İzi̇nsi̇z Çaliştiği İçi̇n Haklarinda Sinir Dişi Etme Karari Alinan Yabancilarin Çeşi̇tli̇ Masraflarinin İşverenleri̇nden Tahsi̇li̇ Hakkinda Yönetmeli̇k 23 Temmuz 2025 Tari̇hli̇ Resmi̇ Gazete'de Yayimlanarak Yürülüğe Gi̇rmi̇şti̇r

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "İzinsiz Çalıştığı İçin Haklarında Sınır Dışı Etme Kararı Alınan Yabancıların Çeşitli Masraflarının İşverenlerinden Tahsili Hakkında Yönetmelik" 23.07.2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'na aykırı bir şekilde izinsiz çalıştığı tespit edilen ve sınır dışı edilmek üzere il göç idaresi müdürlüğüne bildirilen yabancılar ile varsa bu yabancıların eş ve çocuklarının konaklama giderlerinin, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafların ve gerektiğinde sağlık harcamalarının İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılandığı hallerde bu tutarların işveren veya işveren vekiline rücu edilmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.

Bu itibarla, izinsiz çalışan yabancılar hakkında; 6735 sayılı Kanun gereğince yapılacak denetim ve teftişlerde sorumluların yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin tespit edilmesi hâlinde, durum il müdürlüğüne bildirilir ve 6735 sayılı Kanunda yer alan idari yaptırımlar il müdürü tarafından uygulanacaktır.

İzinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılar ve bunların işverenine ilişkin bilgiler, il müdürlüklerince kolluk birimlerine bildirilir. Kolluk birimlerince izinsiz çalışma sebebiyle haklarında işlem yapılan yabancılar, sınır dışı etmeye ilişkin işlemlerin tesis edilebilmesi amacıyla il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

İvedilikle sınır dışı edilen yabancıya ilişkin tahsilat işlemlerinde ise;

Geri gönderme merkezlerinden yürütülmesi halinde, bu süre zarfında yabancıların konaklama giderleri, ülkelerine dönmeleri için gerekli masraflar ve gerektiğinde yapılan sağlık harcamaları,

Geri gönderme merkezleri dışından yürütülmesi halinde, ülkelerine dönmeleri için yapılan masraflar,

6183 sayılı Kanun uyarınca işveren veya işveren vekilinden tahsil edilir. İşbu tahsilat işleminde İl göç idaresi müdürlüğü tarafından, işveren veya işveren vekiline, izinsiz çalışan yabancı ve varsa eş ve çocukları için Başkanlık bütçesinden yapılan ve yabancıdan tahsil edilemeyen gider, masraf ve harcamaların bir aylık ödeme süresi içinde ödenmesi gerektiği yazılı tebligat ile bildirilir.

Yönetmelik metnin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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