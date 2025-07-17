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17 July 2025

01/07/2025 İle 31/12/2025 Tarihleri Arasında Geçerli Olmak Üzere Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklanmıştır

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
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Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07/07/2025 tarihli ve 4098345 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur.
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İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2025-038

01/07/2025 İLE 31/12/2025 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI AÇIKLANMIŞTIR

Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07/07/2025 tarihli ve 4098345 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur.

Buna göre, 01/07/2025 – 31/12/2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 _TL olarak belirlenmiştir.

01/07/2025 tarihi itibariyle: GÖSTERGELER KATSAYILAR HESAPLAMA
1 - Aylık Gösterge 1500 1,170211 1.755,32*
2 - Ek Gösterge 8000 1,170211 9.361,69*
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500 1,170211 585,11*
4 - Taban Aylığı Göstergesi 1000 18,316014 18.316,01*
5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215) 1500 8000 ₺9.500,00
  9500 1,170211 ₺11.117,00
  11.117,00 2,15 23.901,55*
KIDEM TAZMİNATI TAVANI     ₺53.919,68


(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.

Söz Konusu Genelge'ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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