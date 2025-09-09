Yeni Vergisel Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayımlandı

07.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle vergi mevzuatında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Ø KDV oranı %18 olan ürünlerde KDV oranı %20'ye; KDV oranı %8 olan ürünlerde KDV oranı %10'a yükseltilmiştir. Karar, 10.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. (7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Ø Aşağıdaki ürünlerdeki KDV oranı %8'den %20'ye yükseltilmiştir: Karar, 10.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. (7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

"Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete"

Ø Tüketici kredilerinde BSMV oranı %10'dan %15'e yükseltilmiştir. (7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Ø "Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" 6.091 TL'den 20.000 TL'ye yükseltilmiştir. (7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Ø Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapılmıştır. Artış yapılmayan harç ise sürücü belgesi harçları olmuştur. (7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Ø Şans oyunlarında vergi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: (7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Ø Halka kapalı şirketlerin kendi hisselerini geri alımında stopaj oranı %0'dan tekrar %15'e yükseltilmiştir. Kararın 2. maddesiyle, söz konusu oran artış 07.07.2023 tarihinden itibaren yapılan hisse geri alımları için uygulanacaktır. (7342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707.pdf

İşbu bilgi notunda bahsi geçen Cumhurbaşkanı Kararları'nın tüm metnine aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz;

Original Article Owners: Cansu Akbıyıklı & Gizem Tamçiftçi

