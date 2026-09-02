Thuiswerkende werknemers en vaste inrichting

Het nieuwe Nederlandse beleidsbesluit over internationaal belastingrecht verduidelijkt wanneer thuiswerken voor een buitenlandse werkgever kan leiden tot een fiscaal vestigingspunt.

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Onlangs is het nieuwe beleidsbesluit toepassing internationaal belastingrecht in de winstsfeer gepubliceerd. Een document van 25 pagina’s over de Nederlandse toepassing van bepalingen uit belastingverdragen, en de Nederlands belastingwetgeving. Eén van de onderwerpen in dit besluit richt zich op het thuiswerken en de vaste inrichting.

Werknemers die vanuit huis werken voor een buitenlandse werkgever kunnen onbedoeld een fiscaal vestigingspunt (vaste inrichting) van de werkgever creëren in het land waar zij wonen. Het beleidsbesluit gaat hier nader op in, en volgt de aanpassing van het OESO-modelverdrag van 19 november 2025.

In het OESO modelverdrag en het bijbehorende commentaar is verduidelijkt wanneer een thuiswerkplek kan gelden als vaste inrichting van de buitenlandse werkgever. Als hoofdregel geldt:

Werkt een werknemer over een periode van twaalf maanden minder dan 50% van zijn totale werktijd vanuit huis, dan wordt die woning in de regel niet als vaste inrichting aangemerkt.

Werkt hij meer dan 50% van de tijd vanuit huis, dan moet per geval worden beoordeeld of sprake is van een vaste inrichting. Hierbij is met name belangrijk of er zakelijke redenen zijn om het werk juist vanuit die staat te verrichten.

Nederland volgt deze zienswijze. Daarbij is aangegeven dat de wijziging van het OESO Modelverdrag als verduidelijking van art. 5 OESO-modelverdrag en alle eerdere commentaren. Daarom is deze uitleg relevant voor alle oudere belastingverdragen waarbij het winst-artikel is gebaseerd op het OESO-modelverdrag.

LET OP: Deze verduidelijking ziet uitsluitend op de vraag of de thuiswerkplek een vaste inrichting van de werkgever vormt, met mogelijke gevolgen voor de (buitenlandse) winstbelastingplicht van die werkgever. Los daarvan blijft voor de belastingheffing over het arbeidsinkomen van de thuiswerkende werknemer de gebruikelijke toets van het arbeidsartikel bepalend voor de verdeling van het heffingsrecht tussen woon- en werkland. Beide beoordelingen - vaste inrichting en heffingsrecht over het loon - moeten dus afzonderlijk worden gemaakt.

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