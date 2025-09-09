ARTICLE
9 September 2025

Yeni Vergisel Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayımlandı

OA
Ozbilen Aykut

Contributor

Ozbilen Aykut logo

Özbilen Aykut Attorney Partnership («OA») is an Istanbul-based, full-scope law firm founded by Zekeriya Başar Özbilen and Hande Aykut, combining over 40 years of experience.

The primary goal of our firm is to understand the needs and business structures of its clients and serve them as trusted business advisors.

We provide our national and international clients operating in different sectors with legal services, especially in mergers and acquisitions, tax, restructuring, capital markets, payment technologies and litigation.

Through our experienced team and a wide range of competencies, we provide sophisticated understanding of the nuances within tax and corporate law not only amplifying our litigation strengths but also emphasizing the significance of tax implications in commercial transactions. To maintain its level of expertise, we restrict the number and nature of cases we take on.

Explore Firm Details
07.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle vergi mevzuatında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır...
Turkey Tax
Ozbilen Aykut

07.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle vergi mevzuatında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Ø KDV oranı %18 olan ürünlerde KDV oranı %20'ye; KDV oranı %8 olan ürünlerde KDV oranı %10'a yükseltilmiştir. Karar, 10.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. (7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Ø Aşağıdaki ürünlerdeki KDV oranı %8'den %20'ye yükseltilmiştir: Karar, 10.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. (7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

"Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete"

Ø Tüketici kredilerinde BSMV oranı %10'dan %15'e yükseltilmiştir. (7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Ø "Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" 6.091 TL'den 20.000 TL'ye yükseltilmiştir. (7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Ø Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapılmıştır. Artış yapılmayan harç ise sürücü belgesi harçları olmuştur. (7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Ø Şans oyunlarında vergi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: (7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Ø Halka kapalı şirketlerin kendi hisselerini geri alımında stopaj oranı %0'dan tekrar %15'e yükseltilmiştir. Kararın 2. maddesiyle, söz konusu oran artış 07.07.2023 tarihinden itibaren yapılan hisse geri alımları için uygulanacaktır. (7342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Şans oyunlarında vergi oranları Değişikliği

1675686.jpg

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707.pdf

İşbu bilgi notunda bahsi geçen Cumhurbaşkanı Kararları'nın tüm metnine aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz;

Original Article Owners: Cansu Akbıyıklı & Gizem Tamçiftçi

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Ozbilen Aykut
Ozbilen Aykut
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More