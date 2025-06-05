SGK Tarafından Yemek Kartlarına Uygulanan İstisnaya İlişkin Son Durum

02/12/2024 tarihinde yayımlamış olduğumuz sirkülerimizde de değinmiş olduğumuz üzere Danıştay Onuncu Dairesinin 08/05/2024 tarihli ve E.:2023/170; K.:2024/1853 sayılı kararı ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11/11/2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değiştirilen 97 nci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 02/12/2022 tarihli ve 2022/22 sayılı "Yemek Bedeli" konulu Genelgenin işverenlerce sigortalılar için üçüncü kişilere nakden yapılan ödemelerinde uygulama ve sigortalılar için üçüncü kişilere yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla fatura karşılığı ödenen yemek bedellerine ilişkin uygulama başlıklı 2.1.2 ve 2.1.4 maddeleri iptal edilmiştir.

Danıştay'ın iptal kararı sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2024/17 sayılı Genelge ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

Genelgede bahsedilen hususlar;

İşverenlerce sigortalılara yemek bedeli adı altında nakit olarak yapılan ödemelerin 2025 yılı için günlük 158,00 TL'ye kadar olan tutarı prime esas kazançtan muaftır. İşverenlerce işyerinde veya müştemilatında kendi imkanlarıyla yemek verilmesi amacıyla işverenler tarafından sigortalılara sağlanan bu menfaat sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecektir. İşverenlerce sigortalılara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatin üçüncü kişilere ait restoran ve bunun gibi yerlerde sağlanması halinde ödenen yemek bedelinin tamamı sigortalıların prime esas kazancına dahil edilmeyecektir. Yemek bedelinin yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla karşılanması halinde yemek kartlarının sigorta priminden tamamen muaf tutulması için yalnızca gıda alışverişinde kullanılması gerekmektedir. Yemek kartının gıda alışverişi dışındaki kullanım alanlarına açık olması halinde yine 158,00 TL'lik kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.



06/03/2025 tarihinde oyçokluğu ile karara çıkan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 2024/2809 E., 2025/539 K. sayılı temyiz kararı ile Danıştay Onuncu Hukuk Dairesinin 2023/170 E., 2024/1853 K. sayılı kararı onanarak kesinleşmiştir.

Danıştay Kararının onanması ile yemek bedelinin yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla karşılanması halinde uygulanacak istisna tutarlarına ve uygulamaya ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu olmaması nedeniyle konuya ilişkin son genelge olan 2024/17 sayılı Genelge hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.

Ayrıca temyiz kararında yer alan "Olayda, yemek kartının; çalışanların beslenme ihtiyaçlarının iş yeri ve müştemilatında karşılanamaması nedeniyle yemek yardımını aynî yardım tanımı ve kapsamında iş yerinde ve/veya iş yeri dışında kapalı devre bir elektronik mutabakat sistemi içerisinde organize eden davacı Dernek üyeleri tarafından sunulan, davacı Dernek üyeleri ile işverenler ve üye iş yerleri arasında imzalanan sözleşmelere dayalı olarak yemek verme hizmeti sunan lokanta vb. üye iş yerleri ile beslenme amacına yönelik besin maddesi harcamaları için diğer üye iş yerlerinde de kullanılabilen, bankaların aracılık ettiği ödeme sistemi ve uygulamaları ile entegre olmayan ve bankacılık sisteminden bağımsız olarak özerk POS altyapısı ağında işlem görebilen, nakit ve/veya nakit yerine kullanılamayan, iş günü esas alınarak aylık yemek yardımı yüklemelerinin yapıldığı, faturalı isleyiş ve elektronik kayıt düzeni içerisinde denetlenebilir niteliği olan özel bir kart olduğu anlaşılmaktadır" ifadeleri oldukça önemlidir.

Bu doğrultudan hareketle yemek kartlarının beslenme amacıyla marketlerde gıda alışverişlerinde kullanımının bir sorun teşkil etmediği tekrardan anlaşılmaktadır. Nitekim yemek kartlarının marketlerde gıda dışındaki temizlik, kırtasiye, tekstil hatta elektronik eşyalar gibi farklı kullanım alanlarına kapatılarak beslenme için kullanımı bir sakınca teşkil etmemektedir.

Bize göre, bu tür değişikliklerin normlar hiyerarşisi kapsamında kanunla düzenlenmesi gerekir. Söz konusu kararın uygulanmasında ikincil mevzuat düzenlemesi yerine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddesi değiştirilmeli veya ek bir madde ile hüküm konulmalıdır.

Mevcut durumda gelinen nokta değerlendirildiğinde; yemek kartlarının kullanım alanları ve amaçları gözetilerek işlem yapılması en sağlıklı yöntemdir. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından farklı bir düzenleme yapılması halinde yeni bir sirküler ile ayrıca duyurulacaktır.

Originally Published 22 June 2025

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