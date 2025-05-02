İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlıği Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 05.03.2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelikte Yer Alan Değişiklikler:
- Dayanak Maddesi Güncellenmiştir:
- Yönetmeliğin dayanak maddesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine uygun şekilde revize edilmiştir.
- Eğitim Tamamlama Şartları:
- Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerinde yapılan değişiklikle, eğitim programlarını tamamlayan işveren ve işveren vekillerinin sınav şartı kaldırılmıştır.
- İSG Hizmetlerinin Kapsamı
Genişletilmiştir:
- “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesine” sahip işverenler, çalışan sayısı 50'den az olan ve aynı il sınırları içinde yer alan az tehlikeli sınıftaki birden fazla işyerinin İSG hizmetlerini üstlenebilecektir. İşveren vekilleri ise yalnızca çalıştıkları işyerinin hizmetlerini yürütebilecektir.
- Sağlık Raporları ile İlgili
Düzenlemeye Yer Verilmiştir:
- 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde sağlık raporları işyeri hekimi dışında çalışan sağlığı merkezleri (ÇASMER), aile hekimleri veya diğer kamu sağlık hizmeti sunucularından da alınabilecektir.
- Eğitimlerin Verilmesi:
- İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yalnızca üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve işçi-işveren kuruluşları tarafından, Bakanlık ile protokol yapılarak verilebilecektir.
- Belgelendirme ve Ücretler:'
- Eğitim ve belgelendirme ücreti, net asgari ücretin 1/10'unu geçmemek şartıyla protokol çerçevesinde belirlenecektir.
- Bazı Maddeler Yürürlükten
Kaldırılmıştır:
- 17. ve geçici 1. ve 3. maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.
- EK-2 ve EK-4 ekleri yürürlükten kaldırılmış, EK-3 güncellenmiştir.
- Geçici 2. Maddeye Ek Fıkra: Daha önce sınav hakkı belgesi almış olanlar, 31/12/2025 tarihine kadar başvurmaları halinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” uygun belge alabileceklerdir.
- Yürürlük ve Uygulama:
- Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, uygulama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecektir.
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