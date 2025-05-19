Menkul Satışlarında Dövizle İşlem ve Ödeme Yasağı Kaldırıldı

06.03.2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişki Tebliğ (Tebliğ No:220-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2025-32/72) yayımlanmış ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de (“Tebliğ”) değişiklik meydana gelmiştir.

Bu yazımızda Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişki Tebliğ (Tebliğ No:220-32/34)'de meydana gelen esaslı değişiklikler ele alınmıştır.

Tebliğ'in döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeleri düzenleyen 8. maddesinin dokuzuncu fıkrası değiştirilmiş, istisnalar daraltılmıştır.

Mevcut düzenlemeye göre, Türkiye'de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri taşıt satışı dışındaki menkul satış sözleşmelerinde bedeli ve yükümlülükleri döviz cinsinden belirleyebilecekleri hüküm altına alınmışken bazı durumlar kapsam dışı bırakılmış ve yükümlülüklerin Türk parasıyla yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştı.

Söz konusu değişiklik ile önceki düzenleme kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu tutulan haller kaldırılmıştır. Böylece, ayrıca bir sınırlama olmaksızın, hem Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt sözleşmeleri haricinde menkul satış sözleşmelerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları hem de ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden yapmaları mümkün hale gelmiştir.

SONUÇ: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 220-32/34) 06.03.2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile değişiklikler meydana gelmiş olup Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Taşıt sözleşmeleri hariç olmak üzere menkul satış sözleşmelerinde, Türk parasıyla ödeme zorunluluğu getirilen haller kaldırılmış döviz cinsinden veya dövize endeksli bedel belirlenmesi ve dövizle ödeme yapmaları mümkün hale getirilmiştir.

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