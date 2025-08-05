Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar Ve Çekilişler Hakkında Yönetmeliğin Kapsamı Dışında Kalan Çekilişlerde İzin Bedeli Alınmasına İlişkin Danıştay Kararı

Avukatlık ofisimiz tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmeliğin kapsamı dışında kalan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişlere davalı idarece izin verilebilmesi için, ...

Avukatlık ofisimiz tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") kapsamı dışında kalan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişlere davalı idarece izin verilebilmesi için, bu çekilişleri düzenleyecek kişilerden başvuru bedeli alınmasını öngören ve başvuru bedelini belirleyen kısımlar ile ilgili olarak dava açılmıştı.

Danıştay 10. Dairesi, 22.02.2024 tarihli kararı ile Yönetmelik'in başvuru ve izin bedellerine ilişkin bazı hükümleri ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük makamının 20.06.2022 tarihli, 21422 sayılı ve "İzin bedeli hakkında" konulu Olur'unun yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Yapılan yargılama neticesinde, Danıştay 10. Dairesinin 26.03.2025 tarihli kararı ile karşılığı nakit olmayan piyangoları düzenleyecek kişilerden izin bedeli tutarı alınmasına ve bu tutarın yeniden güncellenmesine ilişkin Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu kararlarının ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük makamının "İzin Bedeli hk." konulu Olur'unun iptaline karar verilmiştir.

A. Olay ve Yargılama Süreci

Tarafımızca, sosyal medya hesabı üzerinden takipçiler arasında Yönetmelik'in 2/1. maddesinin (f) bendi uyarınca Yönetmelik kapsamı dışında kalan bir çekiliş düzenlemek üzere Milli Piyango İdaresine ("MPİ") başvuruda bulunulmuştur. MPİ tarafından, başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için izin bedeli yatırılması gerektiği belirtilmiştir.

MPİ tarafından talep edilen izin bedelinin yasal bir dayanağı bulunmadığından tarafımızca Danıştay'a iptal ve yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmuştur.

B. Danıştay 10. Dairesi'nin Değerlendirmeleri

Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararının ardından dosyaya ilişkin yapılan detaylı incelemeler neticesinde aşağıdaki değerlendirmelerde bulunulmuştur:

MPİ, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (" KHK ") ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve piyangonun düzenlemesine izin vermek, izin karşılığında talep ve tahsil edilecek başvuru ve/veya izin bedelini belirlemek ve izin kapsamı dışında tutulacakları tespit etmek konularında görevli ve yetkilidir.

") ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve piyangonun düzenlemesine izin vermek, izin karşılığında talep ve tahsil edilecek başvuru ve/veya izin bedelini belirlemek ve izin kapsamı dışında tutulacakları tespit etmek konularında görevli ve yetkilidir. Ancak, Yönetmelik'in 2/1. Maddesinin (f) bendi uyarınca istisna tutarının %2'sinin altında kalan çekilişlere ilişkin başvuru yapılması halinde MPİ tarafından bu başvuruların izne tabi olmadığı göz önüne alınarak herhangi bir başvuru ve/veya izin bedeli tahsil edilmemelidir.

İzin bedeline ilişkin düzenleme içeren Yönetim Kurulu kararları ve Genel Müdürlük Olur'ları, Yönetmelik'i genişletici nitelikte olamaz. Dolayısıyla, Yönetmelik kapsamı dışında bırakılmış işlemlere ilişkin verilen Yönetim Kurulu kararlarına ve Genel Müdürlük Olur'larına dayanılarak izin bedeli tahsil edilmesi yetki ve sebep unsurları yönünden hukuka aykırıdır.

Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişlere ilişkin yetkileri, normlar hiyerarşisi ilkesi uyarınca Yönetmelik kapsamı ile sınırlıdır.

Her ne kadar Yönetim Kurulunun 25.04.2018 tarihli kararı ile Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı sağlanamadığı takdirde Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinin süreklilik arz eden iş ve işlemler ile ivedi durumlarda Genel Müdüre devredileceği belirtilmişse de böyle bir yetki devri hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesine aykırıdır.

Yönetmelik'te kapsam dışında tutulan bir hususta, Yönetmelik'e aykırı olacak şekilde başvuru bedeli karşılığında izin verilebileceğine ilişkin düzenlenen MPİ Genel Müdürlük makamının 19.01.2021 tarihli ve "İzin bedeli hk." Konulu Olur'u hukuka aykırıdır.

C. Sonuç

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler neticesinde Danıştay 10. Dairesi tarafından;

11.10.2012 tarihli ve 93 sayılı Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu kararının,

15.08.2017 tarihli ve 29 sayılı Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu kararının ve,

Başvurulardan alınacak tutarın yeniden güncellenmesine ilişkin 19.01.2021 tarihli ve E.439 sayılı Genel Müdürlük işleminin

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmeliğin kapsamı dışında kalan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişlere davalı idarece izin verilebilmesi için, bu çekilişleri düzenleyecek kişilerden başvuru bedeli alınmasını öngören ve başvuru bedelini belirleyen kısımlarının iptaline karar verilmiştir.

Danıştay, dava konusu idari işlemleri ve dayanak Yönetim Kurulu kararlarını iptal ederek, kapsam dışı çekilişler için başvuru bedeli alınamayacağına ilişkin önemli bir içtihada imza atmıştır. Bu karar, başta sosyal medya platformlarında düzenlenen küçük çaplı çekilişler olmak üzere, kapsam dışı sayılan tüm uygulamalarda başvuru veya izin bedeli alınamayacağı yönündeki hukuki zemini sağlamlaştırmıştır.

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