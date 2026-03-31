Economics Weekly Alert 10/2026

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 4 ο τρίμηνο του 2025 ήταν 78.124. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 73.006 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.118.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 55.215, 11.566 και 6.225 άτομα αντίστοιχα.

Για το έτος 2025 η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα ανήλθε στα 76.726 άτομα. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ήταν 71.675 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.051. Συγκριτικά με το 2024, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.373 άτομα (1,8%). Ειδικότερα, στη Γενική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 1.684 άτομα (2,4%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση μειώθηκε κατά 311 άτομα (-5,8%).

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.287 άτομα (1,7%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 550 άτομα (0,8%), στις Τοπικές Αρχές κατά 585 άτομα (10,4%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 152 άτομα (3,1%). Η αύξηση στην απασχόληση των Τοπικών Αρχών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης κατά 427 άτομα (48,4%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Employment in the broad public sector: 4th quarter 2025

Total employment in the Broad Public Sector in the 4th quarter of 2025 reached 78.124 persons. The employment in General Government was 73.006 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 5.118 persons.

In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organisations and Local Authorities, total employment reached 55.215, 11.566 and 6.225 persons respectively.

For the year 2025, employment in the Broad Public Sector reached 76.726 persons. Employment in the General Government was 71.675 persons, while employment in the Publicly Owned Enterprises and Companies was 5.051 persons. Compared with 2024, employment in the Broad Public Sector increased by 1.373 persons (1.8%). More specifically, employment in the General Government increased by 1.684 persons (2.4%), whereas employment in Government-Controlled Companies and Enterprises decreased by 311 persons (-5.8%).

The employment in the Broad Public Sector increased by 1.287 persons (1,7%) compared to the same quarter of 2024. The employment in Central Government increased by 550 persons (0,8%), in Local Authorities by 585 persons (10,4%) and in Publicly Owned Enterprises and Companies by 152 persons (3,1%). The increase in Local Authorities’ employment is mainly attributed to the increase in District Local Government Organisations’ employment by 427 persons (48,4%).

Source: Cystat