美国关税下，巴西与中国进出口贸易的机遇与挑战

背景

2025年4月，美国总统特朗普通过第14257号、第14259号行政令，宣布自4月5日起对包括巴西在内的众多国家地区征收10%的对等关税，自4月9日起对特定国家地区征收高于10%的对等关税（其中，针对中国的对等关税曾一度高达125%） 1。

截至2025年5月12日，根据最新发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，美国承诺将于2025年5月14日前取消第14257号、第14259号行政令加征的关税，针对中国的对等关税将与其他国家一样暂时变更为10%。

美国极不稳定的关税税率调整，给中国、欧盟等地区的跨境贸易带来了极大的影响，中美、欧美的跨境电商不得不调整供应链或在美业务占比。而相比之下，巴西受美国关税的直接影响则要小很多。

本文简要探讨美国关税背景之下巴西与中国加强投资经贸关系的挑战与机遇。我们长期关注中巴的贸易往来，具有为拉丁美洲提供咨询的丰富经验。如您需中巴贸易的战略与合规疑问，可随时与我们联系。

一、美国关税下，巴西加强与中国的经贸联系

美国自2010年以来一直是巴西的第二大贸易伙伴 2。2024年，美国在商品贸易上对巴西的顺差达到约70亿美元，若计算商品与服务总额则高达286亿美元。鉴于巴西与美国的贸易地位大致平衡，特朗普政府仅对巴西征收10%对等关税。虽然无法预测"仅"10%的对等关税会持续多久，但是，鉴于美巴之间宏观经济条件下美国处于有利顺差的地位，我们估计中短期内这10%的关税不会有大的改变。

巴美之间的关税对巴西的直接影响虽然较为有限，但是间接使得巴西与中国的经贸联系进一步加强。中巴政府就合作事宜做了多次沟通，中国对美的部分订单逐渐转移至巴西，中国对牛肉、大豆等的需求逐渐由巴西承接：

4月11日，巴西副总统兼发展、工业、贸易和服务部部长阿尔克明与中国商务部部长王文涛视频通话，旨在加强中巴经贸合作，以应对美加征对等关税。

4月17日，中国农业农村部副部长张治礼率领中方代表团在巴西参加金砖国家工作组会议，会议聚焦于大豆、牛肉等巴西农产品的对华出口，以及如何填补美国加征关税造成的市场缺口。巴西农业部长卡洛斯法瓦罗当天表示，在美国近400家屠宰场被取消对华出口资格后，巴西打算成为中国牛肉需求的替代供应国。

中国进口商在4月初从巴西采购了至少40艘货轮240万吨大豆，这批大豆大都将在5月至7月出货，相当于中国月均进口量的三分之一。4月17日，中国的广州相关部门已经接收了运载着8万吨的巴西大豆的货船。

2025年7月，金砖国家领导人第十七次会晤将在里约热内卢举行，而那时美国对特定国家地区的对等关税暂缓期届满，可以预料各国将就经贸往来做出更多的商讨和改变。

二、战略合作下，中巴的贸易政策与经贸现状

（一）战略合作与贸易政策

新中国建国以来，中国与巴西的政治关系友好且密切加强。中国、巴西作为东西半球最大的发展中国家，自建交以来的合作关系逐渐升级至"携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体"。双方关系的重大里程碑如下：

1974年，中国与巴西建立外交关系。

1993年，两国建立战略伙伴关系。

2012年，两国关系提升为全面战略伙伴关系。

2024年，双边关系提升为"携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体"。

近两年，中国与巴西的经贸合作进入了一个新阶段，2023年3月，巴西与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易结算。

同时，在命运共同体的战略合作关系下，中巴就农业和畜牧业、农产品和农业技术、矿产能源、生物经济、生态转型和绿色发展、数字经济、人工智能、光伏产业等方面签订协议或合作备忘录，双边经贸关系取得长足发展， 3利好为采矿、农业等基础行业提供创新解决方案的科技企业，以智能终端、智慧家居为代表的消费电子产业，以及新能源汽车、人工智能、电子商务等数字科技领域等。

（二）中巴之间的贸易现状

中国是巴西第一大贸易伙伴国，巴西是中国第九大贸易伙伴国，且是拉美地区首个对华贸易额突破1000亿美元的国。自2009年超越美国成为巴西第一大贸易伙伴的15年来，中国已累计对巴西投资逾700亿美元，而巴西也在2018年起对华投资突破1000亿美元。

过去十年间，在全球贸易总体低迷的局面下，中巴双边贸易年均增速高达10％。中国海关总署统计，2024年1月至12月，中巴双边贸易额约1.34万亿元人民币（1881.689亿美元），比去年同期增长4.6%。

总体而言，巴西是为数不多与中国贸易存在较明显顺差的国家之一，顺差达3130.2亿元人民币 4（440.185亿美元5）。

2024年，双方贸易的基本情况如下：

1 巴西出口中国的核心产品：大豆、石油、肉类、矿石

据中国海关总署统计，2024年，中国从巴西进口总额为8258.4亿人民币（1160.935亿美元），比去年同期降低4.4% 6。2025年，受国际环境变化的影响，巴西出口中国的大豆、石油、肉类的订单再一次增加。

大豆：根据巴西政府官方外贸数据平台ComexVis的数据，2025年1月至3月，巴西的大豆对外销售额达87亿美元，共出口约2218万吨，其中对华出口量约为1699万吨，占总出口量的6%。

石油：巴西最大的石油出口国是中国。根据巴西政府的数据，2024年，中国接收了巴西44%的石油出口，其次是美国（13%）和西班牙（11%）。2025年1月至3月，中国接收了巴西这一季度出口约40%的石油。过去十年，出口到中国市场的原油价值也增长了近五倍。

肉类：（1）牛肉：2025年4月17日，金砖国家工作组会议推动了巴西屠宰场获得向中国出口的资质，在美国近400家屠宰场被取消对华出口资格后，巴西计划成为中国牛肉需求的替代供应国。此前，因技术和卫生问题，中国政府曾拒绝了28家巴西工厂的出口申请。（2）猪肉：美国是中国市场第三大猪肉供应国，仅次于西班牙和巴西。中美的贸易战下，巴西作为主要大宗商品供应国，其养猪业最有可能在中国市场取代美国的位置。

矿石：4月16日公布的巴西官方数据显示，今年1至3月中国从巴西进口了价值3.31亿美元的铜产品，较2024年同期激增180%。中国市场占巴西铜出口总量的35%，稳居巴西铜出口目的地之首。

2 中国出口巴西的核心产品：科技产品、化肥、重工机械、轻工日用

据中国海关总署统计，2024年，中国对巴西出口总额为5128.2亿人民币（720.755亿美元），比去年同期增长23.3% 7。近期，中国出口巴西的产品深刻影响着巴西的科技行业、农业、重工业和轻工业。

科技行业：手机、电信设备、变压器和集成电路等。

农业/化肥/有机化学品：中国磷氮化肥进口量激增625%至5万吨，刷新季度纪录。中国向巴西出口的有机化学品被广泛应用于制药、农化和制造业，是巴西工业不可或缺的原料。

重工业/汽车/机械/能源：2024年上半年，中国生产的新能源汽车占巴西进口新能源汽车总销量的91%。巴西平均每10辆新能源汽车中有9辆是产自中国。2025年1月至3月，巴西进口中国太阳能电池板增长13%，创同期历史新高。巴西2月从中国采购一座石油钻井平台以建设巴西的基础设施。

轻工业/小商品：如塑料制品、电器、箱包类、玩具、运动用品、服装、帽子、假发、围巾、饰品等产品，中国占据巴西的市场份额不断扩大。

（三）巴西对中国的关税政策

巴西进口贸易政策基于其国家利益的考量而发生变化，如受到就业率、通货膨胀率、当地或国际参与者的游说等因素的影响，近年来，特定产品的关税发生了变化，许多关税减让和便利措施被取消。取而代之的是增加进口关税的壁垒，包括关税、反倾销税、汽车进口税、小额包裹免税政策等，具体如下：

三、中巴贸易下，企业面临的机遇与挑战

总体而言，中巴经贸投资合作持续深化，产业禀赋高度互补（钢铁领域除外，中巴在钢铁领域存在竞争关系），同时，由于巴西与美国在农产品和矿产品出口方面是竞争关系，巴西和中国在发展战略上的契合度也在不断提升，这些为中巴双边产业合作奠定了坚实的基础。

巴西是一个幅员辽阔、文化多元、情况复杂的国家，有着独特的挑战和机遇。



（一）战略合作与贸易政策

在政策利好的背景下，中国连续15年是巴西第一大贸易伙伴，巴西也是首个对华出口额突破千亿美元的拉美国家。双方产业合作空间大，优势互补，在国际市场上不存在出口竞争，在地缘政治上也不存在利益冲突，这些良好的合作条件在未来几十年内都不会改变。

1 政策利好

随着 "一带一路" 倡议与巴西发展战略对接，中巴在经贸、金融、科技、基础设施、环保等领域签署了多项合作备忘录，为贸易增长提供政策支持；本币结算合作的推进也降低交易成本和汇率风险，提升贸易便利性，增强企业贸易意愿。

2 优势互补

目前，石油、大豆和肉类是巴西对华出口的核心产品，而中国对这些大宗商品的进口需求很大。巴西在生物经济方面也处于领先地位（在过去30年中，巴西生产的大部分汽车都使用汽油或生物燃料，49.1%的能源消耗来自可再生能源）。

巴西的国土面积相当于一个大陆，但是其基础设施的非常低效且乏力，给货物运输和派送、水即能源的处理带来了更高的成本。这一方面给生产中心在巴西的落地造成了困难和持续性的挑战，但另一方面也为建设和开发非常必要的基础设施创造了投资机会。

（二）挑战

美国关税政策下，中巴加强经贸联系既是机遇也是挑战。对于中方企业而言，到巴西投资或开展经贸活动，需要面临国际环境变化（中巴关系）、巴西当地政策调整和客观条件限制等多方面挑战。

1 国际环境变化

当前，美国在全球战略层面将拉美视为"后院"（巴西外交界认为"后院"一词具有攻击性，因为在上世纪60年代，美国政府在"后院"政策下赞助了一场右翼军事政变，这场政变在巴西持续了20年导致不少人丧生并破坏了巴西的经济）。面对中国同巴西等地区国家的合作不断深化，美国对中国的针对性措施愈加频繁，可能长期干扰中巴和中拉合作。

同时，全球经济增长放缓、贸易保护主义、地缘政治冲突等外部因素，都可能带来全球供应链断裂、贸易壁垒增加等不利影响，进而影响中巴关系的稳定。比如中巴海运对巴拿马运河的依赖性较大，而大豆产品的海运90%通过巴拿马运河，美国对巴拿马运河的影响力也为中巴贸易带来一定的不确定性。

2 巴西的产业政策

巴西经济受到巴西政府力量的强大影响，并在私营部门利益、政治和社会议程之间保持平衡。巴西政府有保护本地生产和限制市场的传统，保护的程度因时间、掌权的政治力量和经济条件而异，可能通过调节税或激励措施对贸易施加限制或激励。这些被认为缺乏连贯性的政策变动背后蕴含着不同力量的博弈，对于在巴西开展经贸活动的跨境公司而言，如果能够理解并合规适用这些政策，则将有助于其在巴西蓬勃发展。

关于巴西采取的保护性措施，举例如下：2023年1月，巴西恢复征收10%的汽车进口税，并计划到2026年中期逐步提高至35%，这个政策基于两个目标：保护已经建立的行业（基于跨国公司组成ANFAVEA等个人或集体游说团体的诉求），为这些行业在当地建立工厂、组装设施提供激励措施。此外，与汽车行业激励措施和税收相关的法规（如第12.435号法令，DE 15 DE ABRIL，《关于提高电动汽车税收的决定》）并没有单独针对中国产品，而是不分国籍，一视同仁地适用于所有产品。各公司采取了不同的应对策略，例如，福特汽车公司关闭了其在当地的汽车组装厂（后来被中国和韩国的汽车制造商收购），并将生产转移到阿根廷。同时，为保护本国纺织品产业发展，巴西对中国与其竞争的产品也施加了更高的关税，比如2024年10月巴西实行了新的税收政策，取消了原本的利好政策，对中国多项商品加征关税和反倾销税。

由上述例子可见，巴西的经济模式与欧洲和中国的模式有相似之处，即政府会采取措施并利用这些措施主动调节市场。了解这些工具、政策和幕后游说对在巴西市场开展工作是非常必要的。

美国现在所做的与巴西几十年来所做的不同在于美国当前关税政策的转变速度和彻底性。中国、巴西和欧洲花了几十年的时间，在世界贸易组织（WTO）等国际组织的监督下制定和谈判自己的计划，各行业也有时间理解和适应，而美国却无视先前的安排，采取极高的关税，进行激进的转变，造成了不确定性。此外还有一点很关键，第二次世界大战（二战）后，美国经济在进口自由化的情况下比巴西经济增长得更快、更强势，而巴西经济发展则较少设置贸易壁垒，也没有按计划只发展本地工业（但也有例外，如依靠巴西航空工业公司Embraer的商用飞机制造商）。

无论是由于政权更替还是巴西国内产业发展排斥境外竞争的需求，都可能带来政策变化，而这些政策的变化都可能制约中巴经济合作可持续发展。而这就需要有理解并适用这些政策的能力和诀窍。

（三）巴西客观条件限制

当前，巴西本土产业发展基础在拉美最强，但与中国、美国和欧洲相比还比较薄弱，生产与出口结构高度依赖农矿产品出口，承接中国产业的工业基础、交通基础设施等力量不足。举例而言：

巴西的港口与运河等物流基础设施力量不足，可能无法有效支撑起跨境贸易的物流需要，当前，巴西主要港口已启动扩容计划，如里约热内卢州阿苏港（Porto do Acu）和圣托斯港（Santo´s Port）。但众所周知，港口是巴西贸易的瓶颈。

又如巴西目前的生产与出口结构高度依赖农矿产品，在高新技术产业的技术发展水平与规模、技术人才等条件仍然有待提高。尽管巴西政府制定了一系列发展新兴产业与"再工业化"的政策，但其产业基础、政策支持能力与政策目标间存在明显差距，且融资能力有限，或在限制性合作条件的设置等方面影响中巴科技产业合作。

此外，巴西的结构性问题也需要考虑：

劳动法规和熟练劳动力短缺：虽然巴西劳动法规的限制性低于欧洲法规，但高于美国和中国法规。由于法律改革，过去10年雇员与雇主之间的诉讼纠纷虽然大幅减少，但仍不罕见。税收和强制性缴款提高了劳动力成本，而低效的教育则使得企业很难找到熟练工人。

公共安全：巴西在163个国家的全球和平指数（GPI）中排名第132位，巴西是其中25%"暴力最严重"的国家之一。然而，对于一个比欧洲大陆还大的国家来说，这一数字代表的是全国平均水平；巴西部分地区不安全的同时也有相对安全的地区。部分地区存在有组织的犯罪活动，但大多数地区完全不涉及这些犯罪。

腐败问题：巴西在腐败感知指数（CPI）方面处于中等水平，在180个国家中排名第104位，但这只是一个国家的平均水平。合规开展业务是完全可行可取的，只是在与未知方打交道时应保持谨慎。

合同法和商法：在巴西履行合同时，巴西的法院和法律规则是现存有效的且司法系统也相对可靠。不过巴西诉讼过程相对缓慢，法院做出裁决（含上诉）需要耗时7年的情况并不少见。不过，巴西的仲裁费用比美国或欧洲国家便宜得多，需要快速裁决的复杂合同可以考虑仲裁。

结语

美国当前所采用的保护和促进本地产业的关税政策，此前在其他国家亦有先例。但是，在缺乏经过经济实践检验的、确认行之有效的坚实学术研究作为支撑的情下，在如此短的时间内发布实施这些政策，则是前所未有、闻所未闻的。当前，美国在《中美日内瓦经贸会谈联合声明》中承诺将对华的对等关税暂时下调至10%，则体现了美国关税政策在一定程度回归理性和重拾对经济规律的尊重。

事实上，特朗普政府的本意是让价值创造链条回归美国，但是在美国劳动力成本高、供应链配套不足、政策环境不确定等背景下，大多数企业并不考虑将产能迁往美国，而是寻求向更能创造经济价值的其他国家转移。

中国与巴西进一步加强合作，恰恰反映了全球贸易的客观规律影响。中巴合作的深化，亦有助于辐射并推动更大范围的发展中国家间的经济合作，助力更多的发展中国家融入国际分工、共享经济全球化成果。

对于涉及中巴两国贸易的企业而言，我们则建议企业：密切关注国际政策及中巴两国政策变化，提前做好巴西投资与贸易环境的尽调，评估产业行业领域在巴西投资或开展经贸活动的优势、可能面临的挑战，提前做好风险应对预案，必要时引入专业机构对整体架构、商业模式、交易策略等进行设计分析。

我们长期关注中巴的贸易往来，具有为拉丁美洲提供咨询的丰富经验，本文观点即基于我们在中巴经贸方面的第一手经验。如您有中巴贸易的战略与合规疑问，可随时与我们联系。

Footnotes

1 90天暂缓期过后某些特定国家地区可能会恢复高于10%的关税。

2 2010年前，美国是巴西第一大贸易伙伴；2010年，中国成为巴西第一大贸易伙伴。

3 中国外交部官网《中国同巴西的关系》：https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/nmz_680924/1206_680974/sbgx_680978/

4 中国海关总署官网《2024年12月进出口商品主要国别（地区）总值表（人民币）》http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/6312779/index.html

5 中国海关总署官网《2024年12月进出口商品主要国别（地区）总值表（美元）》http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/6312783/index.html

6 中国海关总署官网《2024年12月进出口商品主要国别（地区）总值表（人民币）》http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/6312779/index.html

7 中国海关总署官网《2024年12月进出口商品主要国别（地区）总值表（人民币）》http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/6312779/index.html

8 汽车进口税的政策，促使巴西进口商短时间内"抢进口"汽车，中国厂商赶在加税前将汽车运往巴西，这导致了2024年12月巴西港口堆积超过7万辆未售出的中国电动车的特殊现象。不过需要特别注意的是，巴西的汽车关税适用于所有进口汽车，旨在推进汽车产业的本土化，鼓励汽车行业在巴西生产和组装汽车，而非只针对中国。巴西的汽车关税政策已有几十年历史，比亚迪和广汽传祺等中国制造商正在巴西当地建立工厂，以合法规避关税，为其供应链在当地的发展创造更多机会。美国、欧洲、日本和韩国公司，如通用汽车、菲亚特、大众、雷诺、日产、本田、三菱和现代，几十年来一直在巴西本地生产汽车。

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