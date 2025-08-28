2025/9903 Sayili Cumhurbaşkani Karari'nin Geçici 5'inci Maddesinin Uygulanmasi Konulu 2025/13 Sayili Genelge Yayimlandi

Bilindiği üzere, 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar yürürlüğe konulmuş ve bu karar kapsamında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesinde yer alan sigorta prim teşviki uygulaması başlatılmıştır. İlgili sigorta prim teşviki usul ve esasları ise 2

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 25.08.2025 tarihli ve 2025/9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın Geçici 5'inci Maddesinin Uygulanması Konulu 2025/13 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar yürürlüğe konulmuş ve bu karar kapsamında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesinde yer alan sigorta prim teşviki uygulaması başlatılmıştır. İlgili sigorta prim teşviki usul ve esasları ise 2012/30, 2012/37 ve 2023/23 sayılı Genelgelerde açıklanmıştır.

Bu defa, 30.05.2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmi Gazete'de 29/5/2025 tarihli ve 2025/9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış olup, söz konusu Kararın 34'üncü maddesi ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 2025/9903 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın geçici 2'nci maddesinde bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce 2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleriyle ilgili uygulamalara söz konusu karar kapsamında devam edileceği açıklanmıştır.

Bununla birlikte, 2025/9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın geçici 5'inci maddesinde;

"Süresi sona eren desteklere ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 5- (1) 2012/3305 sayılı Karar döneminde düzenlenen ve 6'ncı bölge için belirlenen sürede sigorta primi işveren hissesi desteği veya varsa sigorta primi desteği sağlanmış ve uygulama süresi sona eren yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımların talebi halinde, desteğin sona erdiği tarihten itibaren destek süresi kadar uzatılır. Bu durumda, destek uygulaması başlayan işyeri sicil numarası bazında, destek süresi boyunca ortalamasının en az %90'ı oranında aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen sigortalı sayısının devam etmesi halinde, uygulamadan yararlanılmaya devam olunur. Ortalama sigortalı sayısının %90'ın altına düşmesi durumunda destek uygulaması sona erer. Uygulama, belgedeki istihdam taahhüdünün sağlanması kaydıyla destek süresinin sonuna kadar devam eder. Ancak bu destekten yararlanılabilmesi için yatırım teşvik belgesi sahibi tarafından desteğin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Bakanlığa yazılı başvuru yapılması gerekir." hükmü getirilmiştir.

Ayrıca, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı döneminde düzenlenen ve 6'ncı bölge için belirlenen sürede sigorta primi işveren hissesi desteği veya varsa sigorta primi desteği sağlanmış ve uygulama süresi 31.12.2028 tarihinden önce sona eren yatırımların talebi halinde sigorta primi işveren hissesi/ sigorta primi desteği uygulaması 31.12.2028 tarihine kadar uzatılacaktır.

