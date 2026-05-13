İşverenler Tarafından Çalışanlara Yapılan Yemek Ödemelerinde Vergi İstisnası Ve Sigorta Primi İstisna Tutarı Eşitlendi

İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait 2026 yılında bir günlük yemek bedeline ilişkin vergi istisna tutarı...

Özet: İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait 2026 yılında bir günlük yemek bedeline ilişkin vergi istisna tutarı olan 300 TL ile 7577 sayılı Kanunla 17.04.2026 tarihinden itibaren çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı, prime esas kazanca tabi tutulmayarak, vergi istisnası ile sigorta primi istisna tutarı eşitlenmiş ve işverenlere hesaplama kolaylığı sağlanmıştır.

Anahtar kelimeler: İşyerinde yemek verilmesi, nakit ödenen yemek bedeli, yemek kartı/yemek çeki, vergiden istisna yemek bedeli, yemek bedelinde sigorta primi istisna tutarı.

1. Giriş

İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmediği, yemek hizmetinin yemek kartına yükleme yapmak veya yemek çeki satın alınmak suretiyle verildiği durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2026 yılı için 300 TL’yi aşmayan kısmı vergiden istisnadır. Yemek bedelinin bu tutara kadar nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamındadır. 7577 sayılı Kanunla, 17.04.2026 tarihinden itibaren işverence iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı, prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır.

2. 7577 Sayılı Kanunla 5510 Sayılı Kanunun 80/b Maddesinde Yapılan Düzenleme

Bilindiği üzere, sigorta primine esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.01.2026 tarih ve 2026/2 sayılı Genelge ile 2026 yılı prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası tutarı belirlenmiştir. Buna göre, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların yemek parası, 1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında 158,00 TL (Günlük) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Daha sonra, 17.04.2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10. maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "prime esas kazançlar" başlıklı 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan düzenlemeye göre; işverence iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı, prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır.

Belirlenen bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı VUK’nın mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacaktır. Yapılan bu düzenleme Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 17.04.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 17.04.2026 tarihine kadar günlük yemek bedeli SGK prim istisnası 158 TL olarak uygulanmaktaydı. Bu tarihten itibaren bu tutar 300 TL olarak uygulanacaktır. Konuya ilişkin olarak henüz bir SGK Genelgesi yayınlanmamıştır.

31/12/2024 tarihli ve 2024/17 sayılı SGK Genelgesinde, yemek kartı/çeki/kuponunun yemek bedeli ödemesi dışında nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlarla kullanılma imkânı olmaması halinde, yemek kartı/çeki/kuponuna yüklenen tutarın prime esas kazanca dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

Öte yandan, yemek bedelinde gelir vergisi istisna tutarı 1/1/2026 tarihinden itibaren günlük 300 TL olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla yeni düzenleme ile gerek nakit olarak gerekse yemek kartına yükleme yapılmak suretiyle yapılan yemek ödemelerinde gelir vergisi istisna tutarı ile sigorta primi istisna tutarı eşitlenmiştir.

Böylece, nakit olarak ve yemek kartına yükleme yapılmak suretiyle yapılan yemek ödemelerinde gelir vergisi istisna tutarı ile sigorta primi istisna tutarı eşitlenmiş oldu. SGK ile Gelir İdaresi uygulamalarının uyumlaştırılması, işverenlerin bordro süreçlerinde önemli ölçüde sadeleşme sağlayacaktır.

Öte yandan, 2026 yılında hizmet erbabına verilecek yemek bedeline ilişkin gelir vergisi istisna tutarı 30.12.2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 332 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmişti.

Ücret ödemelerine ilişkin istisnaların yer aldığı GVK’nın 23. Maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait 2026 yılında bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 300 TL olmuştur.

İşverenler tarafından hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamında bulunmaktadır. Bu kapsamda, hizmet erbabına nakit olarak ödenen yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için; işverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi, günlük yemek bedelinin 2026 yılı için 300 TL’yi aşmaması ve fiilen çalışılan günlere ilişkin olması gerekmektedir.

İşverenler tarafından istisnayı aşan yemek bedeli ödemeleri net ücret olarak kabul edilip, brüte tamamlanmak suretiyle vergi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Yemek bedelinin nakit ödendiği veya karta yüklendiği durumlarda, istisna kapsamında olan ve varsa istisnayı aşan yemek ödemelerinin ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.

Yemek bedelinin fiilen çalışılan günlere ait bir günlük tutarının 2026 yılı için KDV hariç 300 TL’yi aşmaması, yemek bedelinin bu istisna tutarını aşması halinde aradaki farkın net ücret ödemesi olarak kabul edilip, işveren tarafından brüte tamamlanarak gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

Yemek kartına yüklenen ve istisna kapsamında olan yemek ödemesine KDV dahil değildir. İstisnaya isabet eden yemek ödemesine ilişkin KDV, hesaplanan KDV’den indirim konusu yapılabilecektir. İstisna kapsamına girmeyen ücret sayılan yemek ödemelerinde ise KDV dahil tutar ücret olarak kabul edilecektir.

Konu hakkında detaylı bilgi için 24.01.2025 tarihinde yayımlanmış olan “2025 Yılında İşverenler Tarafından Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Uygulaması” adlı çalışmamıza bakılmasında fayda vardır.

3. Sonuç

Özetlemek gerekir ise yemek bedelinde gelir vergisi istisna tutarı ile sigorta primi istisna tutarı eşitlenmiş ve işverenlere hesaplama kolaylığı sağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile yemek bedelinde sigorta primi istisna tutarı 300 TL olmuştur. Buna göre, ister nakit isterse yemek kartı ile ödenmiş olsun yemek ödemelerine ilişkin prim istisnası 300 TL ile sınırlandırılmış olup günlük yemek ücretinden 300 TL'yi aşan kısım, sigorta primine tabi tutulacaktır.

İşyerinde ve müştemilatında yemek verilen durumların dışında sigortalıya verilen yemek hizmetleri için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı gelir vergisi ve damga vergisinden istisna edilecek ve prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Aşan tutarlar ise hem gelir vergisine hem de sigorta primine tabi tutulacaktır.

*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

