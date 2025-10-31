ARTICLE
31 October 2025

AI Meets The Courtroom, With Richik Sarkar (Podcast)

In this episode of Alternative Litigation Strategies, attorney Richik Sarkar joins host Kevin Skrzysowski to explore the evolving landscape of commercial litigation.
They discuss the rise of defense-side class actions, the impact of AI on legal strategy, and how modern litigators can stay ahead of regulatory and technological change.

