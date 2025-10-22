Banka & Finans Bülteni - 2025 Yılı Üçüncü Çeyreği

Bu rehber, kurumların yatırım tekliflerini oluştururken uyacakları usul ve esasları, takvimleri ve öncelikleri içeriyor

Contributors: Arkın Hacıoğlu, Akın Bel, Dilek Atılkan, Ece Üstündağ, Ekin Dora Bıçakçı

Güncel Sektörel Gelişmeler

2026-2028 Dönemine İlişkin OVP Yayımlandı

2026-2028 dönemine dair üç yıllık yol haritasını sunan Orta Vadeli Program ("OVP") 7 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna paralel olarak, 14 Eylül 2025 tarihli ve 2025/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu idarelerinin bütçe ve yatırım hazırlıklarına yönelik esaslar belirlendi. Genelgenin ekinde "2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ne yer verildi. Bu rehber, kurumların yatırım tekliflerini oluştururken uyacakları usul ve esasları, takvimleri ve öncelikleri içeriyor.

OVP kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ("HMB"); tasarruf tedbirlerinde denetim ve izleme, e-Tedarik ve e-Tahsilat uygulamalarının yaygınlaştırılması, e-Fatura kapsamının genişletilmesi, yapay zekâ destekli muhasebe sistemleri ile karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi, Varlık Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi, Açık Mali Veri Portalı'nın geliştirilmesi ve bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sisteminin mahalli idarelere yaygınlaştırılması görevleri verildi. Genelgede ayrıca, zorunlu haller dışında yeni projelerin programa alınmaması, mevcut projelerin tamamlanmasına öncelik verilmesi ve verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dünya Borsaları İstanbul'da Buluşuyor

Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST"), 21-23 Ekim 2025'te 64. Dünya Borsalar Federasyonu ("WFE") Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, küresel sermaye piyasalarının önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek sektörün öncelikli konularını tartışma ve iş birliklerini güçlendirme fırsatı sunacak. BİST, WFE üyesi olarak teknoloji, eğitim ve danışmanlık alanlarında yabancı borsalarla iş birlikleri yürütüyor; Nasdaq altyapısı, Endeks Yönetim Sistemi ve Abu Dabi Borsası gibi projelerle deneyim aktarımı sağlıyor.

Pay Piyasasındaİşlem GörenSermaye Piyasası Araçlarında Takas Süresinin Kısalıyor

BİST, 29 Ağustos 2025 tarihli duyurusunda, küresel piyasalarda takas süresinin kısaldığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin ("ABD") T+1 sistemine geçtiğini ve Avrupa Birliği, İsviçre ile İngiltere'nin geçiş çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti. Yatırımcı maliyetlerini ve işlem sonrası riskleri azaltmak, uluslararası standartlarla uyum sağlamak amacıyla T+1 geçiş çalışmalarının 31 Aralık 2026'ye kadar tamamlanması ve teknik aksaklıkların erken tespiti ve sistemsel risklerin en aza indirgenmesi için 5 Ocak 2026 itibarıyla testlere başlanması planlandı.

SAFE ve Dönüştürülebilir Borç Yatırımlarında Süre 36 Aya Çıkarıldı

3 Temmuz 2025 tarihli ve 32945 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik" ile teknoloji ve yenilik tabanlı girişimlerin resmî olarak tanımlanması ve "Teknogirişim Rozeti" ile belgelendirilmesi usul ve esasları düzenlendi. Yönetmelik uyarınca, Türkiye'de kurulmuş, KOBİ niteliğinde, bağımsız işletme statüsünde, en fazla on beş yaşında olan ve ölçeklenebilir iş modeline sahip girişimler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurarak üç yıl süreyle geçerli olacak Teknogirişim Rozeti alabilecek. Rozet, girişimlerin kamu otoriteleri, yatırımcılar ve paydaşlar nezdinde teknoloji ve yenilik odaklı niteliklerinin teyit edilmesine katkı sağlayacak olup, kamu destek programları ve yatırım süreçlerinde avantajlar sunacaktır.

Türkiye'de girişimlerin yurtdışından döviz cinsinden sağladıkları SAFE (Simple Agreement for Future Equity) ve Convertible Debt (Dönüştürülebilir Borç) yatırımlarının sermayeye eklenme süresi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ("TCMB") 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde yapılan değişiklik ile 12 aydan 36 aya uzatıldı.

Yeni düzenleme, özellikle erken aşama girişimlerde yaygın olarak kullanılan bu finansman modellerinin daha etkin uygulanmasını ve girişimcilerin hızlı finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Sürenin uzatılmasıyla birlikte girişimler, yatırımları sermayeye dönüştürme konusunda daha fazla esneklik kazanacak. Türk hukuk sistemine uyumuna yönelik yasal düzenlemeler için çalışmaların devam ettiği açıklandı.

TCMB'den Faiz Adımları ve KKM Düzenlemesi

TCMB, Para Politikası Kurulu toplantıları ve Kur Korumalı Mevduat ("KKM") duyurusu çerçevesinde temmuz–eylül döneminde önemli adımlar attı. 24 Temmuz 2025 tarihli açıklamada politika faizi (1 haftalık repo) %46'dan %43'e indirilirken, Merkez Bankası gecelik borç verme faizi %49'dan %46'ya ve gecelik borçlanma faizi %44,5'ten %41,5'e çekildi; TCMB, kararların dezenflasyon sürecine ve veri seyrine bağlı olarak değerlendirileceğini vurguladı.

23 Ağustos 2025 tarihli duyuruda TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) sonlandırıldığını; KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin kaldırıldığını ve ilgili düzenlemelerin uygulanmasına yönelik değişiklikleri açıkladı.

11 Eylül 2025 tarihli Para Politikası Kurulu duyurusunda TCMB, politika faizini tekrar indirdi ve 1 haftalık repo faizini %43'ten %40,5'e; gecelik borç verme faizini %46'dan %43,5'e; gecelik borçlanma faizini ise %41,5'ten %39'a düşürdü. Kurul kararının arkasındaki vurgu yine enflasyon görünümü, fiyatlama davranışları ve disiplinli para politikası çerçevesinde veri odaklı hareket edilmesi yönündeydi.

VakıfBank Finansmanını Güçlendirdi

VakıfBank, yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli 750 milyon ABD Doları tutarındaki ihracın getirisi yüzde 7,375 olurken kupon oranı ise yüzde 7,25 seviyesinde gerçekleşti.

VakıfBank, Kuwait Finance House ile anlaşarak 5 yıl vadeli 500 milyon ABD Doları tutarında murabaha finansmanı elde etti ve yurt dışı kaynak çeşitliliğini artırdı.

VakıfBank, 500 milyon ABD Doları tutarındaki vadesiz ilave ana sermaye ihracını yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılara yönelik şekilde gerçekleştirdi. İlgili ihracın 5,25 yıllık süre sonunda ise erken itfa opsiyonu bulunmaktadır.

TVF Eylül Ayında ABD Doları Cinsi Borçlanma Planlıyor

Türkiye Varlık Fonu ("TVF") krediler yoluyla da finansman sağlıyor. 6 Ağustos 2025 tarihinde yapılan duyuru kapsamında, TVF'nin Kuwait Finance House liderliğindeki bir konsorsiyumdan 600 milyon ABD Doları tutarında murabaha finansmanı temin ettiği açıklandı. TVF, en son 2024'te ABD Doları cinsi sukuk ihracında bulunmuştu.

TVF'den Eurobond İhracına Rekor Talep

TVF'den 5 Eylül 2025'te 1 milyar ABD doları tutarlı yeni eurobond ihracını rekor talep ile tamamladı. Reg S formatında, 5,5 yıl ve 10 yıl vadeli iki dilim halinde gerçekleştirilen işlem, yatırımcılardan yaklaşık 10 milyar ABD Doları tutarında talep gördü.

Güçlü talep sayesinde fiyat aralığı 62,5 baz puan daraltılarak nihai getiri 5,5 yıl vadede %7,00, 10 yıl vadede %7,75 seviyesinde belirlendi. Bu fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine +50 ve +62,5 baz puan prim farkı ile olağanüstü bir seviyede gerçekleşti.

İhraçla birlikte TVF, son 8 yılda Türkiye'de Hazine'den sonra 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk kurum oldu ve iki dilimli yapıda bu vadeyi sunan ilk Türk kurumu olarak önemli bir başarı elde etti. 250'den fazla uluslararası yatırımcı işlemede yer aldı, özellikle uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve önde gelen varlık yönetim şirketleri güçlü şekilde temsil edildi.

Eurobond ihracı, Euronext Dublin GEM pazarında kote edilecek. İşlemde BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING global koordinatör olarak görev alırken; Bank ABC, Bank of America, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered ortak talep toplayıcılar arasında yer aldı.

TVF'den VakıfBank Pay Satışı

TVF VakıfBank'ta bulunan paylarından 152 milyon TL nominal değerli ve çıkarılmış sermayeye oranının yaklaşık yüzde 1,53'üne denk gelen kısmını, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satma kararı aldığını bildirdi. Söz konusu satış ile TVF'nin Vakıfbank'taki pay sahipliği oranı %73,26'ya indi.

TVF'den Yönetişim ve Sürdürülebilirlikte Uluslararası Başarı

TVF, Global SWF'nin her yıl yayımladığı "Yönetişim, Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık" (GSR) sıralamasında bu yıl da puanını en çok artıran ilk beş varlık fonu arasında yer aldı.

2025 raporunda skorunu %80'e yükselten TVF, tüm fonlar arasında 20. sıraya çıktı. 2020'de listeye 84. sıradan giren TVF, altı yıl içinde 64 basamak yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye ise ülkeler sıralamasında 14. sırada yer aldı.

TCMB Dijital Türk Lirası Ekosistemine Katılım Çağrısı Yaptı

TCMB, 3 Eylül 2025 tarihinde Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı yaptı. Bu çağrı, bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve teknoloji çözüm sağlayıcılarının yenilikçi projelerini sunmalarını amaçlıyor. Başvurular, TCMB'nin Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme Projesi'nin ikinci faz çalışmalarını zenginleştirmeyi hedefliyor. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan projelerle deney alanı içerisinde ortak çalışmalar yürütülecek.

TKYB Çin ve Asya Altyapı Bankası'ndan Finansman Sağladı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ("TKYB"), uluslararası finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik iki yeni anlaşmaya imza attı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon ABD Doları tutarında kredi anlaşması imzalandı.

Ayrıca TKYB, Asya Altyapı Yatırım Bankası ("AIIB") ile Türkiye'nin iklim ve dijital dönüşüm hedeflerini desteklemek amacıyla 200 milyon ABD Doları eşdeğerinde, 15,5 yıl vadeli finansman anlaşması gerçekleştirdi. HMB'nin geri ödeme garantisi kapsamında sağlanan finansman, Türkiye genelinde iklim dostu altyapı ve dijital projelerin ölçeklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bu anlaşmayla birlikte, TKYB ile AIIB arasındaki işbirliği dördüncü kez makro ölçekte yenilenmiş oldu. 2019'dan bu yana AIIB'den sağlanan toplam kaynak 800 milyon ABD Doları tutarına ulaştı.

Sağlanan kredinin temiz enerji, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını belirtildi, AIIB de finansmanın Türkiye'de özel sektörün iklim ve dijital yatırımlara katılımını artırmayı amaçladığını ifade etti.

Yapı Kredi'den 500 Milyon ABD Doları Tutarında Tahvil İhracı

Yapı Kredi, 500 Milyon ABD Doları tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihraca uluslararası yatırımcılardan 2 Milyar ABD Doları'nın üzerinde talep geldi.

Yapı Kredi, 2025 yılı içerisinde sendikasyon kredisi, Eurobond ihracı ve havale akımlarına dayalı nakit akışı işlemleriyle finansman kaynaklarını çeşitlendirdiğini belirtti, tahvil ihracına gelen yoğun talebin Türkiye'ye ve bankaya duyulan güvenin göstergesi olarak yorumladıklarını ifade etti.

Tahvil ihracında Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, Emirates NBD, JP Morgan, Mizuho ve Standard Chartered görev aldı.

EBRD'den DenizBank'ın Yeşil Tahviline 100 Milyon Dolarlık Yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ("EBRD"), DenizBank'ın gerçekleştirdiği 270 milyon ABD Doları tutarındaki 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracına 100 milyon ABD Doları tutarında yatırım yaptı.

Elde edilen gelir; yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği uygulamaları ve yeşil binalar dahil olmak üzere özel sektördeki uygun projelerin finansmanında kullanılacak.

Tahvil ihracı, DenizBank'ın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği'nin (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri ile uyumlu olarak gerçekleştirildi.

TCMB ile BAE Merkez Bankası'ndan Üçlü İş Birliği Anlaşması

TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ("BAEMB"), iki ülke arasındaki finansal iş birliğini güçlendirmek ve ticari ile ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla üç anlaşma imzaladı. Taraflar arasında Türk lirası (TL)–BAE dirhemi (AED) cinsinden ikili para takası (swap) anlaşması yapılırken, ayrıca yerel para birimlerinin sınır ötesi işlemlerde kullanımını teşvik etmeye ve ödeme ile mesajlaşma sistemlerinin entegrasyonuna yönelik iki mutabakat zaptı imzalandı.

Swap anlaşmasının nominal tutarı karşılıklı olarak 198 milyar TL ve 18 milyar AED olarak belirlendi. İlk mutabakat zaptı, Türk lirası ve BAE dirheminin ticaret, yatırım ve ödemelerde kullanımını teşvik ederek, yerel para birimi takas mekanizması kurulmasını ve bilgi ile deneyim paylaşımının artırılmasını öngörüyor. İkinci mutabakat zaptı ise Türkiye'deki FAST Sistemi ile BAE'nin anlık ödeme platformu Aani'nin entegrasyonunu hedefliyor.

TCMB ile Gambiya Merkez Bankası Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere 28 Eylül 2025 tarihinde bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Fintek Sektörü

Midas, Türkiye Fintech Ekosisteminde Rekor Seri B Yatırımı Aldı

Midas, 80 milyon ABD Doları tutarındaki Seri B yatırımıyla Türkiye'de bir fintech şirketine yapılan en büyük yatırımı gerçekleştirdi ve toplam yatırımını 140 milyon dolara çıkardı. QED Investors liderliğindeki turda IFC, HSG, QuantumLight ve diğer yatırımcılar da yer aldı. Şirket, yatırımla uluslararası standartlarda güvenlik yatırımlarını artırmayı, yeni ürünleri hızlıca sunmayı ve ABD ile Türkiye borsalarında türev ürünler sağlamayı hedefliyor.

TCMB Sektörde Denetimi Arttırdı

TCMB, PeP, ParaQR ve Payco'nun elektronik para ve ödeme hizmetleri faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Ayrıca TCMB, PayBull'un ödeme kuruluşu faaliyet iznini iptal ederek sektörde düzenleyici denetimi güçlendirdi.

Sermaye Piyasaları

SPK'dan Altı Ay Sonra İlk Halka Arz Onayı ve Yeni Faaliyet İzinleri

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Şubat ayından beri ilk kez bir şirketin halka arzına onay verdi. Dof Robotik Sanayi A.Ş., 1 TL nominal bedelli paylarını 45,00 TL sabit bedelle halka arz etti.

Birçok fona kuruluş izni verilmesinin yanında Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyet izni verildi. Alt Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 200 milyon TL başlangıç sermayeli kuruluş izni aldı. Eliptik Portföy Yönetimi A.Ş. portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi alarak ünvanını BtcTurk Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değiştirildi.

Fonventure Kitle Fonlama Platformu A.Ş. paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen platformlar listesine alındı. Doğru Bağımsız Denetim A.Ş. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi'ne eklendi. Destek Yatırım Bankası A.Ş. portföy yönetim şirketi kuruluşu onayı aldı.

BIST'ten Endekslerin Kural Setlerine Değişiklik

Borsa İstanbul, 25 Ağustos 2025 tarihinde BİST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endekslerinin Kural Setinde esaslı değişiklik yaptı ve bu değişiklik 27 Ağustos 2025 itibariyle yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklik ile Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören paylar BİST Tüm ve BİST 500 endeksleri kapsamından çıkarıldı, BİST 500 endeksi pay seçimi pazar yapısına uygun hale getirildi, dönemsel değerlemelerde kullanılan veri setleri 6 aydan 12 aya çıkarıldı ve BİST 100 ile BİST Katılım 100 endekslerinde kullanılan sıralama aralıkları 90–110 olarak güncelledi.

5 Eylül 2025 tarihinde Borsa İstanbul, BİST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endekslerinin Kural Setinde esaslı olmayan bir değişiklik gerçekleştirdi ve değişiklikler aynı tarihte yürürlüğe girdi. Gerçekleştirilen değişiklikler ile başlıklar düzenlendi ve yeni alt başlıklar eklendi.

12 Eylül 2025 tarihinde ise Borsa İstanbul, BİST Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endekslerinin Kural Setinde esaslı olmayan bir değişiklik yaptı ve değişiklikler aynı tarihte yürürlüğe girdi. Gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında yazım formatı güncellendi ve başlıklar düzenlendi, endeks kapsamına dahil edilebilecek eurobondların niteliği kuponsuz (iskontolu) ve sabit kupon oranlı olarak netleştirildi. Borsa İstanbul, tüm bu değişiklikleri güncel kural setleri ve ilgili duyurular aracılığıyla kamuya açıkladı.

Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

19 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29/A maddesi güncellendi. Yeni düzenlemeye göre, borsalar, SPK tarafından kabul edilen uluslararası prensip ve düzenlemelere uyum sağlayan finansal ölçütlerin listesini ve bu uyuma ilişkin bilgileri kamuya açıklamakla yükümlü olacak.

SPK Bankaların Kripto Para Borsalarında Saklama Hizmeti Sunmasının Önünü Açtı

SPK ilk çeyrekte ele alınan 13 Mart 2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-35/B.1 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ile III-35/B.2 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerine ilişkin kuralları belirledi. Bu düzenlemeler ile bankaların kripto varlıklara yönelik saklama hizmeti sunmasının önünü açtı. SPK verilerine göre 7 tanesi bankalar olmak üzere toplamda 11 kuruluş ilgili mevzuat kapsamında saklama kuruluşu olarak hizmet vermek üzere başvuruda bulundu.

Saklama hizmeti başvurusunun değerlendirilebilmesi için aranan koşullar ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") uygun ön görüşü ve 500 milyon TL asgari sermaye olarak belirlendi.

Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi Yönergesi Onaylandı

SPK, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların ("KVHS") Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") ile entegrasyon süreçlerine ilişkin esasları düzenleyen Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi İş ve İşlem Kuralları Yönergesi'ni 17 Temmuz 2025 tarihinde onayladı ve MKK konuya ilişkin Genel Mektup'unu (1043) 24 Temmuz 2025 tarihinde yayımladı.

Yönerge, III-35/B.2 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ'in 32'nci maddesi çerçevesinde hazırlandı. Düzenleme ile KVHS'lerin üyelik ve sicil edinim süreçleri tanımlanırken, MKK entegrasyonuna yönelik işleyiş esasları belirlendi.

Açığa Satış Yasağı Kaldırıldı

23 Mart 2025 tarihinde SPK kararıyla getirilen ve süresi en son 29 Ağustos 2025'e kadar uzatılan açığa satış yasağı süresinin dolması ve tekrardan uzatılmamasıyla yürürlükten kalktı. Böylece BİST 50 endeksindeki hisselerde açığa satış yeniden mümkün hale gelecek.

Ayrıca yine 23 Mart 2025 tarihinde SPK kararıyla düzenlenen halka açık ortaklıkların pay geri alımlarını kolaylaştıran ve kredili işlemlerde özkaynak oranını esneten uygulamalar da sürelerinin uzatılmamasıyla sona erdi. Düzenlemeler 1 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

MKK ile Arjantin Merkezi Saklama Kuruluşu Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

MKK, Arjantin Merkezi Saklama Kuruluşu (Caja de Valores) ile 24 Eylül 2025 tarihinde bir Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding - MoU) imzaladı. Amerika kıtasındaki bir merkezi saklama kuruluşu ile MKK arasında imzalanan ilk iş birliği anlaşması olan Mutabakat Zaptı, karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi, bilgi aktarımı, teknoloji transferi ve deneyim paylaşımı yoluyla Arjantin ve Türkiye sermaye piyasaları arasında entegrasyonun artırılmasını hedefliyor.

SPK Tarafından Üçüncü Çeyrekte Kuruluşuna İzin Verilen Fonlar

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu

Neo Portföy Yönetimi AŞ Onikinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Neo Portföy Yönetimi AŞ Infinity Ventures Girişim Sermayesi Yatırım

FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ FYSZ Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu

İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu

İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ Koç Topluluğu Şirketleri İkinci Özel Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu

Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Ak Portföy BİST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Atlas Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Foneria Portföy Yönetimi AŞ Yedinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ'nin Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

Nurol Portföy BİST TLREF Endeksi (TL) Borsa Yatırım Fonu

MT Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu

Qinvest Portföy Yönetimi AŞ SME FUND TR Endüstriyel Şirketler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu

One Portföy Yönetimi AŞ PRE IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

One Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

One Portföy Yönetimi AŞ Yapay Zeka Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Vega Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu

One Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu

BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlar

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

27 Ağustos 2025'te yayımlanan Varlık Yönetim Şirketleri ve devralınacak alacaklara ilişkin işlemler hakkında yönetmelik değişikliklerine göre Varlık Yönetim Şirketleri;

Üç yılda bir bağımsız denetime tabi olacak,

Fon sağlayabilecek (ortaklardan),

Devraldıkları alacaklardan doğan iştirakleri üç yıl içinde elden çıkaracak,

Alacak devri ihale usulüyle yapılacak (özel bir istisna hariç olmak üzere).

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun en az yüzde yirmilik hissesi bulunan şirketler bu kurala tabi olmayacak. Devredilebilecek alacaklar ise donuk alacaklar ve 60 günden fazla gecikmiş anapara/faiz ödemeleri ile sınırlı olacak.

Finansal Kiralama, Faktoring Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

27 Ağustos 2025'te yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Varlık Yönetim Şirketleri hakkında yönetmelik değişiklikleri, şirketlerin yalnızca katılım esasına uygun kaynaklarla faaliyet göstermesini ve münhasıran katılım esasına göre çalışanların ticaret unvanlarında "katılım" ibaresi bulundurmasını öngörüyor. Yapılan değişikliklere göre Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri;

Yalnızca kredi veya finansal kuruluşlarla ortaklık kurabilecek,

Alım satım amaçlı hisse senedi yatırımları, alacağın tahsili amaçlı pay edinimleri ve ortaklıkların sermaye artırımlarına katılmaları izne tabi olmayacak,

Kendilerinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan ortaklık ve kuruluşlarda doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olamayacak, bunların hisse senetlerini rehin olarak kabul edemeyecek ve karşılığında avans veremeyecek.

FKB Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman Şirketleri'nin 2025'in ilk 6 Aylık Konsolide Verilerini Açıkladı

Finansal Kurumlar Birliği ("FKB"), 2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin konsolide verilerini açıkladı. FKB'nin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam işlem hacmi 1 trilyon 567 milyar TL'ye ulaşırken; aktif büyüklük 1 trilyon 296 milyar TL, özkaynak büyüklüğü 255 milyar TL, müşteri sayısı ise 6,3 milyon oldu.

Veriler, banka dışı finans sektörünün geçen yılın aynı dönemine göre işlem hacminde yüzde 89, aktif büyüklüğünde yüzde 65 ve özkaynaklarında yüzde 74 artış kaydettiğini ortaya koydu. Özellikle tasarruf finansman sektöründe dikkat çekici bir büyüme yaşandı: özkaynaklar yüzde 185 artışla 49,5 milyar TL'ye, işlem hacmi yüzde 260 artışla 402,5 milyar TL'ye, aktif büyüklük ise yüzde 263 artışla 173,9 milyar TL'ye yükseldi. Faktoring, finansman, finansal kiralama ve varlık yönetim sektörlerinde de çift haneli büyüme oranları gözlendi.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğinde Yeni Düzenlemeler

27 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da değişiklik yapıldı. Düzenleme ile mevcut destek mekanizmasına "özel hesap" uygulaması getirildi.

Buna göre, HMB işletme hesabına aktarılan kaynakların belirli bir kısmını özel hesaba yönlendirecek ve bu hesapta bakiye bulunduğu sürece merkezi yönetim bütçesinden ek aktarım yapılmayacak. Ayrıca, özel hesapta oluşan gelirlerin genel bütçeye kaydedilmesi HMB'nin yetkisine bırakıldı.

Yeni karar aynı zamanda, katılım esaslı kefaletler için ayrı hesap açılması ve bu kapsamda oluşan gelirlerin katılım finans ilkelerine uygun şekilde yönlendirilmesi konusunda da HMB'ye yetki tanıyor.

TCMB Anketinde Fonlama Koşullarında Gevşeme Beklentisi

TCMB'nin yayımladığı Banka Kredileri Eğilim Anketi uyarınca 2025 yılının üçüncü çeyreğinde hem yurt içi hem de yurt dışı fonlama koşullarında belirgin bir gevşeme öngörülmektedir.

Anketin ikinci çeyrek sonuçlarına göre bankalar tarafından işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartlarda genel bir sıkılaşma yaşanırken, özellikle kısa vadeli kredilerdeki sıkılaşma dikkat çekmiştir. Üçüncü çeyrek için ise büyük işletmeler ve yabancı para kredileri dışındaki alanlarda gevşeme beklentisi öne çıkmaktadır.

Yılın üçüncü çeyreği için bankalar işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlarının, yabancı para krediler ve büyük işletmelere verilen krediler dışında genel olarak bir miktar gevşeyeceğini öngörüyor.

BDDK, Basel IV Standartlarına Uyum Kapsamında Düzenleme Taslaklarını Hazırladı

Ülkemizin de uyum taahhüdü bulunan bankacılık alanında politikaların geliştirilmesi ve uygulamada daha etkin koordinasyonun sağlanması amacıyla üye ülkelerin bankacılık otoriteleri arasında işbirliğini sağlayacak bir platform olarak oluşturulan Basel Bankacılık Denetim Komitesi'nin yayımladığı Basel IV standartları çerçevesinde "Operasyonel Riske Esas Tutarın hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı, Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Yaklaşımla Ölçülmesine ve değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı ve Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı düzenleme taslakları hazırlandı.

BDDK'dan Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına Geçiş Hazırlıkları

BDDK'nın 11 Ocak 2024 tarihli ve 10825 sayılı Kararı uyarınca; bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verilmişti.

Bu kapsamda, ödenmiş sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden doğan farkların, bankalarda ana sermayenin bir unsuru olan çekirdek sermaye içerisinde yer alması ve söz konusu farkların finansal durum tablolarında (bilançolarda) ayrı bir kalem olarak gösterilmesini sağlamak amacıyla üç düzenleme taslağı hazırlandı:

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

BDDK Faaliyet İzinleri

Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ve Team Finansman A.Ş.'ye Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde faaliyet izni verildi.

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi ve dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılığı hakkında yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Kurul'un 23 Mayıs 2024 tarih ve 10914 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Adil Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni tanındı.

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi'ne Sunulacak Elektronik Teminat Mektuplarının Takasbank Aracılığıyla Kabulü Zorunlu Hale Geldi

Bakanlıklar Teminat Yönetim Projesi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na sunulacak teminat mektuplarının elektronik ortamda kabulü 23 Haziran 2025 tarihinde uygulamaya başlandı. Bu tarihte geçiş için hazır olmayan bankaların süreçlerini tamamlayabilmeleri adına 31 Ağustos 2025 tarihine kadar ek süre verildi. Bu süre boyunca fiziki teminat mektuplarının kabulüne devam edildi. Söz konusu tarih itibarıyla yalnızca elektronik teminat mektuplarının kabulünün mümkün olacağı dikkate getirildi.

Kredi Garanti Kurumlarına Hazine Desteğinde Düzenleme

31 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteği kapsamında Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar değiştirildi. Değişiklik sayesinde 7 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlnan Cumhurbaşkanı Kararı ile KOBİ kapsamına alınan işletmeler, 31 Aralık 2025'e kadar KOBİ dışı işletmeler için azami 500 milyon TL olacak şekilde Bakanlık tarafından belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilecek.

