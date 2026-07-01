KLA participa da U.S. and Latin America Tax Practice Conference

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Henrique Lopes integrou a programação da 18th Annual U.S. and Latin America Tax Practice Trends Conference como co-chair de painel sobre planejamento tributário para startups e novos negócios

O sócio Direito Tributário Henrique Lopes participou da 18th Annual U.S. and Latin America Tax Practice Trends Conference, realizada entre os dias 10 e 12 de junho, no Grand Hyatt São Paulo. Promovida pela American Bar Association (ABA), a conferência integra a programação de uma das mais tradicionais entidades jurídicas do mundo.

Henrique esteve presente na programação do dia 11 de junho como co-chair do painel “Start-Ups and New Businesses: Tax Planning for Long Term Success”, ao lado de Robert Christoffel, sócio do escritório norte-americano Saul Ewing. O painel tratou dos desafios e oportunidades relacionados ao planejamento tributário de startups e novos negócios, com foco na construção de estratégias sustentáveis para o crescimento de longo prazo.

Reconhecido como um dos principais fóruns de debate sobre tributação internacional envolvendo os Estados Unidos e a América Latina, o evento reuniu líderes da indústria, autoridades governamentais, representantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e renomados profissionais da área tributária.

A conferência abordou tendências práticas da tributação internacional para empresas multinacionais e seus assessores, além de discutir os impactos de importantes desenvolvimentos regulatórios e fiscais no cenário global.

Além de Henrique, o sócio Luís Flávio Neto também acompanhou a conferência como participante, prestigiando os debates e discussões sobre os principais temas que vêm moldando o cenário tributário internacional.

Fundada em 1878, a ABA reúne profissionais do Direito dos Estados Unidos e de diversos países, atuando há mais de 140 anos na promoção da justiça, da ética profissional e do fortalecimento do Estado de Direito. Além de apoiar o desenvolvimento da carreira de advogados, a organização desempenha papel relevante nos debates sobre os desafios e as tendências que moldam o futuro da prática jurídica em âmbito global.

Clique aqui para conferir a programação do evento.

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