ARTICLE
12 August 2025

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı.

SC
Sayin Law & Consulting

Contributor

Sayin Law & Consulting logo
Founded by Murat Sayın, Sayın Law&Consulting is an İstanbul based (incorporated) full-service law firm offering high quality and solution-oriented legal service in a professional business manner to corporations, persons, and investors operating in a broad range of industries. Sayın Law&Consulting’s professional team consists of expert lawyers and support personnel, all of whom are experienced in their area, bilingual, and have studied at recognized law schools in Turkey and/or abroad. Sayın Law&Consulting’s young and dynamic team follows legal advancements and developments day by day to provide the best legal service to its clients and informs them regarding such advancements and developments.
Explore Firm Details
30.05.2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte...
Turkey Real Estate and Construction
Gozde Gokyildirim
Your Author LinkedIn Connections

30.05.2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yeni Düzenleme”) ile birlikte Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmış olup, işbu değişiklikler 30.05.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgileri işbu yazıda bulabilirsiniz.

  • Yönetmelik'in Amaç Maddesi Genişletildi.

    Yönetmelik'in 2. maddesinde yapılan değişiklikle, yalnızca ilke ve kurallar değil, artık internet ortamındaki taşınmaz ilanlarına ilişkin yükümlülükler de Yönetmelik kapsamına alındı.

    Bu değişiklik, dijital ilan platformlarında sunulan hizmetlerin de doğrudan mevzuat denetimine tabi olacağı anlamına gelmektedir.
  • İnternet İlanlarında Spekülatif Fiyatlamaya Sınırlama Getirildi.

    Yönetmelik'e eklenen yeni hükümle birlikte, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir nedene dayanmayan fiyat artışlarının yer aldığı ilanların yayınlanması yasaklandı. Ayrıca bu tür ilanlara emlak işletmelerinin aracılık edemeyeceği düzenlendi.

    Yeni Düzenleme ile piyasada yapay fiyat yükselişlerinin ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Yönetmelik'te yapılan değişiklikler ile dijital ilan platformlarındaki spekülatif fiyatlamaların önüne geçilmesi hedeflenmekte olup, ilan veren işletmelerin ve ilan platformlarının, bu yeni düzenlemeyi dikkate alarak süreçlerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Gozde Gokyildirim
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More