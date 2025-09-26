제품의 전체 생명 주기에 기반한 특허 배치 제안 - 레고 회사를 예로 설명한다

시장경쟁이 날로 치열해지는 시대에 특허배치를 제품의 전반 생명주기에 일관시켜 기업의 시장경쟁우세를 견고히 하고 제품의 생명주기를 연장하ǉ

시장경쟁이 날로 치열해지는 시대에 특허배치를 제품의 전반 생명주기에 일관시켜 기업의 시장경쟁우세를 견고히 하고 제품의 생명주기를 연장하는데 도움이 된다.이 글은 레고회사를 예로 들어 제품의 전반 생명주기에 기초한 특허배치분석을 전개하여 어떻게 연구개발기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기 등 단계에서 특허배치책략을 동태적으로 조정하여 최종적으로 제품의 지속적인 경쟁우세를 실현할 것인가를 제시하였다.

1. 특허배치는 제품의 생명주기시각을 도입한다

특허 배치의 목적은 제품 혁신 방안에 법률적 보호를 제공하고 시장 경쟁력을 높이는 데 있다.그러나 제품 자체에 일정한 생명주기가 존재하고 서로 다른 생명주기 단계에서 제품의 경쟁 형식이 다르기 때문에 특허를 배치할 때 제품의 생명주기 시각을 도입하면 기업이 서로 다른 단계에서 합리적인 특허 배치 전략을 제정하는 데 도움이 되고 각 단계의 혁신 성과를 보호하는 동시에 기술과 특허의 반복적인 연결을 실현한다.

2. 레고 회사의 특허 배치

①연구 개발 기간

1950년대 중반에 레고 블록은 제품 연구 개발 단계에 처해 있었다.레고는 유명한 블록 패치 구조를 발명하고 1958년을 전후해 덴마크 등 지역에 기초특허를 출원했다.예를 들어, 1958년 7월에 레고는 미국에'장난감 연결 블록'에 대한 특허를 출원했고 1961년 10월에 미국 특허를 등록받았고 특허번호는 US3005282이었으며 이 특허권은 이후 20년 동안 레고에 강력한 기술 장벽을 구축했다.

그 후 몇 년 내에 레고는 1961년에 장난감 타이어를 발명하고 특허를 출원하는 등 블록의 부대 부품에 대한 연구 개발을 진행했다.이러한 특허는 레고 제품의 초기 기술 기반을 구성하였다.연구개발기 레고의 특허배치특징은 핵심기능을 둘러싸고 관건 부품에 초점을 맞추어 특허출원을 진행하고 기초핵심기술을 보호하여 특허해자를 구축함으로써 비교적 많은 시장점유률을 선점할수 있다.

레고 연구개발 기간의 특허 배치는 연구개발 단계의 특허 배치의 두 가지 핵심 요점을 구현했다: 적시에 출원하고 핵심적으로 커버하는 것이다.적시에 출원하는 것은 기술 돌파 후 즉시 특허를 제출하여 우선기회를 점유하고 타인이 선점하는 것을 피하는 것이다;핵심적으로 커버하는 것은 제품의 가장 독창적인 핵심 기술 방안을 우선적으로 보호하여 경쟁 우위를 쉽게 모방하고 회피할 수 없도록 보장하는 것을 말한다.

②성장기

1960년대 들어 글로벌 시장에서 레고 블록은 판매량 상승과 사용자층 확대와 함께 급성장했다.그사이 레고회사는 블록의 기술배치와 지역배치를 병행하였다.한편으로 레고는 기존의 핵심 기술에 대한 개선과 외곽 혁신을 진행하여 개량형 특허와 외곽 특허를 출원하였다: 새로운 연결부품, 기능부품 및 인형피규어 등 부품을 개발하여 블록의 다양성을 제고하고 이러한 새로운 부품의 구조 또는 설계에 대한 특허를 출원하여 보호하였다: 그림 1과 같이 있다;다른 한편으로 레고회사는 국제특허배치를 전개하여 핵심과 중요한 개진기술을 주요시장국가에 특허를 배치하여 특허배치구역이 판매시장의 중점지역을 포괄하도록 확보하였다. 레고회사는 그림1에 표시된 5개 특허를 둘러싸고 미국, 독일, 일본, 단마르크, 영국, 스페인, 프랑스, 이스라엘 및 네덜란드 등지역에 특허를 배치하였다.

그림 1 레고 기초 특허, 개량형 특허 및 외곽 특허의 사례

레고는 성장기의 기술 배치에서 기초 특허를 중심으로 관련 개선 특허로 둘러싸인 특허 조합 보호망을 형성했다.이러한 핵심-외곽 조합의 배치는 기술 장벽의 두께를 강화하였다: 경쟁자가 단일 특허를 피해가하더라도 다른 특허의 보호 범위에 떨어질 가능성이 높으며, 이는 경쟁자가 유사한 제품을 출시하는 문턱을 크게 높여 이 시기 레고의 블록 업계 내 독점적 지위를 확보하였다.

레고의 성장기의 특허 배치와 제품 교체 리듬이 기본적으로 일치한다는 것을 알 수 있다.레고는 새로운 플레이나 새로운 시리즈를 출시할 때마다 특허 보호를 동시에 고려한다;동시에 제품을 발표하기 전에 핵심 기술이 이미 특허를 출원했음을 확보하여 시장을 출시한 후 공개로 인해 특허의 신규성을 잃지 않도록 한다.엄밀한 특허 배치를 통해 레고는 그 성장기에 핵심 특허로 인한 선발 우위를 견고히 하고 연장하는 데 성공했다.

③성숙기

20세기 80년대에 이르러 블록시장은 포화상태에 이르렀고 레고제품은 성숙기에 들어섰다.이 시기에 레고사의 핵심 특허 보호 기한이 각국에서 잇달아 만료되었는데, 이는 원래 보호받던 기초 기술이 공유 분야에 진입하여 경쟁자가 유입되었으며, 경쟁자는 레고가 이미 만료된 특허를 이용하여 합법적으로 호환의 블록을 생산하고, 또한 더 낮은 가격으로 빠르게 시장에 진입하는 것을 의미한다.레고는 1980년대 레고와 타이코 인더스트리가 타이코의 상호 잠금 블록 제품 라인을 놓고 미국 법정에서 다투다가 결국 타이코가 승소한 소송 등을 통해 대응한 바 있다. 법원은 기본 블록의 기능 디자인이 상표권이 아닌 특허권에 속하며 모든 관련 레고 특허가 만료됐다고 보편적으로 판단했기 때문이다.이 단계에서 특허가 만료되어 레고의 원래 특허 보호가 효력을 잃었고, 레고회사의 이 단계의 핵심 특허가 만료된 후 제때에 새로운 특허로 대체되지 못했다.이로써 레고는 다년간의 시장 주도적 지위를 누리는 데 도전에 직면했다.

그림2 레고인형외관

특허장벽의 와해로 레고는 기술독점의 우세를 상실하게 되였다. 이를 위해 레고는 지적재산권전략을 조정하여 전략중심을 기술독점에서 브랜드독점으로 전환시켰다. 레고는 광고, 교육과 공공관계에 대한 투입을 확대하여"LEGO"와"창의, 교육, 고품질"을 묶었다.

브랜드 독점은 주로 상표 보호에 의탁하고, 특허 출원은 보조적 지위로 전환되며, 레고의 방법은 외관 디자인 특허의 배치 강도를 높이는 것이다.이 시기에 레고는 블록 및 인형 조형의 외관 디자인 특허를 대량으로 출원했다.레고는 복용률이 높은 핵심 블록 부품에 대해 전 세계적으로 수천 건의 외관 디자인 특허를 배치한 것으로 집계됐다.이러한 외관 디자인 특허의 본질은 레고의 상징적인 외관을 보호함으로써 기업이 독특한 브랜드 제품 인식을 구축하도록 돕는 것이다.

④쇠퇴기

어떤 제품이 일단 쇠퇴기에 접어들면 불가피하게 점차 시장에서 퇴출될 것이다.현재 레고는 매년 약 824억 위안의 수입으로 전 세계 블록 시장의 약 70% 를 차지하고 있어 쇠퇴기에 접어들지 않은 것이 분명하다.

레고는 적극적인 연구개발을 통해 제품이 쇠퇴기에 진입하는 것을 대응하거나 지연시켰다.레고는 시장 변화와 기술 트렌드를 끊임없이 분석하고 다음 혁신 돌파구를 찾아 오래된 제품에서 신제품 개발로 자원을 옮긴다.

예를 들면 21세기에 들어선후 전자정보기술이 전통블록 (예를 들면 프로그래밍가능로보트세트 Mindstorms 계렬 등) 에 융합됨에 따라 레고는 블록의 전자소자, 기계구조, 신형재료 등을 둘러싸고 대량의 발명특허출원을 제출했다.예를 들어, 레고는 2013년에 사용자 맞춤형 요구를 충족시키기 위해 레고 블록 베이스에서 개인화 인쇄를 할 수 있는 3D 프린팅 관련 특허 출원 (WO2014005591A1) 을 했다.또 예를 들면 레고는 지능원격조종기차, 광감응모듈 등 전자블록부품에 특허를 출원했다. 신기술을 적극 포용함으로써 레고는 제품의 생명을 연장함과 동시에 적시적인 특허배치를 통해 레고는 새로운 기술장벽을 재구축하여 블록업종에서의 지도자지위를 유지했다.

3. 레고 사례의 시사점 및 특허 배치에 대한 건의

①레고 사례의 시사점

레고 사례를 통해 알 수 있듯이, 완비된 특허 배치를 가진 헤드 기업이라도 반드시 끊임없이 특허 배치 계획을 조정하여 제품 생명 주기의 다른 단계에서 서로 다른 특허 배치 전략에 적합해야 한다.예를 들어, 레고의 초기 핵심 발명 특허 보호에 대한 중시는 그 연구 개발 기간과 장기적인 성공을 확보했다;성숙기의 특허 배치는 비록 비교적 큰 실수를 범했지만, 그 후 특허 출원의 유형과 방향을 조정함으로써 또 다시 장벽을 쌓았다.레고 제품의 서로 다른 시기의 특허 배치 특징은 공교롭게도 제품에 대한 특허 배치 계획이 그 전체 생명 주기의 서로 다른 단계에 적응해야 한다는 것을 설명한다.

②특허 배치에 대한 건의

연구개발기 특허배치전략: 제품연구개발기에 기업은 특허사업을 제품이 시장에 출시되기전에 두어야 한다.한편으로 연구개발과 특허배치의 협동메커니즘을 구축하여 연구개발인원은 혁신방안을 설계할 때 그 특허가능성을 고려해야 한다;다른 한편으로 특허출원을 제출하기전에 대외에 관건적인 기술세부사항을 노출하지 않아 신규성을 상실하거나 타인에게 선점출원하지 않도록 해야 한다.기업이 각 중요한 혁신에 대해 특허출원계획표를 제정하고 출원의 시간노드를 명확히 할것을 건의한다.또한 특허 검색과 경쟁사 특허 분석을 이용하여 연구 개발 방향을 지도해야 하며, 중복 연구 개발이 시행착오를 겪지 않도록 하는 동시에 차별화된 혁신의 접점을 찾을 수 있어야 한다.

성장기 특허 배치 전략: 제품이 성장기에 접어들면 제품의 시장 인정도가 점차 높아지고 경쟁도 날로 심화된다.이 단계의 특허 배치는 점에서 면으로 확장하여 제품을 중심으로 완벽한 특허 배치 체계를 구축해야 한다.한편으로 사용자의 피드백과 시장 수요의 변화에 주목하여 이를 혁신 개선의 동력으로 전환하고, 제품 업그레이드에서 동시에 특허를 배치하며, 제품 기능 개선, 제조 공정 최적화, 새로운 용도 확장 등 방면에 대해 전면적으로 혁신을 발굴하고 적시에 특허를 출원하여 핵심 기초 특허에서 개량형 특허와 외곽 특허의 조합을 형성한다.다른 한편으로 특허배치의 공격성과 방어성을 고루 고려한다: 경쟁상대가 아직 포괄하지 않은 관련 기술분야의 특허를 적극 배치하고 출원하여 특허배치의 공백점을 선점한다;이와 동시에 경쟁상대의 동향을 면밀히 추적하여 만약 그가 본 기업의 특허를 침해할수 있다는것을 발견하면 사전에 법률권익수호나 협상을 준비해야 한다.결론적으로, 장기적인 특허 배치는 민첩하고 전면적이어야 하며, 경쟁자를 기술 장벽 밖으로 포위해야 한다.

성숙기 특허 배치 전략: 제품 성숙기는 일반적으로 시장 점유율 안정, 성장 둔화를 수반하는데, 이때 기업은"증량 배치"에서"현존량 최적화"로 전환해야 한다.우선, 정기적으로 특허 포트폴리오 평가를 전개하고, 기업의 기존 제품 라인과 미래 제품 최적화 방향을 대조하며, 각 특허의 역할과 가치를 분석한다.핵심 비즈니스에 더 이상 서비스되지 않거나 기술이 노후화된 특허의 경우 연차료 납부를 포기하여 비용을 절감하는 것을 고려할 수 있다.필요한 시장 지위와 방어 가치가 있는 핵심 특허를 유지하는 데 자원을 집중하여 잠재적 권리침해 제품을 유지하고 감시한다.둘째, 핵심 특허의 대안을 계획한다: 곧 만료될 핵심 특허에 대해 기업은 수년 전에 차세대 기술 연구 개발을 시작하여 특허 보호 빈 창이 나타나기 전에 업그레이드 기술을 출시하고 새로운 특허를 획득함으로써 특허 배치의 업데이트 반복을 순조롭게 실현해야 한다.

쇠퇴기 특허 배치 전략: 제품이 쇠퇴기에 접어들고 시장 수요가 현저히 감소할 때 기업은 과감하게 특허 배치를 조정하여 시장 수요에 적응해야 한다.기업은 이 제품의 관련 특허를 전면적으로 정리하고, 불필요한 특허를 제때에 정리하거나 포장하여 양도함으로써 관리 부담과 자금 지출을 줄여야 하며, 특허의 포장 양도 또는 판매는 기업을 위해 일부 자금을 회수할 수 있다.양도 과정에서 법률 위험을 피하고 양수인이 기회를 빌려 본 기업에 새로운 경쟁 위협을 조성하지 않도록 해야 한다.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.