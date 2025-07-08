Çalışılmadiğına Dai̇r Bi̇ldi̇ri̇m Gi̇ri̇ş Si̇stemi̇ (SGK E-Vi̇zi̇te) Sayfasında SMS Doğrulama Uygulaması

Veri güvenliğini artırmak amacıyla, 01.07.2025 tarihinden itibaren e-Vizite sistemine girişlerde SMS ile doğrulama yöntemi uygulamaya konulmuştur.

Bildirge kullanıcısı, sisteme erişim için en fazla 3 kişiye yetki devredebilir. Yetki devri yapılan kişilere SGK tarafından sms gönderilmekte olup ilgili kullanıcının kendi T.C. kimlik numarası ve mesajda belirtilen şifresiyle sisteme giriş yapması halinde doğrulama kodu ilgili kullanıcının telefonuna gönderilecek ve sisteme güvenli şekilde giriş sağlanacaktır.

Sisteme giriş aşamalarıyla ilgili geçici iş göremezlik işveren işlemleri kullanım kılavuzuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

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