24 September 2025

从部门到公司：企业内部改制的操作重点与风险防控——破解销售部门独立运营难题，实现企业与员工双赢

JT
Contributor

Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm logo
在现代企业经营中，销售部门往往是企业发展的前沿阵地。
China Corporate/Commercial Law
Liang Feng
在现代企业经营中，销售部门往往是企业发展的前沿阵地。随着业务扩张和市场变化，许多企业考虑将销售部门改制为独立公司，以赋予更大的自主权和灵活性。这种改制不仅能激发团队活力，还能优化资源配置，分散经营风险。

然而，这一过程涉及复杂的法律、财务和人力资源问题，需要谨慎规划和执行。本文从专业视角分析销售部门改为公司的操作重点与风险防控措施。

1

改制的基本模式与法律依据

企业内部销售部门改制为独立公司，通常是指将原本作为企业内部部门或分支机构存在的销售单元，通过合法程序，设立为具有独立法人资格的公司。

这种改制的基本模式是：销售部门的人员与原公司解除劳动关系，转为新公司员工，而新公司仍由总公司控股，双方建立新型合作关系。

从法律角度看，这一改制主要依公司法相关规定，任何组织形式的变更都必须符合法律规定，并经过合法程序。改制后的新公司将具备独立的企业法人资格，与原销售部门完全分离，在法律上享有独立的权利和承担独立的责任。

根据劳动合同法相关规定，企业改制变更劳动合同，用人单位与劳动者应当按照法律规定协商变更或者重新签订劳动合同。这为改制过程中员工劳动关系的处理提供了法律依据。

2

改制的操作步骤与要点

1. 前期准备与方案制订

成功的改制始于充分的前期准备。企业需要首先明确改制的动机和目标，确定改制后的公司性质、组织形式、经营范围等。

可行性分析是前期准备的关键环节。企业应当从市场环境、竞争态势、财务状况、人才结构等多个维度进行评估，确保改制具有经济合理性和可操作性。另外，还要从人才可行性方面进行分析，评估现有团队是否具备独立运营能力。

成立由企业高层、法务、财务、人力资源等人员组成的改制工作小组，负责统筹改制工作。制订详细的改制方案，包括改制目标、原则、程序、股权结构、注册资本、时间表等，确保方案符合公司法等法律要求。

2. 内部决策与批准

改制方案需要经过企业的最高决策机构（董事会/股东会）的批准。在这一阶段，企业需要综合考虑变更的必要性、可行性和风险，确保决策程序合法合规。

根据公司法规定，股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

3. 新公司设立

按照公司法规定，新公司的设立应当遵循以下步骤：

" 确定公司名称并预先核准；

" 制定公司章程；

" 确认股东出资方式和金额；

" 办理工商登记手续。

公司章程是公司的"宪法"，不仅规定了公司的组织架构、治理机制，还明确了股东权利和义务等重要内容。在变更过程中，企业需要聘请专业律师或法律顾问，确保公司章程的合法性和合规性。

4. 资产与负债的分割

在改制过程中，企业需要对销售部门的资产和负债进行合理分配，确保新旧公司的权益清晰。这通常需要专业的资产评估机构出具资产评估报告，并明确原有债务的承担方式，避免后续法律纠纷。

实践中，资产分割一般按照以下原则：

" 经营性资产随业务转移；

" 非经营性资产保留在原公司；

" 债务按资产比例分割或协商确定；

" 土地使用权、知识产权等无形资产需明确权属。

5. 员工劳动关系处理

员工劳动关系的处理是改制过程中的关键环节。应注意在处理劳动关系时，既然注意和员工协商，考虑员工的意愿，也要遵循法律法规规定。

根据规定，员工非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作，原用人单位没有支付经济补偿的，员工与新用人单位解除劳动合同需要支付经济补偿的，原用人单位的工作年限应合并计算为新用人单位工作年限。

根据最高人民法院有关司法解释，用人单位符合下列情形之一的，应当认定属于"劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作"：

（1）劳动者仍在原工作场所、工作岗位工作，劳动合同主体由原用人单位变更为新用人单位；

（2）用人单位以组织委派或任命形式对劳动者进行工作调动；

（3）因用人单位合并、分立等原因导致劳动者工作调动；

（4）用人单位及其关联企业与劳动者轮流订立劳动合同；

（5）其他合理情形。

结合以上规定，实践中，主要有以下两种操作方式：

（1）工龄"买断"与重新签订合同：按照员工安置方案，员工改变身份，解除或者终止劳动合同，员工在改变身份时得到相应的补偿。随后，新组建的公司与员工重新签订劳动合同，建立新的劳动关系。

（2）工龄连续计算：通过与员工协商一致，将原有工龄延续到新公司，确保员工的工龄相关权益不受影响。这种方式需要与员工充分沟通，并在劳动合同中明确约定。

无论采取哪种方式，都应当确保公开透明，充分尊重员工的知情权和选择权，避免因劳动关系处理不当引发劳动争议或群体性纠纷。

6. 股权结构设计

新公司的股权结构设计应当兼顾激励性和控制力。总公司通常控股，同时留出一定比例的股权用于激励销售团队。常见的股权设计模式包括：

" 管理层持股：销售部门负责人和核心管理层持有较大比例股份；

" 骨干员工持股：销售骨干人员持有一定比例股份；

" 员工持股平台：通过有限合伙企业或有限责任公司作为持股平台，让员工间接持有新公司股份。

7. 合同与协议的调整

改制完成后，企业需要对原销售部门签订的所有合同和协议进行重新审视，并根据变更后的情况进行调整。与供应商、客户的合同可能需要与新公司重新签订，以确保双方的权益不受影响。

3

股权激励的设计与实施

合理的股权激励方案是改制成功的关键因素之一。股权激励方案的设计，可以从以下方面予以考虑：

1. 公司层面业绩考核

股权激励通常需要设定公司层面的业绩考核目标。考核指标的设计应体现激励与约束并重的原则，既给管理团队提出一定的挑战性目标，又提供充分的激励动力。

2. 个人层面绩效考核

除了公司层面的考核，还应建立个人层面的绩效考核体系。比如，有的公司在方案设计中，个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对应的可行权比例分别为100%、80%、60%、0%。

3. 激励对象范围

股权激励的对象通常包括公司的董事、高级管理人员、中级管理人员、核心技术（业务）骨干人员。一般情况下，激励对象应与公司存在劳动关系。

合理的股权激励方案是改制成功的关键因素之一。很多上市公司推出了股权激励计划，其考核办法值得借鉴。

4

改制中的风险防控

改制过程中存在多种风险，需要提前识别并采取防范措施。

1. 合规性风险

在改制过程中，企业可能因不熟悉相关法律法规而产生合规性问题。为避免违法、违规情况发生，企业在变更前应充分了解相关法律规定，并寻求专业法律机构的指导。比如，聘请专业律师全程参与，确保所有程序符合公司法、劳动法等法律规定，及时办理各项审批备案手续，保存完整的决策和执行文件。

2. 资产分割争议

在改制过程中，资产和负债的划分可能引发争议。比如，实践中，时常会出现公司在变更过程中因未妥善处理经营部的债务问题而引发纠纷。为避免此类问题，企业应在变更前与相关方达成明确的协议，并通过法律程序确保各方权益的公平分配。

3. 税务风险

改制过程中的税务问题是另一个需要重点关注的方面。根据公司法和税法，新公司在成立时可能需要缴纳一定的税费，包括企业所得税、增值税等。企业在变更前应与税务机关充分沟通，并确保其税务处理符合法律规定。需要特别注意的是，纯粹为了避税而进行的改制安排，存在一定法律风险，应合理利用税收优惠政策，确保交易定价符合公平原则。

4. 劳动关系风险

在公司改制中，劳动关系妥善处理事其中最重要的环节之一，员工安置不当可能引发劳动纠纷。在处理员工劳动关系时，企业应当提前与员工充分沟通，解释改制的必要性和方案。解除劳动合同时，最好签订协议，约定清楚各自权利义务，结清工资及应付款项，需要支付经济补偿时，依法支付相应的补偿款项，妥善处理社会保险和住房公积金的转移接续。

此外，在改制过程中，应注意员工沟通策略。比如，可以通过召开员工大会说明改制方案、设立专门咨询渠道解答员工疑问，为不同层级员工提供个性化沟通方案，给予员工充分的考虑和选择时间等。

5. 经营风险

改制后，新公司可能面临独立经营的各种挑战。为降低经营风险，总公司应提供适当的过渡期支持，包括业务支持、资金支持和管理支持，帮助新公司平稳过渡。

5

成功改制的关键要素

改制必须服务于企业整体发展战略，而不是盲目跟风。基于成功企业的经验，销售部门改制为独立公司需要注意以下关键要素：

1. 机制创新，激发活力

改制不仅仅是形式上的变化，更重要的是机制的创新。比如，某科技公司全面推行内部市场化机制，使每个业务单元市场化、经营化，促进多个内部业务单元主动经营、自负盈亏、追求价值贡献。通过"竞聘上岗"方式，构建"能者上、优者奖、庸者下"的良性竞争生态。

2. 人才保留，激励到位

改制成功的关键在于保留核心人才并激发其积极性。对于关键人才，提前锁定和激励，设计有竞争力的薪酬体系。同时，对于不适应企业发展的，通过合法、合规方式进行相应优化，确保改制后全面提升充分的人均效能。

3. 改制后的管理与协同

改制完成后，总公司与新公司需要建立新的管理和协同机制，按照《公司法》和公司章程规定，建立规范的公司治理结构，包括股东会、董事会、监事会和经营管理层，明确各自权责，确保科学决策和有效监督。同时，从业务方面，建立总公司与新公司之间的业务协同机制，如市场协同、产品协同、技术协同等。

6

典型案例分析

结合我们过往的服务实践经验，下面，通过现实发生的真实实例，从正反两方面来分析一下企业改制的不同做法。

案例一：某家电企业销售部门改制成功案例

某家电企业将销售部门改制为独立的销售公司，取得了显著成效。具体做法包括：

1. 股权结构设计：总公司持股51%，管理层持股20%，骨干员工持股29%，既保证了总公司的控制权，又充分激励了团队。

2. 人员安置方案：采用工龄连续计算方式，确保员工权益无缝衔接，同时提供一次性签约奖金，提高员工接受度。

3. 过渡期安排：设立18个月的过渡期，期间总公司提供业务支持和管理指导，确保业务平稳过渡。

4. 绩效考核体系：建立以业绩为导向的考核机制，将公司绩效、部门绩效和个人绩效有机结合。

改制后，该销售公司当年销售额增长35%，利润率提升4.2个百分点，员工收入平均增长22%，实现了总公司和员工的双赢。

案例二：某科技公司改制失败教训

某科技公司在销售部门改制过程中，由于以下问题导致改制失败：

1. 准备不充分：缺乏详细的可行性研究和实施方案，决策过于仓促。

2. 沟通不足：员工对改制方案理解不充分，产生抵触情绪，导致核心人才流失。

3. 资源支持不到位：总公司过渡期支持不足，新公司独立运营困难。

4. 风险预估不足：对市场风险和经营风险预估不足，遇到困难时应对失措。

这个案例提醒我们，改制是一项系统工程，需要全面规划，充分准备，才能确保成功。

7

结语

销售部门改制为独立公司是一项复杂的系统工程，涉及法律、财务、人力资源等多个专业领域。成功的改制需要企业系统规划、合规操作，并充分考虑到各方利益的平衡。当然，现实中，也有公司不仅仅是销售部门改制为独立公司，其他部门如研发、市场、客服等部门改制为公司，与公司建立合作关系，其改制的思路和策略与上述情况相似，也是值得参考的。

通过改制，企业可以激发团队活力，优化资源配置，分散经营风险；员工可以获得更大的发展空间和更直接的激励回报。然而，改制过程中也存在诸多风险，需要企业谨慎应对。

最终，改制成功与否的关键在于是否能够建立"利益共享、风险共担"的机制，实现企业与员工的共同发展。只有通过系统的规划与合规的操作，销售部门或其他部门才能成功改制为独立公司，实现独立运营与战略发展。

