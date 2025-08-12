Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı.

30.05.2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yeni Düzenleme”) ile birlikte Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmış olup, işbu değişiklikler 30.05.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgileri işbu yazıda bulabilirsiniz.

Yönetmelik'in Amaç Maddesi Genişletildi.



Yönetmelik'in 2. maddesinde yapılan değişiklikle, yalnızca ilke ve kurallar değil, artık internet ortamındaki taşınmaz ilanlarına ilişkin yükümlülükler de Yönetmelik kapsamına alındı.



Bu değişiklik, dijital ilan platformlarında sunulan hizmetlerin de doğrudan mevzuat denetimine tabi olacağı anlamına gelmektedir.

Yönetmelik'in 2. maddesinde yapılan değişiklikle, yalnızca ilke ve kurallar değil, artık internet ortamındaki taşınmaz ilanlarına ilişkin yükümlülükler de Yönetmelik kapsamına alındı. Bu değişiklik, dijital ilan platformlarında sunulan hizmetlerin de doğrudan mevzuat denetimine tabi olacağı anlamına gelmektedir. İnternet İlanlarında Spekülatif Fiyatlamaya Sınırlama Getirildi.



Yönetmelik'e eklenen yeni hükümle birlikte, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir nedene dayanmayan fiyat artışlarının yer aldığı ilanların yayınlanması yasaklandı. Ayrıca bu tür ilanlara emlak işletmelerinin aracılık edemeyeceği düzenlendi.



Yeni Düzenleme ile piyasada yapay fiyat yükselişlerinin ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Yönetmelik'te yapılan değişiklikler ile dijital ilan platformlarındaki spekülatif fiyatlamaların önüne geçilmesi hedeflenmekte olup, ilan veren işletmelerin ve ilan platformlarının, bu yeni düzenlemeyi dikkate alarak süreçlerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.