İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sinifları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından İş
Sağlığı ve Güvenliğine
İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ 13.03.2025 tarihli 32840 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanmıştır.
İş Sağlığı ve
Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike
Sınıfları Tebliğinin Ek-1'indeki
işyeri tehlike sınıfları listesinde
değişiklikler yapılmıştır.