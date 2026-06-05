İşçilik Alacakları, İşçi Hakları Ve İş Davaları

İşçilik alacakları, yalnızca bir ücret ödeme meselesi değil; Anayasa'dan uluslararası sözleşmelere, iş mevzuatından Yargıtay içtihadına kadar uzanan çok katmanlı bir hukuki güvenceler bütününün temelidir. İşverenin iş ilişkisinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, bir işçi alacağı doğurmakla kalmaz; aynı zamanda cezai yaptırımlar, idari para cezaları ve hukuki sorumluluk gibi geniş bir sonuçlar silsilesini de beraberinde getirir.

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İşçilik alacakları, yalnızca bir ücret ödeme meselesi değil; Anayasa'dan uluslararası sözleşmelere, iş mevzuatından Yargıtay içtihadına kadar uzanan çok katmanlı bir hukuki güvenceler bütününün temelidir. İşverenin iş ilişkisinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, bir işçi alacağı doğurmakla kalmaz; aynı zamanda cezai yaptırımlar, idari para cezaları ve hukuki sorumluluk gibi geniş bir sonuçlar silsilesini de beraberinde getirir. Dolayısıyla konuya yalnızca ne kadar tazminat ödenecek sorusunun ötesinden bakmak, doğru bir hukuki değerlendirme için zorunludur. Bu makalede işçilik alacaklarının hukuki tanımı ve kapsamı, alacak türlerinin sınıflandırılması, sair işçilik alacakları olarak bilinen kalemler, giydirilmiş ücret kavramı ile hesaplama yöntemleri ve zamanaşımı süreleri ele alınmaktadır. Bunların yanı sıra işçilik alacağı davası sürecinde dikkat edilmesi gereken usul kuralları, delil yönetimi ve sık karşılaşılan hatalar da bu yazının kapsamına girmektedir.

İşçilik Alacakları Nedir ve Hangi Hakları Kapsar

İşçilik alacağı, bir iş ilişkisi çerçevesinde işçi ile işveren arasında kurulan hizmet sözleşmesinden ya da doğrudan kanun hükmünden doğan ve işçinin talep etme hakkına sahip olduğu her türlü parasal veya hukuki edinimi ifade eder. Bu tanım, yalnızca aylık ücret ödemelerini değil; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai alacağı ve daha pek çok kalemi bir arada kapsar. Türk hukukunda işçi alacağı kavramının temel dayanağı 4857 sayılı İş Kanunu olmakla birlikte, Türk Borçlar Kanunu'nun hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri de bu alanda tamamlayıcı bir işlev görür.

4857 sayılı Kanun'un kapsamında bir işçi-işveren ilişkisinin varlığından söz edebilmek için ortada gerçek bir bağımlılık ilişkisi bulunmalıdır. İşçinin bağımsız çalışmaması, işverenin talimat ve denetimine tabi olması, ücret karşılığı iş görmesi bu ilişkinin temel unsurlarıdır. Uygulamada özellikle hizmet sözleşmesinin varlığı tartışmalı olan durumlarda, mahkemeler sözleşmenin adına değil özüne bakarak bağımlılık unsurunu somut olgularla saptamaktadır. Bu değerlendirme, işçilik alacağı davalarında çoğu zaman davanın kaderini belirleyen ilk aşamadır.

İşçilik alacaklarının hukuki dayanağı yalnızca sözleşme serbestisiyle sınırlı değildir. Kanun, işçi aleyhine sözleşme yapılmasını açıkça yasaklamış; emredici hükümler aracılığıyla asgari güvence standartlarını belirlemiştir. Başka bir ifadeyle, işçinin daha az hakla yetinmeyi kabul ettiğine dair bir sözleşme hükmü, kanunun tanıdığı hakları ortadan kaldırmaz; bu hüküm geçersiz sayılır ve işçi kanuni haklarını talep etmeye devam eder. Uygulamada bu durum özellikle ücret ve fazla mesai alacaklarında sıklıkla gündeme gelmektedir.

Bununla birlikte, işçilik alacağının kapsamını somutlaştıran şey yalnızca kanun hükümleri değil; Yargıtay içtihadının yıllar içinde geliştirdiği yorumlar ve standartlardır. Yargıtay, pek çok kararında "işçilik alacağı" ifadesini geniş yorumlamış, belirli nitelikteki ödemelerin bu kapsama girip girmeyeceğini titizlikle saptamıştır.

İş sözleşmesini belirleyen ölçüt, hukuki-kişisel bağımlılıktır. İş sözleşmesini diğer iş görme sözleşmelerinden ayırt eden nokta, gerek Türk hukukunda gerek Kıta Avrupası’nda işçinin işverene bağımlı olarak işini görmesi, işverenin iş organizasyonu içinde hiyerarşik bir bağ ile çalışması olarak ifade edilmektedir ve iş hukukunu da çembere alan ekonomik-teknolojik gelişmeler bağımlılık kavramını belirsizleştirmektedir (Doğan, Sevil: İş Sözleşmesinde Bağımlılık Unsuru, İzmir 2016, s. 19). Gerçek anlamda hukuki bağımlılık işçinin işin yürütümüne ve işyerindeki talimatlara uyma yükümlülüğünü içerir. İş sözleşmesinde bağımlılık unsurunun içeriğini işverenin talimatlarına göre hareket etmek ve iş sürecinin ve sonuçlarının işveren tarafından denetlenmesi oluşturmaktadır. Bağımlılık iş sözleşmesini karakterize eden unsur olup, genel anlamıyla bağımlılık, hukuki bağımlılık olarak anlaşılmakta olup, işçinin belirli veya belirsiz bir süre için işverenin talimatına göre ve onun denetimine bağlı olarak çalışmasını ifade eder. İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- Yargıtay, Hukuk Genel Kurulu, E. 2016/1909, K. 2020/194, T. 20.02.2020

Özellikle kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu sektörlerde işçinin çalışma ilişkisini kanıtlaması, alacak taleplerinin önünde ciddi bir hukuki engel oluşturabilmektedir. Bu nedenle erken aşamada delil yönetimi —iş yerinde düzenli olarak kullanılan sistemler, banka kayıtları, tanık ifadeleri, mesaj ve e-posta yazışmaları— kritik bir önem taşımaktadır. Dava açıldıktan sonra toplanmaya çalışılan deliller, daha önce korunmuş olsaydı sağlayacağı sonucu her zaman üretmeyebilir.

İşçilik Alacaklarının Sınıflandırılması

İşçilik alacakları, hukuki niteliklerine ve doğuş kaynaklarına göre üç ana grupta değerlendirilebilir: ücret alacakları, tazminat alacakları ve diğer haklar kapsamındaki alacaklar. Bu sınıflandırma, yalnızca akademik bir ayrım değil; aynı zamanda zamanaşımı süreleri, ispat yükü ve icra takibinde uygulanacak usul açısından pratik sonuçlar doğuran bir ayrımdır.

Ücret alacakları, iş ilişkisinin en temel ediminden doğan ve doğrudan hizmetin karşılığını oluşturan alacakları kapsar. Aylık ücret, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmalar nedeniyle doğan ücret alacakları bu grubun başlıca kalemleridir. Ücret alacaklarının en temel özelliği, bunların aylık olarak tekrar eden nitelik taşıması ve çalışmanın yapılmış olmasıyla birlikte muaccel hale gelmesidir; yani işçinin bu alacağı talep etmesi için herhangi bir bildirime ya da ihtara gerek yoktur.

Tazminat alacakları ise iş ilişkisinin sona erme biçimiyle doğrudan bağlantılıdır. Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalışmış ve iş sözleşmesi kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde sona ermiş işçiye ödenmesi zorunlu olan bir güvencedir. İhbar tazminatı ise haksız fesih durumunda ya da bildirim sürelerine uyulmaksızın yapılan fesihlerde gündeme gelen bir tazminat kalemidir. Kötüniyet tazminatı, geçersiz fesih halinde ödenmesi gereken işe iade tazminatı ve eşit davranma borcunun ihlalinden kaynaklanan tazminat ise tazminat alacakları grubunun diğer kalemlerini oluşturur.

İşçi hakları nelerdir sorusuna verilecek kapsamlı bir yanıt, bu iki grubun ötesinde üçüncü bir başlık daha açmayı gerektirir: diğer alacaklar. Yıllık izin ücreti, asgari geçim indirimi farkı, ücret zammından kaynaklanan alacaklar ve işverenin ikramiye taahhüdünden doğan alacaklar bu kategoride değerlendirilir. Her bir kategorinin hukuki dayanağı, zamanaşımı süresi ve ispat yükü farklılık gösterdiğinden, pratik hukuki değerlendirme bu ayrıma dayanılarak yapılmalıdır.

Sair İşçilik Alacakları Nedir

Sair işçilik alacakları, iş hukukunda doğrudan ücret ve tazminat kategorisine girmeyen ancak iş ilişkisinin parçası olan ve işçinin kanun ya da sözleşme gereği talep edebileceği ek nitelikteki alacak kalemlerini ifade etmektedir. Uygulamada bu kavram, özellikle arabuluculuk başvurularında ve dava dilekçelerinde sıkça kullanılmakla birlikte, kapsamının ne olduğu konusunda zaman zaman belirsizlik yaşanmaktadır. Sair işçilik alacakları nedir sorusunun doğru yanıtlanması, alacak hesabının eksiksiz yapılabilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Fazla mesai alacağı, sair işçilik alacakları arasında en sık gündeme gelen kalemdir. 4857 sayılı Kanun'a göre haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşan her saat, fazla mesai sayılmakta ve belirli bir zamlı ücret üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Uygulamada pek çok işveren, işçilerinin fazla mesai çalışmasını kayıt altına almamakta; bu durum, ilgili alacağın ispatlanmasında ciddi güçlüklere yol açmaktadır. Yargıtay, fazla mesainin tanık beyanı ve işyeri kayıtlarıyla ispatlanabileceğini kabul etmekle birlikte, hesaplanan fazla mesai miktarından takdiren indirim yapılması gerektiğini de içtihat olarak yerleştirmiştir.

Hafta tatili ücreti, hafta içinde çalışma hakkı kazanmış olmasına karşın pazar günü —ya da belirlenmiş hafta tatili gününde— çalıştırılan işçinin talep edebileceği zamlı ücret alacağını kapsar. Ulusal bayram ve genel tatil ücreti de benzer bir mantıkla işlemekte; resmi tatil günlerinde çalıştırılan işçiye ayrıca ücret ödenmesi zorunlu olmaktadır. Bu alacakların hesabında, giydirilmiş ücretin esas alınması gerektiği Yargıtay içtihadıyla sabittir.

Yıllık ücretli izin hakkı, iş sözleşmesinin devamı sırasında kullandırılması zorunlu olan bir hak olmakla birlikte, sözleşmenin sona ermesiyle birlikte kullanılmayan izin günlerinin ücret olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme, işçilik alacağının en somut kalemlerinden birini oluşturur ve hak kazanılmış olmasına karşın kullandırılmayan her izin günü için ayrıca hesaplanmalıdır. Bununla birlikte, yıllık izin alacağının ispatı çoğu zaman sorun yaratmaktadır; zira işverenin izin defterini düzenli tutmadığı durumlarda ispat yükü fiilen işverenin üzerinde kalmaktadır.

İkramiye, prim, komisyon ve benzeri ek ödemeler de belirli koşullar altında sair işçilik alacakları kapsamına dahil olabilmektedir. Bu tür ödemelerin sözleşmede ya da işyeri uygulamasında yer alması yeterlidir; ayrıca yazılı bir taahhüde gerek olmadığı kabul görmektedir. Bunların dışında, işverence sağlanan yemek ve yol yardımları, eğer nakdi ya da süreklilik arz eden bir uygulama olarak yerleşmişse ücret eklerinden sayılmakta ve giydirilmiş ücretin bir parçasını oluşturmaktadır.

Mahkemece fazla mesai ücret alacağından %50 oranında takdiri indirim yapılmıştır. Tanık beyanları ile hesaplanan fazla mesai ücretinden takdiri indirim yapılması yerinde ise de, yapılan takdiri indirim oranı, hakkın özünü etkileyecek derecede yüksek olup, içtihatların gözettiği amacı aşmaktadır. Mahkemece daha makul oranda indirim yapılması gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır. İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- Yargıtay, 9. Hukuk Dairesi, E. 2013/16903, K. 2015/12875, T. 01.04.2015

Mahkemece davacının fazla mesai yaptığı kabul edilerek hükme esas alınan bilirkişi raporunda hesaplanan fazla mesai alacağı üzerinden %30 oranında takdiri indirim yapılarak fazla mesai alacağı hüküm altına alınmıştır. Dosya içeriği ve tanık anlatımlarına göre hesaplanan fazla mesai alacağından % 50 den az olmamak üzere hakkaniyet indirimi yapılması gerekirken, daha düşük oranda indirim yapılması hatalı olmuştur." İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi, E. 2013/25037, K. 2013/21337, T. 10.10.2013

Anayasal ve Uluslararası Düzeyde İşçi Hakları

İşçi haklarının yalnızca iş mevzuatı çerçevesinde ele alınması, bu hakların gerçek hukuki ağırlığını kavramayı zorlaştırır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, işçi haklarını doğrudan güvence altına alan birden fazla hüküm içermektedir. Anayasa'nın 49. maddesi çalışma hakkını ve ödevini, 50. maddesi çalışma koşullarına ilişkin güvenceleri, 51 ve 52. maddeleri sendika hakkını, 53. maddesi toplu iş sözleşmesini, 54. maddesi ise grev ve lokavtı düzenlemektedir. Bu anayasal güvenceler, işçilik alacaklarının hukuki temelini en üst normatif düzeyde besleyen kaynaklardır.

Türkiye'nin onaylamış olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri de bu alanda belirleyici bir rol oynamaktadır. ILO'nun temel sözleşmeleri arasında yer alan ve zorla çalıştırma yasağına, örgütlenme özgürlüğüne, ayrımcılık yasağına ve çocuk işçiliğine ilişkin düzenlemeler, Türk iç hukuku açısından bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Uygulamada ise bu sözleşmelerin iç hukuk üzerindeki etkisi ağırlıklı olarak yargı yorumu kanalıyla kendini göstermektedir.

Avrupa Birliği normları doğrudan Türk hukukunun kaynağı olmamakla birlikte, iş hukuku alanındaki yasal düzenlemelerin hazırlanmasında önemli bir referans çerçevesi oluşturmuştur. Özellikle eşit davranma yükümlülüğü, çalışma süreleri ve atipik istihdam biçimlerine ilişkin mevzuatta AB direktiflerinin etkisi açıkça görülmektedir. Bu uluslararası çerçeve, işçi hakları nelerdir sorusuna salt iç hukuk kaynaklı yanıtlardan çok daha geniş ve bütünlüklü bir perspektif sunar. Dolayısıyla işçilik alacağı davalarında ulusal mevzuatın yanı sıra uluslararası güvence standartlarının da gözetilmesi, hem hukukçular hem de doğrudan etkilenen kişiler açısından önem taşımaktadır.

İş Kanunu Kapsamındaki Temel İşçi Hakları

4857 sayılı İş Kanunu, Türk iş hukukunun temel ve bütünleyici kaynağıdır. Kanun, işçilere tanıdığı hakları salt bir beyan düzeyinde bırakmamış; bunları emredici hükümlerle güvence altına almış ve bu haklardan feragati büyük ölçüde geçersiz saymıştır. Bu yapı, işçi ile işveren arasındaki sözleşme özgürlüğünü işçi aleyhine sınırlandıran bir denge mekanizması olarak işlev görmektedir.

Kıdem tazminatı hakkı, Türk iş hukukunun en köklü güvencelerinden biridir. Belirli bir hizmet süresini tamamlamış işçi, iş sözleşmesinin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Tazminatın miktarı, işçinin son giydirilmiş ücreti esas alınarak hesaplanır ve her hizmet yılı için bir maaş tutarı üzerinden belirlenir. Ancak bu hesaplama ilk bakışta basit görünse de pratikte önemli tartışmalara yol açmaktadır: giydirilmiş ücretin kapsamı, hizmet süresinin nasıl hesaplandığı ve tazminat tavanı gibi konular, uygulamada sıklıkla uyuşmazlık konusu olmaktadır.

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin kanunun öngördüğü bildirim sürelerine uyulmaksızın feshedilmesi durumunda gündeme gelir. Hizmet süresine bağlı olarak değişen bu süreler, işçi ve işveren için karşılıklı bir yükümlülük doğurur; ancak uygulamada işveren tarafının bu sürelere uymaksızın feshe gittiği durumlar oldukça yaygındır. Bu noktada ihbar tazminatının tutarı, bildirim süresinin ücret karşılığı üzerinden hesaplanır.

Ücret güvencesi ise iş hukukunun belki de en temel işlevini yerine getiren düzenleme alanıdır. İş Kanunu, asgari ücretin altında ücret ödenmesini yasaklamış; ücreti güvence altına alan çeşitli mekanizmalar öngörmüştür. Ücretin zamanında ödenmemesi durumunda işçiye belirli koşullar altında iş sözleşmesini haklı fesih hakkı tanındığı gibi, gecikmiş ücretler için faiz işletilmesi de mümkündür. Özellikle toplu işçi çıkarmalarında ve işverenin iflası durumunda işçi alacaklarını güvence altına alan İşsizlik Sigortası Fonu mekanizmaları da bu başlık altında ele alınmalıdır.

Eşit davranma yükümlülüğü, işverenin dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç ve benzeri nedenlerle işçiler arasında ayrımcılık yapmasını yasaklayan emredici bir kuraldır. Bu yükümlülüğün ihlali, ayrıca tazminat hakkı doğurabilmekte ve işçilik alacakları hesabının bir parçasını oluşturabilmektedir. Söz konusu güvencenin varlığı, özellikle benzer durumdaki diğer işçilerle karşılaştırma yapılabildiği hallerde somut bir hukuki dayanak sağlamaktadır.

Bilindiği üzere, kıdem tazminatının yanında ihbar tazminatı da giydirilmiş ücret üzerinden hesap edilmektedir. Mahkemenin hükmüne uyduğu bozma kararında giydirilmiş ücretin tespitine ilişkin bozma yapıldığı dikkate alındığında ihbar tazminatının da bozma sonrası tespit edilen giydirilmiş ücret üzerinden hesap ettirilerek hüküm altına alınması gerekirken ihbar tazminatı bakımından bozma öncesi rapordaki günlük 46,61 TL giydirilmiş ücrete göre saptanan ıhbar tazminatına karar verilmesi hatalı olmuştur. İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- Yargıtay, 7. Hukuk Dairesi, E. 2013/15928, K. 2014/11132, T. 26.05.2014

Giydirilmiş Ücret Nedir

Giydirilmiş ücret, çıplak ücretin —yani işçiye ödenen temel aylık ücretin— üzerine eklenen tüm sosyal yardımlar, primler, ikramiyeler ve düzenli nitelikteki ek ödemelerin de dahil edilmesiyle ulaşılan brüt toplam ücret anlamına gelir. Başka bir ifadeyle, giydirilmiş ücret işçinin fiilen elde ettiği ekonomik değerin bütününü temsil eder. Bu kavramın önemi, yalnızca teorik bir sınıflandırma meselesi olmaktan öte; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının hesaplanmasında doğrudan belirleyici olmasından kaynaklanmaktadır.

İşçilik Alacaklarının Temel Kalemleri

İşçi alacakları, iş ilişkisinin sona ermesiyle birlikte ya da sürerken doğan ve işverenin yerine getirmekle yükümlü olduğu çeşitli mali yükümlülüklerin toplamından oluşur. Bu kalemler arasında en belirleyici olanları kıdem tazminatı ve ihbar tazminatıdır; ancak uygulamada fazla mesai ücreti, yıllık izin alacağı ve hafta tatili ücreti de işçilik alacakları hesabının ayrılmaz parçalarını oluşturur. Her bir kalemin hukuki dayanağı, hesaplama yöntemi ve doğum koşulları birbirinden farklıdır; bu nedenle taleplerin doğru sınıflandırılması ve zamanında ileri sürülmesi, hak kaybını önlemenin temel koşuludur.

Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplama Yöntemi

Kıdem tazminatı, Türk iş hukukunun en köklü kurumlarından biri olup işçinin belirli koşulları sağlaması hâlinde iş sözleşmesinin sona ermesi üzerine doğan parasal bir alacaktır. Bu hakkın kazanılabilmesi için işçinin aynı işverende (veya 4857 sayılı Kanun'un 6. maddesi kapsamında işyeri devrinde devreden ve devralan nezdinde geçen süreler birlikte hesaplanarak) en az bir yıl kesintisiz çalışmış olması gerekmektedir. Kıdem tazminatı, 4857 sayılı Kanun'da değil, yürürlükteki 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde düzenlenmektedir. B ir yıllık çalışma süresi hesaplanırken deneme süresi de dahil olmak üzere fiilî çalışma günleri esas alınır; izinler, hastalık raporu süreleri ve işverenin rızasıyla gerçekleşen devamsızlıklar kural olarak bu hesabın dışında bırakılmaz.

Kıdem tazminatı hakkının doğabilmesi için iş sözleşmesinin belirli fesih türleriyle sona ermesi zorunludur. İşverenin iş sözleşmesini geçerli ya da haklı bir sebep olmaksızın feshetmesi durumunda kıdem tazminatı doğar. Bununla birlikte işçinin sözleşmeyi kendisinin feshettiği durumlarda da bu hak saklıdır; işçinin haklı nedenle istifa etmesi, askerlik görevi, emeklilik veya kadın işçilerin evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde sözleşmeyi feshetmesi hâllerinde kıdem tazminatı talep edilebilir. Öte yandan işçinin istifasının herhangi bir haklı nedene dayanmaması hâlinde kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkmaktadır; bu ayrımın doğru yapılabilmesi, özellikle istifa belgelerinin düzenlenme biçiminde kritik önem taşır.

Hesaplama yöntemi bakımından kıdem tazminatı, işçinin son giydirilmiş ücreti esas alınarak her tam çalışma yılı için bir aylık brüt ücret tutarında hesaplanır. Kısmi yıllar, orantılı biçimde tazminat tutarına yansıtılır. Uygulamada sıkça karşılaşılan hatalardan biri, hesaplamanın çıplak ücret üzerinden yapılmasıdır; oysa kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş ücretin esas alınması zorunludur. Giydirilmiş ücretin nasıl belirleneceği, bir önceki bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken bir diğer unsur tavan ücret sınırlamasıdır. Bir yıllık çalışma karşılığı ödenecek kıdem tazminatı miktarı, yasal olarak belirlenen tavan rakamını aşamaz. Bu tavan miktarı dönemsel olarak güncellenmekte olup 2026 yılında güncel rakam 01 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemi için 64.948,77-TL'dir. Tavan uygulaması, özellikle üst düzey yöneticiler ve yüksek ücretli çalışanlar bakımından hesaplama sonucunu belirgin biçimde etkileyebilmektedir. Dolayısıyla tavan tutarı üzerinde ücret alan işçilerin kıdem tazminatı hesabı, ayrı bir dikkat ve uzmanlık gerektirmektedir.

Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının günlük giydirilmiş ücretin tespitinde aldığı asgari ücrete hiçbir bedel eklenmemiştir. Oysa taraflar arasında imzalanan kapıcılık sözleşmesinde kapıcı dairesinde kira ödemeden oturulacağı, elektrik ve su giderlerinin kapıcı tarafından ödeneceği yazılıdır. Davacı taraf kapıcı dairesinde oturduğundan tazminatlarının hesaplamasındaki esas alınacak giydirilmiş ücrete kira bedeli ve ısınma giderlerinin de eklenmesi gerekmektedir. Bu sebeple kira bedelinin miktarı araştırılarak bu tutarın bir güne isabet eden miktarı bulunmalı, bu suretle bulunacak miktar davacının günlük çıplak ücretine eklenerek giydirilmiş ücreti tespit edilmelidir. Ayrıca ısınma giderinin apartman yönetimi tarafından karşılanıp karşılanmadığı da araştırılarak, taraflardan sorularak ve gerekirse tanık yeniden dinlenerek giydirilmiş ücrete eklenip eklenmeyeceği belirlenmeli ısınma yardımının eklenmesi gerektiği kanaatine ulaşılırsa tüm yıla teşmil edilmeyerek kaloriferlerin yandığı dönemle sınırlı olarak hesaplanması gerektiği de göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerekir. Öte yandan davacıya süt parası ödendiği dosya kapsamı ile sabit ise de giydirilmiş brüt ücret hesabında dikkate alınmaması isabetli olmamıştır. İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi, E. 2016/7067, K. 2019/5678, T. 11.03.2019

İhbar Tazminatı Şartları ve Süreleri

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden tarafın yasal bildirim süresine uymaksızın sözleşmeyi sonlandırması hâlinde karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Bu yükümlülük yalnızca işvereni değil işçiyi de kapsar; işçinin bildirim süresine uymaksızın işi bırakması durumunda işveren de ihbar tazminatı talep edebilir. Dolayısıyla ihbar tazminatı, iş ilişkisinin sonlandırılmasında tarafların birbirine karşı olan bildirim yükümlülüğünün ihlali üzerine doğan karşılıklı bir yaptırım mekanizmasıdır.

Yasal ihbar süreleri, işçinin kıdemine göre kademelendirilerek belirlenmiştir. 6 aydan az kıdemli işçiler için 2 haftalık, 6 ay ile 1.5 yıl arası kıdem için 4 haftalık, 1.5 yıl ile 3 yıl arası kıdem için 6 haftalık, 3 yıldan fazla kıdem için 8 haftalık bildirim süresi öngörülmüştür. Bu süreler asgari sınır niteliğinde olup iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesiyle arttırılabilir; ancak azaltılması mümkün değildir. Azaltma yönünde yapılan sözleşme hükümleri geçersiz sayılır ve yasal süreler uygulanmaya devam eder.

Bildirim yükümlülüğü, fesih iradesinin karşı tarafa ulaştığı andan itibaren işlemeye başlar. İşveren, bildirim süresine uymak yerine ücretin peşin ödenmesi yoluyla sözleşmeyi derhal feshedebilir; bu durum ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İhbar tazminatının hesaplanmasında da kıdem tazminatında olduğu gibi giydirilmiş ücret esas alınır. Kural olarak ihbar süresine karşılık gelen günlük giydirilmiş ücret, bildirim süresiyle çarpılarak tazminat miktarı bulunur.

Uygulamada dikkat edilmesi gereken husus, ihbar tazminatının feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığına göre farklılaşmasıdır. İşçi ya da işveren haklı nedenle iş sözleşmesini feshettiğinde ihbar tazminatı hakkı doğmaz; çünkü haklı fesih, bildirim süresine bağlı kalmaksızın derhal gerçekleştirilebilir. Bu nedenle feshin hukuki nitelendirilmesi, özellikle ihbar tazminatı talebi bakımından belirleyici sonuçlar doğurur ve hatalı bir nitelendirme hem alacağın eksik hesaplanmasına hem de dava sürecinde hak kaybına yol açabilir.

Fazla Mesai, Yıllık İzin ve Hafta Tatili Ücretleri

İşçilik alacakları hesabında kıdem ve ihbar tazminatı kadar önem taşıyan; ancak uygulamada çok daha sık göz ardı edilen kalemler fazla mesai ücreti, yıllık izin alacağı ve hafta tatili ücreti olarak sıralanabilir. Bu üç kalem, iş ilişkisi süresince birikebilen ve iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte muaccel hâle gelen alacak türlerindendir. Özellikle uzun yıllar boyunca aynı işyerinde çalışan işçiler bakımından bu kalemlerin birikimli tutarı, kıdem tazminatını bile aşabilmektedir.

Fazla mesai, haftalık 45 saati aşan çalışma süresini ifade etmektedir. Fazla saatlerle yapılan çalışmanın karşılığı, normal ücretin yüzde elli fazlası olarak ödenmek zorundadır. Serbest zaman olarak da kullanılabilecek olan bu hak, işçinin yazılı onayına bağlıdır. Uygulamada işverenlerin zaman zaman fazla mesainin varlığını inkâr ettiği ya da ücretinin ödendiğini savunduğu görülmektedir; bu nedenle delil yönetimi bu alacak kalemi bakımından büyük önem taşır. İşçinin fazla mesai yaptığını ispat etmesi gerekmekte olup tanık beyanları, mesai çizelgeleri, güvenlik kamerası kayıtları ve giriş-çıkış logları delil olarak kullanılabilir.

Somut olayda, her ne kadar davacı tanıklarının da davasının bulunduğu gerekçesi ile tanık beyanlarına itibar edilmeyerek fazla çalışma ücreti alacağı isteminin reddine karar verilmiş ise de, tek başına tanıkların husumetli olması beyanlarının kabul edilmemesi için yeterli değildir. Dairemizce daha önce incelemesi yapılıp onanan bazı dosyalarda (Manavgat İş Mahkemesinin 2011/ 413, 414, 415, 416, 417 Esas ve 2014/ 230 Esas) davalı işyerinde fazla çalışma yaptırıldığı görülmektedir. Bu nedenle tarafların diğer delilleri de toplanarak davacının fazla çalışma yaptığı sabit olduğu taktirde fazla çalışma alacağının kabulüne karar vermek gerekirken hatalı değerlendirme ile reddine karar verilmesi hatalıdır. İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- Yargıtay, 7. Hukuk Dairesi, E. 2015/757, K. 2016/7265, T. 28.03.2016

Yıllık ücretli izin alacağı, iş sözleşmesinin sona ermesi hâlinde kullandırılmamış izin günlerinin ücret karşılığı olarak talep edilmesiyle doğar. İşçinin iş sözleşmesinin devam ettiği süre içinde izin ücretini talep etmesi mümkün değildir; ancak sözleşme sona erdiğinde kullanılmayan izin günlerinin karşılığı, son ücret üzerinden hesaplanarak işverence ödenmek zorundadır. Yıllık izin süreleri kıdeme göre farklılaşmakta olup 1–5 yıl için 14 gün, 5–15 yıl için 20 gün, 15+ yıl için 26 gün şeklinde belirlenmektedir.

Yıllık izin ücretinin hesabında, asgari geçim indiriminin, koli priminin ve yemek sosyal yardımının hesaba esas ücrete eklenemeyeceğinin düşünülmemesi hatalıdır. Yıllık izin ücreti, giydirilmiş brüt ücret üzerinden değil, çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanmalıdır. İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- Yargıtay, 9. Hukuk Dairesi, E. 2013/7874, K. 2014/40512, T. 29.12.2014:

Hafta tatili ücreti ise işçinin iş sözleşmesinde ya da yasal düzenlemede öngörülen hafta tatili günlerinde çalıştırılmasına karşın bu çalışmanın ücretinin ödenmemesi hâlinde doğan bir alacaktır. Hafta tatilinde çalışma karşılığında ödenmesi gereken ücret, normal ücretin bir katı fazlası olarak hesaplanır. Yani normalde Pazar günleri tatil olan bir işçi, o gün çalışırsa hem hafta tatili olarak ücretini, hem de çalıştığı günün ücreti alır ve hafta tatilindeki çalışma 2 gün sayılır. Uygulamada işverenler zaman zaman hafta tatili çalışmalarını normal fazla mesai kapsamında değerlendirmekte; bu durum işçi aleyhine bir hesaplama hatası doğurmaktadır. Dolayısıyla fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil çalışmalarının birbirinden ayrıştırılarak doğru sınıflandırılması hem alacak miktarının tam hesaplanması hem de dava sürecinde usul hatalarından kaçınılması bakımından kritik önem taşır.

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı

İşçilik alacaklarında zamanaşımı, iş hukuku davalarının belki de en sık karşılaşılan teknik meselelerinden birini oluşturmaktadır. Zamanaşımı sürelerinin yanlış hesaplanması ya da bu sürelerin işlemekte olduğundan habersiz kalınması, işçinin haklı olduğu bir davada usulden reddedilen talepler nedeniyle ciddi hak kaybına uğramasına yol açabilir. Bu bölümde zamanaşımının iş hukukundaki işlevi, farklı alacak kalemleri için öngörülen süreler ve bu süreleri etkileyen hukuki mekanizmalar ele alınmaktadır.

Zamanaşımı Kavramı ve İş Hukukundaki Yeri

Zamanaşımı, bir hakkın belli bir süre içinde kullanılmaması hâlinde o hakkın dava yoluyla ileri sürülme imkânının —hakkın kendisi sona ermeksizin— zayıflamasını ifade eden bir hukuki kurumdur. Türk hukukunda zamanaşımı, hakkı ortadan kaldırmaz; yalnızca alacaklının bu hakkı mahkeme önünde zorla ileri sürebilme gücünü sınırlar. Borcun kendisi sona ermediğinden borçlunun zamanaşımına rağmen ödeme yapması hâlinde bu ödeme geçerlidir ve geri talep edilemez. Ancak borçlunun zamanaşımı def'ini ileri sürmesi durumunda mahkeme, alacağın esasına girmeksizin davayı reddedebilmektedir.

İş hukukunda zamanaşımı meselesi, uzun yıllar boyunca hem mevzuat hem de yargı içtihadı açısından tartışmalı kalmıştır. Özellikle 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu öncesinde geçerli olan düzenlemede kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve benzeri işçilik alacakları için farklı zamanaşımı süreleri öngörülmekte; bu durum hem işçiler hem de işverenler açısından önemli belirsizliklere yol açmaktaydı. 7036 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme çerçevesinde işçilik alacaklarında genel zamanaşımı süresi beş yıl olarak yeniden belirlenmiştir. Bu düzenleme öncesinde kıdem ve ihbar tazminatı gibi kalemler için on yıllık zamanaşımı süresi uygulanmaktaydı; dolayısıyla söz konusu değişiklik, özellikle geçmişe dönük alacak talepleri bakımından belirleyici sonuçlar doğurmuştur.

Beş yıllık genel zamanaşımı süresi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu süre içinde dava açılmaz ya da zamanaşımını kesen bir işlem gerçekleştirilmezse alacak hakkı talep edilebilir olmakla birlikte mahkeme önünde dava yoluyla ileri sürülemez hâle gelir. Ancak zamanaşımı süresinin hangi tarihten itibaren işlemeye başlayacağı, zaman zaman tartışma konusu olmaktadır. Özellikle yıllık izin alacağı ve fazla mesai ücreti gibi kalemler için zamanaşımının sözleşmenin sona ermesiyle mi yoksa her bir alacak kaleminin muaccel olduğu tarihten itibaren mi başlayacağı meselesi, uygulamada farklı değerlendirmelere konu olmuştur.

Ücret alacakları bakımından ise iş ilişkisi sürerken her ay muaccel olan ücret taleplerinde zamanaşımı süresi, her bir ücret alacağı için ayrı ayrı işlemeye başlar. Bu durum, özellikle uzun süreli çalışma ilişkilerinde ve birden fazla döneme yayılan alacaklar söz konusu olduğunda hesaplamanın oldukça karmaşık bir hâl aldığı anlamına gelmektedir. Uygulamada sıkça karşılaşılan sorunlardan biri, işçinin birden fazla alacak kalemi için aynı zamanaşımı süresinin geçerli olduğunu varsaymasıdır; oysa her kalem için sürenin başlangıç tarihi ve uzunluğu ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Fazla mesai ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarında zamanaşımı, söz konusu ücretin ödenmesi gerektiği — yani muaccel olduğu — tarihten itibaren başlar. İş sözleşmesinin devam ettiği sürede de işlemeye devam eden bu süre, özellikle yıllarca aynı işyerinde çalışan ve o dönemlere ilişkin alacaklarını iş sözleşmesi sona erdikten sonra talep eden işçiler bakımından hak kaybına zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla işçilerin alacaklarını ne zaman talep edebileceklerini ve zamanaşımı süresinin ne zaman dolacağını önceden belirlemeleri, erken hukuki değerlendirmenin neden bu denli kritik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Mahkemece her ne kadar bilirkişinin ek raporunda fazla mesai ücreti alacağının 04/04/2006-01/01/2007 tarihleri arasında olduğunun belirtildiği fazla mesai alacaklarının doğdukları ayda muaccel olacağından talep tarihinden itibaren zaman aşımı işlemeye başlayacağı, davacının ıslah tarihinin 19/02/2015 tarihi olduğu, bu tarihten itibaren geriye doğru 5 yıllık zaman aşımı süresinin geçmiş olduğu, bu sebeple taleple ıslah edilen 04/04/2006-01/01/2007 tarihleri arasındaki dönem için bilirkişinin ek raporunda hesaplanan fazla mesai alacağının zaman aşımına uğradığı ve davacının bu sebeple fazla mesai alacağının reddine karar verilmesi gerektiği belirtilmiş ise de, davacı tarafça dava dilekçesinde 100 TL fazla mesai ücreti alacağı isteğinde bulunulmuştur. Dava tarihi 17.03.2011 olup 04/04/2006-01/01/2007 tarihleri arasındaki dönem için davacının fazla mesai yaptığından bahisle fazla mesai ücreti alacağı hesaplanmıştır. Davacının dava dilekçesinde talep ettiği fazla mesai alacağı miktarının dava tarihi itibarıyla zamanaşımına uğramadığı dikkate alınmadan talebin tümden reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- Yargıtay, 9. Hukuk Dairesi, E. 2016/8023, K. 2019/18293, T. 16.10.2019:

İşçi Alacaklarında Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi

İşçi alacaklarında zamanaşımı, bir kez başladıktan sonra sonuna kadar işleyeceği anlamına gelmez; hukuk, bu sürecin belirli koşullar altında durmasına ya da tamamen kesilmesine imkân tanıyan mekanizmalar öngörmektedir. Zamanaşımının durması, sürenin belirli bir engel nedeniyle geçici olarak askıya alınması ve engelin ortadan kalkmasıyla kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelir. Zamanaşımının kesilmesi ise çok daha güçlü bir etkiye sahip olup sürenin sıfırlanmasını ve yeniden baştan işlemeye başlamasını ifade eder.

İş hukukunda zamanaşımını kesen en önemli mekanizmalardan ilki arabuluculuk başvurusudur. Zorunlu arabuluculuk, iş davalarında dava açılmadan önce tamamlanması gereken bir ön koşul olarak düzenlenmiştir. Arabuluculuk sürecinin başlamasıyla birlikte zamanaşımı durur; süreç son bulana kadar işlemez. Arabuluculuğun anlaşmazlıkla sonuçlanması hâlinde dava açılabilmesi için öngörülen süre içinde dava açılırsa zamanaşımı kesilmiş sayılır. Bu noktada arabuluculuk tutanağının doğru düzenlenmesi ve süreçlerin usulüne uygun yürütülmesi, zamanaşımı hesabı bakımından belirleyici sonuçlar doğurabilmektedir.

Dava açılması da zamanaşımını kesen hukuki işlemler arasında yer almaktadır. İşçinin iş mahkemesinde dava açmasıyla birlikte zamanaşımı kesilir ve dava sonuçlanana kadar yeniden işlemeye başlamaz. Ancak davanın usulden reddi hâlinde — örneğin zorunlu arabuluculuk şartının yerine getirilmemesi nedeniyle — zamanaşımı kesilmesinin hüküm ve sonuçları tartışmalı hâle gelebilmekte; bu durum işçi aleyhine beklenmedik sonuçlar doğurabilmektedir. Dolayısıyla dava açılmadan önce usul gerekliliklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, zamanaşımı korumasından tam anlamıyla yararlanılabilmesi açısından kritik önem taşır.

İşçilik Alacağı Davasında Başvuru Süreci ve Arabuluculuk

Zorunlu Arabuluculuk Şartı ve Süreci

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçilik alacağı uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu düzenleme, yalnızca bir ön aşama formalitesi değil; davanın esasına geçilmesini doğrudan etkileyen usul şartıdır. Arabuluculuk ön koşulunu yerine getirmeksizin açılan davalar, mahkemece esasa girilmeksizin usulden reddedilmektedir. Dolayısıyla bu aşamaya ilişkin usul hatalarının sonraki süreçlerde telafi edilmesi mümkün olmayabilmektedir.

Başvuru, işçinin veya işverenin yerleşim yerindeki ya da işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılmaktadır. Başvuru üzerine arabulucu, Arabuluculuk Daire Başkanlığının listesinden atanmakta ve tarafları ilk toplantıya davet etmektedir. İlk toplantının yapılma süresi kural olarak görevlendirme tarihinden itibaren üç haftadır; ancak zorunlu hâllerde arabulucu bu süreyi bir hafta uzatabilmektedir. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması durumunda anlaşamamış sayılarak süreç sona ermekte, katılmayan taraf aleyhine yargılama giderlerine hükmedilmektedir. Bu yaptırım, arabuluculuk sürecine ciddiyetle yaklaşılmasını fiilen zorunlu kılmaktadır.

Anlaşmazlık tutanağının içeriği de sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından belirleyicidir. Tutanakta uyuşmazlık konusu alacak kalemlerinin açıkça yer alması, ileride açılacak davada talep sonucunun sınırlarını belirlemektedir. Uygulamada zaman zaman tutanağa yalnızca genel ifadeler yazıldığı, belirli alacak kalemlerinin tutanakta yer almadığı görülmektedir. Bu durum, söz konusu kalemlerin dava aşamasında talep edilip edilemeyeceği konusunda tartışmalara neden olmaktadır. Arabuluculuk aşamasında deneyimli bir iş hukuku avukatından hukuki destek alınması, tutanağın hem usulüne uygun hem de kapsamlı biçimde düzenlenmesini sağlayarak ilerleyen aşamalardaki riskleri önemli ölçüde azaltmaktadır.

karşı davanın konusunu dava şartı olan arabuluculuğa tabi bir uyuşmazlık oluşturuyorsa, karşı dava yönünden de arabuluculuğa başvurma bir dava şartıdır. Ancak Kanun'da yer alan "arabulucuya başvurulmuş olması" ibaresinden sadece dava açacak olan tarafın arabulucuya başvurmuş olması gerektiği sonucu çıkarılamaz. Önemli olan, dava konusu edilen uyuşmazlığın davanın taraflarınca arabuluculuk görüşmelerine konu edilip edilmediğidir. (Bknz.Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 2023/3808 esas 2023/4378 karar sayılı kararı) İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, E. 2023/613, K. 2023/1574, T. 21.09.2023

İş Mahkemesinde Dava Açmak

Arabuluculuk sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından işçilik alacağı davası iş mahkemesinde açılmaktadır. Görevli mahkeme, kural olarak iş mahkemesidir; ancak iş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri iş mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakmaktadır. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan, mahkeme bu konuyu resen dikkate almakta ve görevsizlik hâlinde davayı usulden reddetmektedir.

Yetki meselesi, uygulamada sıkça karışıklığa yol açan bir diğer usul sorunudur. 7036 sayılı Kanun'a göre iş davalarında yetkili mahkeme; davalı gerçek veya tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesi ya da işin yapıldığı yer mahkemesidir. Bu yetki kuralı, taraflar arasındaki sözleşmeyle değiştirilemez nitelikte emredici bir kuraldır. İşçi, sözleşmede farklı bir yetki şartı bulunsa dahi bu iki seçenekten birini kullanarak dava açabilmektedir. Uygulamada bazı işverenlerin sözleşmeye kendi lehlerine yetki şartları koyduğu görülmekte, ancak bu şartların iş davalarında geçerli olmadığı bilinmektedir.

Dava açılırken mahkeme harcı ve gider avansının yatırılması gerekmektedir. Harç miktarı talep edilen alacak miktarına göre değişmekte olup belirsiz alacak davası açılması hâlinde başlangıçta talep edilen kısım üzerinden harç ödenmektedir. Harcın usulüne uygun yatırılmaması dava dilekçesinin işleme konulmamasına neden olabilmektedir. Gider avansı ise tebligat, bilirkişi ve diğer yargılama giderlerini karşılamak üzere mahkemece belirlenen miktarda önceden yatırılmaktadır.

Dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasının ardından mahkeme, dosyayı ön inceleme aşamasına almaktadır. Ön incelemede taraflar, dava şartları ve ilk itirazlar tartışılmakta; uyuşmazlık konuları tespit edilmektedir. Bu aşama, davanın hangi sınırlar içinde yürütüleceğini belirlemesi bakımından stratejik bir öneme sahiptir. Ön inceleme duruşmasına katılmama veya yetersiz hazırlıkla gelme, bazı delil ve savunmaların ileri sürülememesi sonucunu doğurabilmektedir.

Tahkikat aşamasında taraflar delillerini sunar, bilirkişi incelemesi yapılır ve tanıklar dinlenir. İşçilik alacağı davalarında bilirkişi raporu genellikle belirleyici bir işlev üstlenmektedir; işçinin brüt ve net ücretinin, çalışma süresinin ve tazminat hesaplamalarının doğru yapılması için bilirkişinin ihtiyaç duyduğu belgelerin eksiksiz sunulması büyük önem taşır. Bilirkişi raporuna itiraz hakkı da tanınmış olup itirazın süresi içinde ve gerekçeli biçimde yapılması, hesap hatalarının giderilmesi açısından kritik bir fırsattır. Yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından mahkeme kararı açıklanmakta; karara karşı istinaf ve gerektiğinde temyiz yoluna başvurulabilmektedir. İstinaf başvuru süresi kural olarak iki haftadır; bu sürenin kaçırılması kararın kesinleşmesine yol açmaktadır.

İspat Yükü ve Delil Türleri

İşçilik alacağı davalarında ispat yükünün kime düştüğü, somut olayın özelliklerine göre değişmektedir. Genel kural, iddia edenin iddiasını ispatlamak zorunda olduğu yönündedir. Ancak Yargıtay içtihadı, bu genel kuralı iş hukukunun kendine özgü yapısıyla uyumlu biçimde yorumlamaktadır. Fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi alacaklar bakımından işçi alacağın varlığını ispat etmekle yükümlüdür; işveren ise bu alacakların ödendiğini kanıtlamak durumundadır. İş sözleşmesinin sona erme şekli ve haklı nedenin varlığına ilişkin ispat yükü ise kural olarak bunu ileri süren tarafa aittir.

Bordro, uygulamada en sık başvurulan belge türüdür. İşverenin imzalattığı ve işçinin gerçek ücretini yansıtan bordro, alacak hesaplamalarında belirleyici bir kaynak niteliği taşımaktadır. Bununla birlikte uygulamada iki farklı ücret düzeyine karşılık gelen iki ayrı bordro tutulduğu, imzalanan bordronun düşük ücret gösterdiği hâller görülmektedir. Bu durumda işçi, gerçek ücretini başka delillerle ispat etmek zorunda kalmaktadır. Yargıtay, imzalı bordroya rağmen daha yüksek bir ücretin varlığının iddia edilmesi hâlinde bu iddianın güçlü delillerle desteklenmesi gerektiğini kabul etmektedir.

Yapılacak iş, davacının ücret bordrolarında belirtilen ücretinin asgari ücret olduğunu ve bu bordroların bir kısmının imzalı olduğunu gözeterek ve bu belgelerin aksinin eşdeğerdeki yazılı belgeler ile ispat edilebileceğini değerlendirerek sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir." İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- Yargıtay, 21. Hukuk Dairesi, E. 2012/17568, K. 2013/22938, T. 05.12.2013

Devam çizelgeleri ve puantaj kayıtları, çalışma süresinin ve fazla mesainin tespitinde temel başvuru kaynaklarından biridir. İşverenin bu kayıtları mahkemeye sunması zorunlu olmakla birlikte, kayıtların işveren kontrolünde bulunması nedeniyle Yargıtay, tanık beyanlarını bu tür davalarda önemli bir delil olarak kabul etmektedir. Banka hesap kayıtları ise ödeme yapılıp yapılmadığını ve ödeme miktarını somut biçimde ortaya koyabilmektedir. İşçinin ücretinin banka aracılığıyla ödendiği durumlarda banka ekstreleri, alınan ödemenin miktarına dair çok güçlü bir delil oluşturmaktadır. E-posta yazışmaları, mesaj kayıtları ve çalışma düzenine ilişkin iç belgeler de günümüzde giderek artan oranda delil olarak sunulmaktadır. Özellikle uzaktan çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital delillerin önemi önemli ölçüde artmaktadır. Bu tür belgelerin mahkemede delil değeri taşıyabilmesi için usulüne uygun biçimde dosyaya eklenmesi ve karşı tarafın itirazlarına karşı desteklenmesi gerekmektedir.

Tanık delili, iş davalarında sıkça başvurulan bir ispat aracı olmaya devam etmektedir. Yargıtay, eski çalışanların ve işyerini yakından tanıyan kişilerin tanıklığına dayanılarak sonuç çıkarılabileceğini kabul etmektedir; ancak tanık beyanlarının çelişkili olması durumunda mahkemelerin bu beyanları bütünlük içinde değerlendirdiği ve başka delillerle desteklenmesini aradığı görülmektedir. Delil yönetimi, iş davalarının seyrini doğrudan etkileyen bir süreçtir; bu nedenle dava öncesinde elindeki delillerin hukuki değerinin değerlendirilmesi, sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından belirleyici bir rol oynamaktadır.

İşçi Alacakları Dava Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Dava Dilekçesinin Zorunlu İçeriği

İşçi alacakları dava dilekçesi, yalnızca bir talep metni değil; davanın sınırlarını, işçinin hak arama stratejisini ve mahkemenin inceleme çerçevesini belirleyen temel hukuki belgedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 119. maddesi, dava dilekçesinde yer alması gereken unsurları sınırlı biçimde saymaktadır. Bu unsurların eksik ya da hatalı yer alması, mahkemece eksikliğin giderilmesi için süre tanınmasına; giderilmemesi hâlinde ise davanın usulden reddine neden olmaktadır. İşçilik alacağı davalarında bu riski baştan bertaraf etmek, sürecin seyrini doğrudan etkilemektedir.

Dilekçede öncelikle mahkemenin adı, davacı ve davalının ad, soyad ve adresleri ile yasal temsilcilerine ilişkin bilgiler eksiksiz yer almalıdır. Davacının TCKN veya vergi kimlik numarası, davalının tüzel kişi olması hâlinde ticaret sicil numarası ve kayıtlı adres bilgileri de dilekçeye dahil edilmektedir. Adres bilgilerinin hatalı verilmesi tebligat sorunlarına ve süre kaybına yol açabilmektedir; bu nedenle adres bilgilerinin güncel ve doğru olması kritik önem taşır.

Dilekçenin esasını oluşturan vakıalar bölümünde, iş ilişkisinin nasıl kurulduğu, çalışma koşulları, ücret düzeyi, sözleşmenin sona eriş biçimi ve talep edilen alacakların hangi olgulara dayandığı açık ve anlaşılır biçimde aktarılmalıdır. Vakıalar bölümü, mahkemenin hangi olayları inceleyeceğini belirlemesi bakımından belirleyicidir. Bu bölümün muğlak ya da yetersiz kalması, bilirkişinin inceleme yapacağı çerçeveyi daraltabilmekte ve alacak hesaplamalarının eksik kalmasına zemin hazırlayabilmektedir.

Hukuki sebepler başlığı altında 4857 sayılı İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve uygulanabilir diğer mevzuat hükümleri belirtilmelidir. Her bir alacak kalemi için dayanak gösterilen kanun maddesi ayrı ayrı ifade edilmesi, hem dilekçenin hukuki netliğini artırmakta hem de karşı tarafın savunma hazırlamasını kolaylaştırmaktadır. Sonuç ve talep bölümünde ise talep edilen alacak kalemlerinin tek tek, açık miktarlar ya da belirsiz alacak davası yoluna gidiliyorsa belirtilen asgari miktar üzerinden listelenmesi gerekmektedir. Talep sonucunun belirsiz kalması, hüküm kurulmasını güçleştirdiğinden bu bölümün özenle hazırlanması gerekmektedir.

Belirsiz Alacak Davası ile Kısmi Dava Arasındaki Fark

İşçilik alacağı davalarında iki farklı dava türü sıklıkla karşılaşılan bir seçenek olarak öne çıkmaktadır: belirsiz alacak davası ve kısmi dava. Bu iki türün birbiriyle karıştırıldığı ve yanlış tercih nedeniyle ciddi hak kayıplarının yaşandığı uygulamada nadir değildir. İki tür arasındaki temel fark, alacak miktarının davacı tarafından başlangıçta tam olarak belirlenip belirlenemeyeceğine dayanmaktadır.

Belirsiz alacak davası, HMK'nın 107. maddesiyle Türk hukukuna kazandırılmıştır. Alacağın miktarının veya değerinin başlangıçta tam olarak tespit edilememesi, buna karşın bir hakkın mevcut olduğu konusunda makul bir kanaat bulunması hâlinde bu dava yoluna başvurulabilmektedir. İşçilik alacakları bağlamında fazla mesai, yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı gibi kalemler, çalışma süresi ve ücret düzeyine ilişkin bilgilerin işverende bulunması nedeniyle işçi tarafından başlangıçta tam olarak belirlenemeyebilmektedir. Bu hâllerde belirsiz alacak davası yoluna gidilmesi, işçiye dava sonradan talep miktarını artırma imkânı tanımaktadır.

Belirsiz alacak davasında davacı, talep edeceği asgari bir miktar belirterek dava açmakta; bilirkişi raporu veya mahkeme ara kararı gibi aşamalarda ulaşılan bilgilere dayanarak talebini genişletmektedir. Bu genişletme, ıslah yoluna başvurulmaksızın yapılabilmekte; böylece ek harç yükümlülüğü ancak genişletilen miktar üzerinden doğmaktadır. Yargıtay, belirsiz alacak davasının koşullarının gerçekte oluşmamasına rağmen bu yola başvurulmasının davayı usulden değil esastan etkileyebileceğini vurgulamaktadır.

somut olaya baktığımızda, davacı, kendisi tarafından üretilen bilgisayar programlarının güncel yazılımının rayiç bedelini dava dilekçesinde belirtmiş, ancak davalıların güncel yazılımı kullanmadıklarını, eski sürümün tespit yapılan olay tarihindeki fiyatının bilirkişi tarafından tespit edilebileceğini belirterek davasını belirsiz alacak davası olarak açma yoluna gitmiştir. Ancak dosya kapsamında alınan bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere bilirkişi, davalının söz konusu programları kullanımının tespitinin yapıldığı olay tarihindeki davacıya ait web adresinin eski görüntüleri üzerinde yaptığı inceleme ile .... yazılımının tam sürümünü 2.999,00 Euro olarak tespit etmiştir. O halde; davacı dava tarihi itibariyle kendi web sitesinde yapacağı inceleme ile söz konusu programların eski sürümünün bedelini belirleyebilecek durumda olup, 6100 sayılı HMK'nın 107. maddesinde belirtilen ve şartları oluşmayan belirsiz alacak davası açamayacaktır. Bu suretle, mahkemece davanın belirsiz alacak davası şeklinde açılmasında davacının hukuki yararı bulunmadığından reddine karar verilmesi gerekirken davanın belirsiz alacak niteliği taşıdığı şeklindeki yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, davalı vekilinin bu yöndeki istinaf itirazları yerinde görülmüştür. İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, E. 2020/782, K. 2021/1418, T. 23.12.2021

Kısmi dava ise alacağın tamamı belirli olduğu hâlde yalnızca bir bölümünün dava konusu edildiği davadır. Bu dava türü, davacının bilinçli olarak talep miktarını sınırladığı durumları kapsamaktadır. Kısmi davada geri kalan kısım, zamanaşımına uğramamış olmak koşuluyla ilerleyen bir aşamada ayrı bir dava ile talep edilebilmektedir. Ancak kısmi davanın tercih edilmesi hâlinde, geriye kalan alacak kalemleri için zamanaşımının ayrıca işleyeceği ve kesintisiz süreceği unutulmamalıdır; bu durum dikkatle izlenmesi gereken bir risk unsurudur.

İki dava türü arasındaki pratik fark şu biçimde özetlenebilir: alacak miktarının bilinmediği ya da tespit edilemediği durumlarda belirsiz alacak davası; alacak miktarı bilinmekle birlikte yalnızca bir bölümünün talep edildiği durumlarda ise kısmi dava söz konusu olmaktadır. Yanlış tercih, sadece usul sorunu yaratmakla kalmamakta; ıslah imkânlarını, zamanaşımı hesabını ve harç yükümlülüklerini de doğrudan etkilemektedir.

İşçi Alacakları Dava Dilekçesinde Sıkça Yapılan Hatalar

İşçi alacakları dava dilekçelerinde yapılan hatalar çoğu zaman teknik görünmesine karşın, uygulamada ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Bu hataların büyük çoğunluğu dava açılmadan önce alınacak hukuki danışmanlıkla önlenebilir niteliktedir; ancak hata yapıldıktan sonra geri dönme imkânı her zaman mevcut değildir. Özellikle işçilik alacakları bakımından zamanaşımı, talep sınırı ve usul kuralları birlikte değerlendirildiğinde, dilekçedeki bir eksiklik yalnızca o dava açısından değil, tüm alacak hakkı bakımından kalıcı kayıplara yol açabilmektedir. Bu nedenle dava dilekçesi, yalnızca bir başvuru metni değil, davanın kaderini belirleyen temel hukuki çerçeve olarak değerlendirilmelidir.

Talep miktarının eksik ya da hatalı belirlenmesi, dilekçelerde karşılaşılan en yaygın sorunların başında gelmektedir. Kural olarak mahkeme, davacının talep ettiğinden fazlasına hükmedemez. Bu nedenle alacak kalemlerinden birinin dilekçede hiç yer almaması ya da düşük miktarda gösterilmesi, işçinin gerçekte hak kazandığı tutarın altında bir karar çıkması sonucunu doğurur. Bu durum özellikle fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi hesaplamaya dayalı alacaklarda daha sık ortaya çıkar. Uygulamada işçiler çoğu zaman net bir hesaplama yapmadan “yaklaşık” bir tutar belirtmekte, ancak bu yaklaşım dava sonunda telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına neden olabilmektedir.

Bununla birlikte, yalnızca miktarın belirlenmesi değil, alacak kalemlerinin doğru sınıflandırılması da kritik öneme sahiptir. Örneğin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ücret alacağı farklı hukuki rejimlere tabidir ve her birinin ispatı, zamanaşımı süresi ve hesaplama yöntemi farklıdır. Dilekçede bu ayrımın net şekilde yapılmaması, mahkemenin değerlendirmesini zorlaştırdığı gibi, bazı taleplerin usulden reddine kadar gidebilecek sonuçlar doğurabilir. Bu durum özellikle birden fazla alacak kaleminin birlikte talep edildiği davalarda daha da belirgin hale gelir.

Öte yandan, talep sonucunun açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yazılmaması da önemli bir sorundur. Dava dilekçesinde hangi alacağın hangi hukuki sebebe dayandığı ve hangi dönemleri kapsadığı açıkça belirtilmelidir. Aksi halde mahkeme, talebin kapsamını dar yorumlayabilir veya belirsizlik nedeniyle davanın bir kısmını incelemeye almaktan kaçınabilir. Bu durum, özellikle belirsiz alacak davası ile kısmi dava ayrımının doğru yapılmadığı hallerde ciddi hak kayıplarına yol açmaktadır. Nitekim yanlış dava türü seçimi, ilerleyen aşamalarda talep artırımı imkânını da doğrudan etkileyebilir.

Uygulamada bir diğer kritik hata ise delillerin dilekçede yeterince somutlaştırılmamasıdır. İş davalarında ispat yükü çoğu zaman işçi üzerinde olmakla birlikte, hangi vakıanın hangi delille ispat edileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir. Tanık deliline dayanılması durumunda tanıkların hangi konuda dinleneceği, yazılı delillerin hangi iddiayı desteklediği dilekçede gösterilmelidir. Aksi halde mahkeme, delil sunma süresi geçmiş olduğu gerekçesiyle yeni delilleri dikkate almayabilir. Bu durum, özellikle işveren kayıtlarına erişimin sınırlı olduğu dosyalarda davacının ispat imkanını ciddi şekilde zayıflatır.

Son olarak, dava dilekçesinde olay örgüsünün eksik veya dağınık şekilde anlatılması da sık karşılaşılan bir sorundur. İş ilişkisinin başlangıcı, çalışma koşulları, ücret yapısı, işten ayrılma süreci ve uyuşmazlığa konu olan ihlaller kronolojik ve tutarlı bir şekilde ortaya konulmalıdır. Aksi halde mahkeme, dosyayı bütüncül şekilde değerlendirmekte zorlanabilir ve bu durum davanın uzamasına veya aleyhe değerlendirmelere yol açabilir. Özellikle çelişkili beyanlar, karşı tarafın savunmasını güçlendiren ve davacının güvenilirliğini zedeleyen bir unsur haline gelebilir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, iş davası dilekçesinin hazırlanması basit bir form doldurma işlemi olarak görülmemelidir. Her bir ifade, her bir talep ve her bir hukuki nitelendirme, davanın sonucuna doğrudan etki eder. Bu nedenle sürecin en başında yapılan doğru bir hukuki değerlendirme, ileride doğabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi bakımından belirleyici olacaktır.

İşçilik Alacaklarında Faiz Uygulaması

İşçilik alacaklarında faiz meselesi, yalnızca alacağın anapara tutarının değil; fesih tarihinden tahsile kadar geçen sürenin de hesaba katılmasını gerektiren kritik bir unsurdur. Uygulamada pek çok işçi, alacağının anaparasına odaklanırken faiz hesabındaki yanlışlıkların toplam tahsilat üzerindeki etkisini göz ardı etmektedir. Oysa uzun süren yargılama süreçlerinde, doğru faiz türünün ve başlangıç tarihinin belirlenmesi, nihai alınacak tutarı ciddi ölçüde etkileyebilmektedir.

Yasal Faiz ve Bankalararası Faiz Oranları

Türk iş hukukunda faiz uygulaması, alacağın türüne göre farklılık göstermektedir. Bu ayrım, yalnızca teorik bir sınıflandırma değil; işçinin eline geçecek tutarı doğrudan belirleyen pratik bir hesaplama meselesidir. İşçilik alacaklarında iki temel faiz türü ön plana çıkmaktadır: yasal faiz ve mevduata uygulanan en yüksek banka faizi.

Kural olarak, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi ücret niteliğindeki alacaklara mevduata uygulanan en yüksek banka faizi işletilmektedir. Bu faiz türü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen ve piyasa koşullarına göre değişen ticari mevduat faiz oranlarını yansıtmaktadır; dolayısıyla yasal faiz oranından belirgin biçimde yüksek seyredebilmektedir. Kullandırılmayan yıllık izin ücretinde de aynı yüksek faiz oranının uygulandığını belirtmek gerekir.

Kıdem tazminatında ise uygulanan faiz oranı geleneksel olarak mevduata uygulanan en yüksek banka faizi olmuştur. 4857 sayılı İş Kanunu bu konuda doğrudan düzenleme içermemekle birlikte, 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun yürürlükte kalan 14. maddesi, kıdem tazminatının süresinde ödenmemesi halinde mevduata uygulanan en yüksek faizin esas alınacağını açıkça öngörmektedir. Bu düzenleme, kıdem tazminatının gecikmeli ödenmesinin işveren açısından ciddi bir maliyet unsuruna dönüşmesi sonucunu doğurmaktadır.

Yasal faiz ise daha sınırlı bir uygulama alanı bulmaktadır. Kötü niyet tazminatı ve ihbar tazminatı gibi belirli kalemler ile sözleşmeden doğan bazı alacaklarda yasal faiz oranı devreye girebilmektedir. Faiz oranlarının sürekli değişkenlik gösteren bir yapıya sahip olduğu hatırlatılmalı; bu nedenle her somut olayda güncel Merkez Bankası verileri ve ilgili mevzuat birlikte değerlendirilmelidir.

Faiz oranının hangi tür için geçerli olduğunun tespiti kadar, bu faizin ne zaman işlemeye başlayacağının belirlenmesi de bir o kadar kritiktir. Nitekim aynı alacak kalemi için farklı başlangıç tarihleri belirlenmesi, hesaplanan faiz tutarında önemli farklar yaratabilmektedir.

İşçilik alacağına uygulanması gereken faiz konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.Somut olayda, ihtilaf konusu işçilik alacağı toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanmadığı ve geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmesi gerektiğinden ücret alacağına bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz yerine en yüksek işletme kredisi faizi yürütülmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur. İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi, E. 2015/20475, K. 2017/25896, T. 22.11.2017

Faizin Başlangıç Tarihi ve Hesap Yöntemi

İşçilik alacaklarında faizin başlangıç tarihi, alacak türüne ve olayın koşullarına göre farklılaşmaktadır. Uygulamada en çok karışıklığa yol açan konuların başında bu mesele gelmektedir; zira başlangıç tarihinin yanlış belirlenmesi, hesaplanan faizin ya gereğinden düşük ya da gereğinden yüksek çıkmasına neden olmaktadır. Her iki durum da pratik sorunlar yaratmakta, ikincisi özellikle yargısal denetim açısından gerekçelendirme güçlüğü doğurabilmektedir.

Kıdem tazminatında faiz, kural olarak iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır. Feshin hangi tarihte gerçekleştiği tartışmalıysa — ki uygulamada bu tartışma sıkça yaşanmaktadır — fesih tarihinin tespiti bağımsız bir inceleme konusu haline gelmekte ve bu belirsizlik faiz başlangıcına doğrudan yansımaktadır. İhbar tazminatında da benzer bir yaklaşım benimsenmekte; fesih tarihini izleyen günden itibaren faiz işlemeye başlamaktadır.

Fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti gibi dönemsel nitelikteki alacaklarda ise faiz başlangıç tarihi uygulamada tartışmalıdır. Bu alacaklar muaccel olduklarında, yani ödeme günü geldiğinde faiz işlemeye başlamaktadır. Dava yoluna gidilmesi halinde ise genel kural olarak dava tarihi esas alınmaktadır. Ancak dava öncesinde noterden ihtarname gönderilmişse, ihtarnamede talep edilen alacaklar bakımından faizin ihtarname tarihinden itibaren başlatılabileceği kabul edilmektedir. Islah yoluyla alacak miktarının artırıldığı durumlarda faiz hesabı özellikli bir meseleye dönüşmektedir. Islahla talep edilen kısım bakımından faizin başlangıç tarihinin ne olacağı, Yargıtay içtihadında farklı dönemlerde farklı yanıtlar bulmuştur. Ancak genel olarak işçilik alacaklarının doğduğu tarihte faizin başlatılacağı ifade edilebilir.

Faiz hesabının pratikte doğru yürütülmesi için fesih tarihi, ihtarname tarihi, dava tarihi ve ıslah tarihi gibi kritik noktaların her birinin özenle tespit edilmesi gerekmektedir. Bu noktalardan birinin gözden kaçırılması, işçi lehine işleyebilecek faizin bir bölümünden mahrum kalınması anlamına gelebilmektedir. Aynı zamanda hatalı bir faiz hesabı, mahkeme tarafından talep edilen miktarın reddedilmesine de zemin hazırlayabilir.

İşçilik Alacaklarında Sık Karşılaşılan Uyuşmazlıklar ve Yargıtay Kararları

İşçilik alacağı davalarında taraflar arasındaki uyuşmazlıklar, yalnızca miktarın belirlenmesiyle sınırlı kalmamaktadır. İspat yükünün kime ait olduğu, delillerin değerlendirilme biçimi ve alacağı ortadan kaldırmaya yönelik belgelerin geçerliliği, davanın seyrini belirleyen bağımsız uyuşmazlık alanları oluşturmaktadır. Bu alanların her biri, uygulamada zengin bir Yargıtay içtihadı doğurmuş; içtihat zaman içinde gelişerek işçi hakları ile işveren güvencesi arasındaki dengeyi farklı biçimlerde kurmuştur.

İşe İade Davalarında Alacak Hesabı

İşe iade davası, yalnızca işçinin işine geri dönmesini sağlayan bir hukuki araç olarak düşünülmemelidir. Dava sonucunda işçi lehine hükmedilen boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı, önemli bir parasal boyut taşımaktadır. Bu iki kalem, işçilik alacakları içinde özgün bir hesaplama mantığına sahiptir ve diğer alacak kalemlerinden bağımsız biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir.

İşe iade kararının kesinleşmesinin ardından işçi, yasal süre içinde işverene başvurmak zorundadır. Bu başvuru hakkın kullanılması için zorunlu bir koşuldur; süresi geçirilen başvuru, boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı taleplerini sona erdirebilmektedir. İşveren işçiyi yasal süre içinde işe başlatmayı reddederse dört ila sekiz aylık ücret oranında işe başlatmama tazminatına hükmedilmektedir. Bu durum Yargıtay içtihatlarından kaynaklanmakta olup Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 2015/40931 E., 2015/24083 K. sayılı kararında bu hesaplama yöntemi şu şekilde formüle edilmiştir:

"Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4 aylık, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5 aylık, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır." İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- Yargıtay kararı - 7. Hukuk Dairesi'nin 2015/40931 E., 2015/24083 K.

Boşta geçen süre ücreti ise feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde fesih tarihinden kararın kesinleşmesine kadar geçen ve dört ayı aşmayan dönem için ödenmektedir. Hesaplamada esas alınan ücretin ne olduğu uygulamada tartışma konusu olmaktadır: çıplak ücret mi yoksa giydirilmiş ücret mi esas alınacak? Yargıtay, boşta geçen süre ücreti hesabında çıplak ücretin esas alınması gerektiğini benimsemiş; ancak bu yaklaşımın bazı ayrıntılı koşullarda istisnalara konu olabileceğini de ortaya koymuştur.

İşe iade davası kapsamında hükmedilen alacakların, daha önce açılmış veya eş zamanlı sürdürülen işçilik alacağı davalarıyla çakışma ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Özellikle kıdem ve ihbar tazminatı bakımından, işe iade davasının sonucu bu alacakların yeniden değerlendirilmesini gerektirebilmektedir. Dolayısıyla işe iade davası açmayı düşünen işçinin, bu davanın diğer alacak talepleriyle nasıl etkileşime gireceğini baştan planlaması, olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Belgesiz veya Kayıt Dışı Çalışmalarda İspat Sorunu

İşçilik alacağı davalarının belki de en güç boyutunu, belge bulunmayan ya da kayıt dışı kalan çalışma ilişkilerindeki ispat sorunu oluşturmaktadır. Özellikle küçük ölçekli işyerlerinde veya kısmi kayıt dışı çalışma düzenlemelerinde, işçi kendi emeğine karşılık talep ettiği alacağı ispat etmek için ciddi engellerle karşılaşmaktadır. Bordroda görünen ücretle fiilen ödenen ücret arasındaki fark, fazla mesai saatlerinin gerçek boyutu veya çalışma süresinin tümü bu tür uyuşmazlıkların tipik örüntülerini oluşturmaktadır.

İspat yükü kural olarak iddia edenin üzerindedir. Bununla birlikte, işverenin İş Kanunu'ndan doğan belge düzenleme ve saklama yükümlülüğünü ihlal ettiği durumlarda, ispat yükünün pratikte nasıl dağıldığı Yargıtay içtihadında özel bir değerlendirme konusu olmaktadır. İşverenin yasal zorunluluk olmasına karşın bordro, puantaj veya devam defteri gibi belgeleri mahkemeye sunamaması, işçi beyanının daha geniş bir inandırıcılık payıyla değerlendirilmesi sonucunu doğurabilmektedir.

Tanık beyanı, belgesiz işçilik uyuşmazlıklarında en sık başvurulan delil türüdür. Ancak tanığın işverenle ya da işçiyle çıkar ilişkisi içinde olup olmadığı, yargısal değerlendirmede belirleyici bir etken olarak öne çıkmaktadır. Yargıtay, salt işçi tanıklarının beyanlarına dayanılarak aşırı miktarda fazla mesai saptanmasına kuşkuyla yaklaşmakta; bu tür davalarda beyanların somut olgularla desteklenmesini aramaktadır.

Öte yandan dijital deliller giderek artan bir önem kazanmaktadır. E-posta kayıtları, mesai saatlerine ilişkin elektronik erişim günlükleri, WhatsApp yazışmaları, kamera görüntüleri ve sosyal medya paylaşımları, somut olayın koşullarına bağlı olarak delil niteliği taşıyabilmektedir. Bu tür dijital materyallerin kabul edilebilirliği, içerik bütünlüğünün ve kaynağının güvenilirliğinin ispatlanmasına bağlıdır. Dijital delil yönetimi, işçilik alacağı davalarında giderek özgün bir uzmanlık alanı haline gelmektedir. Delil toplamanın dava açılmadan önce ve planlı biçimde yapılması, sonradan telafi edilemeyecek eksikliklerin önüne geçilmesini sağlamaktadır.

İbraname ve Feragatin Alacaklara Etkisi

İbraname, iş ilişkisi sona erdikten sonra işçinin işverenden herhangi bir alacağının kalmadığını beyan ettiği belgedir. Uygulamada işverenler zaman zaman kıdem ve ihbar tazminatını öderken işçiden ibraname almayı koşul olarak öne sürmektedir. Bu belgeler ilk bakışta kesin bir hakkı ortadan kaldırıyor gibi görünse de Türk iş hukukunda ibraname geçerliliği son derece sıkı koşullara bağlanmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 19. maddesi ve Yargıtay içtihadı, ibraname geçerliliği için belirli koşulların birlikte sağlanmasını aramaktadır. Her şeyden önce, ibranamedeki ifadeler belirli ve somut olmalıdır; "her türlü alacaktan ibra edildiğini" şeklindeki muğlak kapsamlı metinler uygulamada tartışma konusu olmaktadır. Öte yandan ibranamedeki alacak miktarlarının gerçekle örtüşüp örtüşmediği, ödemenin banka transferi yoluyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve belgenin iş sözleşmesinin sona ermesinden makul bir süre sonra imzalanıp imzalanmadığı da geçerlilik değerlendirmesinde belirleyici etkenler arasında yer almaktadır.

İş ilişkisinin devam ettiği dönemde ya da fesihle eş zamanlı olarak imzalanan ibra belgelerinin geçerliliği Yargıtay tarafından büyük ölçüde reddedilmektedir. İşçinin ekonomik baskı ve iş kaybı korkusuyla hareket ettiği bu koşullarda gerçek anlamda serbest bir irade açıklaması yapılamayacağı görüşü, içtihatta yerleşmiş durumdadır.

Asansör Malzeme Tedarik Montaj ve Bakım Hizmetleri Sözleşmesinden kaynaklanan her türlü alacağını aldığını, kurulan ticari ilişki çerçevesinde her türlü hak ve/veya alacaklarının karşılandığını ve ...Konut İnş. Ltd. Şti.'yi doğrudan ve/veya dolaylı, doğmuş ve/veya doğmamış tüm sorumluluk, iddia, dava, icra takip, faiz, harç, yargılama giderleri, vekâlet ücreti de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü maddi/manevi alacak, tazminat ve fazlaya ilişkin hakları da dâhil olmak üzere, her ne nam altında olursa olsun başkaca bir talepten dolayı hiçbir hak ve alacağının kalmadığını kabul ve taahhüt ederek ...Konut İnş. Ltd. Şti.’yi tam ibra ile gavrikabıli rücu, en geniş manada ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu belge niteliği itibariyle ibraname niteliğinde olup, sıhhatli olması durumunda borcu sona erdiren belge niteliğindedir. Ne var ki; bu belge mahkemece yeterli ve yasaya uygun şekilde değerlendirilmediği ve ibraname niteliğinde bu belgenin nazara alınmadığı anlaşılmakta olup, varılan sonuç usul ve yasaya aykırı olmuş kararın bozulması uygun bulunmuştur. İşçilik Alacağı Davası Emsal Karar- Yargıtay, 15. Hukuk Dairesi, E. 2018/4163, K. 2019/3528, T. 18.09.2019

Uygulamada dikkat çeken bir diğer nokta, kısmi ibraname meselesidir. Belirli alacak kalemlerinin açıkça sayıldığı ve karşılığında ödeme yapıldığı ibranameler, bu sınırlı kapsamda geçerli sayılabilmektedir. Ancak bir kalemin ibranamede yer alıp almaması ya da alacak miktarının doğru gösterilip gösterilmediği tartışıldığında, belgenin tümünün yeniden değerlendirmeye tabi tutulabileceği göz ardı edilmemelidir. İşçi alacakları bakımından hak kaybını önlemenin en güvenilir yolu, ibraname imzalanmadan önce hukuki danışmanlık almak ve belgenin kapsamını titizlikle incelemektir. İmza konduktan sonra dönme imkânı, koşulların kanıtlanmasına bağlı olup her durumda mümkün değildir.

İşçilik Alacaklarında Avukat Desteğinin Önemi

İşçilik alacakları davaları, yüzeysel bakışta standart bir alacak takibini andırıyor olsa da uygulamada hukuki ve teknik açıdan son derece katmanlı bir yapı ortaya koymaktadır. İş hukuku mevzuatının sürekli değişen yorumu, Yargıtay içtihatlarının belirleyici ağırlığı ve her somut olayın kendine özgü koşulları bir araya geldiğinde, süreci hukuki destek almadan yönetmek ciddi hak kayıplarına zemin hazırlayabilmektedir. Paldımoğlu Avukatlık Bürosu olarak iş hukuku alanında yürüttüğümüz çalışmalar, işçilik alacağı davalarında teknik hataların sonucu belirleyen asıl etken olduğunu defalarca ortaya koymuştur.

Avukat desteğinin en kritik işlevi, alacak kalemlerinin doğru hesaplanmasıdır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla mesai alacağı gibi temel kalemler; çalışma süresine, giydirilmiş ücrete, fesih türüne ve hatta imzalanan belgelerin içeriğine göre birbirinden farklı hesaplama yöntemlerine tabi tutulmaktadır. Giydirilmiş ücret hesaplamasında hangi sosyal yardımların, primlerin ya da ayni menfaatlerin ücret tabanına dahil edileceği, uygulamada sıklıkla tartışılan ve hatalı değerlendirildiğinde tazminat miktarını önemli ölçüde etkileyen bir sorundur. Bir kalemin eksik hesaplanması, fazladan hesaplanması ya da hiç talep edilmemesi, ıslah imkânlarının sınırlı kaldığı durumlarda telafisi güç sonuçlar doğurabilmektedir.

Zamanaşımı riski, avukat desteğinin bir diğer vazgeçilmez olduğu alandır. İşçilik alacaklarında zamanaşımı süreleri, alacağın türüne ve hukuki dayanağına göre farklılaşmakta; bu sürelerin doğru hesaplanmaması usulden ret riskini beraberinde getirmektedir. Özellikle fesih tarihi, işverenin temerrüde düşme anı ve alacağın muacceliyet tarihi arasındaki ince ayrımlar, zamanaşımı hesabını teknik bir meseleye dönüştürmektedir. Dava açmadan önce başvurulması zorunlu arabuluculuk süreci ise zamanaşımını durdurmakla birlikte, bu sürecin yanlış yönetilmesi ya da tutanağın doğru içerikle kapatılmaması durumunda ilerleyen aşamalarda telafisi güç sorunlara yol açabilmektedir.

Dava dilekçesi hazırlığı da sürecin sonucunu doğrudan etkileyen teknik bir unsurdur. İşçi alacakları dava dilekçesinde talep edilen alacak kalemlerinin usulüne uygun biçimde sıralanması, hukuki dayanakların isabetli gösterilmesi ve delil listesinin eksiksiz oluşturulması, yargılama boyunca mahkemenin değerlendirme çerçevesini şekillendirmektedir. Dilekçede yapılan bir hata ya da eksiklik, ilerleyen aşamalarda ıslahla giderilmek istense bile faiz başlangıç tarihleri ve usul hukuku açısından ek komplikasyonlar yaratabilmektedir. Bu nedenle sürecin başından itibaren hukuki desteğin alınması, hem maddi hem usul boyutuyla riskleri minimize etmektedir.

Delil yönetimi de işçilik alacağı davalarında sıklıkla göz ardı edilen ancak belirleyici bir unsurdur. İşyeri kayıtları, bordro belgeleri, mesai çizelgeleri, yazışmalar ve tanıklık gibi delil unsurlarının zamanında toplanması ve usulüne uygun sunulması, ispat yükünün işçi üzerinde kaldığı kalemlerde davayı doğrudan etkilemektedir. Uygulamada pek çok işçinin, sahip olduğu güçlü maddi gerçekliği delil yetersizliği nedeniyle mahkemede ispat edemediği görülmektedir. Hukuki danışmanlık, bu riski öngörerek delil toplama sürecini dava öncesinde stratejik biçimde planlamayı mümkün kılmaktadır.

Son olarak, arabuluculuk sürecinin etkin yönetimi de avukat desteğinin kritik bir boyutunu oluşturmaktadır. Zorunlu arabuluculuk görüşmesinde kabul edilen bir uzlaşı tutanağı, ilerleyen bir ibraname gibi işlev görebilmekte ve imzalanmış kalemler bakımından dava yolunu kapatabilmektedir. Arabuluculuk aşamasında taraflar arasında müzakere edilen rakamların ve kapsamın hukuki etkisinin tam olarak değerlendirilmesi, bu nedenle yalnızca bir müzakere meselesi değil, aynı zamanda hukuki bir süreç yönetimi meselesidir. Paldımoğlu Avukatlık Bürosu, işçilik alacaklarına ilişkin süreçlerde başvurudan icra aşamasına kadar kapsamlı hukuki destek sunmakta; her aşamadaki teknik riskin önceden değerlendirilmesini öncelikli hedef olarak benimsemektedir.

İşçilik Alacakları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İşçilik alacağı zamanaşımı ne kadardır? İşçilik alacaklarında zamanaşımı süreleri, talep edilen alacağın türüne göre farklılaşmaktadır. Kural olarak fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi ücret niteliğindeki alacaklara beş yıllık zamanaşımı süresi uygulanmaktadır. Kıdem tazminatı için de beş yıllık süre geçerliyken ihbar tazminatı bakımından aynı süre işlemektedir. Yıllık izin ücreti alacağı ise iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren beş yılda zamanaşımına uğramaktadır. Zamanaşımı süresinin başlangıç anı alacağın türüne ve muacceliyetine göre belirlenmekte; arabuluculuk başvurusu ise bu süreyi durdurmaktadır. Sürelerin doğru hesaplanmaması usulden ret riskini yaratmakta ve hak kaybına yol açabilmektedir.

İşçilik alacağı davası açmadan önce arabuluculuğa gitmek zorunlu mudur? Evet, işçilik alacaklarına ilişkin davalarda arabuluculuk, dava şartı niteliğindedir. Arabulucuya başvurmadan doğrudan iş mahkemesinde dava açılması halinde dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilmektedir. Bu durum ayrıca zamanaşımı riskini de beraberinde getirebileceğinden son derece dikkatli yaklaşılması gereken bir prosedürel gerekliliktir. Arabuluculuk sürecinin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde düzenlenen son tutanak, dava açma hakkını doğurmakta ve iki haftalık süre içinde iş mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Arabuluculuk görüşmelerinde kabul edilen uzlaşı kapsamının hukuki sonuçları değerlendirilmeden imzalanmaması büyük önem taşımaktadır.

İşçilik alacağı davası ne kadar sürer? Dava süresi; iş mahkemesinin iş yüküne, talep edilen alacak kalemlerinin sayısına ve karmaşıklığına, bilirkişi incelemesi yapılıp yapılmayacağına ve tarafların itirazlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İşçilik alacağı davaları uygulamada genellikle bir ila üç yıl arasında tamamlanmaktadır; ancak temyiz yoluna gidilmesi durumunda bu süre uzayabilmektedir. Bilirkişi raporuna itiraz edilmesi, ek delil toplanması ya da tarafların duruşmalara katılımındaki aksaklıklar yargılamayı uzatan başlıca etkenler arasında yer almaktadır. Sürecin daha öngörülebilir biçimde yönetilmesi için dilekçenin eksiksiz hazırlanması ve delillerin baştan sunulması önem taşımaktadır.

Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için hangi koşullar aranmaktadır? Kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi için kural olarak işçinin aynı işveren bünyesinde en az bir yıl çalışmış olması ve iş sözleşmesinin belirli koşullarla sona ermiş bulunması gerekmektedir. İşverenin iş sözleşmesini geçerli nedene dayanmaksızın ya da işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi, işçinin emekliliğe hak kazanması veya kadın işçinin evlendikten sonra bir yıl içinde ayrılması, askerlik nedeniyle sözleşmenin sona ermesi ve işçinin ölümü kıdem tazminatı hakkını doğuran başlıca hallerdir. Buna karşın işçinin kendi isteğiyle istifası , kural olarak kıdem tazminatı hakkından yoksun kalınmasına yol açmaktadır; ancak bu konuda haklı fesih gerekçelerinin titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir.

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Kural olarak iş sözleşmesini istifayla sona erdiren işçi kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır. Ancak bu genel kural, belirli istisnalar kapsamında değişebilmektedir. İşverenin ücret ödemelerini geciktirmesi, çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik yapması, mobbing uygulaması, sağlık koşullarının bozulması ya da zorlayıcı nedenlerin varlığı gibi hallerde işçinin İş Kanunu'nun işçiye tanıdığı haklı fesih gerekçeleriyle sözleşmeyi sona erdirmesi mümkündür. Bu durumda işçi, kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. İstifa metninin nasıl kaleme alındığı ve gerekçenin nasıl sunulduğu, hukuki süreçte belirleyici rol oynamaktadır; bu nedenle istifa kararından önce hukuki değerlendirme yapılması kritik önem taşımaktadır.

İşçi alacakları dava dilekçesi nasıl hazırlanır? İşçi alacakları dava dilekçesi; tarafların kimlik bilgileri, iş ilişkisine dair temel olgular, talep edilen alacak kalemleri ve bunların hukuki dayanakları ile delil listesinden oluşmaktadır. Dilekçede her alacak kaleminin ayrı ayrı gösterilmesi, faiz taleplerinin başlangıç tarihleriyle birlikte belirtilmesi ve delillerin usulüne uygun sunulması gerekmektedir. Belirsiz alacak davası yolunun seçilmesi durumunda ise başlangıçta miktar gösterilmeksizin dava açılabilmekte; bilirkişi raporu sonrasında alacak miktarı kesinleştirilerek ıslah yoluna gidilebilmektedir. Dilekçedeki teknik hatalar, ilerleyen aşamalarda faiz hesabını, ıslah imkânını ve ispatı doğrudan etkileyebildiğinden, belgenin hazırlanmasında teknik hukuki destek almak süreci önemli ölçüde güvence altına almaktadır.

İşçi alacaklarında hangi mahkeme görevlidir? İşçilik alacaklarına ilişkin davalar kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir. İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde ise bu davalara asliye hukuk mahkemesi iş mahkemesi sıfatıyla bakmaktadır. Yetkili mahkeme açısından ise işçinin iş sözleşmesini ifa ettiği yer ya da işverenin yerleşim yeri mahkemesi yetkili kabul edilmektedir. Yetki ve görev itirazları, usul hukuku açısından sonraki aşamaları doğrudan etkileyebileceğinden, davanın doğru mahkemede açılması sürecin sağlıklı ilerlemesi bakımından kritik bir başlangıç noktasıdır.

İşçilik alacağı davası kazanılırsa icra nasıl işler? İşçilik alacağı davasında işçi lehine karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi ya da icraya elverişli hale gelmesi durumunda, işveren kararı gönüllü olarak yerine getirmezse icra yoluna başvurulabilmektedir. İlamların icrası için ilamlı icra takibi başlatılmakta; işverenin banka hesaplarına, taşınmazlarına ve diğer mal varlığına haciz uygulanabilmektedir. Kararın icraya konulması aşamasında da teknik hatalar gündeme gelebileceğinden ve haciz uygulamasının öncelik sırası gibi detaylar sürecin sonucunu etkilediğinden, icra aşamasının da hukuki destek eşliğinde yönetilmesi tavsiye edilmektedir.

İşçilik alacaklarında faiz nasıl hesaplanır? İşçilik alacaklarında uygulanacak faiz türü, alacağın niteliğine göre farklılaşmaktadır. Ücret niteliğindeki alacaklar bakımından mevduat faizi uygulanmakta; kıdem tazminatına ise en yüksek banka mevduat faizi işletilmektedir. Faizin başlangıç tarihi, alacağın muacceliyet anına, işverenin temerrüde düşme tarihine veya dava tarihe göre belirlenmekte; bu tarih dilekçede doğru gösterilmediğinde faiz kaybı yaşanabilmektedir. Belirsiz alacak davası açılması ve sonradan ıslah yapılması durumunda ise ıslah edilen kısım bakımından faizin hangi tarihten işleyeceği ayrı bir teknik tartışma konusu oluşturmaktadır.

Sonuç

İşçilik alacakları, yalnızca bir ücret uyuşmazlığı değil; iş ilişkisinin tüm boyutlarını kapsayan, zamanaşımı sürelerinden delil yükümlülüğüne, dava türü seçiminden icra aşamasına kadar birbiriyle bağlantılı hukuki süreçlerin bütünüdür. Bu yazıda ele alınan konular bir arada değerlendirildiğinde, işçilik alacağı taleplerinin ne kadar çok değişkene bağlı olduğu açıkça görülmektedir. Hangi alacak kalemi talep edildiği, zamanaşımının hangi tarihten işlemeye başladığı, giydirilmiş ücretin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı, belirsiz alacak mı kısmi eda dava mı açıldığı ve ıslah aşamasında faiz başlangıcının doğru kurgulanıp kurgulanmadığı, bunların her biri sonucu doğrudan etkileyen bağımsız teknik meselelerdir. Bir aşamada yapılan küçük bir hata, sonraki aşamada telafi edilmesi güç ya da imkânsız bir hak kaybına dönüşebilmektedir.

Uygulamada işçilerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri, haklarının farkında olmakla birlikte doğru zamanda hareket edememektir. İş sözleşmesinin sona ermesinin ardından zamanaşımı sürelerinin işlemeye devam ettiği, arabuluculuk başvurusunun bu süreyi durdurabileceği ancak bunun prosedüre tam uyumu gerektirdiği ve arabuluculuk tutanağının içeriğinin sonraki davada belirleyici rol oynayabileceği göz önünde bulundurulduğunda, sürece ne zaman ve nasıl dahil olunduğu kritik önem taşımaktadır. Benzer biçimde, işverenler açısından da işçilik alacağı uyuşmazlıkları belge düzeni, ödeme kayıtları ve iş sözleşmesi koşullarının eksiksizliği bakımından erken dönemde hukuki değerlendirme yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

İşçilik alacağı davası sürecinde, kıdem ve ihbar tazminatından yıllık izin ücreti ile fazla mesai alacağına, sair işçilik alacaklarından giydirilmiş ücret hesaplamalarına uzanan geniş bir tablonun doğru okunması; hem işçinin alacağını tam olarak tahsil edebilmesi hem de işverenin haksız talepler karşısında kendini etkin biçimde savunabilmesi açısından belirleyicidir. Türk iş hukukunun bu denli ayrıntılı ve süreç odaklı yapısı, her aşamanın teknik gerekliliklerini karşılayan, delil yönetimine hâkim ve içtihat gelişmelerini takip eden bir hukuki destek olmaksızın yönetilmesini son derece güçleştirmektedir.

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