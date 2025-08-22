ARTICLE
22 August 2025

Alerta de afetação: STJ irá julgar possibilidade de inclusão do IPI não recuperável no cálculo dos créditos de PIS/Cofins

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Tema repetitivo 1373 definirá se empresas podem aproveitar créditos de PIS/Cofins sobre valores de IPI não recuperável...
Brazil Litigation, Mediation & Arbitration
Henrique Lopes,Victor Polizelli,José Flávio Pacheco
+4 Authors

Esse informativo é particularmente importante para empresas que adquiram produtos sujeitos ao IPI e que não seja creditável e seja contribuinte de PIS/COFINS no regime não-cumulativo.

Quando será o julgamento?

Ainda não há data definida.

O que foi afetado para julgamento e será julgado?

Tema Repetitivo 1373, que irá definir se o IPI não recuperável incidente sobre produtos adquiridos por pessoas jurídicas pode ser base de apuração de créditos de PIS/COFINS.

Qual tribunal irá julgar?

1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com efeitos vinculantes – isto é, aplicável a todos os casos sobre o tema.

O que os contribuintes defendem?

Os contribuintes defendem que a exclusão do IPI do cômputo dos créditos de PIS/COFINS viola a natureza não cumulativa das contribuições; além de que a Instrução Normativa que passou a prever tal exclusão não possui força legal para reduzir os cálculos a serem tomados pelos contribuintes.

Até quando é recomendado ajuizar ação?

Considerando a possibilidade de eventual modulação de efeitos (limitação dos efeitos da decisão no tempo) que possa ser aplicada pelo STJ, é importante avaliar a conveniência de ajuizar ações para discutir o tema, sendo recomendável que isso ocorra antes do julgamento da controvérsia, embora não seja possível prever quais os termos da referida modulação e se ela de fato ocorrerá.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Henrique Lopes
Henrique Lopes
Photo of Victor Polizelli
Victor Polizelli
Photo of Álvaro Lucasechi
Álvaro Lucasechi
Photo of José Flávio Pacheco
José Flávio Pacheco
Photo of Luís Flávio Neto
Luís Flávio Neto
Photo of Felipe Omori
Felipe Omori
Photo of Juliana Nunes
Juliana Nunes
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More