杭州知的財産権法廷、設立8年で知財訴訟事件2万4000件超を審理

浙江省杭州市中級人民法院はこのほど、杭州知的財産権法廷の設立8周年を記念する記者会見を開き、「杭州知的財産権法廷8周年活動報告（2017年9月～2025年9月）」および「杭州法院による科学技術イノベーションの高品質発展を支える知的財産権典型事例集（2022～2025）」を公表した。

2017年の設立以来、同法廷は理念改革や制度革新、人材育成を継続的に進めており、これまでに約2万4000件の各種知的財産事件を審理している。中でも、「データ製品の営業秘密保護をめぐる初の行政訴訟事件」や「バーチャルデジタルヒューマンに関する初の訴訟事件」など、新たな時代の課題を反映した事件を数多く取り扱い、今後の類似紛争における重要な判断基準を示してきた。

杭州知的財産権法廷は、行政機関との連携強化、公安・検察・裁判の連動、地域間協力の深化、そしてスマート司法システムの活用を通じて、「全チェーン保護・高効率審理・大協働ガバナンス」を柱とする知的財産司法保護体系の構築を進めている。これにより、国家知的財産権保護モデル区の形成を司法の側面から支援し、科学技術イノベーションの高品質な発展を後押しすることを目指している。

出所：中国保護知識産権

