Economics Weekly Alert 10/2026

Δείκτης εργατικού κόστους: 4ο τρίμηνο 2025
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 4 ο τρίμηνο του 2025, σημείωσε αύξηση 2,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 2,7% και 2,9% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αυξήθηκε και το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, καθώς και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Labour cost index: 4th quarter 2025
On the basis of provisional data, it is estimated that in the 4th quarter of 2025 hourly labour costs (total cost) increased by 2,7%, compared with the same quarter of the previous year.
The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 2,7% and 2,9% respectively, compared with the same quarter of the previous year.
The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 0,7% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, also increased by 0,7% compared to the previous quarter, as did the hourly non-wage cost, seasonally adjusted.
Source: Cystat
Κενές θέσεις εργασίας: 4ο τρίμηνο 2025
O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 4 ο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 13.538, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 541 θέσεις (4,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 12.997. Σε σχέση με το 3 ο τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε μείωση 1.035 θέσεων (-7,1%).
Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το 4 ο τρίμηνο του 2025 ήταν 2,8%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 3,0% και 2,8% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 4 ο τρίμηνο του 2025 παρατηρούνται στους Τομείς των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (3,9%), Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών (3,8%) και Ορυχείων και Λατομείων (3,6%).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Job Vacancies: 4th quarter 2025
The number of job vacancies in the 4 th quarter of 2025 reached 13.538, recording an increase of 541 vacancies (4,2%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 12.997. Compared to the 3 rd quarter of 2025 the number of job vacancies decreased by 1.035 (-7,1%).
The job vacancy rate in the 4 th quarter of 2025 was 2,8%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 4 th quarter of 2024 was 3,0% and 2,8% respectively. The largest job vacancy rates in the 4 th quarter of 2025 were observed in the Sectors of Administrative and Support Service Activities (3,9%), Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles (3,8%) and Mining and Quarrying (3,6%).
Source: Cystat
Δείκτης αξίας εργασιών στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου και του εμπορίου/ Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων: 4ο τρίμηνο 2025
Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου (Κλάδος 46) κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 9,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Κλάδος 45) παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου (Κλάδος 46) αυξήθηκε κατά 5,9% και ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 3,0% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Turnover value index in the division of wholesale trade and of trade/repair of motoe vehicles: 4th quarter 2025
The Turnover Value Index of Wholesale Trade (Division 46) during the fourth quarter of 2025 recorded an increase of 9,3% compared to the corresponding quarter of the previous year. For the same quarter, the Turnover Value Index of Sales and Repair of Motor Vehicles (Division 45) remained stable compared to the corresponding quarter of the previous year.
For the period January-December 2025, the Turnover Value Index of Wholesale Trade (Division 46) is estimated to have recorded an increase of 5,9% and the Turnover Value Index of Sales and Repair of Motor Vehicles (Division 45) an increase of 3,0% compared to the same period of 2024.
Source: Cystat
Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Φεβρουάριος 2026
Αφίξεις Τουριστών
Οι αφίξεις τουριστών τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθαν σε 146.516 σε σύγκριση με 133.760 τον Φεβρουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,5%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 268.141 σε σύγκριση με 245.860 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,1%.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: February 2026
Tourist Arrivals
The arrivals of tourists reached 146.516 in February 2026 compared to 133.760 in February 2025, recording an increase of 9,5%.
For the period of January – February 2026, arrivals of tourists totaled 268.141 compared to 245.860 in the corresponding period of 2025, recording an increase of 9,1%.
Source: Cystat
Απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα: 4ο τρίμηνο 2025
Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 4 ο τρίμηνο του 2025 ήταν 78.124. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 73.006 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.118.
Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 55.215, 11.566 και 6.225 άτομα αντίστοιχα.
Για το έτος 2025 η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα ανήλθε στα 76.726 άτομα. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ήταν 71.675 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.051. Συγκριτικά με το 2024, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.373 άτομα (1,8%). Ειδικότερα, στη Γενική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 1.684 άτομα (2,4%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση μειώθηκε κατά 311 άτομα (-5,8%).
Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.287 άτομα (1,7%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 550 άτομα (0,8%), στις Τοπικές Αρχές κατά 585 άτομα (10,4%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 152 άτομα (3,1%). Η αύξηση στην απασχόληση των Τοπικών Αρχών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης κατά 427 άτομα (48,4%).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Employment in the broad public sector: 4th quarter 2025
Total employment in the Broad Public Sector in the 4th quarter of 2025 reached 78.124 persons. The employment in General Government was 73.006 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 5.118 persons.
In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organisations and Local Authorities, total employment reached 55.215, 11.566 and 6.225 persons respectively.
For the year 2025, employment in the Broad Public Sector reached 76.726 persons. Employment in the General Government was 71.675 persons, while employment in the Publicly Owned Enterprises and Companies was 5.051 persons. Compared with 2024, employment in the Broad Public Sector increased by 1.373 persons (1.8%). More specifically, employment in the General Government increased by 1.684 persons (2.4%), whereas employment in Government-Controlled Companies and Enterprises decreased by 311 persons (-5.8%).
The employment in the Broad Public Sector increased by 1.287 persons (1,7%) compared to the same quarter of 2024. The employment in Central Government increased by 550 persons (0,8%), in Local Authorities by 585 persons (10,4%) and in Publicly Owned Enterprises and Companies by 152 persons (3,1%). The increase in Local Authorities’ employment is mainly attributed to the increase in District Local Government Organisations’ employment by 427 persons (48,4%).
Source: Cystat
Άδειες οικοδομής: Νοέμβριος 2025
Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Νοέμβριο 2025 ανήλθε στις 850. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €382,9 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 333,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.631 οικιστικές μονάδες.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, εκδόθηκαν 7.340 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 6.442 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 13,9%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 31,8% και το συνολικό εμβαδόν κατά 35,3%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 36,1%.
Σημειώνεται ότι από την 1 η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Building permits: November 2025
The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during November 2025 stood at 850. The total value of these permits reached €382,9 million and the total area 333,4 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.631 dwelling units.
During the period January – November 2025, 7.340 building permits were issued compared to 6.442 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 13,9%. The total value of these permits increased by 31,8% and the total area by 35,3%. The number of dwelling units recorded an increase of 36,1%.
It is noted that as from the 1st July 2024, the authority of issuing building permits was transferred from the municipalities and the district administration offices to the newly founded Local Government Organisations (LGOs) and the licensing process is performed through the new integrated information system “Ippodamos”.
Source: Cystat
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Φεβρουάριος 2026
Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Φεβρουάριο 2026 αυξήθηκε κατά 0,94% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,01%.
Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2025, οι κατηγορίες Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (5,4%) και Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (4,9%), παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή. Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,2%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (-3,5%).
Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (0,8%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (-0,5%).
Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025 παρατηρήθηκε στις κατηγορίες Ενέργεια (-8,4%) και Υπηρεσίες (4,2%) ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-0,9%).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): February 2026
The HICP rose by 0,94% between February 2025 and February 2026 and decreased by 0,01% between January and February 2026.
Compared to February 2025, the categories Recreation, Sports and Culture (5,4%) and Restaurants and Accommodation Services (4,9%), showed the largest positive changes. The largest negative changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-6,2%) and Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (-3,5).
Compared with January 2026, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (0,8%) and Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (-0,5%).
The largest changes in the economic categories compared with February 2025 were observed in Energy (-8,4%) and Services (4,2%), while compared with the previous month the largest change was recorded in Energy (-0,9%).
Source: Cystat
Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Φεβρουάριος 2026
Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στις 119,28 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,33% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,60%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,27%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,64%) και στα ορυκτά (0,94%), ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν στα μεταλλικά προϊόντα (-0,45%) και στα προϊόντα ορυκτών (-0,08%).
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 0,84% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Price Index of Construction Materials: February 2026
The Price Index of Construction Materials for February 2026 reached 119,28 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,33% compared to the previous month.
Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 0,60%. By main commodity category, increases were observed in electromechanical products (2,27%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,64%) and minerals (0,94%), whereas decreases were recorded in metallic products (-0,45%) and mineral products (-0,08%).
For the period January-February 2026, the index increased by 0,84% compared to the corresponding period of 2025.
Source: Cystat
