柬埔寨知识产权局实施新的商标注册延期申请程序

来自柬埔寨知识产权局关于商标注册延期申请（EOT）的最新公告

柬埔寨知识产权局最近发布公告，实施新的商标注册对延期（EOT）申请处理程序。

自2025年3月17日起，知识产权办公室在收到延长期限（EOT）申请后，将自动授予申请人60天的延长期，取消了以往需要正式核准延期申请通知的要求。

这一变化意味着代理人和客户需要自行管理新的到期日期，而不能等待官方确认。

我们向权利人提醒以下几点细节：

1.申请要求和文件：申请延长期限的文件要求保持不变。如果在提交申请时未提交授权书（Power of Attorney, POA），建议通知审查员。

2.日期差异问题：知识产权办公室承认线上申请系统中存在日期差异的问题。60天的延长期将从知识产权申请系统（IPAS）的收据日期开始计算 。

3.延长期限的理由：知识产权办公室仍将审查申请延期的理由，不合理的理由可能导致延期申请被拒绝。

4.允许的延长期限次数：可以授予的延长期限的的次数尚未明确，预计按照一事一议的规则，具体案件，具体评估。

尽管柬埔寨知识产权办公室（IR Office）对延期申请实施自动授予延期，但注册办公室（Registration Office）和后注册办公室（Post-Registration Office）仍维持原有做法。如果申请经注册办公室或后注册办公室处理，则所有的延期（EOT）申请将以知识产权部（DIPR）审查员发出的审核通知为准。

此次注册延期程序的新规反映了柬埔寨知识产权局处理延期申请流程方面的变化，了解这些变化将有助于权利人顺利适应新系统。

如有任何问题或需要进一步的说明，请随时与我们联系。

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