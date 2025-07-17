01/07/2025 İle 31/12/2025 Tarihleri Arasında Geçerli Olmak Üzere Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklanmıştır

Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07/07/2025 tarihli ve 4098345 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur.

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2025-038

01/07/2025 İLE 31/12/2025 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI AÇIKLANMIŞTIR

Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07/07/2025 tarihli ve 4098345 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur.

Buna göre, 01/07/2025 – 31/12/2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 _TL olarak belirlenmiştir.





01/07/2025 tarihi itibariyle: GÖSTERGELER KATSAYILAR HESAPLAMA 1 - Aylık Gösterge 1500 1,170211 1.755,32* 2 - Ek Gösterge 8000 1,170211 9.361,69* 3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500 1,170211 585,11* 4 - Taban Aylığı Göstergesi 1000 18,316014 18.316,01* 5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215) 1500 8000 ₺9.500,00 9500 1,170211 ₺11.117,00 11.117,00 2,15 23.901,55* KIDEM TAZMİNATI TAVANI ₺53.919,68



(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.

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Saygılarımızla.

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