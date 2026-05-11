Resultados de la Lotería H1B: Lo que los Empleadores Necesitan Saber

La lotería H-1B del año fiscal 2027 presenta desafíos significativos con tasas de selección del 35% debido a la alta competencia. Este análisis examina cómo los empleadores pueden verificar resultados, qué acciones deben tomar los seleccionados durante el período crítico de 90 días, y qué alternativas estratégicas existen para quienes no fueron elegidos en el proceso.

Resumen

Cómo verificar los resultados de la lotería H-1B, qué pasos deben seguir los seleccionados y qué estrategias alternativas existen para quienes no son elegidos.

La lotería H-1B del año fiscal 2027 es altamente competitiva.

El período de 90 días para presentar la solicitud es clave para los seleccionados.

Los no seleccionados pueden considerar alternativas como visas O-1 y L-1, opciones exentas del cupo y extensiones de OPT.

Introducción

Para los empleadores que esperan los resultados de la lotería de visas H1B, las probabilidades se ven bastante difíciles — y cada vez más. Con un récord de 343,981 registros para solo 85,000 visas disponibles en el año fiscal 2026, la competencia es intensa y las tasas de selección son bastante duras — alrededor del 35% en esta ocasión.

El sistema de lotería tampoco es particularmente sencillo. Ayuda a las empresas estadounidenses a patrocinar trabajadores extranjeros en empleos especializados que requieren una licenciatura o un título superior. Es un tema importante porque la demanda sigue superando la oferta año tras año.

Este artículo tiene como objetivo guiar a los empleadores sobre cómo verificar los resultados de la lotería H1B y qué sucede después, hayan sido seleccionados o no. También analizaremos qué hacer si no fuiste elegido y cómo prepararte para la temporada de la lotería H1B 2027, teniendo en cuenta el nuevo proceso de selección ponderado por salario. Si recibiste una notificación de selección o necesitas encontrar alternativas de visa, debes actuar rápidamente; esto es fundamental tanto para las operaciones del negocio como para el flujo de talento.

Cómo verificar si tus resultados de la lotería H1B ya están disponibles

Iniciar sesión en tu cuenta en línea de USCIS

Los resultados solo estarán visibles en el portal en línea myUSCIS en myaccount.uscis.gov, que es el único lugar donde puedes verificar tu estado. USCIS no enviará notificaciones por correo electrónico ni cartas físicas. En su lugar, tú o la persona encargada de tus asuntos migratorios deberá iniciar sesión en la cuenta utilizada para el registro, es decir, la cuenta asociada con el correo electrónico y las credenciales de acceso de tu registro H-1B.

Vale la pena verificar que estás utilizando la cuenta correcta si tu empresa tiene múltiples cuentas myUSCIS. Los beneficiarios no pueden consultar directamente los resultados de la lotería; deberán contactar a su empresa patrocinadora o a su representante legal para conocer su resultado.

Una vez que hayas iniciado sesión, puedes navegar a la sección de Registro H-1B en el panel de control de la cuenta. Allí podrás ver todos los registros electrónicos enviados para el año fiscal actual. Cada uno corresponde a un beneficiario individual.

Interpretar las etiquetas de estado: Selected, Submitted, Not Selected

USCIS asigna un estado a cada registro. Esta etiqueta determina si el empleador puede avanzar con una petición H-1B, si debe seguir monitoreando el caso o si conviene activar estrategias migratorias alternativas.

Selected (Seleccionado): Fuiste elegido en la lotería. Ahora puedes presentar la petición H-1B para esta persona.

Fuiste elegido en la lotería. Ahora puedes presentar la petición H-1B para esta persona. Submitted (Enviado): Tu solicitud sigue en espera dentro del sistema. Si USCIS realiza otra ronda, aún puedes ser seleccionado.

Tu solicitud sigue en espera dentro del sistema. Si USCIS realiza otra ronda, aún puedes ser seleccionado. Not Selected (No seleccionado): No fuiste elegido en esta ronda. Sin embargo, todavía podrías ser considerado si hay más sorteos en el mismo año fiscal.

No fuiste elegido en esta ronda. Sin embargo, todavía podrías ser considerado si hay más sorteos en el mismo año fiscal. Denied (Rechazado): Tu registro fue rechazado debido a un problema, como información incorrecta del pasaporte o registros duplicados.

Tu registro fue rechazado debido a un problema, como información incorrecta del pasaporte o registros duplicados. Invalidated (Invalidado): Tu registro se volvió inválido debido a un problema de pago, por ejemplo, pago fallido o rechazado.

Tu registro se volvió inválido debido a un problema de pago, por ejemplo, pago fallido o rechazado. Processing Submission (En proceso): USCIS todavía está revisando tu solicitud. Este proceso puede tardar hasta 72 horas.

Descargar la notificación oficial de selección

Si tienes un registro seleccionado, deberás descargar el PDF de la notificación oficial de selección. Esto se puede hacer haciendo clic en “View Notice” junto a tu registro Selected una vez que hayas iniciado sesión en myUSCIS.

Este documento contiene el Selection Receipt Number que necesitarás incluir al presentar el Formulario I-129. También deberás adjuntar una copia de la notificación de selección con tu petición H-1B sujeta al cupo.

Calendario de anuncio de resultados

USCIS tiene como objetivo notificar a todos los seleccionados antes del 31 de marzo, pero los resultados pueden comenzar a aparecer a finales de marzo a lo largo de varios días, y no todos al mismo tiempo. Los empleadores deben revisar sus cuentas regularmente durante este período, ya que USCIS no anuncia un único día de resultados.

Qué deben hacer los empleadores a continuación

La ventana de 90 días para presentar peticiones H1B

Una vez que eres seleccionado, tienes una ventana de 90 días para presentar las peticiones del Formulario I-129. La fecha límite para presentar la solicitud suele ser el 30 de junio. Si tus peticiones son rechazadas por errores técnicos, puedes volver a presentarlas dentro de la ventana de 90 días sin perder tu lugar de selección.

La fecha más temprana en la que el solicitante puede comenzar a trabajar es el 1 de octubre, fecha que normalmente marca el inicio del nuevo año fiscal para el empleo H-1B sujeto al cupo.

Preparación del Formulario I-129 y la Solicitud de Condiciones Laborales (LCA)

Al preparar tu paquete I-129, deberás incluir el H Classification Supplement y el suplemento de recopilación de datos H-1B. Estos formularios son anexos que se completan como parte de la solicitud del Formulario I-129. El H Classification Supplement explica por qué la solicitud califica para la categoría H-1B. El H-1B Data Collection Supplement se utiliza para que USCIS recopile información estadística y de elegibilidad.

Los formularios deben tener firmas originales en tinta negra, siguiendo las políticas de firma de USCIS. La LCA certificada debe coincidir con el puesto real y el título de Clasificación Ocupacional Estándar debe coincidir con el título del trabajo. Los pagos deben realizarse con cheques separados para cada tarifa, para evitar rechazos. No olvides presentar la solicitud en el centro de servicio correcto indicado en tu notificación de selección.

Revisa que la LCA, el puesto real y el título ocupacional sean consistentes.

Incluye los suplementos H correspondientes dentro del paquete I-129.

Prepara pagos separados para cada tarifa de USCIS.

Confirma el centro de servicio indicado en la notificación de selección.

Verifica que la información del registro coincida con la petición final.

Opciones y tarifas de Premium Processing

Premium Processing es un servicio de revisión acelerada de solicitudes ofrecido por USCIS a cambio de una tarifa adicional. El Premium Processing básicamente garantiza que USCIS tomará acción dentro de 15 días hábiles. La tarifa para las peticiones H-1B es de $2,965 a partir del 1 de marzo de 2026.

Los empleadores presentan el Formulario I-907 al mismo tiempo que envían el I-129, o pueden actualizar casos que ya están en trámite más adelante. Sin embargo, si USCIS emite una Solicitud de Evidencia (RFE), el plazo vuelve a comenzar desde el día uno cuando se presenta la respuesta 4.

Responder a Solicitudes de Evidencia (RFE)

Tienes 84 días para responder a los RFE, y según los datos del año fiscal 2025, más del 85% de las peticiones con respuesta a RFE fueron aprobadas. Sin embargo, si la respuesta es incompleta, existe el riesgo de que la petición sea denegada.

Algo importante: USCIS no emitirá un segundo RFE. Solo el empleador que presentó la petición puede enviar la respuesta al RFE. Por eso, la respuesta debe abordar cada punto planteado por USCIS, organizar los documentos de respaldo de forma clara y explicar por qué el puesto y el beneficiario cumplen con los requisitos H-1B.

Garantizar la consistencia del nivel salarial con el registro

El nivel salarial que elijas durante el registro debe coincidir con la LCA y la petición que se presentará posteriormente. No puedes manipular el sistema inflando los niveles salariales para mejorar tus probabilidades en la lotería, a menos que realmente puedas respaldarlo con los requisitos del puesto.

USCIS verificará cualquier inconsistencia entre los datos ingresados en el registro y los detalles incluidos en la petición, especialmente en lo que respecta a los códigos SOC y las funciones del trabajo 2.

Los códigos SOC, o Standard Occupational Classification, son códigos utilizados para clasificar los trabajos de manera estandarizada. USCIS utiliza estos códigos para determinar a qué categoría ocupacional pertenece el trabajo al que estás aplicando. Además, evalúa si el puesto realmente califica para H-1B, es decir, si requiere conocimientos especializados.

Opciones y estrategias para candidatos no seleccionados

Oportunidades de empleo H1B exentas del cupo

Existen algunas categorías de empleadores que están completamente exentas de la lotería: instituciones de educación superior, organizaciones sin fines de lucro afiliadas a universidades mediante acuerdos escritos y organizaciones de investigación gubernamentales o sin fines de lucro 1 6.

Estos empleadores pueden presentar solicitudes de visa H-1B en cualquier momento del año sin tener que enfrentar restricciones numéricas. Si un beneficiario tiene un empleo exento del cupo, o cap-exempt, y también un empleo sujeto al cupo, o cap-subject, puede trabajar para ambos empleadores al mismo tiempo, siempre que el empleo exento del cupo permanezca activo.

Vías alternativas de visa: O-1, L-1, TN y E-2

Si tienes habilidades extraordinarias en campos como artes, educación, negocios, deportes o ciencias, la visa O-1 podría ser una opción a considerar. Siempre que puedas demostrar reconocimiento sostenido a nivel nacional o internacional, podrías calificar.

La visa L-1 es adecuada para gerentes, ejecutivos y empleados con conocimientos especializados, pero requiere al menos un año de empleo en el extranjero 7.

La visa TN está destinada específicamente a ciudadanos de Canadá y México en ciertas profesiones. Por último, si eres nacional de un país que tiene un tratado con Estados Unidos, podrías ser elegible para una visa E-2 si puedes demostrar que has realizado una inversión sustancial en un negocio en EE. UU.

Extensiones OPT y STEM OPT para estudiantes F-1

Si eres un estudiante en un campo STEM, podrías ser elegible para una extensión de 24 meses de tu OPT. Sin embargo, tu empleador deberá participar en E-Verify para que puedas calificar. USCIS procesa estas extensiones con tiempos que pueden ser de aproximadamente cuatro a cinco meses 8.

Si presentas tu solicitud a tiempo, podrás continuar trabajando hasta por 180 días o hasta que USCIS tome una decisión, lo que ocurra primero 9.

Planificación estratégica de la fuerza laboral para futuras temporadas de la lotería H1B

Comprender el proceso de selección ponderado por salario

A partir de este año, la lotería H1B implementará un proceso de selección ponderado por salario a partir del 27 de febrero de 2026. Esto significa que USCIS asignará entradas en la lotería según los niveles salariales del Departamento de Trabajo. Las posiciones de Nivel 4 recibirán cuatro entradas, las de Nivel 3 tres, y así sucesivamente hasta el Nivel 1, que recibirá solo una 4.

Si puedes demostrar un nivel salarial más alto, aumentarás tus probabilidades de ser seleccionado, pero no es necesario eliminar completamente la elegibilidad de salarios más bajos. Durante el registro, deberás proporcionar información adicional, incluidos códigos SOC, niveles salariales y ubicaciones de trabajo, y todo debe coincidir con lo que se presenta en la LCA y la petición 3.

Analizar las probabilidades de selección según el nivel salarial

Las tasas proyectadas de selección de visas H1B varían considerablemente según la estructura salarial del empleador. Para posiciones de Nivel 1, las probabilidades de ser seleccionado son aproximadamente del 15%. El Nivel 2 alcanza el 31%, el Nivel 3 llega al 46% y para el Nivel 4 puede llegar hasta el 61% 5.

Por lo tanto, es fundamental planificar cuidadosamente la estructura salarial, porque puede marcar una gran diferencia en la selección de futuros empleados. Cabe destacar que los empleadores del sector salud enfrentarán mayores desafíos, ya que una gran parte de los trabajadores H1B en esta industria se encuentran en categorías de Nivel 1 o Nivel 2.

Construir una estrategia migratoria a largo plazo

Debes comenzar a pensar en tus opciones migratorias entre 12 y 24 meses antes de iniciar el proceso de solicitud. Siempre que sea posible, es buena idea desarrollar múltiples opciones en paralelo; esto se conoce como construir vías paralelas y puede ayudar significativamente a la estabilidad de la fuerza laboral.

Por ejemplo, puedes combinar visas H1B con evaluaciones O-1 o iniciar el proceso PERM al mismo tiempo que estrategias de visas no inmigrantes. La clave es asegurarte de que tu estrategia migratoria esté alineada con el crecimiento y los objetivos empresariales de tu organización, y no solo con prioridades individuales. Iniciar el proceso PERM temprano también ayuda a enfrentar retrasos de visas o la retrocesión de visas 4.

Gestionar el riesgo y planificar para lo desconocido

Una forma efectiva de reducir el riesgo de retrasos en el proceso de la visa H1B es asegurar que todos tus registros de recursos humanos, nómina e inmigración sean consistentes entre sí. Hacer esto correctamente puede ahorrar tiempo y problemas más adelante, y también reduce la probabilidad de recibir un RFE de USCIS.

Otro aspecto importante es evitar discrepancias en la extensión de visas no inmigrantes y el tiempo de las peticiones migratorias. Un error aquí puede generar un vacío en la autorización de trabajo de un empleado, lo cual puede ser crítico. Además, las determinaciones de salario prevaleciente afectan la estrategia de compensación y deben planificarse cuidadosamente 4.

La realidad es que depender únicamente de la lotería H1B en las condiciones actuales es muy riesgoso 5. Los empleadores necesitan estrategias alternativas, documentación consistente y planificación anticipada.

Próximos pasos

Los resultados de la lotería H1B son el inicio de una decisión migratoria más amplia. Un resultado positivo requiere rapidez; un resultado negativo exige alternativas. En ambos casos, la documentación, los plazos y la consistencia de la estrategia son esenciales.

Ingresa a la cuenta myUSCIS correcta y revisa cada registro H-1B.

Descarga la notificación oficial si el registro aparece como Selected.

Calcula la ventana de 90 días para presentar el Formulario I-129.

Prepara la LCA, suplementos H, pagos separados y documentos de soporte.

Evalúa Premium Processing si necesitas una acción más rápida de USCIS.

Responde a cualquier RFE con una presentación completa y bien documentada.

Si no hubo selección, analiza opciones cap-exempt, O-1, L-1, TN, E-2, OPT o STEM OPT.

Planifica la próxima temporada con una estrategia salarial y migratoria coherente.

Preguntas frecuentes

¿Puedo verificar el estado de mi selección en la lotería H-1B en línea?

Sí. Solo debes iniciar sesión en tu cuenta myUSCIS con los mismos datos utilizados durante el registro y revisar etiquetas como “Selected”, “Submitted” o “Not Selected” para cada registro. USCIS no envía notificaciones por correo electrónico ni cartas; debes revisar el portal en línea myUSCIS en myaccount.uscis.gov.

¿Cuál es la fecha límite para presentar mi petición H-1B después de ser seleccionado?

Tienes al menos 90 días para completar tu solicitud 6. Si fuiste seleccionado en la primera ronda, debes presentarla antes del 30 de junio. La fecha más temprana para comenzar a trabajar es el 1 de octubre del nuevo año fiscal.

¿Qué pasa si mi empresa no fue seleccionada en la lotería H1B?

Si no fuiste seleccionado en la primera ronda, tu registro permanece activo y podrías ser seleccionado si USCIS realiza una segunda lotería. Si no, puedes explorar opciones alternativas como visas H1B exentas del cupo, O-1, L-1 o extensiones OPT.

¿Cómo funciona el proceso de selección ponderado por salario para las visas H-1B?

Bajo este sistema, el número de entradas en la lotería depende del nivel salarial del puesto. Nivel 4 obtiene 4 entradas, Nivel 3 obtiene 3, Nivel 2 obtiene 2 y Nivel 1 obtiene 1 4. Esto significa que los salarios más altos aumentan significativamente las probabilidades de selección, con un 61% para Nivel 4 frente a un 15% para Nivel 1.

¿Los empleados pueden verificar sus propios resultados de la lotería H-1B en línea?

No. Solo el empleador o el abogado de inmigración que realizó el registro puede ver los resultados en su cuenta myUSCIS.

Conclusión

Lograr un resultado positivo en la lotería de visas H1B requiere rapidez y una estrategia clara. Incluso si tu empresa fue seleccionada, solo tienes una ventana limitada de 90 días para presentar la documentación. Si no fuiste seleccionado, existen muchas otras opciones, incluidas posiciones exentas del cupo y extensiones OPT.

Con el nuevo proceso de selección ponderado por salario que se implementará para la lotería H1B 2027, ahora es el momento de planificar cuidadosamente tu estrategia de compensación y la consistencia de la documentación. Contar con una estrategia migratoria durante todo el año proporciona mucha más estabilidad y flexibilidad que depender únicamente de la lotería 5.

En resumen, si quieres tener éxito a largo plazo, es momento de adoptar un enfoque más estratégico en tus planes migratorios.

Este artículo tiene fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Las reglas migratorias, tarifas, plazos y políticas de USCIS pueden cambiar. Para una evaluación específica, consulta con un abogado de inmigración calificado.

Recursos

Antes de presentar una petición H-1B, los empleadores deben confirmar tarifas, formularios, requisitos de presentación y tiempos vigentes en fuentes oficiales y materiales especializados.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.