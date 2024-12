Economics Weekly Alert 40/2024

Διπλή αναβάθμιση της Κύπρου σε Α3 από Moody's - Για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια

Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της Κύπρου κατά δύο βαθμίδες, σε Α3, προχώρησε η Moody's , στηρίζοντας την αναβάθμιση στη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και της διαχείρισης του χρέους, που αναμένεται να διατηρηθεί.

Η προοπτική άλλαξε από θετική, σε σταθερή.

Η Κύπρος, όπως επισημαίνει ο οίκος, έχει μειώσει σημαντικά τον δείκτη του δημόσιου χρέους από το 2020, τοποθετούμενη μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους παγκοσμίως.

Πηγή: Economy Today

Double Upgrade of Cyprus to A3 by Moody's - First Time in 13 Years

Moody's has upgraded Cyprus' credit rating by two notches to A3, citing significant improvements in fiscal indicators and debt management, which are expected to be maintained.

The outlook has shifted from positive to stable.

As noted by the agency, Cyprus has significantly reduced its public debt ratio since 2020, placing it among the countries with the largest debt reductions globally.

Source: Economy Today

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Οκτώβριος 2024

Κατά τον Οκτώβριο 2024, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 135.250 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2023. Άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (9,7%), καθώς και στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (30,1%), πετρελαίου κίνησης (7,7%), βενζίνης (7,2%) και υγραερίου (3,3%). Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-20,7%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (-17,2% και -6,5%, αντίστοιχα), κηροζίνης (-5,7%) και ασφάλτου (-3,7%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 8,9% στους 60.113 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2024 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024 σημείωσαν άνοδο 3,9%. Ενδεικτικά, αύξηση είχαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (7,1%) και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (3,0%) ενώ μειώθηκαν οριακά οι πωλήσεις της βενζίνης (-0,5%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Οκτωβρίου 2024 αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Imports, sales and stocks of petroleum products: October 2024

In October 2024, the total sales of petroleum products amounted to 135.250 tonnes, recording an increase of 3,5% compared to October 2023. An increase was observed in the provisions of aviation kerosene (9,7%), as well as in the sales of heating gasoil (30,1%), road diesel (7,7%), motor gasoline (7,2%) and liquefied petroleum gases (3,3%). On the contrary, a decrease was recorded in the provisions of marine gasoil (-20,7%), as well as in the sales of light and heavy fuel oil (-17,2% and -6,5%, respectively), kerosene (-5,7%) and asphalt (-3,7%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have increased by 8,9% to 60.113 tonnes.

The total sales of petroleum products in October 2024 compared to September 2024 recorded a rise of 3,9%. Indicatively, an increase was recorded in the provisions of aviation kerosene (7,1%) and in the sales of road diesel (3,0%) while the sales of motor gasoline have slightly decreased (-0,5%). The total stocks of petroleum products at the end of October 2024 rose by 2,2% compared to the end of the previous month.

During the period January – October 2024, the total sales of petroleum products increased by 1,4% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Σεπτέμβριος 2024

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Σεπτέμβριο 2024 έφθασε στις 114,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2023. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 2,3% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2023. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+11,8%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+7,2%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-1,8%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2023 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+16,4%), κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+11,2%) και παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+10,8%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-13,6%), κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-3,4%) και κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-3,0%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+22,1%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+15,3%), στα μεταλλεία και λατομεία (+12,9%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+11,5%) και στην ανάκτηση υλικών (+10,6%). Οι σημαντικότερες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-8,8%) και της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-2,2%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Production Index: September 2024

In September 2024, the Industrial Production Index reached 114,9 units (base 2021=100), recording an increase of 2,3% compared to September 2023. For the period January – September 2024, the index recorded an increase of 4,1% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 2,3% compared to September 2023. An increase was also observed in the sectors of mining and quarrying (+11,8%) and water supply and materials recovery (+7,2%). A negative change was observed in electricity supply (-1,8%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to September 2023 were observed in the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+16,4%), electronic and optical products and electrical equipment (+11,2%) and basic metals and fabricated metal products (+10,8%). The most important negative changes were observed in the manufacturing of paper and paper products and printing (-13,6%), other non-metallic mineral products (-3,4%) and furniture and repair/installation of machinery and equipment (-3,0%).

Comparing the rates of change for the period January – September 2024 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+22,1%), the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+15,3%), mining and quarrying (+12,9%), the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+11,5%) and materials recovery (+10,6%). The most important activities where negative changes in production were registered were those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-8,8%) and the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-2,2%).

Source: Cystat

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2024, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Νοεμβρίου 2024.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Οκτώβριο 2024 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €377,6 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €485,7 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2024. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 5,4%, σε σύγκριση με 4,5% τον Σεπτέμβριο 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Οκτώβριο 2024 έφθασε στα €54,6 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €230,2 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοδοτικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €64,9 εκατ. και €115,8 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €49,4 εκατ.

Τα συνολικά δάνεια τον Οκτώβριο 2024 κατέγραψαν καθαρή μείωση €213,0 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €107,3 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2024. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 2,0%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Οκτώβριο 2024 έφθασε στα €24,8 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €130,4 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €9,4 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €132,2 εκατ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €7,6 εκατ.

Πατήστε εδώ.

1)Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές

2)Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς οργανισμούς, τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, τις θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία και την γενική κυβέρνηση

Πηγή: Kεντρική Τράπεζα Κύπρου

Monetary Financial Institutions (MFIs) Deposits and Loans Statistics

The Central Bank of Cyprus has today released the MFIs deposits and loans statistics for the reference month of October 2024, which are included in the November 2024 edition of Monetary and Financial Statistics.

Total deposits in October 2024 recorded a net increase1 of €377,6 million, compared with a net increase of €485,7 million in September 2024. The annual growth rate of total deposits stood at 5,4%, compared with 4,5% in September 2024. The outstanding amount of total deposits reached €54,6 billion in October 2024.

Deposits of Cyprus residents exhibited an increase of €230,2 million. More analytically, deposits of households and non-financial corporations increased by €64,9 million and €115,8 million respectively. Deposits of the remaining domestic sectors2 exhibited a total increase οf €49,4 million.

Total loans in October 2024 recorded a net decrease of €213,0 million, compared with a net increase of €107,3 million in September 2024. The annual growth rate of total loans stood at 2,0%, remaining unchanged compared with September 2024. The outstanding amount of total loans reached €24,8 billion in October 2024.

Loans to Cyprus residents exhibited a decrease of €130,4 million. More analytically, loans to households increased by €9,4 million, while loans to non-financial corporations recorded a decrease of €132,2 million. Loans to the remaining domestic sectors2 exhibited a total decrease of €7,6 million.

Click here.

1) Τhe term "net decrease/increase" represents the term "transactions", i.e. it does not include the changes resulting from reclassifications, exchange rate and other adjustments

2) The remaining domestic sectors include investment funds, other financial intermediaries, financial auxiliaries, captive financial institutions and money lenders, insurance corporations and pension funds and general government

Source: Central Bank of Cyprus

