3 September 2025

Alerta: Hoy entra en funcionamiento la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI)

KL
Herbert Smith Freehills Kramer LLP

Contributor

El 12 de agosto de 2025 se publicó en el BOE, la Orden PJC/908/2025, de 8 de agosto, por la que se establece que el 1 de septiembre de 2025...
Spain Employment and HR
Miguel García Casas
Hoy entra en funcionamiento la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI)

El 12 de agosto de 2025 se publicó en el BOE, la Orden PJC/908/2025, de 8 de agosto, por la que se establece que el 1 de septiembre de 2025 empieza la actividad de la AAI, organismo estatal encargado de supervisar y garantizar la protección de los informantes de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La implicación práctica más relevante es que todas las entidades sujetas a la Ley 2/2023 deben - en el plazo de dos meses (hasta el 1 de noviembre de 2025) - notificar a la AAI el nombramiento y cese de los responsables de sus sistemas internos de información.

Junto con lo anterior, la Orden contempla que - para garantizar su funcionamiento - el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes prestará servicios a la AAI en materia de recursos humanos, infraestructura y logística, contratación y gestión económica, informática, etc. Estos servicios habrán de permitir el desarrollo de la actividad de la AAI.

La entrada en funcionamiento de la AAI es un hito importante en el desarrollo de la Ley 2/2023 por lo que nuestra recomendación es que todas las empresas se aseguren de que cumplen con todas las exigencias en el ámbito de dicha ley. plen con todas las exigencias en el ámbito de dicha ley. 

Authors
Photo of Miguel García Casas
Miguel García Casas
