Economics Weekly Alert 02/2026

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Δεκέμβριος 2025

Αφίξεις Τουριστών 18,0% και Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου 14,9%

Αφίξεις Τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθαν σε 156.959 σε σύγκριση με 133.063 τον Δεκέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 18,0%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.534.073 σε σύγκριση με 4.040.200 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,2%.

Οι αφίξεις από το Ισραήλ υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Δεκέμβριο 2025, αφού αποτέλεσαν το 19,1% (30.020) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο το 19,0% (29.826), οι αφίξεις από την Πολωνία 11,3% (17.779), οι αφίξεις από τη Γερμανία 7,4% (11.569) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 7,3% (11.413).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Δεκέμβριο 2025 ήταν για ποσοστό 56,4% των τουριστών οι διακοπές, για 32,0% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 11,3% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Δεκέμβριο 2024, ποσοστό 49,6% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 37,5% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 12,7% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθαν στις 193.007 σε σύγκριση με 168.022 τον Δεκέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,9%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Δεκέμβριο 2025 ήταν η Ελλάδα με 28,4% (54.759), το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,0% (21.224) και η Πολωνία με 6,5% (12.554).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Δεκέμβριο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 69,3%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 14,9%, οι σπουδές ποσοστό 15,0% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,8%.

Πηγή: Στατιστική Υπυρεσία Κύπρου

--

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: December 2025

Tourist Arrivals 18,0% and Returns of Residents of Cyprus 14,9%

Tourist Arrivals

The arrivals of tourists reached 156.959 in December 2025 compared to 133.063 in December 2024, recording an increase of 18,0%.

For the period of January – December 2025, arrivals of tourists totaled 4.534.073 compared to 4.040.200 in the corresponding period of 2024, recording an increase of 12,2%.

Arrivals from Israel were the main source of tourism for December 2025, with a share of 19,1% (30.020) of total arrivals, followed by the United Kingdom with 19,0% (29.826), Poland with 11,3% (17.779), Germany with 7,4% (11.569) and Greece with 7,3% (11.413).

In December 2025, 56,4% of tourists travelled for holidays, 32,0% visited friends and relatives and 11,3% travelled for business purposes. Respectively, in December 2024, 49,6% of tourists visited Cyprus for holidays, 37,5% visited friends or relatives and 12,7% visited Cyprus for business purposes.

Returns of Residents of Cyprus

A total of 193.007 residents of Cyprus returned from a trip abroad in December 2025 compared to 168.022 in the corresponding month last year, recording an increase of 14,9%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in December 2025 were Greece with a share of 28,4% (54.759), the United Kingdom with 11,0% (21.224) and Poland with 6,5% (12.554).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in December 2025 was mainly holidays, with a percentage of 69,3%, whilst business reasons held a percentage of 14,9%, studies 15,0% and other reasons 0,8%.

Source: Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Δεκέμβριος 2025

Ετήσια Μεταβολή +1,54%

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στις 118,74 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,10% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,54%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (3,38%), στα προϊόντα ορυκτών (2,62%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,23%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,33%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-0,54%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η αύξηση αυτή του δείκτη κατά το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των τιμών των εξής υλικών: θραυστή άμμος για σκυρόδεμα (9,27%), μάρμαρα (7,98%), θραυστά σκύρα για σκυρόδεμα (7,28%), σιδερένια κάγκελα (6,60%), καλώδια (6,19%), θερμομονωτικά (5,25%) και έτοιμο σκυρόδεμα (4,14%). Στον αντίποδα, οι τιμές αρκετών υλικών μειώθηκαν σε σχέση με το 2024. Τα κυριότερα από αυτά είναι: σωλήνες από χάλυβα (-7,61%), συσκευές κλιματισμού (-6,27%), λαμπτήρες (-4,90%), δομικό πλέγμα (-4,10%), σίδηρος οικοδομής (-3,67%), πρόσθετα σκυροδέματος και σοβά (-3,29%) και κατασκευαστικός χάλυβας (-2,89%).

Πηγή: Στατιστική Υπυρεσία Κύπρου

--

Price index of construction materials: December 2025

Annual Change +1,54%

The Price Index of Construction Materials for December 2025 reached 118,74 units (base year 2021=100), recording a marginal increase of 0,10% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 1,54%. By main commodity category, increases were observed in minerals (3,38%), mineral products (2,62%), electromechanical products (2,23%) and products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,33%), whereas a decrease was recorded in metallic products (-0,54%).

For the period January-December 2025, the index increased by 1,30% compared to the corresponding period of 2024.

The increase of the index in 2025 over the previous year is mainly due to the increase in the prices of the following materials: crushed sand (9,27%), marble (7,98%), crushed gravel (7,28%), iron rails (6,60%), wires and cables (6,19%), thermal insulation (5,25%) and ready-mix concrete (4,14%). On the other hand, many materials recorded a decrease in their prices compared to 2024. The most significant are: steel pipes (-7,61%), air conditioners (-6,27%), lamps (-4,90%), structural grid (-4,10%), building iron (-3,67%), concrete and mortar additives (-3,29%) and structural steel (-2,89%).

Source: Cystat

Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: Δεκέμβριος 2025

Ετήσια Μεταβολή 0,1%

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Δεκέμβριο 2025 σημείωσε αύξηση 0,1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 και μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, σημειώθηκε αύξηση 0,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (5,1%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,4%) είχαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,9%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-3,2%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (-1,7%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-0,9%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,4%), Αναψυχή και Πολιτισμός (6,2%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,2%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 σημειώθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-5,4%) και σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 σημειώθηκε στη κατηγορία Υπηρεσίες (-0,8%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Harmonised index of consumer prices: December 2025

Annual Rate of Change 0,1%

The Harmonised Index of Consumer Prices in December 2025 increased by 0,1% compared with December 2024 and recorded a decrease of 0,4% compared with November 2025. For the period January – December 2025, the HICP rose by 0,8% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared with December 2024, the largest positive changes were observed in the categories Recreation and Culture (5,1%) and Restaurants and Hotels (4,4%), while the largest decreases were recorded in the categories Clothing and Footwear (-7,9%) and Housing, Water Supply, Electricity and Gas (-3,2%).

Compared with November 2025, the most significant changes were noted in the categories Transport (- 1,7%) and Restaurants and Hotels (-0,9%).

For the period January–December 2025, in comparison with the corresponding period of the previous year, the most significant changes were registered in the categories Clothing and Footwear (-6,4%), Recreation and Culture (6,2%) and Restaurants and Hotels (5,2%).

The largest change among the economic categories compared to December 2024 was recorded in the category Energy (-5,4%) and compared to November 2025 in the category Services (-0,8%).

Source: Cystat

