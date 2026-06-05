Yıllara Sari Nükleer Santral İnşaatı Ve Onarım İşlerinde Tevkifat Oranı %5’ten %1’e Düşürülmüştür

Bilindiği üzere; birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerine ilişkin yapılan avans ödemeleri ve hakediş bedelleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaktadır.

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Bilindiği üzere; birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerine ilişkin yapılan avans ödemeleri ve hakediş bedelleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaktadır.



Söz konusu maddeler gereğince yapılacak vergi kesintisi oranları;

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar,

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda

belirlenmiş olup, %5 olarak uygulanmaktaydı.



Daha önce 30/03/2025 tarihli ve 32857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu Kararlarda değişiklik yapılarak, anılan tevkifat oranları;

Demiryolu hattı, tramvay, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri inşaat ve onarım işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri ile

Gemi inşaat ve onarım işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri

için %5 den %1’e indirilmişti. (Bkz: 2025/043 no.lu Sirkülerimiz)



Bu defa yayımlanan 11344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (RG:19/05/2026-33258); nükleer santral inşaatı ve onarım işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri için de tevkifat oranı %5’den %1’e indirilmiştir.



İlgili Cumhurbaşkanı Kararı yayım tarihini izleyen ay başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden, bu yeni oranlar 01/06/2026 tarihinden itibaren yapılan avans ödemeleri ile istihkak bedelleri için uygulanacaktır.

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