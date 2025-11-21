Yeni Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım Ve Bilgilendirme Yönetmeliği Resmî Gazetede Yayımlandı

Article Insights

Resmi Gazete'de yayımlanan “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile, sağlık meslek mensupları, özel sağlık tesisleri ve uluslararası sağlık turizmi aktörlerinin tanıtım-bilgilendirme faaliyetlerini sıkı kurallara bağlanmış; yalnızca uzmanlık alanlarında, etik ve bilimsel ilkelere uygun tanıtıma izin verilmiştir. Bu doğrultuda sertifika temelli unvanlar, hasta memnuniyeti içerikleri, sponsorlu veya marka odaklı paylaşımlar, indirim–promosyon duyuruları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı tanıtımlar yasaklanmıştır.

Giriş

12 Kasım 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütleri belirlemek amacıyla, mülga mevzuata kıyasla daha kapsamlı bir düzenleme getirmiştir. Bu doğrultuda, Yönetmelik'in kapsamına dahil olan sağlık meslek mensupları, özel sağlık tesisleri ve uluslararası sağlık turizmi aktörleri için tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında uymaları gereken yükümlülükler ve yasaklar belirlenmiştir.

Genel ve Etik İlkeler

Genel ilkeler çerçevesinde, sağlık hizmet sunumu ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yalnızca yetkili sağlık meslek mensupları tarafından ve sadece kendi uzmanlık dalları kapsamında yapılabilmektedir. Tüm tanıtım ve bilgilendirmelerde, genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına titizlikle dikkat edilmesi zorunlu tutulurken, bir sağlık tesisinin hasta tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka alanlarda hizmet verdiği intibasını uyandıracak şekilde halkı yanıltan, yanlış yönlendiren ve diğer kuruluşlar aleyhine kendi hizmetlerini ön plana çıkaran tanıtım ve bilgilendirmeler ise yasaklanmıştır. Bu bağlamda, ilgililer tanıtımlarında doğruluğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmamış, yerleşik hale gelmemiş tıbbi ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamaya yer veremeyecektir.

Unvan ve Sosyal Medya Kısıtlamaları

Öte yandan, sağlık meslek mensupları ve tesisleri tanıtımlarda ve bilgilendirmelerde, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile belirlenen ana dal ve yan dal uzmanlıkları dışında, herhangi bir ad altında sertifika ve benzeri eğitim belgelerine dayalı uzmanlık unvanları kullanamayacaktır; bu kuralın istisnaları ise Sağlık Bakanlığı'nca tescili yapılmış olanlar ve ana/yan dal uzmanlıkları olarak belirlenmiştir. Ayrıca, sosyal medya ve internet siteleri dahil olmak üzere, basın ve yayın organlarında, hasta veya yakınlarının teşekkür veya memnuniyet ifadelerini kullanarak reklam mahiyetinde paylaşım yapılması Yönetmelik ile yasaklanmıştır. Bu tür ifadelerle olmasa dahi, tanıtım ve bilgilendirmeler ilgili sağlık öznesine doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olamaz.

Üstünlük Algısı ve Ticari Yasaklar

Sağlık meslek mensupları, bilgilendirme ve tanıtımlarında, sağlık hizmetine konu olan cihaz, ürün veya hizmetin diğerlerinden farklı ya da daha üstün olduğu algısını yaratacak biçimde insanların güvenini kötüye kullanan ya da bilgi eksikliğini istismar eden bilgilendirmelerde bulunamayacaktır. Bunun temel amacı, örtülü veya açık olarak firma, ürün veya marka tanıtımının yapılmasının önüne geçmektir. Bu kural, tanıtımlarda internet bağlantısı verilmesi yasağını da içermektedir. Yönetmelik, sağlık tesislerinin sponsorlu tanıtım ve bilgilendirme yapmasını genel olarak yasaklamakta, ancak ilgili tesisin açılış tarihini takip eden ilk bir ay süresince bu duruma istisna tanımaktadır. Bununla birlikte, ücretli, sponsorlu ve öne çıkmaya yönelik olmamak şartıyla, sosyal medya platformları veya internet arama motorlarına kayıt yaptırılması serbest bırakılmıştır.

Pazarlama, Ücret ve Kişisel Veri Yasağı

Sağlık hizmetleri; çekiliş ve hediye gibi pazarlama faaliyetleri yoluyla tanıtım ve bilgilendirmeye konu edilemez. Buna ek olarak, faaliyetlerde ücret, indirim, kampanya ve promosyon bilgilerine yer verilemez. Bir başka önemli husus ise hastaların kişisel bilgileri hakkındadır: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine riayet edilerek, ilgili kişilere aydınlatılma yapılmadan ve açık rızaları olmaksızın, telefon, mektup, kısa ileti, elektronik posta ve sosyal medya araçları vasıtasıyla ileti gönderilerek tanıtım ve bilgilendirme yapılmasına izin verilmemektedir. Bu görsel içeriğin kullanılabilmesi için hastanın veya kanuni temsilcisinin açık rızasının alınması şarttır ve bu izin hasta veya kanuni temsilcisi tarafından her zaman geri çekilebilir.

Görsel İçeriklere Getirilen Kısıtlamalar

Son olarak, tanıtım ve bilgilendirmelerdeki görsel içeriklerin kullanımları hakkında da katı kurallar getirilmiştir. Sosyal medyada sıkça karşılaşılan öncesi-sonrası görsellerin paylaşılması, ancak tarihleri belirtilerek, aynı ortam ve teknik şartlarda ve yanıltıcı düzenleme olmadan yapılabilir. Görseller kullanılırken yanıltıcı makyaj olmadan yayınlanmalı ve yalnızca yapılan işlemin sınırları ile daraltılmış bir kapsama sahip olmalıdır. Hiçbir şekilde operasyon sırasındaki görüntüler ve mahrem görseller paylaşılamaz. Ayrıca, görsellerde sponsorluk ile marka öne çıkarılamaz. Paylaşımların yorum, beğeni, yeniden paylaşıma kapalı olması zorunludur ve bu süreçte kişiler uyarılmalıdır. Görsel içeriğin paylaşılması için verilen izin karşılığında hiçbir ödeme, indirim veya hediye verilemez veya vaat edilemez. Bu içerikler sosyal medya platformlarında sponsorlu veya ücreti karşılığında yayınlatılamaz. Son olarak, yurt içi tanıtımlarında kullanılan her türlü görsel içerikte, yeterli bir okunabilirlikte “Her cerrahi veya girişimsel işlemde sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İşlem öncesinde hekiminizden detaylı görüş almanız önerilir.” ifadesine yer verilmesi zorunludur.

Uluslararası Sağlık Turizmi

Uluslararası sağlık turizmi için tanıtım ve bilgilendirme yapmak isteyen yetki belgesi olan tesisler ve aracı kuruluşlar yalnızca yurt dışı hedef kitlesini seçerek “HealthTürkiye” logosunu kullanarak Türkçe harici dillerde ayrı site ve hesapları kullanarak sağlık turizmi kapsamında hizmet sunduğunun açıkça beyan edilmesi kaydıyla tanıtım ve bilgilendirme yapabilir. Hasta mahremiyeti, genel ahlak kuralları ve hasta haklarına riayet etmek ve açık rıza alındığının belgelenmesi şartıyla tedavi gören hastaların hikâyelerine, hasta yorumlarına veya teşekkür mahiyetindeki ifadelere yer verebilir.

Denetimler ve Yaptırımlar

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve il sağlık müdürlükleri hakkında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri basın ve yayın organları, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden düzenli olarak taranacaktır. İncelemeler Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İl Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır.

Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İdari Yaptırım Formunda belirtilen idari yaptırımlar, erişimin engellenmesi, KVKK yaptırımları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili düşen hükümleri ile suç duyurusu ile hüküm gibi yaptırımlara yol açabilir. Ayrıca gerektiği hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Reklam Kurulu'nca değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı'na veya ticaret il müdürlüklerine gerekli bildirimler yapılır.

Yönetmelik metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

