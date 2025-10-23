ARTICLE
23 October 2025

杭州知的財産権法廷、設立8年で知財訴訟事件2万4000件超を審理

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
浙江省杭州市中級人民法院はこのほど、...
China Intellectual Property
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin  ’s articles from Kangxin are most popular:
  • in China
Kangxin are most popular:
  • within Real Estate and Construction, Government and Public Sector topic(s)

浙江省杭州市中級人民法院はこのほど、杭州知的財産権法廷の設立8周年を記念する記者会見を開き、「杭州知的財産権法廷8周年活動報告（2017年9月～2025年9月）」および「杭州法院による科学技術イノベーションの高品質発展を支える知的財産権典型事例集（2022～2025）」を公表した。

　2017年の設立以来、同法廷は理念改革や制度革新、人材育成を継続的に進めており、これまでに約2万4000件の各種知的財産事件を審理している。中でも、「データ製品の営業秘密保護をめぐる初の行政訴訟事件」や「バーチャルデジタルヒューマンに関する初の訴訟事件」など、新たな時代の課題を反映した事件を数多く取り扱い、今後の類似紛争における重要な判断基準を示してきた。

　杭州知的財産権法廷は、行政機関との連携強化、公安・検察・裁判の連動、地域間協力の深化、そしてスマート司法システムの活用を通じて、「全チェーン保護・高効率審理・大協働ガバナンス」を柱とする知的財産司法保護体系の構築を進めている。これにより、国家知的財産権保護モデル区の形成を司法の側面から支援し、科学技術イノベーションの高品質な発展を後押しすることを目指している。

出所：中国保護知識産権

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More