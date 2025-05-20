中国、2025年知的財産強国建設推進計画を公表

国家知的財産強国建設作業部際合同会議の承認を受け、同会議の事務局は「2025年知的財産強国建設推進計画」を発表した。本計画では、7つの重点分野にわたる118項目の具体的な任務が示されており、それぞれの任務について実施責任を負う機関が明記されている。

知的財産権制度の改善について、計画は関連法規の改正や整備、重要な知的財産政策の改革、新興分野および特定分野における知財ルールの策定を重視している。具体的には、「第15次五カ年計画」に基づく知財関連計画の編成や、高効率な知財統合管理体制の構築、さらにはデータ知財保護ルールの早期策定が挙げられる。

知的財産保護の強化に関しては、司法保護の強化、行政保護の推進、協調保護体制の整備が計画に盛り込まれている。具体策としては、侵害行為に対する懲罰的賠償制度の全面実施、知財検察機能の強化、法執行特別行動の実施、さらに地域間および部門間での協力強化が含まれる。

また、知財市場の運営メカニズムの改善、知財サービスの効率向上、良好な社会的・文化的環境の整備、国際知財ガバナンスへの積極的な参画、そして組織的保障の強化に関する具体的な措置も示されている。

出所：中国保護知識産権網

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