01/07/2025 İle 31/12/2025 Tarihleri Arasında Geçerli Olmak Üzere Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklanmıştır

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2025-038
01/07/2025 İLE 31/12/2025 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI AÇIKLANMIŞTIR
Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07/07/2025 tarihli ve 4098345 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur.
Buna göre, 01/07/2025 – 31/12/2025 tarihleri
arasında geçerli olmak üzere yeni kıdem
tazminatı tavanı 53.919,68 _TL olarak
belirlenmiştir.
|01/07/2025 tarihi itibariyle:
|GÖSTERGELER
|KATSAYILAR
|HESAPLAMA
|1 - Aylık Gösterge
|1500
|1,170211
|1.755,32*
|2 - Ek Gösterge
|8000
|1,170211
|9.361,69*
|3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi
|500
|1,170211
|585,11*
|4 - Taban Aylığı Göstergesi
|1000
|18,316014
|18.316,01*
|5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215)
|1500
|8000
|₺9.500,00
|9500
|1,170211
|₺11.117,00
|11.117,00
|2,15
|23.901,55*
|KIDEM TAZMİNATI TAVANI
|₺53.919,68
(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.
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Saygılarımızla.
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