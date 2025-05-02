ARTICLE

İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlıği Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı

SC Sayin Law & Consulting More Contributor Founded by Murat Sayın, Sayın Law&Consulting is an İstanbul based (incorporated) full-service law firm offering high quality and solution-oriented legal service in a professional business manner to corporations, persons, and investors operating in a broad range of industries. Sayın Law&Consulting’s professional team consists of expert lawyers and support personnel, all of whom are experienced in their area, bilingual, and have studied at recognized law schools in Turkey and/or abroad. Sayın Law&Consulting’s young and dynamic team follows legal advancements and developments day by day to provide the best legal service to its clients and informs them regarding such advancements and developments.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği...