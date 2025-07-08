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8 July 2025

Çalışılmadiğına Dai̇r Bi̇ldi̇ri̇m Gi̇ri̇ş Si̇stemi̇ (SGK E-Vi̇zi̇te) Sayfasında SMS Doğrulama Uygulaması

N
Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Veri güvenliğini artırmak amacıyla, 01.07.2025 tarihinden itibaren e-Vizite sistemine girişlerde SMS ile doğrulama yöntemi uygulamaya konulmuştur.
Turkey Technology
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Veri güvenliğini artırmak amacıyla, 01.07.2025 tarihinden itibaren e-Vizite sistemine girişlerde SMS ile doğrulama yöntemi uygulamaya konulmuştur.

Bildirge kullanıcısı, sisteme erişim için en fazla 3 kişiye yetki devredebilir. Yetki devri yapılan kişilere SGK tarafından sms gönderilmekte olup ilgili kullanıcının kendi T.C. kimlik numarası ve mesajda belirtilen şifresiyle sisteme giriş yapması halinde doğrulama kodu ilgili kullanıcının telefonuna gönderilecek ve sisteme güvenli şekilde giriş sağlanacaktır.

Sisteme giriş aşamalarıyla ilgili geçici iş göremezlik işveren işlemleri kullanım kılavuzuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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