Form T.D.335) 2026”) υποβάλλεται και στις περιπτώσεις όπου ο οφειλόμενος συμπληρωματικός φόρος είναι μηδενικός.

5. Καταβολή επιπρόσθετου Οφειλόμενου Συμπληρωματικού Φόρου και υποβολή της αναθεωρημένης Δήλωσης Οφειλόμενου Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Income Inclusion Rule Τop-Up Tax Due Return (Form T.D.335) 2026), με βάση τον Κανόνα σχετικά με τη Συμπερίληψη του Εισοδήματος IIR

(i) Κάθε Κυπριακή μητρική συνιστώσα οντότητα του Ομίλου που οφείλει συμπληρωματικό φόρο δύναται να υποβάλει αναθεωρημένη Δήλωση Οφειλόμενου Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Income Inclusion Rule Τop-Up Tax Due Return (Form T.D.335) 2026’’), με βάση το Άρθρο 50(1)(β) του Νόμου.

(ii) Η αναθεωρημένη Δήλωση Οφειλόμενου Συμπληρωματικού Φόρου (''Income Inclusion Rule Τop-Up Tax Due Return (Form T.D.335) 2026''), υποβάλλεται: - Εντός 18 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους, ή - Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, ή - Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναθεωρημένης Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (''Top-Up Tax Information Return'') (TTIR), οποιαδήποτε από αυτές τις ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη με βάση το Άρθρο 50(2) του Νόμου.

(iii) Ο οφειλόμενος συμπληρωματικός φόρος καταβάλλεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου( ‘‘Top–Up Tax Information Return’’) (TTIR), σύμφωνα με το Άρθρο 48(3) του Νόμου.

6. Σε περίπτωση που ο Όμιλος ΔΕΝ επιλέξει τον μηχανισμό κεντρικής υποβολής (central filing mechanism), ισχύουν τα πιο κάτω:

(α) Εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την τελευταία ημέρα του οικονομικού έτους αναφοράς ή τις 30 Ιουνίου 2026, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη:

(i) Κάθε συνιστώσα οντότητα του Ομίλου οφείλει να υποβάλει τη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου που τιτλοφορείται ‘‘Top–Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026’’ (TTIR) με βάση το Άρθρο 45(2) και το Άρθρο 57 του Νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου (ii) πιο κάτω.

(ii) Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται εάν ο Όμιλος επιλέξει όπως η Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου υποβληθεί από ορισθείσα τοπική οντότητα εξ ονόματος της Κυπριακής συνιστώσας οντότητας, σύμφωνα με το Άρθρο 45(2) και το Άρθρο 57 του Νόμου. Σε τέτοια περίπτωση, η ορισθείσα τοπική οντότητα οφείλει να υποβάλει τη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου που 5 τιτλοφορείται ‘‘Top–Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026’’ (TTIR), εξ ονόματος των υπόλοιπων Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων του Ομίλου.

(β) Δυνατότητα υποβολής αναθεωρημένης Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top–Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026’’ (TTIR)) Κάθε συνιστώσα οντότητα του Ομίλου δύναται να υποβάλει αναθεωρημένη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top–Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026’’ (TTIR)) με βάση το Άρθρο 50(1)(α) του Νόμου.

(γ) Οι πρόνοιες των παραγράφων (2)(ii) – (v), (4) και (5) της παρούσας ανακοίνωσης, εφαρμόζονται αναλόγως. ΕΓΧΩΡΙΟΣ / ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

7. Εφαρμόζονται ανάλογα οι πρόνοιες της παραγράφου 6 πιο πάνω.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΧΩΡΙΟΣ / ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

8. Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενες Δηλώσεις, Γνωστοποιήσεις ή Κοινοποιήσεις πρέπει να υποβληθούν πριν τις 30/9/2026, ή ο Οφειλόμενος Συμπληρωματικός Φόρος πρέπει να καταβληθεί πριν τις 30/9/2026, δεν θα επιβληθούν οποιαδήποτε νενομισμένα διοικητικά πρόστιμα ή / και τόκοι ή / και επιβαρύνσεις, εάν η υποβολή ή καταβολή αντίστοιχα, διενεργηθεί μέχρι και τις 30/9/2026.

9. Οι Γνωστοποιήσεις, οι Κοινοποιήσεις και οι Δηλώσεις που αναφέρονται πιο πάνω υποβάλλονται μέσω του Συστήματος Tax For All (TFA), είτε από την σχετική συνιστώσα οντότητα, νοουμένου ότι διαθέτει ενεργό λογαριασμό στο TFA, είτε από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο εκ μέρους της σχετικής συνιστώσας οντότητας, νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό διαθέτει ενεργό λογαριασμό στο TFA. Σχετικοί Επεξηγηματικοί Οδηγοί σ’ ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής και πληρωμής είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του TFA (Ελληνικά, Αγγλικά). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και πληρωμής, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 17700 ή στον αριθμό 22 803803, επιλέγοντας τον αριθμό 6 για τεχνική υποστήριξη.

10. Οι Γνωστοποιήσεις, οι Κοινοποιήσεις και οι Δηλώσεις που αναφέρονται πιο πάνω είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του TFA (Ελληνικά, Αγγλικά) και επιπρόσθετα, θα αναρτηθούν προσεχώς στην καινούργια ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα «ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ».

Πηγή: Τμήμα Φορολογίαςopens in a new tab

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Law on Ensuring a Global Minimum Level of Taxation for Multinational Enterprise Groups and Large-Scale Domestic Groups in the Union (Law 151(I)/2024) Deadlines concerning Cypriot Constituent Entities / Joint Ventures for the first Fiscal Year beginning from 31/12/2023 to 31/12/2024

MULTINATIONAL ENTERPRISE GROUP

1. The Tax Department informs that a Multinational Enterprise (MNE) Group falling within the scope of the above Law, with constituent entities located in Cyprus, in EU Member States and/or in third countries (hereinafter “the Group”), may choose the central filing mechanism provided in Article 45(3) of the Law for any fiscal year beginning from 31/12/2023 to 31/12/2024.

(i) Submit in Cyprus the Top-Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026 (TTIR) if the Ultimate Parent Entity or the designated filing entity is located in Cyprus. In such a case, the obligation of the remaining Cypriot constituent entities to file the TTIR is exhausted.

(ii) If the TTIR is filed in an EU Member State or in third countries included in the OECD list of 18 May 2026 (Global Minimum Tax: Support for Central GloBE Information Return Filing and Exchange – 2024 Reporting Fiscal Year), then the obligation of Cypriot constituent entities to file the TTIR is also exhausted.

2. Within 18 months from the last day of the fiscal year or by 30 June 2026, whichever is later:

(i) If paragraph 1(ii) applies:

Each Cypriot constituent entity must notify the Tax Department of the identity and jurisdiction of the entity filing the TTIR, via Notification Filed by a Constituent Entity (Form T.D.331) 2026, under Articles 45(4) and 57.

If the notification is submitted by a Designated Local Entity, then only that entity submits Notification Filed by a Designated Local Entity (Form T.D.333) 2026 on behalf of all Cypriot constituent entities.

(ii) Each Cypriot constituent entity or joint venture must submit the Constituent Entity Notification (Form T.D.332) 2026 under Article 47.

(iii) If the entity is a Designated Local Entity, it must submit the Designated Local Entity Group Notification (Form T.D.334) 2026 on behalf of all Cypriot constituent entities.

(iv) Before the relevant deadlines, each Cypriot constituent entity or joint venture must inform the Tax Commissioner of any changes to the content of the notifications submitted under (ii) or (iii), pursuant to Article 47(3).

(v) Under Articles 47(4) and 57, if (i) an entity or joint venture ceases to be part of the Group, or (ii) the Group no longer falls within the scope of the Law, each Cypriot constituent entity or joint venture must notify the Tax Commissioner.

3. Submission of a Revised TTIR

If paragraph 1(i) applies, the Cypriot Ultimate Parent Entity or designated filing entity may submit a revised TTIR under Article 50(1)(a). In such a case, the obligation of the remaining Cypriot constituent entities is exhausted.

If paragraph 1(ii) applies, the obligation of Cypriot constituent entities to submit a revised TTIR is also exhausted.

4. Payment of Top-Up Tax and Submission of the IIR Return

(i) A Cypriot parent entity owing top-up tax must submit the Income Inclusion Rule Top-Up Tax Due Return (Form T.D.335) 2026 within 30 days from the TTIR filing deadline (Article 48(2)).

(ii) The top-up tax must be paid no later than 30 days from the TTIR filing deadline (Article 48(3)).

(iii) The IIR Top-Up Tax Due Return must be submitted even if the amount due is zero.

5. Payment of Additional Top-Up Tax and Submission of Revised IIR Return

(i) A Cypriot parent constituent entity may submit a revised IIR Top-Up Tax Due Return under Article 50(1)(b).

(ii) The revised return must be submitted:

Within 18 months from the end of the fiscal year, or

By 30 June 2026, or

Within 30 days from the filing of the revised TTIR,

whichever is later (Article 50(2)).

(iii) The additional top-up tax must be paid no later than 30 days from the TTIR filing deadline.

6. If the Group does NOT choose the central filing mechanism

(a) Within 18 months from the fiscal year-end or by 30 June 2026 (whichever is later):

(i) Each constituent entity must file the TTIR (Form T.D.336) 2026 under Articles 45(2) and 57.

(ii) This obligation does not apply if the Group designates a local entity to file the TTIR on behalf of the Cypriot constituent entities.

(b) Each constituent entity may submit a revised TTIR under Article 50(1)(a).

(c) The provisions of paragraphs 2(ii)–(v), 4, and 5 apply accordingly.

DOMESTIC / CYPRIOT GROUP

7. The provisions of paragraph 6 apply accordingly.

MULTINATIONAL GROUP & DOMESTIC / CYPRIOT GROUP

8. If the above returns, notifications, or declarations must be submitted before 30/9/2026, or the top-up tax must be paid before that date, no administrative penalties, interest, or surcharges will be imposed if submission or payment is made by 30/9/2026.

9. Submission via TFA

All notifications, declarations, and returns must be submitted through the Tax For All (TFA) system, either by the constituent entity (if it has an active TFA account) or by an authorised representative with an active TFA account.

Guides for submission and payment are available on the TFA website (Greek, English). For assistance, contact 17700 or 22 803803, option 6.

10. All relevant notifications, declarations, and returns are available on the TFA website and will also be posted on the new Tax Department website under the section “Pillar II.”

Source: Tax Departmentopens in a new tab

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Ο περί Εξασφάλισης Παγκόσμιου Ελάχιστου Επιπέδου Φορολογίας των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) και των Εγχώριων Ομίλων Μεγάλης Κλίμακας στην Ένωση Νόμος (Νόμος 151(I)/2024)

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δημοσίευμα στις 29/5/2026 που τιτλοφορείται ‘‘Frequently Asked Question on Pillar 2 Directive – Cyprus IIR treatment 2024’’, με βάση το οποίο πληροφορεί τα Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη πως πρέπει να θεωρήσουν ότι η Κύπρος έχει υιοθετήσει Ενδεδειγμένο Κανόνα Συμπερίληψης Εισοδήματος (Income Inclusion Rule – IIR), για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν από τις 31/12/2023.

Επιπρόσθετα, το εν λόγω δημοσίευμα πληροφορεί ότι, από τις 31/5/2026, η Κύπρος έχει τη δυνατότητα και τους μηχανισμούς να παραλαμβάνει τη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return’’) και δεσμεύεται για τη δέουσα πρώτη ανταλλαγή εντός της νενομισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Διοικητικής Συνεργασίας (DAC9). Σε περίπτωση που ο Όμιλος ΠΕ υποβάλει τη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return’’) δια μέσου του μηχανισμού κεντρικής υποβολής στην Κύπρο, τα άλλα Κράτη Μέλη δεν θα απαιτήσουν την τοπική υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return’’), σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας DAC9.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίαςopens in a new tab

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Law on Ensuring a Global Minimum Level of Taxation for Multinational Enterprise (MNE) Groups and Large‑Scale Domestic Groups in the Union (Law 151(I)/2024)

The Tax Department informs that the European Commission issued a publication on 29/5/2026 titled “Frequently Asked Questions on Pillar 2 Directive – Cyprus IIR treatment 2024”, in which it informs EU Member States that Cyprus should be considered to have adopted a Qualified Income Inclusion Rule (IIR) for fiscal years beginning on or after 31/12/2023.

Furthermore, the publication states that as of 31/5/2026, Cyprus has the ability and mechanisms to receive the Top‑Up Tax Information Return and is committed to carrying out the first mandatory exchange within the prescribed deadline, in accordance with the relevant provisions of the EU Directive on Administrative Cooperation (DAC9).

If an MNE Group submits the Top‑Up Tax Information Return through the central filing mechanism in Cyprus, the other Member States will not require local filing of the Top‑Up Tax Information Return, in accordance with DAC9.

Source: Tax Departmentopens in a new tab

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Εγκύκλιος 2/2026 – Παράταση του καθεστώτος μη κατοίκου (non‑dom)

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας στο πλαίσιο της Φορολογικής Μεταρρύθμισης της Κύπρου (για συνοπτική παρουσίαση των βασικών προνοιών, μπορείτε να δείτε την έκθεσή μας εδώopens in a new tab), έχει εισαχθεί μια εναλλακτική μέθοδος φορολόγησης σε σχέση με την Ειδική Εισφορά για την Άμυνα (“ΕΕΑ”), σύμφωνα με το Άρθρο 3Δ του Νόμου περί Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας του 2022, όπως έχει τροποποιηθεί (“Νόμος ΕΕΑ”), με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το καθεστώς αυτό επιτρέπει σε επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα να παρατείνουν το καθεστώς μη κατοίκου (non‑dom) στην Κύπρο για μέγιστο διάστημα δύο επιπλέον πενταετιών (δηλαδή 5 + 5 χρόνια).

Τα φυσικά πρόσωπα που επιλέγουν να παρατείνουν το καθεστώς μη κατοίκου σύμφωνα με τις πρόνοιες του καθεστώτος αυτού, θα πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ ποσό €250.000 για κάθε πενταετή περίοδο. Σημειώνεται ότι η επιλογή αυτή είναι αμετάκλητη και σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφεται από το Τμήμα Φορολογίας το εφάπαξ ποσό των €250.000.

Τονίζεται ότι η παράταση του καθεστώτος μη κατοίκου είναι διαθέσιμη μόνο σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν καταγωγή (domicile of origin) στην Κύπρο και θεωρούνται τεκμαιρόμενοι κάτοικοι (deemed domiciled) στην Κύπρο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 2(3) του Νόμου ΕΕΑ.

Το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε στις 29 Μαΐου 2026 την Εγκύκλιο 2/2026, παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με τα ακόλουθα βασικά σημεία:

Τα φυσικά πρόσωπα που είναι επιλέξιμα να αιτηθούν παράταση του καθεστώτος μη κατοίκου. Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αίτηση παράτασης του καθεστώτος μη κατοίκου. Πρακτικά ζητήματα σχετικά με την καταβολή του απαιτούμενου εφάπαξ ποσού. Το έντυπο αίτησης που πρέπει να συμπληρωθεί από τα φυσικά πρόσωπα.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εγκύκλιο που εξέδωσε το Τμήμα Φορολογίας εδώ.opens in a new tab

Σημαντικό είναι ότι η Εγκύκλιος διευκρινίζει περαιτέρω πως τα φυσικά πρόσωπα που κατέστησαν τεκμαιρόμενοι κάτοικοι στην Κύπρο κατά τα φορολογικά έτη 2024, 2025 ή 2026, μπορούν να αιτηθούν την παράταση του καθεστώτος μη κατοίκου στην Κύπρο στο πλαίσιο του καθεστώτος αυτού, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

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Circular 2/2026 - Extension of the non-dom regime

We inform our clients that as per the recent amendments to Cyprus tax legislation, as part of the Cyprus Tax Reform (for a comprehensive overview of the main provisions, you can access our report hereopens in a new tab), an alternative method of taxation in respect of Special Defence Contribution (“SDC”) has been introduced, in line with Article 3D of the Special Contribution for the Defence of the Republic of Cyprus Law of 2022, as amended (“SDC Law”), with effect from 1 January 2026. This regime allows eligible individuals to extend their non-dom status in Cyprus, for a maximum of two additional five-year periods (i.e. 5 + 5 years).



Individuals electing to extend their non-dom status as per the provisions of this regime, will be required to pay an upfront lump sum of €250.000, for each five-year period. It is important to note that this election is irrevocable and under no circumstances, will the Tax Department refund the €250.000 lump-sum payment.

It is highlighted that the extension of the non-dom regime is available only to individuals who do not have a domicile of origin in Cyprus and are considered as deemed domiciled in Cyprus, in accordance with the provisions of Article 2(3) of the SDC Law.

The Tax Department issued on 29 May 2026 Circular 2/2026, providing clarifications on the following key aspects:

The individuals eligible to apply for extension of the non-dom status. The procedure to be followed for applying for extension of the non-dom status. Practical considerations regarding the payment of the required lump-sum amount. The application form to be completed by individuals.

You can access the Circular issued by the Tax Department here.opens in a new tab

It is important to note that the Circular further clarifies that individuals who became deemed domiciled in Cyprus in the 2024, 2025, or 2026 tax years, may apply for the extension of their non-dom status in Cyprus under this regime, by 30 June 2026.

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Μειώνει τις προβλέψεις για ανάπτυξη Κύπρου η Morningstar DBRS

Προς τα κάτω αναθεωρεί η Morningstar DBRS τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας για το 2026 και το 2027, επικαλούμενη τις επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ που ακολούθησε τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική διεθνώς.

Παρά την υποβάθμιση των εκτιμήσεων, ο οίκος αξιολόγησης εξακολουθεί να προβλέπει ότι η κυπριακή οικονομία θα διατηρήσει σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ οι προβλέψεις της για την ανεργία παρέμειναν αμετάβλητες.

Η επικαιροποίηση των βασικών μακροοικονομικών σεναρίων της Morningstar DBRS, η οποία βασίζεται στη διάμεση πρόβλεψη διεθνών οργανισμών και αναλυτών, καταγράφει γενικευμένη επιδείνωση των προβλέψεων για αρκετές οικονομίες τους τελευταίους τρεις μήνες, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει τη συνολική εικόνα για μέτρια ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες.

Υποχώρηση των προβλέψεων για την κυπριακή οικονομία

Για την Κύπρο, η Morningstar DBRS προβλέπει πλέον ρυθμό ανάπτυξης 2,5% τόσο το 2026 όσο και το 2027.

Σε σύγκριση με τις προβλέψεις που είχε δημοσιεύσει τον Μάρτιο, η εκτίμηση για το 2026 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η πρόβλεψη για το 2027 μειώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

Παρά τις αναθεωρήσεις, η Κύπρος εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών με σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πάνω από τον μέσο όρο πολλών μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, για τις οποίες οι προβλέψεις κινούνται κάτω από το 1% το 2026.

Σταθερή η εικόνα στην αγορά εργασίας

Η Morningstar DBRS δεν μεταβάλλει τις εκτιμήσεις της για την κυπριακή αγορά εργασίας.

Η ανεργία προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 4,5% τόσο το 2026 όσο και το 2027, χωρίς οποιαδήποτε αναθεώρηση σε σχέση με τις προβλέψεις του Μαρτίου.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η έκθεση σημειώνει ότι οι αγορές εργασίας στις περισσότερες προηγμένες οικονομίες εξακολουθούν να εμφανίζονται ανθεκτικές, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι προβλέψεις εξακολουθούν να δείχνουν σταθερή ή οριακά χαμηλότερη ανεργία στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, αν και η περαιτέρω βελτίωση που αναμενόταν για το 2027 έχει πλέον μετριαστεί.

Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η ανεργία αναμένεται να παραμείνει ουσιαστικά σταθερή, ενώ στον Καναδά προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση.

Μικρότερη αναθεώρηση για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η Morningstar DBRS προβλέπει ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027.

Σε σχέση με τον Μάρτιο, η πρόβλεψη για το 2026 αναθεωρήθηκε οριακά προς τα κάτω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, ενώ η εκτίμηση για το 2027 παρέμεινε αμετάβλητη.

Στην αγορά εργασίας, η ανεργία προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 8,4% το 2026 και να υποχωρήσει στο 7,8% το 2027. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι αυξημένη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Μάρτιο, ενώ για το 2027 δεν καταγράφεται μεταβολή.

Ενεργειακό σοκ και αυστηρότερη νομισματική πολιτική

Σύμφωνα με τη Morningstar DBRS, οι αρνητικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων αντανακλούν κυρίως το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και τη μεταβολή των προσδοκιών προς αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Όπως επισημαίνεται, η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε και από την αύξηση των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης στις αρχές Ιουνίου.

Παράλληλα, ο οίκος σημειώνει ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται πάνω από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών σε πολλές χώρες, ενώ η ανεργία παραμένει σε ιστορικά χαμηλά ή μέτρια επίπεδα.

Ωστόσο, οι μέχρι στιγμής αναθεωρήσεις χαρακτηρίζονται περιορισμένες, καθώς η αγορά εξακολουθεί να εκτιμά ότι οι επιπτώσεις από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα είναι σχετικά ελεγχόμενες. Η βασική υπόθεση είναι ότι είτε η διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα έχει περιορισμένη διάρκεια είτε οι οικονομικές επιπτώσεις της θα αντισταθμιστούν σε σημαντικό βαθμό μέσω δημοσιονομικής στήριξης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η Morningstar DBRS επισημαίνει ακόμη ότι η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται από τις ισχυρές επενδύσεις στην τεχνολογία, ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στις ενεργειακές υποδομές που τη συνοδεύουν, καθώς και στους κλάδους της αεροδιαστημικής και της άμυνας, παράγοντες που συνεχίζουν να στηρίζουν κυρίως τις οικονομίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Οι κίνδυνοι παραμένουν προς τα κάτω

Ο οίκος θεωρεί ότι μέχρι στιγμής οι συνέπειες από τη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ έχουν αποδειχθεί ηπιότερες από ό,τι αρχικά αναμενόταν, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε ορισμένες οικονομίες, της αξιοποίησης αποθεμάτων πετρελαίου από χώρες όπως η Κίνα και της αύξησης των εξαγωγών μέσω εναλλακτικών διαδρομών και παραγωγών.

Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι εάν η διαταραχή παραταθεί, οι προβλέψεις είναι πιθανό να επιδεινωθούν περαιτέρω, καθώς θα εξαντληθούν τα διαθέσιμα αποθέματα και θα ενταθούν οι περιορισμοί στην προσφορά.

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της έκθεσης, η Morningstar DBRS εκτιμά επίσης ότι μια διαρκής εκεχειρία στην περιοχή εξακολουθεί να θεωρείται πρόωρη, με αποτέλεσμα οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία να παραμένουν σαφώς καθοδικοί.

Πηγή: StockWatchopens in a new tab

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Morningstar DBRS lowers its growth forecasts for Cyprus

Morningstar DBRS is revising downward its forecasts for the growth of the Cypriot economy for 2026 and 2027, citing the effects of the energy shock that followed the U.S.–Israel war with Iran and expectations of tighter global monetary policy.

Despite the downgrade, the rating agency still expects the Cypriot economy to maintain a significant growth rate, while its unemployment forecasts remain unchanged.

The update of Morningstar DBRS’s baseline macroeconomic scenarios—based on the median forecast of international organizations and analysts—shows a broad deterioration in projections for several economies over the past three months, without altering the overall picture of moderate growth in most countries.

Decline in forecasts for the Cypriot economy

For Cyprus, Morningstar DBRS now forecasts a growth rate of 2.5% in both 2026 and 2027.

Compared with the projections published in March, the estimate for 2026 has been revised down by 0.5 percentage points, while the forecast for 2027 has been reduced by 0.1 percentage points.

Despite the revisions, Cyprus remains among the European economies with relatively high growth rates—above the average of many larger Eurozone economies such as Germany, France, and Italy, whose forecasts are below 1% for 2026.

Labour market outlook remains stable

Morningstar DBRS has not changed its estimates for the Cypriot labour market.

Unemployment is expected to stand at 4.5% in both 2026 and 2027, with no revisions compared to the March forecasts.

More broadly, the report notes that labour markets in most advanced economies continue to appear resilient, despite uncertainty stemming from major investments in artificial intelligence and recent geopolitical developments.

Forecasts still point to stable or slightly lower unemployment in most European economies, although the further improvement expected for 2027 has now been moderated.

Similarly, in the United States unemployment is expected to remain essentially stable, while in Canada it is projected to gradually decline.

Smaller revision for Greece

For Greece, Morningstar DBRS forecasts growth of 1.9% in 2026 and 1.8% in 2027.

Compared with March, the 2026 forecast has been marginally revised down by 0.1 percentage points, while the 2027 estimate remains unchanged.

In the labour market, unemployment is projected at 8.4% in 2026, falling to 7.8% in 2027. The 2026 forecast is 0.2 percentage points higher than in March, while the 2027 figure is unchanged.

Energy shock and tighter monetary policy

According to Morningstar DBRS, the negative revisions mainly reflect the energy shock caused by the U.S.–Israel conflict with Iran, as well as shifting expectations toward tighter monetary policy.

The report notes that this trend was confirmed by the European Central Bank’s 25‑basis‑point rate hike in early June.

At the same time, the agency highlights that inflation remains above central bank targets in many countries, while unemployment remains at historically low or moderate levels.

However, the revisions so far are described as limited, as markets still expect the effects of developments in the Middle East to be relatively contained. The baseline assumption is that either the disruption to maritime transport through the Strait of Hormuz will be short‑lived, or its economic impact will be largely offset through fiscal support to households and businesses.

Morningstar DBRS also notes that the global economy continues to be supported by strong investment in technology—particularly artificial intelligence—along with the energy infrastructure that accompanies it, as well as the aerospace and defense sectors, which continue to bolster the economies of the United States and China.

Risks remain tilted to the downside

The agency considers that, so far, the consequences of the disruption in the Strait of Hormuz have been milder than initially expected, due to reduced energy consumption in some economies, the use of oil reserves by countries such as China, and increased exports through alternative routes and producers.

However, it warns that if the disruption persists, forecasts are likely to deteriorate further as available reserves are depleted and supply constraints intensify.

As of the report’s publication date, Morningstar DBRS also assesses that a lasting ceasefire in the region is still considered premature, meaning short‑term risks to the global economy remain clearly tilted to the downside.

Source: StockWatchopens in a new tab

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Ομόφωνη έγκριση για παράταση του μειωμένου φόρου στα καύσιμα από τη Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα, με 38 ψήφους υπέρ, την παράταση της εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης.

Η Βουλή ψήφισε τον περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2026, ο οποίος κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και εξετάστηκε με τη διαδικασία του επείγοντος.

Πριν από την ψήφιση, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνεδρίασε εκτάκτως για να μελετήσει το νομοσχέδιο και να ετοιμάσει την έκθεσή της προς την Ολομέλεια.

Η νομοθετική ρύθμιση παρατείνει για ακόμη δύο μήνες τους μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες καυσίμων κίνησης.

Οι υφιστάμενοι μειωμένοι συντελεστές επρόκειτο να λήξουν στις 30 Ιουνίου 2026. Με την τροποποίηση, το μέτρο παραμένει σε ισχύ μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία για επιπλέον δύο μήνες.

Πηγή: Philenewsopens in a new tab

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Unanimous Approval by Parliament for Extension of Reduced Fuel Tax

The Plenary Session of Parliament unanimously approved, with 38 votes in favor, an extension of the reduced excise tax rates on motor fuels.

Parliament passed the Excise Duties (Amendment) (No. 2) Law of 2026, which was submitted by the Ministry of Finance and examined under an urgent procedure.

Before the vote, the Parliamentary Committee on Finance and Budget held an extraordinary meeting to study the bill and prepare its report for the Plenary Session.

The legislative amendment extends the reduced excise duty rates applied to specific categories of motor fuels for an additional two months.

The existing reduced rates were due to expire on 30 June 2026. With this amendment, the measure will remain in force for a further two months beyond that date.

Source: Philenews