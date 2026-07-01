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1 July 2026

KLA participa da U.S. and Latin America Tax Practice Conference

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Henrique Lopes co-chaired a panel on tax planning for startups and new businesses at the 18th Annual U.S. and Latin America Tax Practice Trends Conference in São Paulo. The event, organized by the American Bar Association, brought together industry leaders, government authorities, and OECD representatives to discuss international taxation trends affecting multinational companies and their advisors.
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Henrique Lopes integrou a programação da 18th Annual U.S. and Latin America Tax Practice Trends Conference como co-chair de painel sobre planejamento tributário para startups e novos negócios

O sócio Direito Tributário Henrique Lopes participou da 18th Annual U.S. and Latin America Tax Practice Trends Conference, realizada entre os dias 10 e 12 de junho, no Grand Hyatt São Paulo. Promovida pela American Bar Association (ABA), a conferência integra a programação de uma das mais tradicionais entidades jurídicas do mundo.

Henrique esteve presente na programação do dia 11 de junho como co-chair do painel “Start-Ups and New Businesses: Tax Planning for Long Term Success”, ao lado de Robert Christoffel, sócio do escritório norte-americano Saul Ewing. O painel tratou dos desafios e oportunidades relacionados ao planejamento tributário de startups e novos negócios, com foco na construção de estratégias sustentáveis para o crescimento de longo prazo.

Reconhecido como um dos principais fóruns de debate sobre tributação internacional envolvendo os Estados Unidos e a América Latina, o evento reuniu líderes da indústria, autoridades governamentais, representantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e renomados profissionais da área tributária.

A conferência abordou tendências práticas da tributação internacional para empresas multinacionais e seus assessores, além de discutir os impactos de importantes desenvolvimentos regulatórios e fiscais no cenário global.

Além de Henrique, o sócio Luís Flávio Neto também acompanhou a conferência como participante, prestigiando os debates e discussões sobre os principais temas que vêm moldando o cenário tributário internacional.

Fundada em 1878, a ABA reúne profissionais do Direito dos Estados Unidos e de diversos países, atuando há mais de 140 anos na promoção da justiça, da ética profissional e do fortalecimento do Estado de Direito. Além de apoiar o desenvolvimento da carreira de advogados, a organização desempenha papel relevante nos debates sobre os desafios e as tendências que moldam o futuro da prática jurídica em âmbito global.

Clique aqui para conferir a programação do evento.

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