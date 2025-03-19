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19 March 2025

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sinifları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.03.2025 tarihli 32840 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1'indeki işyeri tehlike sınıfları listesinde değişiklikler yapılmıştır.

İlgili Tebliğin tamamına BURADAN  ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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